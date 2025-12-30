Тунис се класира за осминафиналите на Купата на африканските нации

В последния мач от груповата фаза на престижния турнир Купата на африканските нации, двубоят между Танзания и Тунис завърши с резултат 1:1.

Полузащитникът на Тунис, Исмаел Гарби, откри резултата в 43-ата минута, реализирайки дузпа, която даде преднина на своя отбор. Въпреки това, само пет минути по-късно, Фейсал Салум изравни за Танзания след отлично подаване от Новатус Мироши, което донесе надежда на домакините.

С този резултат Танзания завършва участието си в група „С“ с актив от две точки, докато Тунис се класира напред като втори в класирането с общо четири точки. Така северноафриканският тим продължава към директните елиминации, където ще се бори за трофея.

Танзания завършва групата с две точки на трето място.