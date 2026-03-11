Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Войната ще приключи скоро! На практика вече не е останало нищо за поразяване

Доналд Тръмп: Войната ще приключи скоро! На практика вече не е останало нищо за поразяване

11 Март, 2026 18:23 675 34

  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • али лариджани-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • израел-
  • пентагон

Конфликтът избухна преди почти две седмици с американско-израелски удари срещу Иран, целящи да унищожат военните способности на Техеран и ядрената му програма, посочва Ройтерс

Доналд Тръмп: Войната ще приключи скоро! На практика вече не е останало нищо за поразяване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред "Аксиос", че войната с Иран ще приключи скоро, тъй като "на практика вече не е останало нищо" за поразяване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Остана малко тук-таме [...] по всяко време, когато поискам това да приключи, ще приключи", каза Тръмп в кратко телефонно интервю.

Конфликтът избухна преди почти две седмици с американско-израелски удари срещу Иран, целящи да унищожат военните способности на Техеран и ядрената му програма, посочва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    13 4 Отговор
    Завидно тъпо парче.. В Иран всичко е под земята от края на 70те..

    Коментиран от #3, #7, #8

    18:24 11.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Щом Ормузкият проток е миниран ще трябват месеци да го разминират.Идва хиперинфлация

    Коментиран от #11

    18:25 11.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тръмп е велик

    4 9 Отговор
    фалира всички диктатури, без Северна Корея, но тя по принцип е във фалит от създаването си 😂

    Коментиран от #9

    18:25 11.03.2026

  • 5 Софиянец

    9 1 Отговор
    Бухахаха, така се пази достойнство 😂 поредната изгубена война, поне тоя път бързи се отказаха

    18:25 11.03.2026

  • 6 Да,бе

    12 1 Отговор
    Сигурно говори за американските бази в близкият изток,щото наистина нищо не е останало...Само вятърът вее прането..Афганистан 2.0.

    Коментиран от #25, #27

    18:26 11.03.2026

  • 7 Летящата чалма

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Кой под земята,кой на небесата...

    18:26 11.03.2026

  • 8 Ха Ха

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Точно както в столицата на Газа!

    18:26 11.03.2026

  • 9 Стойко

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп е велик":

    Най-вече фалира сащ-саната диктатура 🤭

    Коментиран от #15, #22

    18:26 11.03.2026

  • 10 Емо

    2 3 Отговор
    Изтумбете ги!

    18:26 11.03.2026

  • 11 Глупости

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Според САЩ уж имало 6 мини, но според другите разузнавания изобщо няма мини.

    18:26 11.03.2026

  • 12 писар

    2 0 Отговор
    "Аксиос" да не е гл6авното ти шефче

    18:27 11.03.2026

  • 13 Буха ха

    6 2 Отговор
    А досиетата?

    18:27 11.03.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 Трудна работа е

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Стойко":

    да фалираш държава с Годишен приход над 30 ТРИЛИОНА $.

    Коментиран от #17, #23

    18:28 11.03.2026

  • 16 12345

    6 2 Отговор
    Така се прави, като си се оср..л до ушите.

    18:29 11.03.2026

  • 17 Хихихи

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Трудна работа е":

    И дълг колкото за цял свят, бухахах! Ти да не мислиш, че тия войни ги прави щото икономиката им е цъфнала? Всичко е кула от карти!

    18:30 11.03.2026

  • 18 Ха ха

    3 2 Отговор
    Войната ще приключи с яростен провал за бай Дончо.

    18:30 11.03.2026

  • 19 Еврейчето

    2 1 Отговор
    Иска да прави бизнес? Щял да помогне , но СВЕТЪТ трябвало да му осигури победа и "справедлив мир от позиция на силата". Време да му дръпнат шалтера.

    18:30 11.03.2026

  • 20 ЕВРЕИТЕ МУ УСТРОИХА КАПАН

    5 1 Отговор
    И ТОЗИ ТЪПУН ИМ СЕ ВЪРЗА. ЯДОХА БОЙ ДО ОТКАТ И СЕГА СЕ ЧУДЯТ КАК МЕКО ДА ДАДАТ ЗАДЕН АМА С "ДОСТОЙНСТВО". ЦИРКАДЖИИ

    18:30 11.03.2026

  • 21 Евгени

    1 0 Отговор
    Глупости, говори така за да успокоява пазарите! Аме.иканските лисици ще бомбардират още. Те така казваха и за преговорите: да се договорим и няма да бомбардираме

    18:31 11.03.2026

  • 22 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стойко":

    Чакай САЩ да фалира.

    18:31 11.03.2026

  • 23 да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Трудна работа е":

    Държава с външен дълг от над 37 трилиона долара на практика е фалирала, спасява я единствено петродолара и затова води войни срещу всички държави, които имат петрол.

    18:31 11.03.2026

  • 24 Търпелив

    0 0 Отговор
    Ами чакаме, да видим дали ще стане така

    18:32 11.03.2026

  • 25 Колега, да оставим

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    американските бази. Да мислим за нашето си - руското СВО, че за смях станахме.

    18:32 11.03.2026

  • 26 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:32 11.03.2026

  • 27 Фалшиви кадри и информация

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😂

    18:32 11.03.2026

  • 28 Направо е смешен

    1 4 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:33 11.03.2026

  • 29 Иранците им счупиха главите

    5 0 Отговор
    Нетаняху в неизвестност,купола се оказа Дантелен,5 от най скъпите бази на САЩ са мармалад,да не говорим за огромните щети в Тел Авив .

    18:33 11.03.2026

  • 30 Конфети "Земя-въздух-земя "

    1 0 Отговор
    Какво стана със смяната на режима,бат Дончо? Сринахте сградите и до там.Технически,целите са постигнати,но другото? Русия и Китай няма да ви позволят разграбването на Иран и стратегическата му позиция за американски бази. Четете история и гледайте географията.

    18:33 11.03.2026

  • 31 Дориана

    0 0 Отговор
    Тръмп много греши. Той си въобрази , че може да започне война с всяка държава която си поиска , защото не отговаря на неговите интереси и да приключи войната когато той реши. Както не можа да приключи войната с Русия така и не може да приключи войната с Иран. Да е наясно , че с Израел провокираха започването на Трета Световна етническа война. Тази война ще продължи много години и ще приключи с унищожението на Европа. Така, че Европа ще пострада най- много. Етническата разрушителна вълна вече набира скорост. Тръмп и Израел трябваше да са наясно с последиците. Не може да свали режима в Иран.

    18:33 11.03.2026

  • 32 Като някаква Саяна порасне

    1 4 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:33 11.03.2026

  • 33 Тръмп е по зле

    1 1 Отговор
    И от бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:34 11.03.2026

  • 34 Удряй добро камионче

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:35 11.03.2026