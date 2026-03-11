Ден след полета на Ф-16 над София правителството прекрати обществената поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29

Обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие. Това е записано в решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки, писа БТА.
В началото на годината Министерството на отбраната (МО) обяви обществена поръчка за ремонт за малко над 21 млн. евро.
Това не е първата обществена поръчка за ремонт на двигатели на МиГ-29. В края на 2024 г. беше сключен договор с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
В края на 2025 г. Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Ако искаме да имаме национални средства за охрана на въздушното пространство, ще трябва да поддържаме изтребителите МиГ-29, каза той. Вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а ние разчитаме на тях. Когато не се мисли перспективно, задържането на МиГ-29 толкова дълго и забавянето на сключването на договор за натовски самолет – това е резултатът, обясни Запрянов.
МиГ-29 и Су-25
Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв., каза Запрянов в края на 2025 г.
За самолет МиГ-29 - 86 457 750 лв., а за Су-25 - 27 605 345 лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети, допълни Запрянов.
За поддържане на оперативни способности от Военновъздушни сили със самолети МиГ-29 и Су-25 годишните разходи, свързани с тяхната експлоатация през 2024 г. и до 31 октомври 2025 г., са в размер на малко над 104 млн. лв.
Изтребителите F-16
В началото на 2025 г. започна доставката на първите осем изтребителя F-16 по първия договор със САЩ от 2019 г., а на 18 декември на официална церемония бяха представени и осемте самолета. Очаква се Военновъздушните ни сили (ВВС) да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.
Над София вчера българските F-16 прелетяха ниско над София по време на учебно-тренировъчни полети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #13, #24
14:14 11.03.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26
14:16 11.03.2026
3 Стари руски кюнци
Коментиран от #7, #11
14:17 11.03.2026
4 Сталин
14:18 11.03.2026
5 НВ!
Коментиран от #8, #41
14:18 11.03.2026
6 Руски мигове отдавна не летят
Коментиран от #12
14:19 11.03.2026
7 Ф-16 като са ,,нови кюнци"...
До коментар #3 от "Стари руски кюнци":...да не би да летят...?!
Стоят паркирани на летището...!
14:19 11.03.2026
8 Бил Гейтс
До коментар #5 от "НВ!":трябва да спре на маскалите Уиндоус, ако държи на името си!
14:21 11.03.2026
9 сигурно
14:22 11.03.2026
10 Теслатъ
14:23 11.03.2026
11 жоро
До коментар #3 от "Стари руски кюнци":кюнеца на майка ти е по-издухан...
14:23 11.03.2026
12 Цък
До коментар #6 от "Руски мигове отдавна не летят":А къде летят ф16? До полската граница и като видят ……. В Полша
14:23 11.03.2026
13 честен ционист
До коментар #1 от "си дзън":Радев не може да върне нищо, защото МиГ-29 заминаха отдавна за Украйна, затова и спират поръчката, защото е безсмислена, само за на Ганчо вниманието.
14:26 11.03.2026
14 Копейки,
Коментиран от #28, #29
14:30 11.03.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
Коментиран от #23, #33
14:31 11.03.2026
16 Файърфлай
14:32 11.03.2026
17 Смех с копейки
Коментиран от #20
14:34 11.03.2026
18 Учуден
И защо чак 2028 година щели да достигнат "оперативна готовност" - нали ужким чисто нови самолети които се предполага че още като пристигнат и могат да летят и да стрелят.
Все едно да си купиш често нов автомобил от магазина ама да ти кажат че ще стане за каране ама след 3 години.
14:35 11.03.2026
19 Биби
14:38 11.03.2026
20 Зевзек
До коментар #17 от "Смех с копейки":А можеш ли ми каза защо тези "хубавите" самолети ще трябва да ги чакаме още две години да достигнели "оперативна готовност". Трябва да узреят ли или май още платки ще сменят че сега хвъркат ама не могат да стрелят.
14:38 11.03.2026
21 хъхъ
14:40 11.03.2026
22 Съмървил
14:41 11.03.2026
23 Пилот
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":"ВАЖНО Е КАКЪВ Е РАДАРА И КАКВА Е РАКЕТАТА КОЯТО НОСИ"
Ами тогава да сложим на селскостопанските самолети по един радар и да ги накичим с модерни ракети.
14:41 11.03.2026
24 си пън
До коментар #1 от "си дзън":си дзън,ако слушаха радев,сега щеше да лети цяла ескадрила грипен,а не тез боклуци за много пари
Коментиран от #30
14:42 11.03.2026
25 Иван 1
14:43 11.03.2026
26 Вазелин
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А цената на обратният,бивш финансов?
Коментиран от #32
14:44 11.03.2026
27 Ултра къса памет
Коментиран от #35
14:45 11.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Антитрол
До коментар #14 от "Копейки,":"Чертежите летят.Коментирайте"
Ха ха ха - помниш ли коя година дадохме парите за тях. За сега почнаха да летят ама нямало до 2028 година да стрелят.
14:47 11.03.2026
30 Верно си пън
До коментар #24 от "си пън":Грипени има само в 2 слабо развити държави по света! А Ф16 са навсякъде.
Коментиран от #39
14:47 11.03.2026
31 ЕЛЕКТОРАТ
14:48 11.03.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #26 от "Вазелин":всичко се кланя пред еврака и долара бе , копей за гу бен! даже и не знам за кое бивше драскаш-отдавна не следя сериозно БГ политиката , измамническа /просто познавам живота
Коментиран от #37
14:49 11.03.2026
33 Файърфлай
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И е важно накъде и защо лети.Защото ,ако е тръгнал "на баба си в...царевицата",ще го думнат барабар с 6G радара му.
14:49 11.03.2026
34 Тези нови ефки
14:50 11.03.2026
35 Помнещ
До коментар #27 от "Ултра къса памет":Трябва да се лъже че да има за баничка - те Миг-29 не са участвали изобщо в Афганистан - това е изтребител и е срещу други самолети а такива нямаше в Афганистан.
Коментиран от #55
14:50 11.03.2026
36 Удри
Коментиран от #48
14:51 11.03.2026
37 Зевзек
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"всичко се кланя пред еврака и долара бе"
Даже и някои котета се надупват
Коментиран от #53
14:52 11.03.2026
38 Отдавна
Коментиран от #45, #50
14:53 11.03.2026
39 си дзън
До коментар #30 от "Верно си пън":Радвам се, че тук има не само руски алгоритмички. "Верно си пън" не може да го създаде алгоритмичка.
14:53 11.03.2026
40 604
14:54 11.03.2026
41 НВ!
До коментар #5 от "НВ!":ИМА ДАННИ, ЧЕ ТЕЗИ ТЕХНОЛОГИИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ВЪРХУ МИРНИ ХОРА. ДОКАТО НЯМА РЕГУЛАЦИИ ЗА ТЯХ ДОСТЪПА ИМ ДО САТЕЛИТИ Е РЕДНО ДА БЪДЕ СПРЯН.
14:54 11.03.2026
42 хаха
От Сглобени Новоначалски Тикви толкова.
Коментиран от #47
14:55 11.03.2026
43 Опа
Коментиран от #46
14:55 11.03.2026
44 Сатана Z
И новата поръчката вече ше бъде за ремонт на F16
14:55 11.03.2026
45 604
До коментар #38 от "Отдавна":Нали поръчаха, не стигъ че съ дърти ..ами са и скъпи, а и не летят и ги чакаме 8г вече...тва ако е поръчване да им сейръ в устичките!
14:56 11.03.2026
46 хаха
До коментар #43 от "Опа":Късно е вече тъпак. Вече никой не ги иска тези г0мна.
И от С300 да си направите един паметник на глупоста там.
ХАХАХА
Коментиран от #49
14:57 11.03.2026
47 604
До коментар #42 от "хаха":Те по добри от ефките...къде ще равниш 2 моторен с едномоторен...няма база за сравнение...хората стелтове си поръчват...
Коментиран от #51
14:58 11.03.2026
48 Българин
До коментар #36 от "Удри":"Поне да има някаква полза от тях"
Ха ха ха - значи за тук за нищо не стават ама видиш ли като отидат в Украйна и там ще имало полза от тях - какъв продажник трябва да си. Поне за учебни да ги ползват нашите. Навремето имаше стотици остарели Миг-15 и Миг-17 но с остатъчен ресурс от 40-50 часа които при конфликт можеха да се ползват срещу танкове и пехота. Сега "старите" ни Миг-29 могат да се ползват срещу дронове и крилати ракети.
14:58 11.03.2026
49 604
До коментар #46 от "хаха":То ти май си по зле и от гулпакг... митдил не до клеТцън..наври си 2 те леви отзадт що си расъл в саксия!
Коментиран от #52, #54
15:00 11.03.2026
50 Помнещ
До коментар #38 от "Отдавна":"Трябваше да поръчаме натовски самолети"
Ами ние ги поръчахме американските кошници много отдавна ама 2028 щели да могат да стрелят. Ако бяхме поръчали Грипени за тези пари щяхме да имаме вече 42 самолета и то много отдавна - но пък Боко нямаше да има индулгенция против намагнитване.
15:02 11.03.2026
51 хаха
До коментар #47 от "604":Я се скрий бе путлераски пислямист.
Типичният кухоглав байганьовец който избира Тикви и Шопари тръгнал да дудне.
15:03 11.03.2026
52 хаха
До коментар #49 от "604":Продължавай да лаеш бе ватенко кухоглава.
Типичната байганьовска подлога дето се слага наляво и надясно за някоя копейка/цент.
Лай!
15:04 11.03.2026
53 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #37 от "Зевзек":и тебе ще надупя , копей
15:05 11.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Така е
До коментар #35 от "Помнещ":Но и ти изкара за една баничка. В Афганистан СССР загуби около 118 самолета и над 330 хеликоптера. Сред самолетите има Су-25, МиГ-21, МиГ-23, Су-17 и Су-22. Т.е. имало е там действащи изтребители, ползвани за патрул и удари по наземни цели. МиГ-29 не е участвал реално в Афганистан, защото е считан от руснаците за твърде скъп и ценен, за да бъде свалян от Стингър.
15:16 11.03.2026