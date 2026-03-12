Депутатите изслушват министъра на енергетиката и шефа на АЕЦ "Козлодуй"

Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на първо четене удължаването на закона за Бюджет 2025. И в момента страната се намира в ситуация на т.нар. "удължителен закон", но той изтича на 31 март тази година.



В текстовете е записано новото удължаване да е до приемане на нов бюджет, като вече има искания за промени в параметрите.



Националното сдружение на общините поиска 200 млн. евро в предложените текстове, остава неизяснен и въпросът за потенциални добавки заради поскъпването на горивата.



Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев ще бъдат изслушани в Народното събрание за разходите за извършване на плановите ремонти на 5-и и 6-и блок на атомната централа и съмненията за нарушения на Закона за обществените поръчки. Вносител на искането за изслушване е депутатът от "Възраждане" Йордан Тодоров.



Преди изслушването депутатите ще обсъдят на първо четене пет проекта за промени в Наказателния кодекс. Четири от тях бяха приети от Правна комисия. Този на ГЕРБ-СДС предвижда изхвърлянето на битови, строителни и производствени отпадъци в големи размери на неразрешени места и създаващи опасност за здравето на хората, да се счита за престъпление.



От "ДПС-Ново начало" предлагат завишаване на наказанията за сексуални посегателства срещу деца. Два са проектите, внесени от Министерския съвет. Единият предвижда в случаите, когато имуществото, предназначено или послужило за извършване на умишлено престъпление, не е собственост на виновния, да се присъжда неговата равностойност. Другият правителствен законопроект увеличава давността за престъпления срещу малолетни и непълнолетни лица, като срокът започва да тече след навършване на 18-годишна възраст.



Единственият отхвърлен в Правна комисия законопроект е на ПП-ДБ. В него потвърждаването на неистина или затаяването на истина пред нотариус се приравнява на лъжесвидетелстване и се наказва с до 5 години затвор.



В дневния ред е включена и ратификация на споразумение с Швейцария за подкрепа на мерки в областта на миграцията.



След вчерашния провал заради липса на кворум на заседанието на Енергийната комисия, на което трябваше да се обсъдят промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, днес ще бъде направен повторен опит за свикването ѝ. Приемането на закона е от ключово значение за да се реализира четвъртото плащане по Планаза възстановяване и устойчивост в размер на 437 млн. евро.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 Оценка 1 от 1 гласа.