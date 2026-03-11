С консенсус! Г-7 реши: Сега не е моментът да облекчаваме санкциите срещу Русия

Затварянето от Иран на Ормузкия проток, което възпрепятства транспортирането на 20% от световното производство на петрол, поради войната в Близкия изток, "в никакъв случай не оправдава отмяната на санкциите" срещу Русия, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, който говори от името на лидерите на Г-7, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"В заключенията на тази извънредна среща на Г-7, проведена по видеоконферентна връзка, беше постигнато "консенсусно решение", че не трябва да променяме позицията си спрямо Русия и да продължим усилията си в подкрепа на Украйна", заяви френският държавен глава, който председателства срещата на лидерите на седемте най-богати страни в света (САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония).
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че санкциите срещу Русия не трябва да бъдат облекчавани и че поставянето на таван за цената на петрола ще намали приходите за Москва, предаде Ройтерс.
"Сега не е моментът да облекчаваме санкциите срещу Русия", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс", след като разговаря с лидерите от Г-7, за да обсъди влиянието на войната в Иран върху пазарите на нефта и природния газ.
Thank you @EmmanuelMacron for organising a call with G7 partners to discuss a coordinated response to the concerning situation in Iran and the Middle East.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2026
We are focused on minimising the impact on security and the global energy market. @eucopresident and I recalled that the…
Тя допълни, че заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща са подчертали отново, че непосредствен приоритет е преминаването на кораби с енергийни суровини през Ормузкия проток. Фон дер Лайен посочи, че двамата са подкрепили решението на Международната агенция по енергетика (МАЕ) да предостави 400 млн. барела с петрол.
"И двамата приветствахме днес решението на МАЕ да предостави 400 млн. барела от спешния петролен резерв за облекчаване на напрежението в международното енергоснабдяване", заяви председателката на Европейската комисия.
Коментиран от #5, #8, #58
Коментиран от #13, #36
Коментиран от #21, #81
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Нека всеки да гледа себе си!
Коментиран от #10, #34
Коментиран от #53, #141
8 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Обади им се и ги уведоми 🤣
Коментиран от #20
9 Владимир Путин, президент
12 Абсолютни
Коментиран от #62, #72
13 Сталин
До коментар #3 от "Сатана Z":Великите перси пребиха дебилния Дъмбо до н@сиране, забелязан е в Белия Дом голям камион за доставки с логото на Памперс
14 Сатана Z
20:21 11.03.2026
15 И накрая пак
16 Баце ЕООД
17 Цената на нещо
До коментар #11 от "Громико":което Русиа има в изобилие се вдига обаче Путин нам-кво си.
tъъъп си драги та се не знае.
18 ДрайвингПлежър
САЩ имат по-малко от 30 дена преди да изпаднат в стагфлация - Европа вероятно и по-малко!
Едно повишение на цените на петрола до 150 долара и задържането дори за кратко на тия нива ще прати разклатената икономика на полудяла Европа подявола! И ако и тогава европееца не се събуди да вземе главите на тия престъпни идиоти - значи си заслужава съдбата!
20 Къде
До коментар #8 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Се вреш не мога да разбера, кат чеп за зеле не става от тебе..
21 Летящата чалма
До коментар #4 от "Сталин":Даже му изпращат летящи Атакамс и Щорм Шадоу.Ватенките се пита какво им вали на главаите. 🤣🤣😂😂
Коментиран от #29
23 Пенчо
24 Баце ЕООД
25 Цомчо Плюнката
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.
26 Сталин
27 А Урсула къв го дири там
20:25 11.03.2026
28 Последния Софиянец
Коментиран от #107
30 от коментарите се разбира
Бедни милите. Гладни. Ьа оарпе пица и одеколон дават всичко.
Коментиран от #50
31 Хмхмхмхмх
33 Смешки
20:26 11.03.2026
35 Българин
20:27 11.03.2026
36 Санитар от Карлуково
До коментар #3 от "Сатана Z":Събуди се! Бълнуваш!
20:27 11.03.2026
38 ка Путин боклук
20:27 11.03.2026
40 Баце ЕООД
До коментар #24 от "Баце ЕООД":Пак ли се опитваш с чужди никове... Сссиганите нищо ли сами не можете да си измислите?
41 Софиянец
43 Ахаха
До коментар #41 от "Софиянец":Ударил е празната ти тиква
20:30 11.03.2026
45 хаха
Нека путлераските пислямистки подлоги за заквичат сега!
Коментиран от #54, #56, #65
20:30 11.03.2026
46 Поредните глупости
47 Баце ЕООД
20:31 11.03.2026
48 Стойко
50 Хаха
До коментар #30 от "от коментарите се разбира":Споко бе, селски!
Щеш, не щеш и ти ще плащаш на Путин за да има да зареждаш с гориво 20 годишната си талига пред блока....
20:31 11.03.2026
51 Атина Палада
52 Варненец
53 Седем го 🐮 ве 🐄 да 🐮 🐄🐮🐄 🐮
До коментар #6 от "Абе":Говеда🐮🐄🐮🐄🐮🐄🐮 7 на брой
20:32 11.03.2026
54 Следващият ще си върши
До коментар #45 от "хаха":Работата по добре. Добра е тази кадрова практика. Трябва и у нас така да е с държавната администрация
20:33 11.03.2026
55 Истината
56 Град Козлодуй
До коментар #45 от "хаха":Може пък да се оправи човека.
20:34 11.03.2026
57 колко тъп русофил трябва да си
58 Хахахаха
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Точно. За това е важно да не се разпускат сега санкциите, за да трябват след това трилиони за отбрана. Все пак трябва да се гледа в дългосрочен план, а не от днес за утре.
59 До пълен фалит
Така здраво ни лъжат по медиите за "евтините руски ресурси".
60 Унижение и огромна коррупция
62 Хахахаха
До коментар #12 от "Абсолютни":Ако сега не я платиш по-високата цена, то след това ще плащаш много по-висока.
63 Русофил
До коментар #57 от "колко тъп русофил трябва да си":Не може да си умен и да си путинофил. Това е като олио и вода.
20:36 11.03.2026
64 ЦИРК
Много ми е интересно на какво точно се надяват в близкия месец тази групичка на силно задлъжнелите.
65 Дайджест
До коментар #45 от "хаха":Скачането през прозорци е национален спорт разпространен сред руските мелеzи.Независимо дали е извършено в пияно или трезво състояние.
20:36 11.03.2026
67 Има още време
68 Дер Лайен
69 .......
70 Атина Палада
До коментар #59 от "До пълен фалит":Евтините руски ресурси е една лъжа.Самата Русия е една лъжа.
20:39 11.03.2026
71 Ефро фашистки консенсус
72 стоян
До коментар #12 от "Абсолютни":До 12 ком - другар точно това е хубавото - че и путинофилите плащате чрез данък ддс за оръжия и пари за войната в Украйна на смелите украинци а сега и за свободата на иранския народ от аетолас кумунисти
20:40 11.03.2026
73 тия пък
74 Киро
75 Тити
76 Как ти ги ражда главата
До коментар #62 от "Хахахаха":Тези уникалности? А? Свиваш пазара, създаваш дефицити и то без дори някаква сигурност на доставките да имаш и пак търсиш позитиви? То вика скъпо става ама вика иначе, ама то тъкова, ама то унакова.....абе парите ти горят, спестяванията ти изчезват и вероятно пак Путин ще ти е виновен нали? ....
Коментиран от #83, #102
20:44 11.03.2026
77 Откакто сащ
До коментар #73 от "тия пък":Демолрятизира Либия.. Зор от там нещо
20:44 11.03.2026
78 Фейк на часа
Само едно преминаване през новините от днес показва, че Фоклсваген трябва да съкратят още 50 000 работещи в Германия още сега.
Причините за тези съкращения са ясни на всички - високите цени на енергията и суровините за производството на автомобили.
Как може вашият сайт да позволява някакви пияници да се правят на "русофоби", да псуват Русия, а
в същото време фактите показват, че германската иконимика страда заради липсата на руски ресурси?
Аз наистина предпочитам да карам германски автомобил пред китайски.
Време е тези болни русофоби да се докладват в полицията и да ги затварят където им е мястото -
някои в клиники, а другите в затвора.
Аз имам семейство, имам деца и искам те да растат с нормална обстановка,
а не Европа да се превърне в някой беден халифат.
Коментиран от #100, #108
79 Тимур
80 хаха
А байганьовците се дуднеха как "мъ тоооо пислямистите сами си го напраиха ба!"
Дрънкането ви зависи от това на кого се слагате бе МРШИ безполезни!
ЖАЛКИ СТЕ!
81 Аврора чака......
До коментар #4 от "Сталин":Ти представяш ли си Сталин да каже "Хиллер няма да го пипате " защото вече 5 година оня с високите обувки и ботокс това прави вопреки огромните поразии от Зеля. 4 генерала (2 зам. минст.на отбраната) крали та се забравили като за единия се споменава цифра в рубли равна на 240 млн. $ .
82 хаха
Едните - ватнишки пислямистки подлоги, а другите - подлоги на съединените ПДФилски щати
ХАХАХА! Какво е общото? Ами че сте подлоги бе слугинаж.
Коментиран от #87
83 Хахахаха
До коментар #76 от "Как ти ги ражда главата":Ба с тун, не разбра ли че Европа няма да финансира държава, която инвестира в оръжие с тези пари за война срещу Европа? Как не може да го разберете това?
Коментиран от #89, #97, #103
84 Твоето
До коментар #58 от "Хахахаха":Е точно краткосрочна печалба, без да има план.. Какво, ЕС ще инвестира в отбрана? Която да използва срещу Русия????? Ти си по кух и пробит и от лейка
85 Ъхъъъъ, много си умен
До коментар #62 от "Хахахаха":Ако вика не ми го набие някой яко днес 20 см, утре ще ми го набият 30 см. Я да ходя на Лъвов мост и да не чакам....хахаха.....
86 плашат
87 Хахахаха
До коментар #82 от "хаха":И що някой трябва да е слугинаж на щатите бе? Мен изобщо не ме интересуват щатите. България е Европа и такава трябва да си остане. Какво ме интересуват щатите?
88 Стенли
До коментар #15 от "И накрая пак":Абе май засега ЕС яде голямата сопа Германия без да е във война икономиката и потъва същото се отнася и за България абе като цяло нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело
89 Баце ЕООД
До коментар #83 от "Хахахаха":Аз все повече си мисля, е такива драскачи кат теб, дават им малко слабо бело и ги оставят да творят... МнсизлеБрато!
90 Чики-Рики
91 Хахахаха
До коментар #84 от "Твоето":Европа няма да финансира раша, като парите отиват за оръжие срещу Европа. Колко трудно е да го разберете това?
93 Ами
Сега след като петрола падна под 90 $ за барел, взеха да се ерчат.
Да но утре петрола може да скочи дори и над 120 $.
Тогава какво правим?
Коментиран от #109
94 Ахаха
До коментар #87 от "Хахахаха":Европа е континент, оттам очаквам да ми обясниш какво според теб означава "България е Европа" и така и трябва да си остане.. Чеп за зеле не става от теб "за Европа се обяснява" капут
95 Баце ЕООД
До коментар #92 от "Хахахаха":Я дай още знания, сигурен съм че още мнооооого си научил през животът... Ахахахаха, мн жалки в коментарите станахте.
97 Европа кво иска
До коментар #83 от "Хахахаха":И кое е реално са много различни неща момче. От ей тва искане гледаш как все по дълбоко и влиза нали?
98 някой си
До коментар #95 от "Баце ЕООД":толкова им е капацитета,как иначе мислиш се навиват да са подлоги
99 А рафинерии
100 ЦИРК
До коментар #78 от "Фейк на часа":Много добър коментар сте написали ! Всички нормални хора имаме същите желания като вас !
Тези на които се дразните, са същите като тези които управляват и вземат решенията днес. И на интелектуално и на ментално ниво. Те всички са пропити от омраза и себелюбие. Няма как да очаквате от такива хора да родят умна мисъл нито да извършат някакво рационално действие, а още по-малко някога да кажат че те самите са сбъркали за нещо. До такава степен мозъчните им дейности са се счупили, че са готови да си направят харакири и да си мислят че извършват невероятно дело. Лошото е че когато те си прявят харакири, искат и от нас (всички останали) също да си направим харакири, защото смятат че това е единствения начин да живееш в рая (мюсюлмански екстремисти са).
20:58 11.03.2026
101 Стига лъжи и пропаганда
Русията има таван на нефта-до 60 долара, недей да се облизва.
Коментиран от #123
102 Нямам повече вьпроси
До коментар #76 от "Как ти ги ражда главата":Путин е виновен единствено пред руснаците. Следя в соц. сайтове Караулов, Платошкин, Максим Шигаркин и разбира се украинеца Анатолий Шарий .
103 Хмхмхмхмх
До коментар #83 от "Хахахаха":Отлично казано. За руските ба с ту ни европейците сме балъци, ако им купуваме газа, защото развиваме зависимост от техните доставки , но спрем ли да го купуваме, изведнъж ставаме ид/ио/ти, и се пробват да ни се подиграват заради това, че си пазим достойнството, не им клякаме дори при нужда и не им вярваме....Руски крепостен манталитет....
104 Леш, пълна леш
До коментар #99 от "А рафинерии":пред 2010 г. в ЕС е имало 110 петролни рафинерии, 2014 г. броят им пада под сто, а към 2022 г. те са вече 89, по данни на Европейската петролна асоциация. Сега 2026 г. са не повече от 50.... и дали въобще работят данни няма
21:05 11.03.2026
105 къв
До коментар #79 от "Тимур":тупик сънуваш бе, когато Русия чрез Иран изгостира Запада с дебелите цени за енергията. А Г-7 се чуди дали да не свали "санкции" за да не станат цените още по-дебели. Както днес са решили още да се таралежат на Путин, така още утре една след друга ще свалят гащи без да казват.....
21:05 11.03.2026
107 Добре,
До коментар #28 от "Последния Софиянец":че си последен. Мухъл като тебе трябва да се изгаря, като американския гнилец по пчелите.
21:05 11.03.2026
108 Хмхмхмхмх
До коментар #78 от "Фейк на часа":/...Как може вашият сайт да позволява някакви пияници да се правят на "русофоби", да псуват Русия,.../ Правилно- русия не заслужава даже да се псува , тя просто трябва да се смачка като най- вредната бактерия на земята. И трябва да се смачка по всички правила на нмедицинската тнаука така, щото никога повече да мне може да заплашва Р.България-НЕЯДРЕНА ДЪРЖАВА, с 1вИ руски ядрен удар, поради факта, че помагахме на Украйна. Май ще е добре децата на всички руски граждани мноооого да внимават да не им случват случки, докато отиват в берьозка да си пазаруват салам и икра... Щото НА НАС- БЪЛГАРИТЕ В БЪЛГАРИ, НИ ПИСНА ОТ ВАШИТЕ ШИ///БАНИ РУСКИ ЗАПЛАХИ , понимаеш...
Коментиран от #116, #118, #120, #127
109 Преминаваме
До коментар #93 от "Ами":Към Африкански, Венецуелски, Канадски и Американски петрол.
110 За бога братя не купувайте
111 Ами
До коментар #109 от "Преминаваме":Скоро посещавал ли сте бензиностанция?
114 Санкциите така или иначе
До коментар #69 от ".......":Ще паднат при следващата власт в Русия, стига да тя да е одобрена от Европа и САЩ :)
21:13 11.03.2026
115 Абсолютно
117 не може да бъде
118 Тихо психар !
До коментар #108 от "Хмхмхмхмх":факта, че помагахме на Украйна е много гнусен факт. А защо е друга гнусна тема за много гнусни атлантенца
21:15 11.03.2026
119 Съгласен
Московията трябва да бъде държана на синджир съд санкциите, докато не преустанови агресията срещу Украйна!
121 ДоЦент
Путин си има всичко, но вие сте скъсани прошляци без ресурси. Може да имате пари , но те вече не са фактор.
Вече е важно колко буркана имаш в мазето, а не колко можеш да си купиш от Кауфланд, защото там рафтовете вече се изпразват и парите не ти помагат.
Путин пак си играе с вас , вчера той ви покани отново на танц и ви пусна музиката точно защото сте предвидими и знаеше точно как ще постъпите - ще се самоубиете ритуално развявайки русофобски лозунги. Ами той точно това иска от вас. Да се гръмнете сами. Той отдавна ви е подготвил трапа който е зейнал пред вас и вие сами ще се озовете вътре, заради вашата умопомраченост.
122 някой си
До коментар #119 от "Съгласен":мишкари като тебе трябва да са съдени и санкционирани за глупостите които пишете
123 60 долара е много
До коментар #101 от "Стига лъжи и пропаганда":ако ще се купува руски, трябва да е на 30 долара за барел. разходите за добив на барел са 20 долара и ще има 10 долара печалба. Идеално. 😂😂😂
124 Аре бре ..
125 Че то има ли
До коментар #121 от "ДоЦент":по-големи прошляци от Северна Корея и Русия. Даже и банановите републики в Африка са по-развити, свободни и щастливи от тях 😂
126 Аре да видим пичове
127 някой си
До коментар #108 от "Хмхмхмхмх":никъв българин не си,българите подкрепят Русия,само купените драскачи като тебе бълват подобни глупости
128 То вече се е
До коментар #126 от "Аре да видим пичове":случило.
21:23 11.03.2026
129 Хмхмхмхмх
До коментар #112 от "някой си":Ми не- не само, че не умирам от глад, ами всичко се пазарува нормално, в достатъчно количество. При теб как е- България е в еврозоната и шенген, за разлика от любимата ти русия... Колко беше курса на рублата на черния пазар спрямо еврото- удари ли 300 рубли за евро или още се колебае на 290...Не схващаш ли, че и най- големият бедняк в България е по-богат от руските ви мужици в русия, ха ха ха ха... Мдааа- 1000 рубли са ... 10.92 евро... ма много сме бедни българите, шъ знаеш хихихихи... ЕДНА РУБЛА СЕ РАЗМЕНЯ ЗА 1 ЕВРОЦЕНТ- те това ти е великата пут///лерова русия- ахахахахахахаха....
130 ЦИРК
До коментар #117 от "не може да бъде":Съгласен съм с вас, да пратим всички от ГЕРБ и всички от други партии които са били в коалиция и са ги подкрепяли през годините в Белене, да строят централата със собственни ръце и с парите които са получили (и от подкупи, корупция и далавери) от заплати като народни представители.
Едно уточнение за УФЛ: Тя беше един от най-големите застъпници и пропагандисти да се затварят АЕЦ в ЕС, за да угоди на зелените в Германия. Вижте и изказването "Беше голяма грешка", а трябваше да е: "Беше огромна МОЯ грешка да настоявам...", личната вина се прехвърля в колективна и размита, да ви напомня на нещо и някого това ?
21:25 11.03.2026
131 някой си
До коментар #129 от "Хмхмхмхмх":доста богата фантазия имаш,събирай си еврото,щи послужи за разпалки😆
132 Световни интереси
133 Я да питам сега от тези
134 Чукча писател той не читател
До коментар #125 от "Че то има ли":Терминът „бананова република“ (banana republic) традиционно се използва за описване на малки държави в Централна и Южна Америка, чиито икономики са силно зависими от износа на един единствен природен ресурс (най-вече банани) и се управляват от корумпирани диктатури.
Да ви обяснявам ли и каква е разликата между Африка и Южна Америка или поне до там интелектуалното ви ниво стига ?
21:30 11.03.2026
135 Хмхмхмхмх
До коментар #127 от "някой си":Кое е глупосрт, м- че руските деца могат свободно да се движат по бг ълици, а в същито време руския държавен и управленски елит заплашва България с руски ядрен удар, а... Ми тогава- айде , всеки у тях си, пукнат руснак да не остане в България, щото държавата ни трябва да спре да му предоставя сигурност и свобода и да го прати у тях си- да размишлява защо има фирма тук, ползва еврото,купува си качествени ЕС стоки, децата му са свободни тук и не са застрашени от нищо, а президентът му в русия заплашва българите и българските деца с 1ви руски ядрен удар, и то при положение, че България е неядрена държава. Да хване човек един кривак, та удри, удри, дорде ръцете отмалеят....
136 щеш
До коментар #103 от "Хмхмхмхмх":или не, манталитета зависи от тоя с ножа и сиренето в ръцете му, а това не е Европа.
21:33 11.03.2026
137 Омазана ватенка
До коментар #135 от "Хмхмхмхмх":Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?
21:33 11.03.2026
138 Българин
139 Тея от Г-7
140 Класиция петрол
До коментар #133 от "Я да питам сега от тези":От тези само Канада е в топ 7 в света по залежи на петрол, дори е в топ 3
Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
Канада: 170 млрд. барела
Иран: 158 млрд. барела
Ирак: 145 млрд. барела
Кувейт: 101 млрд. барела
ОАЕ: 97 млрд. барел
141 Реално, не знам кои от тия са г7
До коментар #6 от "Абе":Реално, са геи7 групичка
