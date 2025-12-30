Новини
Свят »
Франция »
Париж: Няма никакви солидни доказателства за твърденията на Русия, че Украйна е атакувала резиденция на Путин
  Тема: Украйна

Париж: Няма никакви солидни доказателства за твърденията на Русия, че Украйна е атакувала резиденция на Путин

30 Декември, 2025 20:17 1 299 69

  • франция-
  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • ракети-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • еманюел макрон

Те са сами по себе си предизвикателство срещу дневния ред на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, допълват от антуража на Макрон

Париж: Няма никакви солидни доказателства за твърденията на Русия, че Украйна е атакувала резиденция на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Твърденията на Кремъл, че Украйна е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин, не се основават на никакви солидни доказателства, в това число и след припокриване на информациите, които ние имаме с нашите партньори. Това заяви днес антуражът на френския президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Руските власти, самите те, казват едно нещо за онова, което действително се е случило, а после казват напълно обратното“, допълват от антуража на президента.

Още новини от Украйна

Що се касае до продължаването и засилването на руски удари по Украйна, те са сами по себе си предизвикателство срещу дневния ред на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, допълват от антуража на Макрон.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    60 12 Отговор
    Няма микрончо, нищо няма, спокойно. Володимир, в когото си влюбен вече е мъртвец, обещанието на Путин да не го убива вече не важи.

    Коментиран от #7, #14, #49, #52

    20:20 30.12.2025

  • 2 Абе щом днес ви иакараха

    58 8 Отговор
    сите лъжци и9 фашисти, ясно е. Мекотелото зеленски е атакувало. Нали му се плаща да не свършва войната. Няма по голямо доказателство от това да ви изкарат всички продадени лъжци. 😄

    Коментиран от #53, #66

    20:20 30.12.2025

  • 3 Няма никакви доказателства

    61 7 Отговор
    Че бабето ти е жена....

    20:20 30.12.2025

  • 4 Прав е Макрон запознат е

    7 20 Отговор
    Последната среща между Путин и Зеленски се състоя на 9 декември 2019 г.в Елисейския дворец в Париж с домакин Френския президент Еманюел Макрон. На тази срещу световния император Путин с конструктивно предложение както писа Френския ежедневник "Льо Монд". Путин е предложил Русия и Украйна да се обединят в Руско -Украинска федерация ( РУФ). 5 години президент да бъде излъчван от Руска страна и 5 години от Украинска. В геополитически план България да не влиза в еврозоната и Шенген а да се върне в Руско -Турската сфера на влияние. Пиринска Македония ( Благоевград,Сандански ,Петрич) да бъдат върнати на република Северна Македония и приобщени към Вардарска Македония които според Путин са изконно Македонски земи. Все пак преди няколко години на среща с Македонския президент, Путин заяви че славянската писменост е дошла не от България а от Македонските земи. Лудогорието,Родопите и Кърджали да бъдат автономни области към република Турция а Българското черноморие ще бъде съвместно Руско -Турско управление. България да замрази и членството си в ЕС,тоест се връща визовият режим за Българските граждани. И да прекрати членството си в алианса НАТО. Много точни са предложенията на Путин и конструктивни които засега не са осъществени.

    Коментиран от #27, #39, #41

    20:20 30.12.2025

  • 5 Пустиня(к)

    24 5 Отговор
    Що, ако имаше, кво?

    20:20 30.12.2025

  • 6 Хасковски каунь

    9 30 Отговор
    Най-малко Путин да беше ранен. А той нищо му няма

    Коментиран от #17, #22

    20:21 30.12.2025

  • 7 Това го слушаме

    7 27 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Вече 4 години ХаХаХа😂🤣😅😆

    Коментиран от #10, #33

    20:21 30.12.2025

  • 8 пропагандата

    35 6 Отговор
    Нямат значение наличието или липсата на доказателства. Важното е , че Тръмп е много ядосан на Зеленски.
    Доказателствата са от компетенциите на военните и останките от свалените украински дронове вече пътуват от фронтовата линия.

    20:21 30.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    47 5 Отговор
    Не са и нужни. Американските сателити знаят всичко. От Макарон и Урсула никой не се интересува.

    20:21 30.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 УСА боклук

    29 7 Отговор
    Пази бабЕто Макроне!

    20:22 30.12.2025

  • 12 мИкрончето на дядо бриджит

    34 6 Отговор
    Вече съм завършен наркоман, герoнтофил и пИдeр@3. И дядо бриджит ме бие през лицето пред чужденците. А уж съм президент на Франция. ФРАНЦИЯ!!!
    Как се докарах до тук бе, м@Mk@ му?!?

    20:22 30.12.2025

  • 13 Разбира се!

    35 4 Отговор
    Макрончо,ако търси доказателства,под полата на жена си(баба си ..),много ясно,че няма да ги намери...!

    20:23 30.12.2025

  • 14 Да се разберат франсетата

    32 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    "Tpъмп кaзa, чe e ядocaн нa Kиeв и тoвa e тpeвoжнo, зaщoтo тeзи 91 дpoнa ce виждaт oт caтeлититe", френски посланик Жан Дьо Глиниасти в ефира на френска телевизия Франс.

    20:23 30.12.2025

  • 15 Факт

    6 29 Отговор
    Русия все още не е предоставила никакви убедителни доказателства в подкрепа на обвиненията си за предполагаема украинска атака срещу резиденцията на Владимир Путин. Причината е, че такава атака просто не е имало. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в публикация в социалната мрежа X на 30 декември.
    "Почти цял ден мина, а Русия все още не е предоставила никакви достоверни доказателства в подкрепа на обвиненията си... И няма да го направи. Защото няма такива. Такава атака не е имало", пише топ дипломатът на Украйна.
    Също така Сибиха изразява разочарование от факта, че някои държави, сред които Индия, Пакистан и ОАЕ, на практика подкрепиха обвиненията на Москва. Когато обаче на 7 септември 2025 имаше руска атака срещу Киев и руска ракета удари сградата на украинското правителство подобна реакция от тези държави нямаше, добави той.

    Когато по такъв начин се реагира на манипулациите на Русия, единствено се постига това, че тя се чувства насърчена да продължи да го прави, предупреди Сибиха. "Подобни реакции на безпочвените манипулативни твърдения на Русия само подсилват руската пропаганда и насърчават Москва към още зверства и лъжи", пише той.

    20:23 30.12.2025

  • 16 Спецназ

    21 5 Отговор
    КОЙ, ВЕ? КОЙ, Кой ако не пътуващите към небето ... табуните с бандеровци??


    там им е пътя- давайте прасета, казана е затоплен с ДРЪВА отдоле- ще се вари мас! ВАШАТА!

    20:24 30.12.2025

  • 17 Дай само главичката да вкарам

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Не е ли....... Е... НЕ

    20:24 30.12.2025

  • 18 ПО ТОЧНО

    22 4 Отговор
    ОШАМАРЕНИЯ В ЗАЩИТА НА ДРУ САНИЯ......!!!

    20:24 30.12.2025

  • 19 обаче има солидни доказателства

    21 3 Отговор
    че писара често слага таз стара снимка на макарона
    от времето когато е грабнал кокала от кьор софрата
    като юноша блед отдавна

    20:24 30.12.2025

  • 20 Опитите на Володимир Зеленски да се

    24 5 Отговор
    дистанцира от нападението срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин са жалки бръщолевения, заяви бившият Украински премиер Николай Азаров. „Сега той се опитва да се дистанцира – аз не съм аз и кравата не е моя и така нататък. Всичко това са жалки бръщолевения“, казал Азаров

    20:25 30.12.2025

  • 21 В В.П.

    17 6 Отговор
    Само лобут за тия циганя,окропите ..

    20:26 30.12.2025

  • 22 Наистина си бил каунЬ...!

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Та нали всички тръбите в хор,че Путин бил се укривал,в бункер...!
    Е как тогава да бъде...,,поне ранен"...?!

    20:27 30.12.2025

  • 23 В В.П.

    20 3 Отговор
    Окраина е террористична кочина .затова яде Лобута .

    20:27 30.12.2025

  • 24 Слушам 4 години ...

    3 18 Отговор

    До коментар #10 от "Айде сега":

    Как Зеленски е мъртъв а уби 2 милиона руснаци и е световен лидер💯

    Коментиран от #31

    20:28 30.12.2025

  • 25 хихи

    22 3 Отговор
    Бивш френски посланик в Москва: Щом Тръмп каже, че е ядосан, това е тревожно, защото тези 91 дрона се виждат от сателитите

    20:28 30.12.2025

  • 26 Някой

    19 3 Отговор
    Виж има солидни доказателства, че жената на този е педофил. В САЩ като учителка си хване ученик и отива в затвора за педофилия.

    20:29 30.12.2025

  • 27 Сатана Z

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прав е Макрон запознат е":

    Скоро братята ни руси и турци ни спасяват от земите и морето ни...Поклон

    20:29 30.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нямаш карти

    20 4 Отговор
    Макарончо , нямаш карти т.е. сателити да видиш това което виждат американците.

    20:30 30.12.2025

  • 30 раша най накрая превзе Киев

    3 20 Отговор
    Случи се - Военния парад на Руската армия в Киев все пак се състоя 😂😁
    Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
    Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
    Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1400 дни.
    Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.

    Коментиран от #35, #43

    20:31 30.12.2025

  • 31 Е нали казах

    16 1 Отговор

    До коментар #24 от "Слушам 4 години ...":

    Слушаш пропаганда за глупаци! 😄 Никой не е искал да убива смешника зеленски. Пропагандата е за забавление, но според интелекта някой се информират там. 😄

    20:32 30.12.2025

  • 32 Минувач

    17 1 Отговор
    А, ние още чакаме солидните доказателства, че онези дронове в Полша, Германия и Белгия са руски!
    Или тогава не трябваха доказателства, а?
    Дори хванаха и някакви украинци...

    20:32 30.12.2025

  • 33 Айде сега

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Това го слушаме":

    Слушаш само западна пропаганда за глупаци. 😄

    20:33 30.12.2025

  • 34 Абе има доказателства

    15 1 Отговор
    Но ти да го признаеш трябва да ти се преработи съдържанието в главата г-н геронтофил.

    20:34 30.12.2025

  • 35 Гледах по Ал Джазира

    2 16 Отговор

    До коментар #30 от "раша най накрая превзе Киев":

    От пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1400 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на гърбовете . И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии

    Коментиран от #37

    20:34 30.12.2025

  • 36 Баце

    13 0 Отговор
    Ходи топли бабата джендър. Кви доказателства искаш бе.

    20:35 30.12.2025

  • 37 Пропагандата

    14 1 Отговор

    До коментар #35 от "Гледах по Ал Джазира":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #45

    20:36 30.12.2025

  • 38 Смешник

    15 1 Отговор
    Дядо Бриджит ли ти каза това Макроне

    20:36 30.12.2025

  • 39 Някой

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прав е Макрон запознат е":

    Какво лъжеш? Първо по света има къде по-сериозни нападания на България от управляващи. Това с македонски земи бе измъкване и тук също се считаше, че е от Охридско и чак после от Преславската школа, че там са първите надписи. Реално не е казал нищо различно от учено в България. Но се е измъкнал дипломатично.
    Знаеш ли за приета резолюция в конгреса на САЩ за македоноамериканската история и култура и как уж и македонци са били на кораба на Колумб. Потърси и ще намериш. Да не говорим за Чърчил викал, че държава България не трябва да съществува. Или че 1944г тук идва Трети УКРАИНСКИ фронт и как нашата армия се обединява с тях, и се водят част от съветската армия, и срещу Райха загиват някъде 34 хиляди български войника. Как Германия ни завлича с десетки милиарди левове дългове основно по спогодбата Нойбахер, че тук са ползвали неща безплатно. Ама соросоиднте скоро ще ни убеждавате, че Турция ни е освободила от руско робство.

    20:36 30.12.2025

  • 40 Със сигурност твърденията на Макрон

    14 0 Отговор
    се базират на "докладите" на ISW от отворени източници(гугъл) и партньорите им британските служби
    организирали атаката.

    Кремъл само изчаква да затънат дълбоко в собствената си пумия... и накрая ще ги излее в златните им тоалетни

    20:36 30.12.2025

  • 41 Стенли

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прав е Макрон запознат е":

    Приятелю пий ги тези хапчета

    20:37 30.12.2025

  • 42 осраински

    14 0 Отговор
    „Западните представители и Володимир Зеленски станаха твърде самодоволни, вярвайки, че могат да се измъкнат безнаказано. Те вдигат залозите, докато самите те не бъдат ударени...“, каза Крапивник, подчертавайки, че „този удар ще бъде сериозен“.

    Подобна ескалация може да доведе до ядрен конфликт, „в който Европа просто би била унищожена“, прогнозира Крапевник.

    Според американския военен, илюзията за сигурност, в която съществува Брюксел, ще бъде разбита за миг

    20:39 30.12.2025

  • 43 ИМА ЕДНА ЯБЪЛКА......

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "раша най накрая превзе Киев":

    ОВЧА МУЦУНА СЕ КАЗВА....

    20:41 30.12.2025

  • 44 всъщност

    13 1 Отговор
    По-солидни доказателства от това , че зеля е на финалната права - няма .Скоро макрончо - дедови , каласите и урсулите , мерца и так далее ще го признаят .Има време е за това , Путин не бърза .

    20:42 30.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 атлантически делириум

    11 0 Отговор
    Коалицията на желаещите войната закряка в синхрон!
    Не е ясно, каво разбират под солидни доказателства, срутена сграда, убити!? Ама греда за зеления терорист!

    20:44 30.12.2025

  • 47 Пропагандата

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Не гледа ли победния парад":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #50

    20:46 30.12.2025

  • 48 ?????

    8 1 Отговор
    Ха ха.
    Няма доказателства щото иначе става страшно.
    Всъщност никой и не ви иска вие да го доказвате.

    20:47 30.12.2025

  • 49 Доказателства - Блок70

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    То и за химическите оръжия на Саддам Хюсеин още няма доказателства , но Ирак беше унищожен , а Саддам обесен. И още доста такива .

    20:48 30.12.2025

  • 50 Аз също го гледах

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пропагандата":

    Ето част от парада на рашистката армия с танкове и бойни машини в столицата на Украйна. Само са изрязани кадрите с марша на "победоносната руска армия" в Киев

    20:49 30.12.2025

  • 51 ЦИРК

    5 0 Отговор
    След тази олелия е ясно как всички са се наакали от страх. Някоя статия от поляците и германците няма ли да ни поднесете също.

    Като цяло няма значение какво мислят и говорят Зеленски, западняците и урсулянците. Военен отговор от руснаците ще има, и той ще е "зрелищен". Дори и да се допусне слабата вероятност че украинците не са се опитвали да атакуват и убият директно Путин с тези 91 дрона, то това е добре направен сценарии между САЩ и Русия за оказване на натиск върху застъпниците за "победа на Украйна изцяло на бойното поле", и безусловно подписване на всичко което Тръмп даде на масата.

    20:49 30.12.2025

  • 52 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    винаги се цели в глупака.

    20:49 30.12.2025

  • 53 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе щом днес ви иакараха":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #54

    20:50 30.12.2025

  • 54 Така е

    3 10 Отговор

    До коментар #53 от "Пропагандата":

    Затова фашизма залял запада залива всичко с евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #58

    20:51 30.12.2025

  • 55 Психиатър

    3 1 Отговор
    Путлер е имал кошмари със Зеленски ,затова е цялата патардия🤣

    20:52 30.12.2025

  • 56 Нормално

    8 4 Отговор
    Ако Украйна наистина бяха ударили, резиденцията щеше да гори и да се види на сателитни снимки.

    20:52 30.12.2025

  • 57 Бункера

    8 4 Отговор
    Целете бункера.

    20:53 30.12.2025

  • 58 Тихо принтер допотопен!

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Така е":

    Чети повече книжки!

    Коментиран от #60

    20:57 30.12.2025

  • 59 Пригожин

    9 2 Отговор
    Руснаците много лъжат! Триметрови извънземните кацнали на някаква полянка във Воронеж и разцъкали футболче с ученици, които играели там! И пак много медии им се вързаха и раздуха. Търсят се добре четени сензации, които продават!

    20:58 30.12.2025

  • 60 Е давай

    0 8 Отговор

    До коментар #58 от "Тихо принтер допотопен!":

    От принтиш и крадеш и показваш деградацията и фашизма залял запада? 😄

    20:59 30.12.2025

  • 61 Факт

    7 1 Отговор
    Американският конгресмен от Републиканската партия Дон Бейкън публично разкритикува президента Доналд Тръмп за реакцията му на руското твърдение, че Украйна е атакувала с дронове една от резиденциите на Владимир Путин, като посочи, че Тръмп приема твърденията на Кремъл преди да провери и изясни фактите.
    Бейкън, който е член на Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите, написа в социалната мрежа X, че Тръмп и неговият екип първо трябва да "установят фактите, преди да посочват виновни" по повод руските твърдения.
    Той нарече Путин "известен, откровен лъжец", подчертавайки, че твърденията на Москва не трябва да се приемат автоматично от САЩ.
    Припомняме, че Русия обвини Украйна, че е изпратила десетки дронове, които са се опитали да атакуват резиденцията на Путин в Новгородска област. Украинските власти, включително президентът Володимир Зеленски, нарекоха това "типични руски лъжи", които имат за цел да саботират мирните преговори, в момент, когато те изглеждат близо до някакъв завършек.

    21:00 30.12.2025

  • 62 Дедо

    4 1 Отговор
    Кво толкова станало, че днес всяка втора статия коментира РEЗИЛДEМЕНЦИЯТА на Путин!

    21:01 30.12.2025

  • 63 Механик

    1 4 Отговор
    Офф, тоя не разбра, че думите му нямат значение.
    След лафовете за това, че Русия краде перални, че да прави и как руските воници имат храна само за 3 дни, думите на же-ЛАЕЩИТЕ не струват пукната пара.
    Нали не си мислят, че Путин силно се интересува относно това, кое според западните понита е вярно?!
    Укра я чака много голям кютек, но така както им се иска на западнярите.
    В казармата на такъв чанч му викахме "гонка по устав". Хем те тричат, хем не може да си оплачеш на началството, понеже просто те карат да съблюдаваш установеният ред.

    21:02 30.12.2025

  • 64 Хари

    4 0 Отговор
    Ахаааа,марсианците са! Даааа!

    21:05 30.12.2025

  • 65 нямало доказателства?!

    0 2 Отговор
    Че те руснаците и северния поток си думнаха сами, пак нямаше доказателства за истинските извършители?!?

    21:06 30.12.2025

  • 66 димитри

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе щом днес ви иакараха":

    Що да не го атакуват!Колко народ изби просийският идееот.......путинката ще бъде овесен ,а не убит !ще бъде овесен от неговите!

    Коментиран от #68

    21:06 30.12.2025

  • 67 МОЛЯ

    1 2 Отговор
    НИМА САТЕЛИТНИТЕ ВИ СНИМКИ СЛУЖАТ ЗА ДРУГО НЕЩО, ЩОМ КАТО НЕ СТЕ ГИ ГЛЕДАЛИ, А ПЛЕЩИТЕ ГЛУПОСТИ! ТОЛКОВА ЕЛЕМЕНТАРНО ИЗКАЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ЛИЧНОСТ, А ТОЙ СЕ ИМА И ЗА ВЕЛИК - ДОСЕГА НЕ СЪМ ЧЕЛ. ПАРДОН, НО ИЗКАЗВАНЕТО НА МАКРОН Е ПРИКАЗКА ЗА СЕЛЯНИЯ, НЕ МУ ПОДХОЖДА НА ПОЛОЖЕНИЕТО!

    21:06 30.12.2025

  • 68 Ами много народ

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "димитри":

    изби продажника зеленски и още много ще избие, щото му се плаща да не свършва войната. Ама ко ти дреме на теб!

    21:08 30.12.2025

  • 69 Кочо

    0 0 Отговор
    Четири години само се каните и лаете а кервана си върви

    21:10 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания