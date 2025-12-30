Новини
Експерт: Възможно е цените на жилищата да спаднат

30 Декември, 2025 20:37 687 11

  • георги шопов-
  • цени-
  • жилища

Предлагането продължава да е по-малко от търсенето, а това води до ръст на цените. Достъпността на жилища все още е на високо ниво в големите градове в сравнение със Западна Европа

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През цялата година пазарът на имоти беше стабилен, няма някакъв пик през последните месеци. Той беше с възходящ тренд както при търсенето, така и при цените. Предлагането продължава да е по-малко от търсенето, а това води до ръст на цените. Достъпността на жилища все още е на високо ниво в големите градове в сравнение със Западна Европа, където повечето хора не могат да си позволят собствен дом, а живеят под наем. Това каза председателят на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов в ефира на „Денят на живо” по Нова нюз.

Той посочи, че с приемането на еврото в други страни се е наблюдавал пикообразен ръст на цените в рамките на 10%.

По думите му това се очаква да се случи и у нас. Причината – има чужди фондове, които искат да купуват в България цели кооперации и да ги отдават под наем.

Шопов смята, че това може да предизвика още по-голям дефицит на жилища. Експертът посочи, че е възможно цените на жилищата да спаднат. Той подчерта, че е важно какво е съотношението на имота към заплатата.

„Какво можем да направим? Търсенето не можем да намалим, но можем да увеличим предлагането. За тази цел трябва да се ограничи административната тежест. Например – за регулация на терен и строително разрешение са нужни три и пет години, а строителството трае две. Това много оскъпява и забавя процеса. Т.е., ако общината влезе в ролята си да урегулира територии и направи инфраструктура, ще се насочи много частен капитал, броят на жилищата ще се увеличи, а цената ще се нормализира. Не знам защо общините – най вече София, Пловдив и Варна - не правят това вече 35 години”, коментира Шопов.

Председателят на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи каза, че към момента строителните разрешения са по-малко с 50% от предходни години, а „така се прави политически пиар”.

Шопов обясни, че ако няма разумна държавна и общинска политика за панелните комплекси, те се обезлюдяват. Това се наблюдава в градове като Ню Йорк.

Eкспертът даде пример в Дрезден – в подобни комплекси, в които няма гаражи, общината прави евтин метален многоетажен паркинг за колите. Той обясни, че това може да се случи и у нас. Според Шопов твърдението, че животът на панелните апартаменти е 50 години, не е вярно. Той обясни, че става дума за „счетоводно амортизиране на актива”, а ако жилището се подържа – животът му е стотици години.

Експертът обясни, че София е много добре планирана в миналото, но проблемът е, че през последните 35 години липсва концепция за развитието ѝ. Той посочи, че столицата се развива хаотично според инициативата на инвеститорите, „което е абсурдно”. И подчерта, че се извършва "градоустройство на парче, без цялостна концепция за силует на улица, за инфраструктура на града”. Той изрази недоумение защо не се работи по тези проблеми. Според Шопов т.нар. умни градове са всъщност умно планираните – с транспортни разстояния, жилищни и промишлени зони. По негови думи градове, пълни с технологии, не могат да бъдат включени в тази категория.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогнозата на магданоза

    5 3 Отговор
    Възможно, но надали😉

    20:41 30.12.2025

  • 2 Платени реклами

    8 0 Отговор
    Балона гръмна!Продажбите са нулеви!Брокери си търсят работа!

    20:43 30.12.2025

  • 3 Мунчо

    4 0 Отговор
    Урсулът ще купува кооперации и ще ги раздава на имигрантите.

    20:43 30.12.2025

  • 4 само

    2 3 Отговор
    Когато кеш пачките свършат , инвестирани в жилища, а кокорчо го изпратят по етапен ред в сащ да си плати дължимите милиони на измамения си ортак.

    20:44 30.12.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Вече ми е през шмайзера, вдовицата купи 2 апартамента в Софето и един в Аспровалта. Кой как се уредил. 😎
    Виж, за Иво с Газпром е малко по-тегава работата, но тая Нова Година сме в Будва, може да се изпусне да каже нещо. Като се напие.😎

    20:52 30.12.2025

  • 6 Стенли

    1 0 Отговор
    Добре де при все по намаляващо население след години кой ще живее в тези жилища освен Софето и няколко по големи градове всичко друго е леш в България само чероките си увеличават популацията

    Коментиран от #8

    20:52 30.12.2025

  • 7 целта е изборите да дойдат бързо

    0 0 Отговор
    Целта е изборите да дойдат преди средата на 2026 за да не е усетил още българина ползите от Еврозоната. После отичат и Резидента и ППта и ДеБета и Мечове и възрожденци и производни...

    20:56 30.12.2025

  • 8 Налудник

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Мога да ти кажа веднага, но можеш и сам да предположиш. Отговорът се разхожда в района около Лъвов мост. А от по-белите - в Зона Б18.

    Коментиран от #9

    20:57 30.12.2025

  • 9 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Налудник":

    Е да де но те едва ли ще извадят няколкостотин хиляди евро за да ги купуват

    Коментиран от #11

    21:00 30.12.2025

  • 10 Стига с тия

    1 0 Отговор
    Платени статии , не събра ли вече пари за Велинград весело посрещане Марче 👋

    21:00 30.12.2025

  • 11 Налудник

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Именно. Никой не говори за купуване, ако ме разбираш. Както не се говореше за купуване и в Дойчланд.

    21:02 30.12.2025

