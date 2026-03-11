Новини
Ден след полета на Ф-16 над София правителството прекрати обществената поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29

11 Март, 2026 14:12 1 665 55

21 млн. евро на двигателите на 10 изтребителя

Ден след полета на Ф-16 над София правителството прекрати обществената поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29 - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие. Това е записано в решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки, писа БТА.

В началото на годината Министерството на отбраната (МО) обяви обществена поръчка за ремонт за малко над 21 млн. евро.

Това не е първата обществена поръчка за ремонт на двигатели на МиГ-29. В края на 2024 г. беше сключен договор с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

В края на 2025 г. Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Ако искаме да имаме национални средства за охрана на въздушното пространство, ще трябва да поддържаме изтребителите МиГ-29, каза той. Вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а ние разчитаме на тях. Когато не се мисли перспективно, задържането на МиГ-29 толкова дълго и забавянето на сключването на договор за натовски самолет – това е резултатът, обясни Запрянов.

МиГ-29 и Су-25

Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв., каза Запрянов в края на 2025 г.

За самолет МиГ-29 - 86 457 750 лв., а за Су-25 - 27 605 345 лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети, допълни Запрянов.

За поддържане на оперативни способности от Военновъздушни сили със самолети МиГ-29 и Су-25 годишните разходи, свързани с тяхната експлоатация през 2024 г. и до 31 октомври 2025 г., са в размер на малко над 104 млн. лв.

Изтребителите F-16

В началото на 2025 г. започна доставката на първите осем изтребителя F-16 по първия договор със САЩ от 2019 г., а на 18 декември на официална церемония бяха представени и осемте самолета. Очаква се Военновъздушните ни сили (ВВС) да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Над София вчера българските F-16 прелетяха ниско над София по време на учебно-тренировъчни полети.


София / България
  • 1 си дзън

    10 42 Отговор
    Радев ще върне МИГ-29. Нали е руска слуга.

    Коментиран от #13, #24

    14:14 11.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 41 Отговор
    знаете ли колко струват копейките? колкото президента ни-летец ,да ни пазят гърците!!! нишо не става от вас , руски под логи! като онуй от Кремъл уж ще спира газа , ама ЕВРАци откъде?

    Коментиран от #26

    14:16 11.03.2026

  • 3 Стари руски кюнци

    12 34 Отговор
    Защо даваме пари?

    Коментиран от #7, #11

    14:17 11.03.2026

  • 4 Сталин

    37 10 Отговор
    Значи счупените хвърчила са негодни и ще влязат в оперативна готовност пак след 2928,-след като се похарчи още 5 милиарда за софтуер и периферни устройства,тези негодници от армията трябва да бъдат арестувани за диверсия и предателство ,това означава в момента България няма никакви годни самолети

    14:18 11.03.2026

  • 5 НВ!

    7 5 Отговор
    МЪСК ТРЯБВА ДА СПРЕ ДОСТЪПА ДО САТЕЛИТА НА ДРУГИТЕ БОКЛУЦИ С УЛТРАЗВУКОВИТЕ ОРЪЖИЯ АЛА ТРЪМП, АКО ДЪРЖИ НА ИМЕТО СИ РАЗБИРАСЕ.

    Коментиран от #8, #41

    14:18 11.03.2026

  • 6 Руски мигове отдавна не летят

    7 27 Отговор
    в Украйна! Скриха се зад Урал от Стингерите!

    Коментиран от #12

    14:19 11.03.2026

  • 7 Ф-16 като са ,,нови кюнци"...

    30 9 Отговор

    До коментар #3 от "Стари руски кюнци":

    ...да не би да летят...?!
    Стоят паркирани на летището...!

    14:19 11.03.2026

  • 8 Бил Гейтс

    7 22 Отговор

    До коментар #5 от "НВ!":

    трябва да спре на маскалите Уиндоус, ако държи на името си!

    14:21 11.03.2026

  • 9 сигурно

    12 6 Отговор
    Пробваха дали кацат ОФФФ-овете , и няма да правят ремонти на МИГ- овете !

    14:22 11.03.2026

  • 10 Теслатъ

    22 4 Отговор
    """"""Обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие."""""" ----------- Ремонт на двигателите и резервни части за Миг-29, или нови двигатели, както и дълбока модернизация с нов БРЕО само в/от Русия! Но пък има Санкции..., а и тогава Миг-29 ще стане по-добър от Ф-16!!! -))))

    14:23 11.03.2026

  • 11 жоро

    16 11 Отговор

    До коментар #3 от "Стари руски кюнци":

    кюнеца на майка ти е по-издухан...

    14:23 11.03.2026

  • 12 Цък

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "Руски мигове отдавна не летят":

    А къде летят ф16? До полската граница и като видят ……. В Полша

    14:23 11.03.2026

  • 13 честен ционист

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Радев не може да върне нищо, защото МиГ-29 заминаха отдавна за Украйна, затова и спират поръчката, защото е безсмислена, само за на Ганчо вниманието.

    14:26 11.03.2026

  • 14 Копейки,

    16 8 Отговор
    Чертежите летят.Коментирайте.

    Коментиран от #28, #29

    14:30 11.03.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 7 Отговор
    НЯМА СТАР САМОЛЕТ - ВАЖНО Е КАКЪВ Е РАДАРА И КАКВА Е РАКЕТАТА КОЯТО НОСИ :)
    .....

    Коментиран от #23, #33

    14:31 11.03.2026

  • 16 Файърфлай

    9 3 Отговор
    Демек,ще пренасочи тези пари за ремонти на Ф-ките.А там (парите) ги чака небезизвестния Ал.Ал.Много ги обича крадени.

    14:32 11.03.2026

  • 17 Смех с копейки

    7 12 Отговор
    Самолетът хубав ли е или е руски?

    Коментиран от #20

    14:34 11.03.2026

  • 18 Учуден

    9 2 Отговор
    "по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028"

    И защо чак 2028 година щели да достигнат "оперативна готовност" - нали ужким чисто нови самолети които се предполага че още като пристигнат и могат да летят и да стрелят.

    Все едно да си купиш често нов автомобил от магазина ама да ти кажат че ще стане за каране ама след 3 години.

    14:35 11.03.2026

  • 19 Биби

    6 4 Отговор
    Миговете ще заминат за Украйна. Украинците ще ги ремонтират.

    14:38 11.03.2026

  • 20 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Смех с копейки":

    А можеш ли ми каза защо тези "хубавите" самолети ще трябва да ги чакаме още две години да достигнели "оперативна готовност". Трябва да узреят ли или май още платки ще сменят че сега хвъркат ама не могат да стрелят.

    14:38 11.03.2026

  • 21 хъхъ

    5 1 Отговор
    Подаряваме ги на Украйна!

    14:40 11.03.2026

  • 22 Съмървил

    7 1 Отговор
    На кой от двата е летял памперса обилно напоен?

    14:41 11.03.2026

  • 23 Пилот

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "ВАЖНО Е КАКЪВ Е РАДАРА И КАКВА Е РАКЕТАТА КОЯТО НОСИ"

    Ами тогава да сложим на селскостопанските самолети по един радар и да ги накичим с модерни ракети.

    14:41 11.03.2026

  • 24 си пън

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    си дзън,ако слушаха радев,сега щеше да лети цяла ескадрила грипен,а не тез боклуци за много пари

    Коментиран от #30

    14:42 11.03.2026

  • 25 Иван 1

    7 0 Отговор
    Проблемът е в надупеното ръководство на МНО.

    14:43 11.03.2026

  • 26 Вазелин

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А цената на обратният,бивш финансов?

    Коментиран от #32

    14:44 11.03.2026

  • 27 Ултра къса памет

    3 5 Отговор
    Руските мигове падаха в Афганистан като яребици.

    Коментиран от #35

    14:45 11.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки,":

    "Чертежите летят.Коментирайте"

    Ха ха ха - помниш ли коя година дадохме парите за тях. За сега почнаха да летят ама нямало до 2028 година да стрелят.

    14:47 11.03.2026

  • 30 Верно си пън

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "си пън":

    Грипени има само в 2 слабо развити държави по света! А Ф16 са навсякъде.

    Коментиран от #39

    14:47 11.03.2026

  • 31 ЕЛЕКТОРАТ

    2 6 Отговор
    ПОДАРЕТЕ ГИ НА УКРАЙНА ЗА ВЕЛИКДЕН И ДА СЕ ОТЪРВЕМ ЕДИН ПЪТ ЗАВИНАГИ ОТ ВСИЧКИ РУСКИ ТЕНЕКИИ,ВСИЧКАТА СЪВЕТСКА ТЕХНИКА БЕЗПОЛЕЗНА ОТ БА ДА СЕ ПОДАРИ НА УКРАЙНА..АМА ВСИЧКО СЪВЕТСКО ДО ПОСЛЕДНАТА БРОЙКА,ЗА ДА СПРАТ НАКРАЯ ДАЛАВЕРИТЕ С БЕЗСМИСЛЕНИ РЕМОНТИ,ХЕЛИКОПТЕРИ ТАНКОВЕ БТР И ...ВСИЧКИ ТАРАЛЯСНИЦИ

    14:48 11.03.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Вазелин":

    всичко се кланя пред еврака и долара бе , копей за гу бен! даже и не знам за кое бивше драскаш-отдавна не следя сериозно БГ политиката , измамническа /просто познавам живота

    Коментиран от #37

    14:49 11.03.2026

  • 33 Файърфлай

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И е важно накъде и защо лети.Защото ,ако е тръгнал "на баба си в...царевицата",ще го думнат барабар с 6G радара му.

    14:49 11.03.2026

  • 34 Тези нови ефки

    4 0 Отговор
    И те ли ще бъдат на Софийското летище? Или ще правиме нови писти за тях по другите летища? Май проблема е в пистите. Грипен и Миг могат да кацат без такива претенции.

    14:50 11.03.2026

  • 35 Помнещ

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ултра къса памет":

    Трябва да се лъже че да има за баничка - те Миг-29 не са участвали изобщо в Афганистан - това е изтребител и е срещу други самолети а такива нямаше в Афганистан.

    Коментиран от #55

    14:50 11.03.2026

  • 36 Удри

    4 2 Отговор
    Миговете да заминават за Украйна. Поне да има някаква полза от тях.

    Коментиран от #48

    14:51 11.03.2026

  • 37 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "всичко се кланя пред еврака и долара бе"

    Даже и някои котета се надупват

    Коментиран от #53

    14:52 11.03.2026

  • 38 Отдавна

    2 3 Отговор
    Трябваше да поръчаме натовски самолети, а не да кърпим стари щайги.

    Коментиран от #45, #50

    14:53 11.03.2026

  • 39 си дзън

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Верно си пън":

    Радвам се, че тук има не само руски алгоритмички. "Верно си пън" не може да го създаде алгоритмичка.

    14:53 11.03.2026

  • 40 604

    2 3 Отговор
    Пълно порноу сте от 1989 насам само се точи от армията....гатдове ..помнете ще ви се търси отговорност рано или късно!

    14:54 11.03.2026

  • 41 НВ!

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "НВ!":

    ИМА ДАННИ, ЧЕ ТЕЗИ ТЕХНОЛОГИИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ВЪРХУ МИРНИ ХОРА. ДОКАТО НЯМА РЕГУЛАЦИИ ЗА ТЯХ ДОСТЪПА ИМ ДО САТЕЛИТИ Е РЕДНО ДА БЪДЕ СПРЯН.

    14:54 11.03.2026

  • 42 хаха

    3 1 Отговор
    Тъпите байганьовци да ги бяха дали на украинците и щяха да им дадат нещо друго за тях.
    От Сглобени Новоначалски Тикви толкова.

    Коментиран от #47

    14:55 11.03.2026

  • 43 Опа

    2 3 Отговор
    Дайте го това старо руско желязо на украинците да го изгърмят по болшевиките.

    Коментиран от #46

    14:55 11.03.2026

  • 44 Сатана Z

    4 1 Отговор
    прекрати обществената поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29
    И новата поръчката вече ше бъде за ремонт на F16

    14:55 11.03.2026

  • 45 604

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Отдавна":

    Нали поръчаха, не стигъ че съ дърти ..ами са и скъпи, а и не летят и ги чакаме 8г вече...тва ако е поръчване да им сейръ в устичките!

    14:56 11.03.2026

  • 46 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Опа":

    Късно е вече тъпак. Вече никой не ги иска тези г0мна.
    И от С300 да си направите един паметник на глупоста там.

    ХАХАХА

    Коментиран от #49

    14:57 11.03.2026

  • 47 604

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "хаха":

    Те по добри от ефките...къде ще равниш 2 моторен с едномоторен...няма база за сравнение...хората стелтове си поръчват...

    Коментиран от #51

    14:58 11.03.2026

  • 48 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Удри":

    "Поне да има някаква полза от тях"

    Ха ха ха - значи за тук за нищо не стават ама видиш ли като отидат в Украйна и там ще имало полза от тях - какъв продажник трябва да си. Поне за учебни да ги ползват нашите. Навремето имаше стотици остарели Миг-15 и Миг-17 но с остатъчен ресурс от 40-50 часа които при конфликт можеха да се ползват срещу танкове и пехота. Сега "старите" ни Миг-29 могат да се ползват срещу дронове и крилати ракети.

    14:58 11.03.2026

  • 49 604

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "хаха":

    То ти май си по зле и от гулпакг... митдил не до клеТцън..наври си 2 те леви отзадт що си расъл в саксия!

    Коментиран от #52, #54

    15:00 11.03.2026

  • 50 Помнещ

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Отдавна":

    "Трябваше да поръчаме натовски самолети"

    Ами ние ги поръчахме американските кошници много отдавна ама 2028 щели да могат да стрелят. Ако бяхме поръчали Грипени за тези пари щяхме да имаме вече 42 самолета и то много отдавна - но пък Боко нямаше да има индулгенция против намагнитване.

    15:02 11.03.2026

  • 51 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "604":

    Я се скрий бе путлераски пислямист.

    Типичният кухоглав байганьовец който избира Тикви и Шопари тръгнал да дудне.

    15:03 11.03.2026

  • 52 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "604":

    Продължавай да лаеш бе ватенко кухоглава.
    Типичната байганьовска подлога дето се слага наляво и надясно за някоя копейка/цент.

    Лай!

    15:04 11.03.2026

  • 53 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Зевзек":

    и тебе ще надупя , копей

    15:05 11.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Помнещ":

    Но и ти изкара за една баничка. В Афганистан СССР загуби около 118 самолета и над 330 хеликоптера. Сред самолетите има Су-25, МиГ-21, МиГ-23, Су-17 и Су-22. Т.е. имало е там действащи изтребители, ползвани за патрул и удари по наземни цели. МиГ-29 не е участвал реално в Афганистан, защото е считан от руснаците за твърде скъп и ценен, за да бъде свалян от Стингър.

    15:16 11.03.2026

