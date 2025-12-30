Париж: Няма никакви солидни доказателства за твърденията на Русия, че Украйна е атакувала резиденция на Путин

Твърденията на Кремъл, че Украйна е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин, не се основават на никакви солидни доказателства, в това число и след припокриване на информациите, които ние имаме с нашите партньори. Това заяви днес антуражът на френския президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Руските власти, самите те, казват едно нещо за онова, което действително се е случило, а после казват напълно обратното“, допълват от антуража на президента.
Що се касае до продължаването и засилването на руски удари по Украйна, те са сами по себе си предизвикателство срещу дневния ред на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, допълват от антуража на Макрон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #7, #14, #49, #52
20:20 30.12.2025
2 Абе щом днес ви иакараха
Коментиран от #53, #66
20:20 30.12.2025
3 Няма никакви доказателства
20:20 30.12.2025
4 Прав е Макрон запознат е
Коментиран от #27, #39, #41
20:20 30.12.2025
5 Пустиня(к)
20:20 30.12.2025
6 Хасковски каунь
Коментиран от #17, #22
20:21 30.12.2025
7 Това го слушаме
До коментар #1 от "Вашето мнение":Вече 4 години ХаХаХа😂🤣😅😆
Коментиран от #10, #33
20:21 30.12.2025
8 пропагандата
Доказателствата са от компетенциите на военните и останките от свалените украински дронове вече пътуват от фронтовата линия.
20:21 30.12.2025
9 Данко Харсъзина
20:21 30.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 УСА боклук
20:22 30.12.2025
12 мИкрончето на дядо бриджит
Как се докарах до тук бе, м@Mk@ му?!?
20:22 30.12.2025
13 Разбира се!
20:23 30.12.2025
14 Да се разберат франсетата
До коментар #1 от "Вашето мнение":"Tpъмп кaзa, чe e ядocaн нa Kиeв и тoвa e тpeвoжнo, зaщoтo тeзи 91 дpoнa ce виждaт oт caтeлититe", френски посланик Жан Дьо Глиниасти в ефира на френска телевизия Франс.
20:23 30.12.2025
15 Факт
"Почти цял ден мина, а Русия все още не е предоставила никакви достоверни доказателства в подкрепа на обвиненията си... И няма да го направи. Защото няма такива. Такава атака не е имало", пише топ дипломатът на Украйна.
Също така Сибиха изразява разочарование от факта, че някои държави, сред които Индия, Пакистан и ОАЕ, на практика подкрепиха обвиненията на Москва. Когато обаче на 7 септември 2025 имаше руска атака срещу Киев и руска ракета удари сградата на украинското правителство подобна реакция от тези държави нямаше, добави той.
Когато по такъв начин се реагира на манипулациите на Русия, единствено се постига това, че тя се чувства насърчена да продължи да го прави, предупреди Сибиха. "Подобни реакции на безпочвените манипулативни твърдения на Русия само подсилват руската пропаганда и насърчават Москва към още зверства и лъжи", пише той.
20:23 30.12.2025
16 Спецназ
там им е пътя- давайте прасета, казана е затоплен с ДРЪВА отдоле- ще се вари мас! ВАШАТА!
20:24 30.12.2025
17 Дай само главичката да вкарам
До коментар #6 от "Хасковски каунь":Не е ли....... Е... НЕ
20:24 30.12.2025
18 ПО ТОЧНО
20:24 30.12.2025
19 обаче има солидни доказателства
от времето когато е грабнал кокала от кьор софрата
като юноша блед отдавна
20:24 30.12.2025
20 Опитите на Володимир Зеленски да се
20:25 30.12.2025
21 В В.П.
20:26 30.12.2025
22 Наистина си бил каунЬ...!
До коментар #6 от "Хасковски каунь":Та нали всички тръбите в хор,че Путин бил се укривал,в бункер...!
Е как тогава да бъде...,,поне ранен"...?!
20:27 30.12.2025
23 В В.П.
20:27 30.12.2025
24 Слушам 4 години ...
До коментар #10 от "Айде сега":Как Зеленски е мъртъв а уби 2 милиона руснаци и е световен лидер💯
Коментиран от #31
20:28 30.12.2025
25 хихи
20:28 30.12.2025
26 Някой
20:29 30.12.2025
27 Сатана Z
До коментар #4 от "Прав е Макрон запознат е":Скоро братята ни руси и турци ни спасяват от земите и морето ни...Поклон
20:29 30.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нямаш карти
20:30 30.12.2025
30 раша най накрая превзе Киев
Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1400 дни.
Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.
Коментиран от #35, #43
20:31 30.12.2025
31 Е нали казах
До коментар #24 от "Слушам 4 години ...":Слушаш пропаганда за глупаци! 😄 Никой не е искал да убива смешника зеленски. Пропагандата е за забавление, но според интелекта някой се информират там. 😄
20:32 30.12.2025
32 Минувач
Или тогава не трябваха доказателства, а?
Дори хванаха и някакви украинци...
20:32 30.12.2025
33 Айде сега
До коментар #7 от "Това го слушаме":Слушаш само западна пропаганда за глупаци. 😄
20:33 30.12.2025
34 Абе има доказателства
20:34 30.12.2025
35 Гледах по Ал Джазира
До коментар #30 от "раша най накрая превзе Киев":От пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1400 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на гърбовете . И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии
Коментиран от #37
20:34 30.12.2025
36 Баце
20:35 30.12.2025
37 Пропагандата
До коментар #35 от "Гледах по Ал Джазира":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #45
20:36 30.12.2025
38 Смешник
20:36 30.12.2025
39 Някой
До коментар #4 от "Прав е Макрон запознат е":Какво лъжеш? Първо по света има къде по-сериозни нападания на България от управляващи. Това с македонски земи бе измъкване и тук също се считаше, че е от Охридско и чак после от Преславската школа, че там са първите надписи. Реално не е казал нищо различно от учено в България. Но се е измъкнал дипломатично.
Знаеш ли за приета резолюция в конгреса на САЩ за македоноамериканската история и култура и как уж и македонци са били на кораба на Колумб. Потърси и ще намериш. Да не говорим за Чърчил викал, че държава България не трябва да съществува. Или че 1944г тук идва Трети УКРАИНСКИ фронт и как нашата армия се обединява с тях, и се водят част от съветската армия, и срещу Райха загиват някъде 34 хиляди български войника. Как Германия ни завлича с десетки милиарди левове дългове основно по спогодбата Нойбахер, че тук са ползвали неща безплатно. Ама соросоиднте скоро ще ни убеждавате, че Турция ни е освободила от руско робство.
20:36 30.12.2025
40 Със сигурност твърденията на Макрон
организирали атаката.
Кремъл само изчаква да затънат дълбоко в собствената си пумия... и накрая ще ги излее в златните им тоалетни
20:36 30.12.2025
41 Стенли
До коментар #4 от "Прав е Макрон запознат е":Приятелю пий ги тези хапчета
20:37 30.12.2025
42 осраински
Подобна ескалация може да доведе до ядрен конфликт, „в който Европа просто би била унищожена“, прогнозира Крапевник.
Според американския военен, илюзията за сигурност, в която съществува Брюксел, ще бъде разбита за миг
20:39 30.12.2025
43 ИМА ЕДНА ЯБЪЛКА......
До коментар #30 от "раша най накрая превзе Киев":ОВЧА МУЦУНА СЕ КАЗВА....
20:41 30.12.2025
44 всъщност
20:42 30.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 атлантически делириум
Не е ясно, каво разбират под солидни доказателства, срутена сграда, убити!? Ама греда за зеления терорист!
20:44 30.12.2025
47 Пропагандата
До коментар #45 от "Не гледа ли победния парад":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #50
20:46 30.12.2025
48 ?????
Няма доказателства щото иначе става страшно.
Всъщност никой и не ви иска вие да го доказвате.
20:47 30.12.2025
49 Доказателства - Блок70
До коментар #1 от "Вашето мнение":То и за химическите оръжия на Саддам Хюсеин още няма доказателства , но Ирак беше унищожен , а Саддам обесен. И още доста такива .
20:48 30.12.2025
50 Аз също го гледах
До коментар #47 от "Пропагандата":Ето част от парада на рашистката армия с танкове и бойни машини в столицата на Украйна. Само са изрязани кадрите с марша на "победоносната руска армия" в Киев
20:49 30.12.2025
51 ЦИРК
Като цяло няма значение какво мислят и говорят Зеленски, западняците и урсулянците. Военен отговор от руснаците ще има, и той ще е "зрелищен". Дори и да се допусне слабата вероятност че украинците не са се опитвали да атакуват и убият директно Путин с тези 91 дрона, то това е добре направен сценарии между САЩ и Русия за оказване на натиск върху застъпниците за "победа на Украйна изцяло на бойното поле", и безусловно подписване на всичко което Тръмп даде на масата.
20:49 30.12.2025
52 Пропагандата
До коментар #1 от "Вашето мнение":винаги се цели в глупака.
20:49 30.12.2025
53 Пропагандата
До коментар #2 от "Абе щом днес ви иакараха":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #54
20:50 30.12.2025
54 Така е
До коментар #53 от "Пропагандата":Затова фашизма залял запада залива всичко с евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #58
20:51 30.12.2025
55 Психиатър
20:52 30.12.2025
56 Нормално
20:52 30.12.2025
57 Бункера
20:53 30.12.2025
58 Тихо принтер допотопен!
До коментар #54 от "Така е":Чети повече книжки!
Коментиран от #60
20:57 30.12.2025
59 Пригожин
20:58 30.12.2025
60 Е давай
До коментар #58 от "Тихо принтер допотопен!":От принтиш и крадеш и показваш деградацията и фашизма залял запада? 😄
20:59 30.12.2025
61 Факт
Бейкън, който е член на Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите, написа в социалната мрежа X, че Тръмп и неговият екип първо трябва да "установят фактите, преди да посочват виновни" по повод руските твърдения.
Той нарече Путин "известен, откровен лъжец", подчертавайки, че твърденията на Москва не трябва да се приемат автоматично от САЩ.
Припомняме, че Русия обвини Украйна, че е изпратила десетки дронове, които са се опитали да атакуват резиденцията на Путин в Новгородска област. Украинските власти, включително президентът Володимир Зеленски, нарекоха това "типични руски лъжи", които имат за цел да саботират мирните преговори, в момент, когато те изглеждат близо до някакъв завършек.
21:00 30.12.2025
62 Дедо
21:01 30.12.2025
63 Механик
След лафовете за това, че Русия краде перални, че да прави и как руските воници имат храна само за 3 дни, думите на же-ЛАЕЩИТЕ не струват пукната пара.
Нали не си мислят, че Путин силно се интересува относно това, кое според западните понита е вярно?!
Укра я чака много голям кютек, но така както им се иска на западнярите.
В казармата на такъв чанч му викахме "гонка по устав". Хем те тричат, хем не може да си оплачеш на началството, понеже просто те карат да съблюдаваш установеният ред.
21:02 30.12.2025
64 Хари
21:05 30.12.2025
65 нямало доказателства?!
21:06 30.12.2025
66 димитри
До коментар #2 от "Абе щом днес ви иакараха":Що да не го атакуват!Колко народ изби просийският идееот.......путинката ще бъде овесен ,а не убит !ще бъде овесен от неговите!
Коментиран от #68
21:06 30.12.2025
67 МОЛЯ
21:06 30.12.2025
68 Ами много народ
До коментар #66 от "димитри":изби продажника зеленски и още много ще избие, щото му се плаща да не свършва войната. Ама ко ти дреме на теб!
21:08 30.12.2025
69 Кочо
21:10 30.12.2025