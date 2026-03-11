Доналд Тръмп: Войната ще приключи скоро! На практика вече не е останало нищо за поразяване

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред "Аксиос", че войната с Иран ще приключи скоро, тъй като "на практика вече не е останало нищо" за поразяване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Остана малко тук-таме [...] по всяко време, когато поискам това да приключи, ще приключи", каза Тръмп в кратко телефонно интервю.
Конфликтът избухна преди почти две седмици с американско-израелски удари срещу Иран, целящи да унищожат военните способности на Техеран и ядрената му програма, посочва Ройтерс.
