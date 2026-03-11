Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Слави Трифонов: Уважаеми български граждани, не ви ли писна от този политически двоен аршин на ППДБ?

Слави Трифонов: Уважаеми български граждани, не ви ли писна от този политически двоен аршин на ППДБ?

11 Март, 2026 15:13 841 44

  • слави трифонов-
  • васил терзиев-
  • дарение-
  • педофили-
  • дарение за педофили-
  • дарение за мъжка дружба

Огромни са заради това, че икономическите и политически кръгове на ППДБ ще контролират изборите

Слави Трифонов: Уважаеми български граждани, не ви ли писна от този политически двоен аршин на ППДБ? - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Днес две водещи теми размазаха опорките на ППДБ.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Първо: По темата „Петрохан“ пътят на парите основно води до кмета на София Васил Терзиев. Стана кристално ясно, че дарението по частната сметка на единия от самоубилите се е над 251 000 лв.

Тоест, разликата е почти двойна в сумата от първоначалното твърдение на Терзиев за дарени 70 хиляди евро. Тук, разбира се, последното нещо, за което ще питаме, касае въпросната сума. Проблемът и въпросът към такъв като Терзиев е: Защо през цялото време лъже?

Защо са дарени лично по сметката на сектант, а не на въпросната организация, ако е вярвал, че тия болни мозъци ще опазват природата? Какъв точно му се е падал този сектант, този Ивей, на кмета Терзиев? Каква ли мъжка дружба ги е свързвала, та да преведеш четвърт милион просто ей така в сметката на някой друг? Каква грозна тайна прикрива Терзиев, че не си призна веднага след трагедията всичко?

Позволявам си да използвам такива определения, защото още нещо стана ясно: Не е имало външна намеса по време на самоубийствата. По този начин рухна и опорката на ППДБ, че педофилите, които накрая се самоубиха, всъщност били „добри момчета“. Пълен морален и публично-обществен провал на ППДБ по тази тема.

Второ: По темата избори. Министърът на електронното управление на ППДБ Георги Шарков не е годен да заема този пост.

Защото, на база на декларацията, прочетена от Станислав Балабанов днес в парламента, и последвалото изслушване на министъра в пленарната зала, безапелационно стана ясно, че съмненията в честността на предстоящия вот на 19 април са огромни. Огромни са заради това, че икономическите и политически кръгове на ППДБ ще контролират изборите.

Оказа се, че министър Шарков е член на управителния съвет на фирма заедно със спонсора на петроханската секта и виден активист на „Да, България“ Саша Безуханова. Стана ясно, че синът на министъра е назначен за изпълнителен директор в Академия „Телерик“, след като лично другият спонсор на сектата от Петрохан и настоящ кмет на София Васил Терзиев му дава тази възможност. Стана ясно, че чрез Божидар Божанов целият му кръг от приближени са инсталирани около министър Шарков. Стана ясно, че още от времето на кабинета „Денков“ от ЦИК многократно са искали машините да се пломбират от държавни служители и да се наблюдават от държавни служители, но никой не им е обърнал внимание и до днес.

И понеже вие, уважаеми съграждани, НЕ сте мисирки, каквито СА определена част от журналистите в България, искам да ви задам един въпрос.

Представете си, ако „Има такъв народ“ имаше еднопартиен, едноличен, служебен кабинет. В този кабинет министърът на електронното управление е икономически свързан с депутати на ИТН или директно с мен. Представете си, че този министър назначава хора единствено от ИТН, имайки пълен контрол върху машините за избори.

Представете си, че преди време не ПП, а ИТН е предлагал кодовете от машините на други партии в замяна на политически услуги.

Представете си, че ИТН искаше да прави избори с „наше МВР“. И накрая си представете, че представители на ИТН са дарявали пари на педофилска секта. Представихте ли си всичко това?

И сега според вас, ако това се беше случило, нямаше ли да има протест на политическото крило на петроханската секта - ППДБ, която да иска оставки, да обяснява какъв изрод съм аз, и наоколо нямаше ли да има мисирки с микрофони, които щяха да демонстрират отвращение от всичко това? Отговорът е ясен - щеше да е точно така!

Уважаеми български граждани, не ви ли писна от този политически двоен аршин? Не ви ли омръзна една партия постоянно да нарушава закона, да нарушава морала и да се държи нагло, все едно има право на това? На мен ми омръзна, бесен съм и милост няма да има! Вбесете се и вие!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Избирател на ИТН

    34 2 Отговор
    Къде са ми обещаните македонци в космоса???

    Коментиран от #43

    15:14 11.03.2026

  • 2 2020

    28 2 Отговор
    Славчо ще възроди Плавника за премиер?? Пълна разпадаща се уутреБка!!!

    15:15 11.03.2026

  • 3 Беги

    38 2 Отговор
    писна ни от тебе

    15:15 11.03.2026

  • 4 си дзън

    27 1 Отговор
    Абе на мен ми писна от Славиту.

    15:15 11.03.2026

  • 5 Гласуваш

    32 1 Отговор
    За Слави Зулуса получаваш Тошко Африкански и пакистански лекари за 500 евро на месец

    15:15 11.03.2026

  • 6 ?????

    30 1 Отговор
    Неее, славчо, писна ни от теб и твоите бесни кучета, Тошко перчяма и балананчо тумбака. Айде ще ви издържим още някой ден. Политически трупове

    15:16 11.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    КАТО ГАЛАПАГОСКА КОСТЕНУРКА
    Е УЧИНДОЛСКАТА ЛЕКА ЖЕНА
    .. .....
    МЪЛЧИ , МЪЛЧИ И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ПОДАДЕ ГЛАВА
    ОТ БУНКЕРА :)

    Коментиран от #24

    15:16 11.03.2026

  • 8 Слугинаж

    12 2 Отговор
    Ако п. У. К. Н.еш ще е национален празник. Най мразения предател. Скрий се

    15:16 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ццц

    13 1 Отговор
    Писна ни че една гологлава тиква ни обещаваше че ще прати македонец в космоса, а още не сме видели маке да фърчи в орбита. Също ни писна, че след като се изясни че голата тиква струва колкото въздуха над нея, още ни губи времето с идиотщини.

    Коментиран от #31

    15:18 11.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само с един Тайсън кючек

    17 0 Отговор
    на Орлов мост, тоя влезна в парламента!
    Такъв ни е електората!

    Коментиран от #16

    15:18 11.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    13 0 Отговор
    Писна ни от уйова глава акъл да ни дава.

    15:18 11.03.2026

  • 15 виктория

    12 0 Отговор
    взе да ни писва от голата кратуна!!!

    15:19 11.03.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Само с един Тайсън кючек":

    ПЕКРАСЕН КОМЕНТАР! ЛАЙК!

    15:20 11.03.2026

  • 17 Ако имам 251 000 евро

    9 0 Отговор
    няма да се самоубивам.

    15:20 11.03.2026

  • 18 Аз съм

    8 2 Отговор
    Всички един к......р ви правил!
    Парата е важна!
    Народа ви интересува освен на избори!

    15:20 11.03.2026

  • 19 Сзо

    10 1 Отговор
    Абе на вас не ви ли писна за всичко в България и по света да са все ппдб виновни. А Боко тиквата дето ни управлява 15 години? Забравихте ли?

    15:21 11.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Веселин Петров

    9 0 Отговор
    Писна ни от теб учиндолски чалгаджийо и от тъпите ти коментари от дивана, не знам защо все още някой публикува простотиите ти, най вероятно Шиши те гласи за патерица отново с цигански гласове....

    15:22 11.03.2026

  • 22 Дедо Мраз

    9 0 Отговор
    Колкото повече медиите цитират тая 0трепк@, толкова повече хората го намразват.

    15:22 11.03.2026

  • 23 Фридрих

    3 1 Отговор
    Не м еинтересуваш ...дано п.кнете и ти и пп/дб заедно да ви няма

    15:22 11.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Г-н даге

    5 0 Отговор
    И вие сте същите , айде бегайте всички 👋

    15:22 11.03.2026

  • 26 ахаааа

    7 0 Отговор
    аве чалгар глей си тв-то и трай - видяхме ви и вас как го лигавите на тиквата и дебелия

    15:22 11.03.2026

  • 27 Промяна

    2 3 Отговор
    О СЛАВИ СЪДУДИ СЕ ДА ШАРЛАТАНИЯ АЛА БАЛАТА ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ГЮРОВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ 5 ГОДИНИ ОТРОМНИ КРАЖБИ РАЗРУШИХА ДЪРЖАВА ИНКТИТУЦИИ ПАРЛАМЕНТ ВСИЧКО НО ГРАБЯТ ОПУСТУШИТЕЛНО А ЗА ТЯХ ЗАКОНИ АМА НИКАКВИ НЕ ВАЖАТ ЗАЩО СЕГА ДАЖЕ С ЧЕРВЕНИ МЕТЕЖИ СА НАЗНАЧЕНИ И БЕЗЧИНСТВАТ ЗАЩО

    15:23 11.03.2026

  • 28 Откровен

    7 1 Отговор
    Неуважаеми Учиндолски...
    ПИСНА НИ ОТ ТЕБ и от твоите сценаристи !
    Разбра ли ?

    15:23 11.03.2026

  • 29 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ПЪТНИК СИ ТИ !

    15:24 11.03.2026

  • 30 Айде сега

    3 1 Отговор
    А защо мислиш, че от теб не ни е писнало?

    15:24 11.03.2026

  • 31 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "ццц":

    ОТ 1 ДО 10 КОМЕНТАР ГНУСНО ЛЪЖЛИВО ПРОСТАШКО

    15:25 11.03.2026

  • 32 ИМА ТАКИВА НЕРАДОЗУМЕНИВ

    5 2 Отговор
    СТАНИСЛАВЕ НЕ СИ АКТУАЛЕН РАЗКАРАЙСЕ.

    15:25 11.03.2026

  • 33 Все ми е тая

    1 2 Отговор
    Всички атлантета сте един дол педофили и извратеняци

    15:25 11.03.2026

  • 34 Оз. Ген.Румянцев

    3 0 Отговор
    Писна ни от тебе.

    15:25 11.03.2026

  • 35 Точен

    2 0 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел...

    15:25 11.03.2026

  • 36 Нти

    2 0 Отговор
    Лъжеца Славчо и Тошето

    15:25 11.03.2026

  • 37 Жалки беZrpъбначни твapи !

    1 0 Отговор
    Палава Палава от Имаше Такъв Народ иска да забравим за 437 милиона евро, вместо да свика една комисия и за 27 секунди да приеме необходимите промени в закона.
    Сега зависим от г-жа Рая Чекиджян. Стига да не е прекалено заета с предизборното си обещание.

    Мис "Да откраднеш Лукойл за 27 секунди" днес каза "забравете" и в резултат на това всички може да бъдем ощетени с 437 милиона евро! А тролчетата нека си ППДБ-кат в коментари колкото си искат.
    Има 2 варианта да се приемат необходимите промени. Комисията да бъде свикана от Рая Назарян, или от 1/3 от членовете й. Следим.
    Мислете и гlасувайте! Никога повече такива м.....и не трябва да бъдат допускани в парламента!

    15:26 11.03.2026

  • 38 като пукнеш

    0 0 Отговор
    Един паметник тряба да ти издигнем от сухи свински айна !!

    15:26 11.03.2026

  • 39 Славчо

    0 0 Отговор
    ти и юмрука ги докарахте за чегъртане!Изчегътаха теб!

    15:27 11.03.2026

  • 40 Гатьо Гатев

    0 0 Отговор
    Учиндолски ИНФАНТИЛ, изтече в канала на клоаката на Шиши........

    15:27 11.03.2026

  • 41 Гост

    1 0 Отговор
    Но мен ми писна от Слави Трифонов и мажоретките му Тошко и Балабанов. Щяха да изчегъртват Борисов, а седнаха в скута на Пеевски. Претендираха да со лицето на политочесгата сатира, а станаха политическо карикатури!

    15:28 11.03.2026

  • 42 Винету 1

    0 0 Отговор
    Писването от "Шарлатаните" не значи автоматично залюбване на свинските подлоги. Седни на дивана и помисли с тая грозна кратуна .

    15:28 11.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иван н.

    0 0 Отговор
    Не брат тотално ни писна от тебе Тошко и Балаланов!

    15:28 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове