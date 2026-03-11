С консенсус! Г-7 реши: Сега не е моментът да облекчаваме санкциите срещу Русия

Затварянето от Иран на Ормузкия проток, което възпрепятства транспортирането на 20% от световното производство на петрол, поради войната в Близкия изток, "в никакъв случай не оправдава отмяната на санкциите" срещу Русия, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, който говори от името на лидерите на Г-7, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В заключенията на тази извънредна среща на Г-7, проведена по видеоконферентна връзка, беше постигнато "консенсусно решение", че не трябва да променяме позицията си спрямо Русия и да продължим усилията си в подкрепа на Украйна", заяви френският държавен глава, който председателства срещата на лидерите на седемте най-богати страни в света (САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония).

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че санкциите срещу Русия не трябва да бъдат облекчавани и че поставянето на таван за цената на петрола ще намали приходите за Москва, предаде Ройтерс.

"Сега не е моментът да облекчаваме санкциите срещу Русия", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс", след като разговаря с лидерите от Г-7, за да обсъди влиянието на войната в Иран върху пазарите на нефта и природния газ.

Thank you @EmmanuelMacron for organising a call with G7 partners to discuss a coordinated response to the concerning situation in Iran and the Middle East.



We are focused on minimising the impact on security and the global energy market. @eucopresident and I recalled that the… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2026

Тя допълни, че заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща са подчертали отново, че непосредствен приоритет е преминаването на кораби с енергийни суровини през Ормузкия проток. Фон дер Лайен посочи, че двамата са подкрепили решението на Международната агенция по енергетика (МАЕ) да предостави 400 млн. барела с петрол.

"И двамата приветствахме днес решението на МАЕ да предостави 400 млн. барела от спешния петролен резерв за облекчаване на напрежението в международното енергоснабдяване", заяви председателката на Европейската комисия.