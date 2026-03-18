ГДБОП арестува китайци от "Смишинг триади"

Киберполицаи от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) задържаха двама китайски граждани в София след мащабна финансова измама. Мъжете са част от международната киберпрестъпна мрежа "Смишинг триади" (Smishing Triad) и са арестувани, непосредствено след като са закупили 18 смартфона от последен модел с чужди банкови данни.

Специализираната операция е проведена на 14 март по образувано досъдебно производство за тежки финансови престъпления. Разследващите са установили, че двамата чужденци са планирали да закупят едновременно няколко скъпи мобилни устройства от два столични търговски центъра. Плащанията са осъществени за сметка на компрометирани сметки на нищо неподозиращи онлайн потребители на банкови услуги.

Извършителите са задържани на изхода на магазините веднага след направените покупки. При последвалите лични обиски униформените са открили общо 18 смартфона. Още 5 мобилни устройства са иззети при претърсване на хотелската стая, наета от чуждите граждани. От полицията уточняват, че единият от мъжете вече е познат на българските правоохранителни органи за идентично престъпление.

Разследването категорично свързва задържаните с международната организирана престъпна група "Смишинг триади". Според експерти по киберсигурност, мрежата оперира в над 120 държави и е специализирана в мащабни фишинг кампании, генериращи милиони долари печалба.

Престъпната схема работи чрез изпращане на подвеждащи кратки текстови съобщения (SMS), които имитират легитимни институции, банки или куриерски фирми. Жертвите биват манипулирани да въведат своите чувствителни данни във фалшиви сайтове. След като получат достъп до банковите карти, хакерите използват средствата за лична облага, закупуване на скъпа техника, търговия или рекет в интернет пространството.

След първоначалното задържане за 72 часа, Софийският градски съд е уважил искането на прокуратурата и е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Работата по случая продължава с цел установяване на пълния размер на нанесените щети и евентуални други съучастници на територията на страната.