С консенсус! Г-7 реши: Сега не е моментът да облекчаваме санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

С консенсус! Г-7 реши: Сега не е моментът да облекчаваме санкциите срещу Русия

11 Март, 2026 20:16 1 488 141

Затварянето от Иран на Ормузкия проток, което възпрепятства транспортирането на 20% от световното производство на петрол, в никакъв случай не оправдава отмяната на санкциите, заяви френският президент Еманюел Макрон

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Затварянето от Иран на Ормузкия проток, което възпрепятства транспортирането на 20% от световното производство на петрол, поради войната в Близкия изток, "в никакъв случай не оправдава отмяната на санкциите" срещу Русия, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, който говори от името на лидерите на Г-7, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В заключенията на тази извънредна среща на Г-7, проведена по видеоконферентна връзка, беше постигнато "консенсусно решение", че не трябва да променяме позицията си спрямо Русия и да продължим усилията си в подкрепа на Украйна", заяви френският държавен глава, който председателства срещата на лидерите на седемте най-богати страни в света (САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония).

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че санкциите срещу Русия не трябва да бъдат облекчавани и че поставянето на таван за цената на петрола ще намали приходите за Москва, предаде Ройтерс.

"Сега не е моментът да облекчаваме санкциите срещу Русия", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс", след като разговаря с лидерите от Г-7, за да обсъди влиянието на войната в Иран върху пазарите на нефта и природния газ.

Тя допълни, че заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща са подчертали отново, че непосредствен приоритет е преминаването на кораби с енергийни суровини през Ормузкия проток. Фон дер Лайен посочи, че двамата са подкрепили решението на Международната агенция по енергетика (МАЕ) да предостави 400 млн. барела с петрол.

"И двамата приветствахме днес решението на МАЕ да предостави 400 млн. барела от спешния петролен резерв за облекчаване на напрежението в международното енергоснабдяване", заяви председателката на Европейската комисия.


Франция
  • 1 Име

    44 9 Отговор
    Приятни сънища!

    20:16 11.03.2026

  • 2 Баце ЕООД

    44 12 Отговор
    Във всяка една компания бордът на директорите би бил разпуснат и хората съдени, за не реализирани печалби.

    Коментиран от #5, #8, #58

    20:17 11.03.2026

  • 3 Сатана Z

    45 15 Отговор
    Иран налага санкции на Запада ,а Тръмп подсмърча в бялата къща.

    Коментиран от #13, #36

    20:18 11.03.2026

  • 4 Сталин

    61 10 Отговор
    Сега е момента Путин да иска да му се плаща със злато за нефт газ и метали ,и още на другия ден кошерните плъхове фалират ,защото не могат да печатат злато,и всички войни по света спират

    Коментиран от #21, #81

    20:19 11.03.2026

  • 5 Дзак

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Нека всеки да гледа себе си!

    Коментиран от #10, #34

    20:19 11.03.2026

  • 6 Абе

    50 9 Отговор
    Реално, не знам кои от тия са г7... Европа живее яко на заем

    Коментиран от #53, #141

    20:19 11.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тц,тц,тц 😂😂😂

    10 15 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Обади им се и ги уведоми 🤣

    Коментиран от #20

    20:20 11.03.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    15 27 Отговор
    Мечката требе се души бавно, за да не избега !!! ☝️

    20:20 11.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абсолютни

    42 10 Отговор
    идиоти....... А по-високата цена я плащаме ние гражданите на Европейския съюз.

    Коментиран от #62, #72

    20:21 11.03.2026

  • 13 Сталин

    35 10 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Великите перси пребиха дебилния Дъмбо до н@сиране, забелязан е в Белия Дом голям камион за доставки с логото на Памперс

    20:21 11.03.2026

  • 14 Сатана Z

    35 9 Отговор
    Вещицата УрSSула ще свърши също като Магда Гьобелс.

    20:21 11.03.2026

  • 15 И накрая пак

    9 35 Отговор
    Русия ще изяде сопата като прасе в кочина

    Коментиран от #88

    20:21 11.03.2026

  • 16 Баце ЕООД

    39 8 Отговор
    Някви имбецили, дет никой не ги е избирал.. Решават с кво се ваксинираш, какво ядеш.. Тва просто, лопата е малко трябва с перални да се бият тия

    20:22 11.03.2026

  • 17 Цената на нещо

    25 8 Отговор

    До коментар #11 от "Громико":

    което Русиа има в изобилие се вдига обаче Путин нам-кво си.
    tъъъп си драги та се не знае.

    20:22 11.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    37 12 Отговор
    Приходите на Москва не намаляват, а се увеличават.
    САЩ имат по-малко от 30 дена преди да изпаднат в стагфлация - Европа вероятно и по-малко!
    Едно повишение на цените на петрола до 150 долара и задържането дори за кратко на тия нива ще прати разклатената икономика на полудяла Европа подявола! И ако и тогава европееца не се събуди да вземе главите на тия престъпни идиоти - значи си заслужава съдбата!

    Коментиран от #25

    20:22 11.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Къде

    16 7 Отговор

    До коментар #8 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Се вреш не мога да разбера, кат чеп за зеле не става от тебе..

    20:23 11.03.2026

  • 21 Летящата чалма

    11 26 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Даже му изпращат летящи Атакамс и Щорм Шадоу.Ватенките се пита какво им вали на главаите. 🤣🤣😂😂

    Коментиран от #29

    20:23 11.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пенчо

    26 8 Отговор
    Съсипахте я с тези санкции, тъй като гледам 2-3 дена и остават ако не ги вдигнете!

    20:23 11.03.2026

  • 24 Баце ЕООД

    9 27 Отговор
    Но най важното е, че крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022, а копейките гладуват и чакат пияната да им метне нещо за кушане!

    Коментиран от #40

    20:23 11.03.2026

  • 25 Цомчо Плюнката

    13 13 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    20:24 11.03.2026

  • 26 Сталин

    9 20 Отговор
    До къде се докара геостратега от калното мазе, 5та година не е излизал от под миндера!

    Коментиран от #32

    20:24 11.03.2026

  • 27 А Урсула къв го дири там

    26 9 Отговор
    на тая извънредна среща на Г-7 ?

    20:25 11.03.2026

  • 28 Последния Софиянец

    9 21 Отговор
    копейките вият на умрело по бунищата, бункерния страхливец с ботокса добре демилитаризира Украина! Все па план.

    Коментиран от #107

    20:25 11.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 от коментарите се разбира

    10 21 Отговор
    Че за путлИраста парата е царица. Парииии парииии париииии... Милите те. Всичко ше продадат за париииии. Вдичко ще дадат за парииии. Само пари са им в мечтите.
    Бедни милите. Гладни. Ьа оарпе пица и одеколон дават всичко.

    Коментиран от #50

    20:25 11.03.2026

  • 31 Хмхмхмхмх

    12 24 Отговор
    Ха ха ха ха- главорезът в кремъл си въобрази, че е хванал ЕС на къс пас, но... нещо не му се отвори парашута.... Едва ли някой в ЕС държава е забравил заплахите на медведев и висши руски политифи за руски 1ви ядрен удар върху ЕС заради помощта на ЕС за Украйна.... ВСИЧКИ СВЪРШИ, русия, време е ЕС да ти тресне вратата под носа окончателно. На орбан ще му хвръкне главата, ако иска да продължава с подмазването на русия- унгарците никак не са забравили събитията от 1956г

    20:25 11.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Смешки

    26 9 Отговор
    видеоконферентна връзка с "консенсусно решение" ! Ей тва им е демокрацията и т.н ....

    20:26 11.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Българин

    9 15 Отговор
    Санкциите на ВСУ са най-ефикасни и изгодни за Европа.

    20:27 11.03.2026

  • 36 Санитар от Карлуково

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Събуди се! Бълнуваш!

    20:27 11.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ка Путин боклук

    10 21 Отговор
    Колко юу се иска да направи далаверата. Петрола се вдигна а той не може да продава. рИве от мъка ботоксовото джудже. Сънува големите далавери но уви.

    20:27 11.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Баце ЕООД

    9 7 Отговор

    До коментар #24 от "Баце ЕООД":

    Пак ли се опитваш с чужди никове... Сссиганите нищо ли сами не можете да си измислите?

    20:28 11.03.2026

  • 41 Софиянец

    20 9 Отговор
    И след тази новина за поредната простотия сътворена от ефро дбилте 😂 петрола удари 200 долара от утре, буаххахаха

    Коментиран от #44

    20:29 11.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ахаха

    19 8 Отговор
    Европа приключи.. Свирете мача вече. Да идва Вовата! То вижте и коментарите на лилаво-бенбено-зелените. Бетер ссссиганор

    20:29 11.03.2026

  • 44 Селянин

    6 12 Отговор

    До коментар #41 от "Софиянец":

    Ударил е празната ти тиква

    20:30 11.03.2026

  • 45 хаха

    8 15 Отговор
    В Москва генерал Леонов, командирът на руските сили за противовъздушна отбрана, падна от прозорец.

    Нека путлераските пислямистки подлоги за заквичат сега!

    Коментиран от #54, #56, #65

    20:30 11.03.2026

  • 46 Поредните глупости

    15 8 Отговор
    Международната агенция по енергетика (МАЕ) да предостави 400 млн. барела с петрол..... Тя МАЕ сигурно складове има нали? МАЕ дето е общо с персонал от около 190 души хрантутници .... държи го петрола у мазету

    20:31 11.03.2026

  • 47 Баце ЕООД

    9 13 Отговор
    Варненското от максуда кога ще преговаря с аятолаха, че ботокса каза, че му дал мандат!

    20:31 11.03.2026

  • 48 Стойко

    16 8 Отговор
    Буаххаха, цялата тъпня на света се е събрала в евро фашисткия съюз на фюрер урсула

    20:31 11.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хаха

    12 6 Отговор

    До коментар #30 от "от коментарите се разбира":

    Споко бе, селски!
    Щеш, не щеш и ти ще плащаш на Путин за да има да зареждаш с гориво 20 годишната си талига пред блока....

    20:31 11.03.2026

  • 51 Атина Палада

    9 6 Отговор
    Без Владимир Владимирович животът ми губи смисъл.

    20:32 11.03.2026

  • 52 Варненец

    14 6 Отговор
    Идеално 😂 ще има ище фалити в райската градина на урсула!

    20:32 11.03.2026

  • 53 Седем го 🐮 ве 🐄 да 🐮 🐄🐮🐄 🐮

    12 7 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Говеда🐮🐄🐮🐄🐮🐄🐮 7 на брой

    20:32 11.03.2026

  • 54 Следващият ще си върши

    11 5 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    Работата по добре. Добра е тази кадрова практика. Трябва и у нас така да е с държавната администрация

    20:33 11.03.2026

  • 55 Истината

    15 6 Отговор
    След епичния резил на тръмпака в Иран, не му остава нищо друго освен да инвазира Гренландия 🤭🤭🤭

    20:33 11.03.2026

  • 56 Град Козлодуй

    6 8 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    Може пък да се оправи човека.

    20:34 11.03.2026

  • 57 колко тъп русофил трябва да си

    9 17 Отговор
    За да вярваш че 20% от петрола диктува цената на останалите 80%? Че и да си мислиш, че мизерни 10% дето са на ка Путин ще го върнат на предните нива?! Само наивно путлИрастче може да повярва на това

    Коментиран от #61, #63

    20:34 11.03.2026

  • 58 Хахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Точно. За това е важно да не се разпускат сега санкциите, за да трябват след това трилиони за отбрана. Все пак трябва да се гледа в дългосрочен план, а не от днес за утре.

    Коментиран от #84

    20:34 11.03.2026

  • 59 До пълен фалит

    7 17 Отговор
    Днес реших да видя цените на петрола и какво ми показа графиката! Цените на петрола са почнали да падат, когато започнаха през 2014 да налагат санкции на Путин. И какво излиза? Че когато сме били приятели с Путин сме плащали луди пари, с които то строи бомби против нас, а когато налагат сакции, петролът поевтинява.

    Така здраво ни лъжат по медиите за "евтините руски ресурси".

    Коментиран от #66, #70, #96

    20:34 11.03.2026

  • 60 Унижение и огромна коррупция

    12 13 Отговор
    С ботокса Русия нищо добро не е видяла, няма и да види. Жалко че готвача не стигна до Москва.

    20:35 11.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хахахаха

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Абсолютни":

    Ако сега не я платиш по-високата цена, то след това ще плащаш много по-висока.

    Коментиран от #76, #85

    20:35 11.03.2026

  • 63 Русофил

    9 11 Отговор

    До коментар #57 от "колко тъп русофил трябва да си":

    Не може да си умен и да си путинофил. Това е като олио и вода.

    20:36 11.03.2026

  • 64 ЦИРК

    13 7 Отговор
    Мдаа а през последните 4 месеца Франция е увеличила с 58% количествата втечнен газ от Русия. Макарона има доста изявено лицемерие. За УФЛ няма какво да се коментира там устата винаги е била с приоритет пред всички останали физиологични дейности. А и тя не носи никаква отговорност за нищо, когато социалното напрежение в ЕС се увеличи винаги първи го отнасят националните правителства и политици. По е любопитно немците какви ще ги вършат, че от ден два вече и цената на въглищата се качи с 50%.

    Много ми е интересно на какво точно се надяват в близкия месец тази групичка на силно задлъжнелите.

    20:36 11.03.2026

  • 65 Дайджест

    13 6 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    Скачането през прозорци е национален спорт разпространен сред руските мелеzи.Независимо дали е извършено в пияно или трезво състояние.

    20:36 11.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Има още време

    17 5 Отговор
    Ножа до кокала да опре. Още малко време докато тея от Г-7 съвсем баталясат. След два дни на 200$ пак ще си правят видеоконферентна връзка. Може да сте сигурни...

    20:37 11.03.2026

  • 68 Дер Лайен

    16 5 Отговор
    заедно с макарона успяха да напишат следващия световен бестселър- санкции, изваждане на спешни резерви, фалит и ще чакаме да се зароди следващата цивилизация след 1000 години от нищото

    20:38 11.03.2026

  • 69 .......

    15 8 Отговор
    И правилно . Когато ИМ ВЛЕЗНЕ ОЩЕ ПО НАДЪЛБОКО , тогава ще вдигнат санкциите . Европейците са много умни , браво!

    Коментиран от #114

    20:38 11.03.2026

  • 70 Атина Палада

    8 14 Отговор

    До коментар #59 от "До пълен фалит":

    Евтините руски ресурси е една лъжа.Самата Русия е една лъжа.

    20:39 11.03.2026

  • 71 Ефро фашистки консенсус

    10 7 Отговор
    Хер утсула се е съгласила със себе си и заповядала на полезните ефро дбили да мълчат 😂😂😂 демокрация по фашистки

    20:39 11.03.2026

  • 72 стоян

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "Абсолютни":

    До 12 ком - другар точно това е хубавото - че и путинофилите плащате чрез данък ддс за оръжия и пари за войната в Украйна на смелите украинци а сега и за свободата на иранския народ от аетолас кумунисти

    20:40 11.03.2026

  • 73 тия пък

    3 7 Отговор
    толкова много петрол има по света, те за МАЕ говорят..ако бяха питали Либия или Алжир щяха да ги залеят с петрол

    Коментиран от #77

    20:41 11.03.2026

  • 74 Киро

    15 4 Отговор
    Тея продъжават да копаят дъното.

    20:42 11.03.2026

  • 75 Тити

    7 3 Отговор
    Европа страда защото винаги е пасивна и не носи никаква полза.

    20:44 11.03.2026

  • 76 Как ти ги ражда главата

    10 4 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    Тези уникалности? А? Свиваш пазара, създаваш дефицити и то без дори някаква сигурност на доставките да имаш и пак търсиш позитиви? То вика скъпо става ама вика иначе, ама то тъкова, ама то унакова.....абе парите ти горят, спестяванията ти изчезват и вероятно пак Путин ще ти е виновен нали? ....

    Коментиран от #83, #102

    20:44 11.03.2026

  • 77 Откакто сащ

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "тия пък":

    Демолрятизира Либия.. Зор от там нещо

    20:44 11.03.2026

  • 78 Фейк на часа

    15 5 Отговор
    Аз не знам какви хора сте позволили да налазят форума тук.
    Само едно преминаване през новините от днес показва, че Фоклсваген трябва да съкратят още 50 000 работещи в Германия още сега.
    Причините за тези съкращения са ясни на всички - високите цени на енергията и суровините за производството на автомобили.
    Как може вашият сайт да позволява някакви пияници да се правят на "русофоби", да псуват Русия, а
    в същото време фактите показват, че германската иконимика страда заради липсата на руски ресурси?
    Аз наистина предпочитам да карам германски автомобил пред китайски.
    Време е тези болни русофоби да се докладват в полицията и да ги затварят където им е мястото -
    някои в клиники, а другите в затвора.
    Аз имам семейство, имам деца и искам те да растат с нормална обстановка,
    а не Европа да се превърне в някой беден халифат.

    Коментиран от #100, #108

    20:45 11.03.2026

  • 79 Тимур

    3 9 Отговор
    Русия се натика с 200 в такъв тупик от който няма измъкване

    Коментиран от #105

    20:45 11.03.2026

  • 80 хаха

    10 5 Отговор
    ТОКУ-ЩО: 🇮🇹 Италианският премиер Мелони осъжда американския удар срещу училище за момичета в Иран, наричайки го „клане“.

    А байганьовците се дуднеха как "мъ тоооо пислямистите сами си го напраиха ба!"

    Дрънкането ви зависи от това на кого се слагате бе МРШИ безполезни!
    ЖАЛКИ СТЕ!

    20:45 11.03.2026

  • 81 Аврора чака......

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Ти представяш ли си Сталин да каже "Хиллер няма да го пипате " защото вече 5 година оня с високите обувки и ботокс това прави вопреки огромните поразии от Зеля. 4 генерала (2 зам. минст.на отбраната) крали та се забравили като за единия се споменава цифра в рубли равна на 240 млн. $ .

    20:46 11.03.2026

  • 82 хаха

    5 4 Отговор
    Погледнете се само какви сте подлоги!

    Едните - ватнишки пислямистки подлоги, а другите - подлоги на съединените ПДФилски щати

    ХАХАХА! Какво е общото? Ами че сте подлоги бе слугинаж.

    Коментиран от #87

    20:47 11.03.2026

  • 83 Хахахаха

    7 9 Отговор

    До коментар #76 от "Как ти ги ражда главата":

    Ба с тун, не разбра ли че Европа няма да финансира държава, която инвестира в оръжие с тези пари за война срещу Европа? Как не може да го разберете това?

    Коментиран от #89, #97, #103

    20:47 11.03.2026

  • 84 Твоето

    6 4 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Е точно краткосрочна печалба, без да има план.. Какво, ЕС ще инвестира в отбрана? Която да използва срещу Русия????? Ти си по кух и пробит и от лейка

    Коментиран от #91

    20:47 11.03.2026

  • 85 Ъхъъъъ, много си умен

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    Ако вика не ми го набие някой яко днес 20 см, утре ще ми го набият 30 см. Я да ходя на Лъвов мост и да не чакам....хахаха.....

    20:48 11.03.2026

  • 86 плашат

    5 2 Отговор
    гаргите с тия санкции

    20:49 11.03.2026

  • 87 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #82 от "хаха":

    И що някой трябва да е слугинаж на щатите бе? Мен изобщо не ме интересуват щатите. България е Европа и такава трябва да си остане. Какво ме интересуват щатите?

    Коментиран от #94

    20:49 11.03.2026

  • 88 Стенли

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "И накрая пак":

    Абе май засега ЕС яде голямата сопа Германия без да е във война икономиката и потъва същото се отнася и за България абе като цяло нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    20:49 11.03.2026

  • 89 Баце ЕООД

    4 4 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахаха":

    Аз все повече си мисля, е такива драскачи кат теб, дават им малко слабо бело и ги оставят да творят... МнсизлеБрато!

    Коментиран от #92

    20:50 11.03.2026

  • 90 Чики-Рики

    9 3 Отговор
    Три от Г7 ги боли,,швепса,,, щото не са в Европа,но заради другите четири, ще страда целия наш континент,а пък за Русия и Украйна изобщо не ме интересува! Иначе на сто процента е сигурно,че едната държавата, освен че е в пъти по-голяма от другата, ще се оправи и далеч по-бързо от нея!

    20:50 11.03.2026

  • 91 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #84 от "Твоето":

    Европа няма да финансира раша, като парите отиват за оръжие срещу Европа. Колко трудно е да го разберете това?

    20:50 11.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ами

    11 3 Отговор
    Когато петролът удари 120 $ за барел, други приказки приказваха :)
    Сега след като петрола падна под 90 $ за барел, взеха да се ерчат.
    Да но утре петрола може да скочи дори и над 120 $.
    Тогава какво правим?

    Коментиран от #109

    20:51 11.03.2026

  • 94 Ахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Европа е континент, оттам очаквам да ми обясниш какво според теб означава "България е Европа" и така и трябва да си остане.. Чеп за зеле не става от теб "за Европа се обяснява" капут

    20:52 11.03.2026

  • 95 Баце ЕООД

    5 3 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    Я дай още знания, сигурен съм че още мнооооого си научил през животът... Ахахахаха, мн жалки в коментарите станахте.

    Коментиран от #98

    20:53 11.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Европа кво иска

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахаха":

    И кое е реално са много различни неща момче. От ей тва искане гледаш как все по дълбоко и влиза нали?

    20:56 11.03.2026

  • 98 някой си

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "Баце ЕООД":

    толкова им е капацитета,как иначе мислиш се навиват да са подлоги

    20:56 11.03.2026

  • 99 А рафинерии

    5 2 Отговор
    Европа има ли?

    Коментиран от #104

    20:58 11.03.2026

  • 100 ЦИРК

    5 2 Отговор

    До коментар #78 от "Фейк на часа":

    Много добър коментар сте написали ! Всички нормални хора имаме същите желания като вас !

    Тези на които се дразните, са същите като тези които управляват и вземат решенията днес. И на интелектуално и на ментално ниво. Те всички са пропити от омраза и себелюбие. Няма как да очаквате от такива хора да родят умна мисъл нито да извършат някакво рационално действие, а още по-малко някога да кажат че те самите са сбъркали за нещо. До такава степен мозъчните им дейности са се счупили, че са готови да си направят харакири и да си мислят че извършват невероятно дело. Лошото е че когато те си прявят харакири, искат и от нас (всички останали) също да си направим харакири, защото смятат че това е единствения начин да живееш в рая (мюсюлмански екстремисти са).

    20:58 11.03.2026

  • 101 Стига лъжи и пропаганда

    4 8 Отговор
    МАЕ-32 страни членки -имат резерв -разполагат с 1.2 милиарда барела запаси, плюс 600 милиона търговски резерви.И това са само те.
    Русията има таван на нефта-до 60 долара, недей да се облизва.

    Коментиран от #123

    20:58 11.03.2026

  • 102 Нямам повече вьпроси

    2 5 Отговор

    До коментар #76 от "Как ти ги ражда главата":

    Путин е виновен единствено пред руснаците. Следя в соц. сайтове Караулов, Платошкин, Максим Шигаркин и разбира се украинеца Анатолий Шарий .

    21:03 11.03.2026

  • 103 Хмхмхмхмх

    5 7 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахаха":

    Отлично казано. За руските ба с ту ни европейците сме балъци, ако им купуваме газа, защото развиваме зависимост от техните доставки , но спрем ли да го купуваме, изведнъж ставаме ид/ио/ти, и се пробват да ни се подиграват заради това, че си пазим достойнството, не им клякаме дори при нужда и не им вярваме....Руски крепостен манталитет....

    Коментиран от #112, #136

    21:03 11.03.2026

  • 104 Леш, пълна леш

    5 2 Отговор

    До коментар #99 от "А рафинерии":

    пред 2010 г. в ЕС е имало 110 петролни рафинерии, 2014 г. броят им пада под сто, а към 2022 г. те са вече 89, по данни на Европейската петролна асоциация. Сега 2026 г. са не повече от 50.... и дали въобще работят данни няма

    21:05 11.03.2026

  • 105 къв

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "Тимур":

    тупик сънуваш бе, когато Русия чрез Иран изгостира Запада с дебелите цени за енергията. А Г-7 се чуди дали да не свали "санкции" за да не станат цените още по-дебели. Както днес са решили още да се таралежат на Путин, така още утре една след друга ще свалят гащи без да казват.....

    21:05 11.03.2026

  • 106 Симон

    8 3 Отговор
    Никакви обекчения.Купувайте оръжия.УСА ги имат в излишък.Пращайте ги на Украйна и викайте:-Абе тя ще победи,нема начин.Платете целия масраф на войната,заделете някой друг трилион за възстановяването й,а и още пет-шест за превъоръжаване,минете на водна диета.тракайте зъби всяка зима от студ,сложете таван на пенсиите,зъдръще заплатите на 1000-1500€ за работещи и чиновници,увеличете социалните за безделници,неудачници и скитници с 20-25%и седнете срещу телевизорите.Чакайте,чакайте и не се отчайвате.Може все някога,през още някоя светлинна година, да чуете,как Русия взела,че обявила фалит.Разпада се и моли за помощ вездесъщия Запад да и прости и подаде ръка.Ха ха ха.............Ей,този свят наистина е пълен с наивници....

    21:05 11.03.2026

  • 107 Добре,

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    че си последен. Мухъл като тебе трябва да се изгаря, като американския гнилец по пчелите.

    21:05 11.03.2026

  • 108 Хмхмхмхмх

    4 6 Отговор

    До коментар #78 от "Фейк на часа":

    /...Как може вашият сайт да позволява някакви пияници да се правят на "русофоби", да псуват Русия,.../ Правилно- русия не заслужава даже да се псува , тя просто трябва да се смачка като най- вредната бактерия на земята. И трябва да се смачка по всички правила на нмедицинската тнаука така, щото никога повече да мне може да заплашва Р.България-НЕЯДРЕНА ДЪРЖАВА, с 1вИ руски ядрен удар, поради факта, че помагахме на Украйна. Май ще е добре децата на всички руски граждани мноооого да внимават да не им случват случки, докато отиват в берьозка да си пазаруват салам и икра... Щото НА НАС- БЪЛГАРИТЕ В БЪЛГАРИ, НИ ПИСНА ОТ ВАШИТЕ ШИ///БАНИ РУСКИ ЗАПЛАХИ , понимаеш...

    Коментиран от #116, #118, #120, #127

    21:08 11.03.2026

  • 109 Преминаваме

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ами":

    Към Африкански, Венецуелски, Канадски и Американски петрол.

    Коментиран от #111

    21:09 11.03.2026

  • 110 За бога братя не купувайте

    3 2 Отговор
    Европейски братя тоя път.....хахахаха....

    21:11 11.03.2026

  • 111 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Преминаваме":

    Скоро посещавал ли сте бензиностанция?

    21:11 11.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Санкциите така или иначе

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от ".......":

    Ще паднат при следващата власт в Русия, стига да тя да е одобрена от Европа и САЩ :)

    21:13 11.03.2026

  • 115 Абсолютно

    4 3 Отговор
    правилно, когато се нормализират /след Путин/ ще се промени и позицията на Г7

    21:13 11.03.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 не може да бъде

    4 3 Отговор
    Г-жа Урсула вече призна че отказът от атомно енергетика е бил грешка!?Аз считам че ще дойде момент когато в Гей-7 ще признаят че санкциите са били грешка защото са навредили повече на държаните от колективния запад отколкото на Русия!?Това е повече от престъпление това е грешка -е казвал Талейран!?...И малък въпрос ние не направихме ли грешка с отказа от Белене...и какво ще правим с тези които реализираха този отказ -подбудителите изпълнителите провокаторите платените агенти /наричани експерти/!?Ако питате мен ....всички в Белене да поравят грешката!?

    Коментиран от #130

    21:14 11.03.2026

  • 118 Тихо психар !

    6 4 Отговор

    До коментар #108 от "Хмхмхмхмх":

    факта, че помагахме на Украйна е много гнусен факт. А защо е друга гнусна тема за много гнусни атлантенца

    21:15 11.03.2026

  • 119 Съгласен

    3 4 Отговор
    Добре, че не са се поддали на конюктурата .
    Московията трябва да бъде държана на синджир съд санкциите, докато не преустанови агресията срещу Украйна!

    Коментиран от #122

    21:15 11.03.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 ДоЦент

    4 3 Отговор
    Идеално, още по-добре, да не би да мислите, че Путин ще се трогне, мисля че си е отворил даже шампанско.
    Путин си има всичко, но вие сте скъсани прошляци без ресурси. Може да имате пари , но те вече не са фактор.
    Вече е важно колко буркана имаш в мазето, а не колко можеш да си купиш от Кауфланд, защото там рафтовете вече се изпразват и парите не ти помагат.
    Путин пак си играе с вас , вчера той ви покани отново на танц и ви пусна музиката точно защото сте предвидими и знаеше точно как ще постъпите - ще се самоубиете ритуално развявайки русофобски лозунги. Ами той точно това иска от вас. Да се гръмнете сами. Той отдавна ви е подготвил трапа който е зейнал пред вас и вие сами ще се озовете вътре, заради вашата умопомраченост.

    Коментиран от #125

    21:17 11.03.2026

  • 122 някой си

    1 2 Отговор

    До коментар #119 от "Съгласен":

    мишкари като тебе трябва да са съдени и санкционирани за глупостите които пишете

    21:18 11.03.2026

  • 123 60 долара е много

    3 2 Отговор

    До коментар #101 от "Стига лъжи и пропаганда":

    ако ще се купува руски, трябва да е на 30 долара за барел. разходите за добив на барел са 20 долара и ще има 10 долара печалба. Идеално. 😂😂😂

    21:19 11.03.2026

  • 124 Аре бре ..

    3 3 Отговор
    Русия каза: Няма за вас пишлемета повече, че и за Индия даже още мисли дали да се смили но иначе видиш ли с консенсус Г-7 били решили ....ту-туууу! А кой съкрати умишлено добива в Русия ? Урсула ли беше ? А?

    21:19 11.03.2026

  • 125 Че то има ли

    4 2 Отговор

    До коментар #121 от "ДоЦент":

    по-големи прошляци от Северна Корея и Русия. Даже и банановите републики в Африка са по-развити, свободни и щастливи от тях 😂

    Коментиран от #134

    21:22 11.03.2026

  • 126 Аре да видим пичове

    1 2 Отговор
    Как ще се случи това с поставянето на таван за цената на петрола...хахахахаха...

    Коментиран от #128

    21:22 11.03.2026

  • 127 някой си

    2 4 Отговор

    До коментар #108 от "Хмхмхмхмх":

    никъв българин не си,българите подкрепят Русия,само купените драскачи като тебе бълват подобни глупости

    Коментиран от #135

    21:23 11.03.2026

  • 128 То вече се е

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Аре да видим пичове":

    случило.

    21:23 11.03.2026

  • 129 Хмхмхмхмх

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "някой си":

    Ми не- не само, че не умирам от глад, ами всичко се пазарува нормално, в достатъчно количество. При теб как е- България е в еврозоната и шенген, за разлика от любимата ти русия... Колко беше курса на рублата на черния пазар спрямо еврото- удари ли 300 рубли за евро или още се колебае на 290...Не схващаш ли, че и най- големият бедняк в България е по-богат от руските ви мужици в русия, ха ха ха ха... Мдааа- 1000 рубли са ... 10.92 евро... ма много сме бедни българите, шъ знаеш хихихихи... ЕДНА РУБЛА СЕ РАЗМЕНЯ ЗА 1 ЕВРОЦЕНТ- те това ти е великата пут///лерова русия- ахахахахахахаха....

    Коментиран от #131

    21:23 11.03.2026

  • 130 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "не може да бъде":

    Съгласен съм с вас, да пратим всички от ГЕРБ и всички от други партии които са били в коалиция и са ги подкрепяли през годините в Белене, да строят централата със собственни ръце и с парите които са получили (и от подкупи, корупция и далавери) от заплати като народни представители.

    Едно уточнение за УФЛ: Тя беше един от най-големите застъпници и пропагандисти да се затварят АЕЦ в ЕС, за да угоди на зелените в Германия. Вижте и изказването "Беше голяма грешка", а трябваше да е: "Беше огромна МОЯ грешка да настоявам...", личната вина се прехвърля в колективна и размита, да ви напомня на нещо и някого това ?

    21:25 11.03.2026

  • 131 някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #129 от "Хмхмхмхмх":

    доста богата фантазия имаш,събирай си еврото,щи послужи за разпалки😆

    21:27 11.03.2026

  • 132 Световни интереси

    2 0 Отговор
    Русия чака да види какво ще стане.САЩ решава какво да стане.Ние къде сме?

    21:27 11.03.2026

  • 133 Я да питам сега от тези

    1 3 Отговор
    Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония и САЩ кои са производители на газ и петрол? И дали някога ги е било еня за руските доставки ? Щото точно те яко гледат сиира на другите балами в момента. Че сами се сетете кой е олигофрена и в чия зависимос попада плюс мита като бонус

    Коментиран от #140

    21:28 11.03.2026

  • 134 Чукча писател той не читател

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Че то има ли":

    Терминът „бананова република“ (banana republic) традиционно се използва за описване на малки държави в Централна и Южна Америка, чиито икономики са силно зависими от износа на един единствен природен ресурс (най-вече банани) и се управляват от корумпирани диктатури.

    Да ви обяснявам ли и каква е разликата между Африка и Южна Америка или поне до там интелектуалното ви ниво стига ?

    21:30 11.03.2026

  • 135 Хмхмхмхмх

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "някой си":

    Кое е глупосрт, м- че руските деца могат свободно да се движат по бг ълици, а в същито време руския държавен и управленски елит заплашва България с руски ядрен удар, а... Ми тогава- айде , всеки у тях си, пукнат руснак да не остане в България, щото държавата ни трябва да спре да му предоставя сигурност и свобода и да го прати у тях си- да размишлява защо има фирма тук, ползва еврото,купува си качествени ЕС стоки, децата му са свободни тук и не са застрашени от нищо, а президентът му в русия заплашва българите и българските деца с 1ви руски ядрен удар, и то при положение, че България е неядрена държава. Да хване човек един кривак, та удри, удри, дорде ръцете отмалеят....

    Коментиран от #137

    21:32 11.03.2026

  • 136 щеш

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Хмхмхмхмх":

    или не, манталитета зависи от тоя с ножа и сиренето в ръцете му, а това не е Европа.

    21:33 11.03.2026

  • 137 Омазана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #135 от "Хмхмхмхмх":

    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    21:33 11.03.2026

  • 138 Българин

    2 1 Отговор
    Всички руснаци вън от ЕС!Вън!Нали са самодостатъчни.

    21:35 11.03.2026

  • 139 Тея от Г-7

    0 2 Отговор
    За да си върнат дълговете трябва луната да продадат на мякой марсианец. Кво им е богатото не знам. Аре тея Канада и Япония иди ми доди ами другите?

    21:36 11.03.2026

  • 140 Класиция петрол

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Я да питам сега от тези":

    От тези само Канада е в топ 7 в света по залежи на петрол, дори е в топ 3

    Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
    Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
    Канада: 170 млрд. барела
    Иран: 158 млрд. барела
    Ирак: 145 млрд. барела
    Кувейт: 101 млрд. барела
    ОАЕ: 97 млрд. барел

    21:37 11.03.2026

  • 141 Реално, не знам кои от тия са г7

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Реално, са геи7 групичка

    21:37 11.03.2026

