Стив Уиткоф посрещна Кирил Дмитриев във Флорида, разбраха се "да поддържат контакт"

Стив Уиткоф посрещна Кирил Дмитриев във Флорида, разбраха се "да поддържат контакт"

12 Март, 2026 05:38, обновена 12 Март, 2026 05:45 805 17

Специалните пратеници на Тръмп и Путин обсъдили "разнообразни теми"

Стив Уиткоф посрещна Кирил Дмитриев във Флорида, разбраха се "да поддържат контакт" - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Руска делегация, водена от специалния пратеник на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев, се срещна с американска делегация във Флорида в сряда, каза американският специален пратеник Стив Уиткоф, добавяйки, че екипите са обсъдили "разнообразни теми", съобщи Ройтерс.

В социалната мрежа "Екс" Уиткоф написа, че страните са се договорили "да поддържат контакт".

Кирил Дмитриев благодари в "Екс" на Стив Уиткоф, зетя на президента на САЩ Джаред Къшнър и старши съветника в Белия дом Джош Грюнбаум за продуктивната среща във Флорида, предаде ТАСС.

"Благодаря на Стив, Джаред и Джош за продуктивната среща", написа той.

Дмитриев играе важна роля в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Според медийни съобщения, през последните месеци Дмитриев е изградил добри отношения с Уиткоф.

САЩ се възприемат като посредник в преговорите между Русия и Украйна.

Наскоро бяха проведени няколко срещи в Близкия изток, който в момента е разтърсен от войната в Иран, и една в Швейцария, припомня ДПА.


