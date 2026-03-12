Новини
България »
Депутатите изслушват министъра на енергетиката и шефа на АЕЦ "Козлодуй"

12 Март, 2026 06:02, обновена 12 Март, 2026 06:08 520 8

Ресорната комисия обсъжда на първо четене удължаването на закона за Бюджет 2025

Депутатите изслушват министъра на енергетиката и шефа на АЕЦ "Козлодуй" - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на първо четене удължаването на закона за Бюджет 2025. И в момента страната се намира в ситуация на т.нар. "удължителен закон", но той изтича на 31 март тази година.

В текстовете е записано новото удължаване да е до приемане на нов бюджет, като вече има искания за промени в параметрите.

Националното сдружение на общините поиска 200 млн. евро в предложените текстове, остава неизяснен и въпросът за потенциални добавки заради поскъпването на горивата.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев ще бъдат изслушани в Народното събрание за разходите за извършване на плановите ремонти на 5-и и 6-и блок на атомната централа и съмненията за нарушения на Закона за обществените поръчки. Вносител на искането за изслушване е депутатът от "Възраждане" Йордан Тодоров.

Преди изслушването депутатите ще обсъдят на първо четене пет проекта за промени в Наказателния кодекс. Четири от тях бяха приети от Правна комисия. Този на ГЕРБ-СДС предвижда изхвърлянето на битови, строителни и производствени отпадъци в големи размери на неразрешени места и създаващи опасност за здравето на хората, да се счита за престъпление.

От "ДПС-Ново начало" предлагат завишаване на наказанията за сексуални посегателства срещу деца. Два са проектите, внесени от Министерския съвет. Единият предвижда в случаите, когато имуществото, предназначено или послужило за извършване на умишлено престъпление, не е собственост на виновния, да се присъжда неговата равностойност. Другият правителствен законопроект увеличава давността за престъпления срещу малолетни и непълнолетни лица, като срокът започва да тече след навършване на 18-годишна възраст.

Единственият отхвърлен в Правна комисия законопроект е на ПП-ДБ. В него потвърждаването на неистина или затаяването на истина пред нотариус се приравнява на лъжесвидетелстване и се наказва с до 5 години затвор.

В дневния ред е включена и ратификация на споразумение с Швейцария за подкрепа на мерки в областта на миграцията.

След вчерашния провал заради липса на кворум на заседанието на Енергийната комисия, на което трябваше да се обсъдят промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, днес ще бъде направен повторен опит за свикването ѝ. Приемането на закона е от ключово значение за да се реализира четвъртото плащане по Планаза възстановяване и устойчивост в размер на 437 млн. евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 лама Гяуро Кюмюро

    3 0 Отговор
    Ормузкия пролив е блокиран. Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната.

    06:10 12.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Райка Надyпян чeкийки ли ще им лъска?

    06:11 12.03.2026

  • 4 Рая Назарян

    1 0 Отговор
    "..
    .Ай,ше ги....у 4.ийте и двамата!....

    Коментиран от #8

    06:25 12.03.2026

  • 5 Тая на резан

    1 0 Отговор
    Ох хубаво ми е!

    06:30 12.03.2026

  • 6 Ахтунг

    0 0 Отговор
    Фейксайтчето ви е на ръба да бъде спряно.

    06:30 12.03.2026

  • 7 Устата

    2 0 Отговор
    Тази от снимката ли е "чикиджийката"?

    06:34 12.03.2026

  • 8 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рая Назарян":

    Ама много взех да я уважавам заради тая приказка

    06:36 12.03.2026

Новини по градове:
