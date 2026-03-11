Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иранската армия: Започваме постоянни атаки срещу противника! Подгответе се за 200 долара за барел

Иранската армия: Започваме постоянни атаки срещу противника! Подгответе се за 200 долара за барел

11 Март, 2026

САЩ няма да могат да контролират цените на петрола, заяви днес говорителят на иранското обединено военно командване, цитиран от Ройтерс

Иранската армия: Започваме постоянни атаки срещу противника! Подгответе се за 200 долара за барел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иранското военно командване предупреди, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел, ако конфликтът в региона продължи да се разширява, докато нови нападения срещу търговски кораби бяха регистрирани в района на Персийския залив, предава "Ройтерс".

Говорителят на иранското военно командване Ебрахим Золфакари заяви, че нестабилността в региона може да доведе до драматичен скок на цените на енергията. Според него сигурността в Близкия изток е ключов фактор за световния петролен пазар и всяка допълнителна ескалация може да изтласка цените до 200 долара за барел.

Изявлението идва на фона на продължаващата война между Иран и коалицията, водена от Съединените щати и Израел. Иран съобщи, че е нанесъл нови ракетни удари срещу цели в Израел и други обекти в Близкия изток, демонстрирайки способността си да отвръща на атаките въпреки най-интензивните въздушни удари от началото на конфликта.

Междувременно морските служби за сигурност съобщиха, че още три търговски кораба са били поразени от неизвестни снаряди в Персийския залив, с което общият брой на засегнатите плавателни съдове от началото на войната достига 14. Екипажът на кораб под тайландски флаг е бил евакуиран след експлозия и пожар на борда, а контейнеровоз под японски флаг и товарен кораб под флага на Маршаловите острови също са получили повреди.

Ситуацията около Ормузкия проток остава особено напрегната. През този тесен морски коридор преминава около една пета от световната търговия с петрол, а блокирането му се разглежда като най-сериозното смущение на енергийните доставки от петролните кризи през 70-те години на XX век.

Въпреки опасенията за сериозен енергиен шок, пазарите засега реагират предпазливо. След кратък скок до почти 120 долара за барел, цената на петрола се стабилизира около 90 долара, тъй като инвеститорите залагат, че американският президент Доналд Тръмп ще успее да намери начин за бързо прекратяване на конфликта.

Паралелно с това Международната агенция по енергетика обсъжда извънредна мярка за освобождаване на 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви на индустриалните държави, за да бъде стабилизиран световният пазар.

На терен обаче боевете продължават без признаци на деескалация. Ирански официални представители съобщиха, че новият върховен лидер Моджтаба Хаменей е бил леко ранен в началото на войната, при ударите, при които е загинал неговият баща - бившият върховен лидер Али Хаменей.

Според иранския посланик в ООН повече от 1300 ирански цивилни са загинали от началото на американско-израелските въздушни удари на 28 февруари. От иранските атаки срещу Израел са загинали най-малко 11 души, а в сраженията в Ливан са убити и двама израелски войници. Вашингтон съобщава за седем загинали американски военнослужещи и около 140 ранени.

Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голям става рискът за световната икономика, предупреждават анализатори, тъй като евентуално дълготрайно блокиране на Ормузкия проток може да предизвика сериозна енергийна криза.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 брей

    27 6 Отговор
    явно досега е било преамбюл!

    16:25 11.03.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    48 16 Отговор
    Браво на иранците ще докарт сороския режим в ЕС до гражданска война

    Коментиран от #7, #44

    16:25 11.03.2026

  • 3 Хъ хъ

    19 51 Отговор
    Самолетоносачът Буш още не е пристигнал. Единствено, за което можете да се готвите е да получите още томахавки. Да не забравите да взривите някоя болница или училище с девици и да обвините Израел.

    Коментиран от #8, #12, #14

    16:26 11.03.2026

  • 4 500$ да стане барела, ние нали сме вече

    38 11 Отговор
    клуба на богатите!

    16:26 11.03.2026

  • 5 Реалист

    42 14 Отговор
    Иран закопва циониския режим във ФАЩ и Европа.

    16:26 11.03.2026

  • 6 Дориана

    32 7 Отговор
    Много ясно, Америка и Израел провокираха Трета Световна етническа война, която ще продължи доста години.

    Коментиран от #35

    16:26 11.03.2026

  • 7 Няма опасност

    15 25 Отговор

    До коментар #2 от "Бесен - Язовец":

    Костадинов ще ходи при братушките ислямисти да се обяснява и на колене да преговаря.

    Коментиран от #11

    16:26 11.03.2026

  • 8 Путин е виновен, аз го видях лично,

    16 9 Отговор

    До коментар #3 от "Хъ хъ":

    той беше!

    16:27 11.03.2026

  • 9 си дзън

    10 15 Отговор
    Още малко и иранците ще хвърлят атома като Медведката.

    16:27 11.03.2026

  • 10 Исторически парк

    24 10 Отговор
    Г ейропата умре

    Коментиран от #18

    16:27 11.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ивелин Михайлов

    31 7 Отговор

    До коментар #3 от "Хъ хъ":

    Как иранците взривяват училища с американски ракети бе сорос

    Коментиран от #19

    16:28 11.03.2026

  • 13 Бесен - Язовец

    27 6 Отговор
    В ЕС се очаква да поскъпнат конете и каруците скоро с рикши ше се придвижват теглени от
    гладни сорос4ии

    16:29 11.03.2026

  • 14 Програмист

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хъ хъ":

    Не беше ли руска ракета🤔

    16:29 11.03.2026

  • 15 Тервел

    11 12 Отговор
    Правете разлика между Иран и Режима на Аятоласите. Може да видите във видео кадри как е изглеждал Иран преди да дойдат на власт тези ислямисти.

    Коментиран от #43

    16:29 11.03.2026

  • 16 Де е натаняхо

    21 4 Отговор
    Да се покаже че го мислим тоя ошатия

    16:29 11.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 6 Отговор
    НАТАНЯХУ В ГЛАВАТА Е СТАНАЛ
    КАТО КОНСТЕНУРКАТА СЛАВИ ОТ УЧИНДОЛ
    .. ..
    РУСИЯ ЩЕ ГИ МЪЧИ МИЛИОН ГОДИНИ ЗА МЪКАТА
    КОЯТО ПРИЧИНИХА С ДАВАНЕТО НА ОРЪЖИЯ НА 404 ХИТЛЕР ЮНГЕН

    16:30 11.03.2026

  • 18 Цецко

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Исторически парк":

    Ти по добре мисли как ще връщаш кредита в банката

    16:31 11.03.2026

  • 19 Атина Палада

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":

    Нали Тръмпич каза,че иранците били откраднали томахавките на САЩ и взривили училището с томаховка.:))) Иначе как да обясни факта,че томаховка е унищожила училището.

    16:32 11.03.2026

  • 20 Пускайте мините в пролива

    13 1 Отговор
    и точка! 25 000 бр. стигат за 50 години никой там да не припари и ще се навъди много риба около тея мини и после субсидии за аквакултури ши има. Тоест да съм ясен, един красив рибарник ши стани

    16:34 11.03.2026

  • 21 Иранците

    21 4 Отговор
    са вече моралните победители ! Направиха го Тръмп на 5 стотинки 2,55645941 евроцента ! 😀
    "Тариката" влезна в еврейския капан и морално се ликвидира !
    Който е слушал евреите не е прокопсал !!!

    16:37 11.03.2026

  • 22 ???????????

    7 0 Отговор
    Хитлеряху нищо не казва за Мешиях и неговите славни дела ?!

    16:38 11.03.2026

  • 23 хаха

    8 4 Отговор
    Много важно. Байганьовците да му мислят...ако можеха де.
    Съвсем ще се объркат на кого трябва да се слагат сега. Те нали са си наследствени подлоги и лакеи.

    16:38 11.03.2026

  • 24 000

    11 2 Отговор
    Щаба на ввс на израел изчезна.

    16:39 11.03.2026

  • 25 Атина Палада

    15 6 Отговор
    Иран постави 6 искания ,за да спре да бие американците и израелците..Не се ли изпълнят исканията им,кютека по хамериканците продължава до н@си.ране .
    Ето ги:
    1- Падане на всички санкции и освобождаване на всички замразени активи.
    2- Признаването правото на Иран да обогатява уран на своя собствена територия.
    3-Изплащане на компенсации на щетите причинени от войната започната от САЩ и Израел
    4-Прекратяване на всички медийни групи,не на медиите а само на лъжливите им репортажи насочени срещу Иран
    5-Прекратяване на атаките в Ливан и на хутите в Йемен
    6- Изтегляне на всички американски бази от близкия Изток!

    Коментиран от #46, #50

    16:39 11.03.2026

  • 26 Америка

    14 2 Отговор
    Америка и исраел този път удариха на камък уж искаха да изчистят режима сами попаднаха във капана сега да мисли Европа

    16:39 11.03.2026

  • 27 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Иранската армия:

    Доналд Тръмп не държи никакви карти.Ще го навалатиме дъртия нерез

    16:40 11.03.2026

  • 28 и тия чалмари

    4 9 Отговор
    си мислят,че цял свят ще им е заложник?Ще се наиграят.

    16:41 11.03.2026

  • 29 Българин

    3 0 Отговор
    Иранците да погледнат борсите! В момента петрола е 270 долара за барел, като само днес цената е нараснала със 70%!

    16:42 11.03.2026

  • 30 Крилат цитат

    5 1 Отговор
    “Нема лабаво”
    Вечно Ваш
    Т. Живков

    16:42 11.03.2026

  • 31 Бесен - Язовец

    5 1 Отговор
    Долара умре ареее сороска опелото и вие с него у дупката ареее... у печката

    Коментиран от #38

    16:42 11.03.2026

  • 32 ужас

    6 0 Отговор
    Самопризнание: Васил Терзиев е дарил 251 000 лв. на сектата от „Петрохан“, а не 80 000 евро!

    16:43 11.03.2026

  • 33 Сатана Z

    2 0 Отговор
    „Политиката на ответни удари е приключила.“

    Иран сега ще предприеме „удар след удар“ срещу САЩ и Израел, а не само ответни атаки. Пригответе се за петрол на цена от 200 долара; отсега нататък ще има непрекъснати удари, заяви командването.

    Иран обмисля и удари срещу офисите на Google, Microsoft, IBM, Nvidia и банки в Близкия изток.

    16:45 11.03.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА
    ....
    " АКО ЕДИН КИТАЕЦ Е ТЪРПЕЛИВ, ТОЙ СКОРО ЩЕ ВИДИ
    ТРУПОВЕТЕ НА НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ ДА ПЛАВАТ
    ПО РЕКАТА КРАЙ ДОМА МУ "
    ......
    И ВОЙНАТА ДА СВЪРШИ УТРЕ, ЕДИНСТВЕНИТЕ КОИТО ЩЕ ИМАТ КЕШ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАЛИВА СА КНР :)

    16:45 11.03.2026

  • 35 трета световна етническа?!?!?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Мила войните са или МЕЖДУ етноси или граждански . Трети вид няма . Разумееш ?

    16:46 11.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 само така..

    2 1 Отговор
    Требва за бегенцата,на тия будали нефтохимо им е само на 500 км от масковскио брег и барело там е само 40 $ барело а чекат да им го докарат дъртио джендър урсуль..дека мужиците им с полички одат да му клечат и цукат нозете и

    16:46 11.03.2026

  • 38 Копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Бесен - Язовец":

    Коце Циганина ни каза че ще приемем долара!

    16:47 11.03.2026

  • 39 Смърфиета

    4 1 Отговор
    Чиновниците вече напускат работните си места, защото минава пет без петнайсет.

    16:48 11.03.2026

  • 40 И по аятолах

    2 0 Отговор
    на долар!

    16:49 11.03.2026

  • 41 Тия чалми

    3 3 Отговор
    ще ядосат бай Дончо и ще ги запукат с бай Биби с тежките бомбардировачи.

    Израел още дори не е изстрелял една негова ракета.
    Ракетоносците на САЩ също чакат около Иран.

    Да не се репчат на големите батковци, че ще ядат калая!

    16:51 11.03.2026

  • 42 Бгг

    1 2 Отговор
    Идва време за войни и революции в целият свят.

    16:51 11.03.2026

  • 43 1234

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тервел":

    Преди да дойдат ислямистите Иран беше залят от протести против Шаха Реза Пахлави, обявиха го за корумпиран. Западът подпомогна ислямистите и инсталира първия аятолах, който живееше 15 г в изгнание във Франция. Запада докара Ислямистите на власт и сега им сърба попарата.

    16:55 11.03.2026

  • 44 ел мунчо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бесен - Язовец":

    кво браво бе тъпунгер , че и едните и другите ще ядат дедовия ли

    16:55 11.03.2026

  • 45 ПРОГРЕСИВЕН

    0 0 Отговор
    САМО ДА ПИТАМ
    СПИСЪК ЗА МПС...ФЛИЙНСТОУНКИ
    ККЪДЕ СЕ ИЗГОТВЯ....И ЗАСТРАХОВКА ТОЖЕ

    16:57 11.03.2026

  • 46 111

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    дай линк или инфо

    Коментиран от #49

    16:57 11.03.2026

  • 47 УдоМача

    1 1 Отговор
    Браво! Так держат!

    16:57 11.03.2026

  • 48 Иран заплашил

    2 0 Отговор
    да бойкотира световното!
    Хахаха.
    Те футболистите им избягаха в Австралия.

    Никой не ще в аятоласката кочина.

    16:58 11.03.2026

  • 49 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "111":

    Влез в която и да е американска медия ..Има го във всички!

    16:59 11.03.2026

  • 50 До Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    За първи път виждам някой на който са му останали една скромна бройка мобилни ситеми за изстрелване на ракети и дронове, и след като този някой е с напълно срината икономика, военна индурстрия, изравнени със земята бази и прочие да се води побеждаващ. И нз кои са тези медии, които трябва да заличиш при положение, че те отразяват реални позиции на хора живеещи или родени от този регион.

    17:02 11.03.2026

  • 51 Пакистан

    1 0 Отговор
    Ядрената сила Пакистан заплаши Иран: Ще се притечем на помощ на Саудитска Арабия
    Пакистан заплаши Иран, че ще помогне на Саудитска Арабия, ако тя бъде нападната, на фона на нестихващите военни действия между Иран и държавите от Персийския залив. Страната се позова на договора за взаимна отбрана със Саудитска Арабия, сключен през септември 2025 г.
    "Няма никакво съмнение, че ще се притечем на помощ на Саудитска Арабия, независимо от обстоятелствата и времето. Нашият приоритет е нашите близки партньори да не бъдат въвлечени в конфликт, който може да подкопае стабилността и просперитета не само на региона като цяло, но и в частност на пакистанския народ", заяви говорителят на пакистанския премиер за чуждестранните медии Мошараф Заиди в интервю за Bloomberg.

    17:02 11.03.2026

