Иранската армия: Започваме постоянни атаки срещу противника! Подгответе се за 200 долара за барел

Иранското военно командване предупреди, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел, ако конфликтът в региона продължи да се разширява, докато нови нападения срещу търговски кораби бяха регистрирани в района на Персийския залив, предава "Ройтерс".
Говорителят на иранското военно командване Ебрахим Золфакари заяви, че нестабилността в региона може да доведе до драматичен скок на цените на енергията. Според него сигурността в Близкия изток е ключов фактор за световния петролен пазар и всяка допълнителна ескалация може да изтласка цените до 200 долара за барел.
Изявлението идва на фона на продължаващата война между Иран и коалицията, водена от Съединените щати и Израел. Иран съобщи, че е нанесъл нови ракетни удари срещу цели в Израел и други обекти в Близкия изток, демонстрирайки способността си да отвръща на атаките въпреки най-интензивните въздушни удари от началото на конфликта.
Междувременно морските служби за сигурност съобщиха, че още три търговски кораба са били поразени от неизвестни снаряди в Персийския залив, с което общият брой на засегнатите плавателни съдове от началото на войната достига 14. Екипажът на кораб под тайландски флаг е бил евакуиран след експлозия и пожар на борда, а контейнеровоз под японски флаг и товарен кораб под флага на Маршаловите острови също са получили повреди.
Ситуацията около Ормузкия проток остава особено напрегната. През този тесен морски коридор преминава около една пета от световната търговия с петрол, а блокирането му се разглежда като най-сериозното смущение на енергийните доставки от петролните кризи през 70-те години на XX век.
Въпреки опасенията за сериозен енергиен шок, пазарите засега реагират предпазливо. След кратък скок до почти 120 долара за барел, цената на петрола се стабилизира около 90 долара, тъй като инвеститорите залагат, че американският президент Доналд Тръмп ще успее да намери начин за бързо прекратяване на конфликта.
Паралелно с това Международната агенция по енергетика обсъжда извънредна мярка за освобождаване на 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви на индустриалните държави, за да бъде стабилизиран световният пазар.
На терен обаче боевете продължават без признаци на деескалация. Ирански официални представители съобщиха, че новият върховен лидер Моджтаба Хаменей е бил леко ранен в началото на войната, при ударите, при които е загинал неговият баща - бившият върховен лидер Али Хаменей.
Според иранския посланик в ООН повече от 1300 ирански цивилни са загинали от началото на американско-израелските въздушни удари на 28 февруари. От иранските атаки срещу Израел са загинали най-малко 11 души, а в сраженията в Ливан са убити и двама израелски войници. Вашингтон съобщава за седем загинали американски военнослужещи и около 140 ранени.
Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голям става рискът за световната икономика, предупреждават анализатори, тъй като евентуално дълготрайно блокиране на Ормузкия проток може да предизвика сериозна енергийна криза.
