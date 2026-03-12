Новини
Иран обвини Германия, че заема едностранна позиция в полза на Израел

12 Март, 2026 05:30, обновена 12 Март, 2026 05:36 720 2

Есмаил Багаеи, Снимка: YouTube
Есмаил Багаеи, Снимка: YouTube
БТА БТА

Техеран обвини германския външен министър Йохан Вадефул, че заема едностранна позиция в полза на Израел във войната с Иран, предаде ДПА.

Вчера говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаеи написа в "Екс", че Вадефул застава на страната на "агресора" и пренебрегва факта, че Израел е нападнал Иран и е убил ирански цивилни граждани. Всеки, който пренебрегва "несправедливостта и жестокостите", застава на "грешната страна на историята", добави Багаеи.

По време на посещението си в Израел в понеделник Вадефул написа в "Екс", че израелският народ живее под постоянна заплаха и че Германия е солидарна с него в тези трудни времена.

Вадефул също така заяви, че по време на разговорите с израелския външен министър Гидеон Саар е застъпил мерки, насочени към предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

Британският премиер Киър Стармър обеща, че правителството "няма да толерира" доставчиците на гориво за отопление да се възползват от кризата в Близкия изток, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Стармър ще подчертае по време на посещението си днес в Белфаст, че цените на горивото за отопление трябва да бъдат "справедливи, прозрачни и обосновани".

Той ще проведе срещи с политически лидери, включително с първия министър Мишел О'Нийл и заместник-първия министър Ема Литъл-Пенгели, на фона на нарастващите опасения относно въздействието на войната в Близкия изток върху цените на енергията.

Около две трети от жилищата в Северна Ирландия използват гориво за отопление.

Световните цени на петрола се повишиха рязко в отговор на войната в Близкия изток, като Иран започна удари в отговор на атаките на САЩ и Израел, а разходите за отоплително гориво за домакинствата са се повишили.

Пазарът в Северна Ирландия, за разлика от този на газа и електроенергията, не е регулиран.

Правителството заяви, че Стармър ще използва посещението си в Северна Ирландия, за да "подчертае неуморния си фокус върху намаляването на разходите за живот на работещите хора".

В изявление се казва: "Осъзнавайки, че по-голямата част от домакинствата в Северна Ирландия разчитат на отоплително масло за отопление на домовете си, министър-председателят ще отправи силно послание към компаниите, че цените трябва да бъдат справедливи, прозрачни и обосновани, а не завишени за сметка на работещите хора."

"Ако компаниите повишат цените без основателна причина, правителството ще предприеме мерки, включително чрез регулиране."

Премиерът ще заяви: "Глобалната нестабилност има реално въздействие върху живота на работещите хора в Обединеното кралство и знам, че семействата в Северна Ирландия са загрижени за това какво може да означава войната в Близкия изток за техните финанси – особено като се има предвид, че толкова много домакинства разчитат на гориво за отопление на домовете си."

"Нека да бъда ясен – няма да толерираме спекулации или нелоялни практики."

"Това правителство подкрепя работещите хора, независимо от препятствията."

"В Белфаст прекарвам времето си не само в срещи с политиците, които вземат решения, но и с хората, чийто живот е повлиян от конфликтите в чужбина и подхода, който възприемаме у дома."

Правителството е поискало от Комисията за конкуренция и пазари да разгледа цените на отоплителното гориво.

По време на посещението премиерът ще се срещне и с членове на местната общност, за да обсъдят разходите за живот.


Иран (Ислямска Република)
  • 2 Гръмнала кашерна кипа

    7 1 Отговор
    Майкоууу, и новия аятолак пак ни пръсна златните халки!

    05:42 12.03.2026

