Хайди Клум скри формите си на плажа с хавлия с лицето на съпруга ѝ Том Каулиц (СНИМКИ)

30 Декември, 2025 20:23 893 3

  • хайди клум-
  • том каулиц-
  • хавлия-
  • плаж-
  • забавно-
  • бански

Моделът гордо позира с плажния аксесоар, на който е запечатано лицето на любимия ѝ

Хайди Клум скри формите си на плажа с хавлия с лицето на съпруга ѝ Том Каулиц (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Моделът Хайди Клум беше заснета по време на ваканция на остров Сен Бартс, увита в плажна кърпа с голяма снимка на лицето на съпруга ѝ Том Каулиц. Снимките, разпространени от Page Six, показват двойката по време на почивката им край морето в неделя. Хайди, която се слави с добро чувство за хумор, дори сподели папарашките снимки в профила си в Инстаграм.

На кадрите супермодела използва персонализираната кърпа след къпане в океана, като на нея се вижда образът на китариста на Tokio Hotel с пусната коса и бяла риза. В друга сцена моделът размахва кърпата във въздуха, докато влиза в морето, а по-късно се присъединява към съпруга си Том във водата. Двамата са заснети да се целуват сред вълните, а музикантът носи Хайди Клум на рамене. След това са видени и на разходка по брега.

По време на плажния ден бившият ангел на Victoria’s Secret носи бял бански с черешов принт от марката Frankie’s, част от скорошна колаборация със Сидни Суини. Визията е допълнена с дълго колие, златни обеци и бели слънчеви очила тип „котешко око“. Каулиц е без горнище, с леопардов бански, а на други снимки се вижда с розов бански.

В отделна серия кадри Хайди Клум е с кафяв бански, като в един момент сваля горнището, за да избегне следи от тен, предпазвайки лицето си със слънчеви очила и бейзболна бухалка, която използва като импровизиран щит от слънцето.

По-рано през месеца двойката посрещна Коледа в Ню Йорк, преди да отпътува за Карибите. Те бяха заснети да се целуват под имел, облечени в еднакви пижами и коледни шапки, както и да карат кънки, държейки се за ръце, в района на Rockefeller Center. По празниците Хайди публикува и семейна снимка с децата си – Лени, Хенри, Йохан и Лу.

Хайди Клум има три деца от брака си с певеца Сийл, с когото се разведе през 2014 г. след девет години заедно. Най-голямата ѝ дъщеря Лени е от връзката ѝ с Флавио Бриаторе и беше официално осиновена от Сийл през 2009 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спецназ

    4 3 Отговор
    Тая е дебела свиня, бе Баце!

    Коментиран от #2, #3

    20:27 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    Абе арна си е жената става за м,@ндръсане 😁

    20:40 30.12.2025