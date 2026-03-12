Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мелони: Намесата на САЩ и Израел в Иран нарушава международното право

12 Март, 2026 05:57, обновена 12 Март, 2026 06:00 866 13

Италианският парламент одобри резолюция за ситуацията в Близкия изток

Мелони: Намесата на САЩ и Израел в Иран нарушава международното право - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Италианският парламент одобри резолюция за ситуацията в Близкия изток, а премиерът Джорджа Мелони направи изявление пред депутатите по темата.

Резолюцията цели, наред с други неща, "да осъди дестабилизиращата роля на Иран в целия регион, като изразява пълна подкрепа за иранския народ в борбата му за свобода". В документа Италия също така потвърждава отново "важността на опазването целостта и сигурността на сухопътните, въздушните и морските граници на Европейския съюз и осигуряването на тяхната ефективна защита".

В изявление преди дискусиите и вота Джорджа Мелони каза, че намесата на САЩ и Израел нарушава международното право и заяви:

"Ние не сме във война и не искаме да влизаме във война. Доставяме средства за противовъздушна отбрана на страните от Залива, както направиха и други европейски държави", уточни тя.

Мелони потвърди, че няма искане за ползване на военни бази, но ако такова бъде получено, решението ще бъде на парламента.

По този и други въпроси опозицията представи в двете камари общо 8 резолюции, но те бяха отхвърлени или частично приети. Според опозиционните партии премиерът реагира неадекватно на ситуацията.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Ще ѝ мине, като опъне две магистрали и ще заяви, че с Тръмпоча са първи авери и САЩ и Израел се борят с тероризма.

    06:03 12.03.2026

  • 2 Маша Захарова, говорител МИД

    3 8 Отговор
    То щото нашата руска безуспешна инвазия в Украйна е образец, еталон на междунарадното право и човешки ценности, правда ?!!

    Коментиран от #3, #11

    06:05 12.03.2026

  • 3 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Маша Захарова, говорител МИД":

    Светът е във война а на вас "хак" да ви е леврото !

    06:07 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тази

    6 0 Отговор
    ИЗЦЪКЛЕНАТА се чуди накъде да се наведе.Скоро ще и духнат под опашката.

    06:09 12.03.2026

  • 6 В случая

    3 0 Отговор
    Циклопчето е права!

    06:18 12.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    МАЙ ЕСЕСС ЗАПОЧВА ДА СЕ СЪБУЖДА!БУРСУЛА МАЙ ПРИКЛЮЧВА? САМО НАШИТЕ УПРАВЛЕНЦИ ВСЕ ОЩЕ СА В ЛЕТАРГИЯ!

    06:20 12.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Край на Международното право

    0 0 Отговор
    Или имаш атомни оръжия и биеш и грабиш по-слабите, или си адаптивен или робуваш и загиваш.

    06:27 12.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Aлкашка Шекерова

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Маша Захарова, говорител МИД":

    Так точно это правда казваш.

    06:29 12.03.2026

  • 12 Посочи ли е Америка за враг свършен си!

    1 0 Отговор
    Така е било винаги.Така в и сега.

    06:30 12.03.2026

  • 13 Бензъл

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрБр":

    Бият женската ти част от пошлото ти семейство.

    06:35 12.03.2026

