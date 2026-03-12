Мелони: Намесата на САЩ и Израел в Иран нарушава международното право

Италианският парламент одобри резолюция за ситуацията в Близкия изток, а премиерът Джорджа Мелони направи изявление пред депутатите по темата.



Резолюцията цели, наред с други неща, "да осъди дестабилизиращата роля на Иран в целия регион, като изразява пълна подкрепа за иранския народ в борбата му за свобода". В документа Италия също така потвърждава отново "важността на опазването целостта и сигурността на сухопътните, въздушните и морските граници на Европейския съюз и осигуряването на тяхната ефективна защита".



В изявление преди дискусиите и вота Джорджа Мелони каза, че намесата на САЩ и Израел нарушава международното право и заяви:



"Ние не сме във война и не искаме да влизаме във война. Доставяме средства за противовъздушна отбрана на страните от Залива, както направиха и други европейски държави", уточни тя.



Мелони потвърди, че няма искане за ползване на военни бази, но ако такова бъде получено, решението ще бъде на парламента.



По този и други въпроси опозицията представи в двете камари общо 8 резолюции, но те бяха отхвърлени или частично приети. Според опозиционните партии премиерът реагира неадекватно на ситуацията.

