Руска делегация, водена от специалния пратеник на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев, се срещна с американска делегация във Флорида в сряда, каза американският специален пратеник Стив Уиткоф, добавяйки, че екипите са обсъдили "разнообразни теми", съобщи Ройтерс.
В социалната мрежа "Екс" Уиткоф написа, че страните са се договорили "да поддържат контакт".
Кирил Дмитриев благодари в "Екс" на Стив Уиткоф, зетя на президента на САЩ Джаред Къшнър и старши съветника в Белия дом Джош Грюнбаум за продуктивната среща във Флорида, предаде ТАСС.
"Благодаря на Стив, Джаред и Джош за продуктивната среща", написа той.
Дмитриев играе важна роля в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
Според медийни съобщения, през последните месеци Дмитриев е изградил добри отношения с Уиткоф.
САЩ се възприемат като посредник в преговорите между Русия и Украйна.
Наскоро бяха проведени няколко срещи в Близкия изток, който в момента е разтърсен от войната в Иран, и една в Швейцария, припомня ДПА.
Стив Уиткоф посрещна Кирил Дмитриев във Флорида, разбраха се "да поддържат контакт"
12 Март, 2026 05:38, обновена 12 Март, 2026 05:45 805 17
Специалните пратеници на Тръмп и Путин обсъдили "разнообразни теми"
Руска делегация, водена от специалния пратеник на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев, се срещна с американска делегация във Флорида в сряда, каза американският специален пратеник Стив Уиткоф, добавяйки, че екипите са обсъдили "разнообразни теми", съобщи Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гръмнала кашерна кипа
05:48 12.03.2026
2 Данко Харсъзина
05:48 12.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Къде
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":си учил тоя руски, бе аланкоолу ?
05:53 12.03.2026
7 Критик
05:54 12.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да изчезнеш за 40 секунди
Коментиран от #14
06:12 12.03.2026
12 Копейка в шок
До коментар #10 от "Центаджия в амок":Я знаю только по руски,пожалуйстя .Факт с центове може по цял свят, а с копейки только в мъртвите сибирски полета.Что нам делать???? Сваляме си гащите и да ни почват.
Коментиран от #13
06:14 12.03.2026
13 Центаджия в амок
До коментар #12 от "Копейка в шок":Кой е написал "Мъртвите сибирски полета"?
...ама без да питаш уики!:))
Коментиран от #15, #16
06:17 12.03.2026
14 Интересно
До коментар #11 от "Да изчезнеш за 40 секунди":За колко време ще изчезне новия аятолах 1 седмица ?или 2,3,4 пета няма да има ще бъде ликвидиран.
Залозите да започнат.Аз давам До две седмици.Вече го раниха
06:19 12.03.2026
15 Копейка в шок
До коментар #13 от "Центаджия в амок":Гари Шеф читал по руски
06:21 12.03.2026
16 Копейка в шок
До коментар #13 от "Центаджия в амок":Еще читал Шаг вперед, два шага назад .Знаеш ли кой е писал? Даю шпаргалка Владимир Мавзолейни
06:27 12.03.2026
17 Тоше
06:32 12.03.2026