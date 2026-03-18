Станислав Анастасов: Имаме информация за всички действия на партия "Петрохан" и ще ги изобличим

18 Март, 2026 17:34 800 40

Хората не ги е страх от шефа на МВР

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Номерът на ДПС е чудесен. Ние ще правим изцяло позитивна кампания, но да е ясно - няма да позволим на партията на петроханците да си правят ала-бали и избори с тяхно МВР, което да мачка хората. Хората не ги е страх от шефа на МВР.

Това заяви пред журналисти Станислав Анастасов от ДПС, след като бяха изтеглени номерата на партиите и коалициите в бюлетината за предсрочните избори на 19 април. На ДПС се падна номер 17.

"Виждаме, че петроханци се движат по записа, но имаме информация за всички техни действия и ще ги изобличим. Ще използваме всички законови средства, така че изборите да бъдат честни и да не бъдат откраднати от партията на "Петрохан"-ПП-ДБ и КОЙ. Няма да го позволим", зарече се Анастасов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 13 Отговор
    Школата Роук на Калушев работи от 1992 г основана от българският Епщайн -Дими Паница и всички правителства си затварят очите.

    17:39 18.03.2026

  • 2 Самохвалко

    9 0 Отговор
    С номер 10 право в десетката, и ще сте като софиянеца подметката, цял живот на всички се натяга и дето има келепир ляга.

    Коментиран от #9

    17:39 18.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Страх тресе кочината. 5%

    17:39 18.03.2026

  • 4 Чочо

    24 0 Отговор
    Да го каже друг човек..... ама бал тоя серсемин да го говори.
    Пълен абсурд.

    17:39 18.03.2026

  • 5 Хората не

    5 0 Отговор
    Обаче Пеевски да

    17:40 18.03.2026

  • 6 избирател

    22 0 Отговор
    Тоз нещо пак с императивен тон ! Не разбраха ли ,че няма нужда от тях .Какво ще направят .Избори ли ще спечелят накога изобщо , някой ще направи коалиция с тях ли , някакви влияние ли ще имат , нещо полезно изобщо могат ли да направят

    17:40 18.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Ново начало приключи

    17:41 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Самохвалко":

    Хората от протеста се разочаровахме от Радев и си направихме партия -Движение на непартийните кандидати.Номер 10.

    Коментиран от #13, #14, #23

    17:42 18.03.2026

  • 10 Ха ха ха ха ха ха ха

    17 0 Отговор
    Шубето е голем страх

    17:42 18.03.2026

  • 11 Гост

    20 0 Отговор
    Каква информация имаш ти бе, изм"екяр?!! Ти си една очилата слугиня, трай си и изглеждай "умно"

    17:43 18.03.2026

  • 12 1234567890

    15 0 Отговор
    Тука вече Станислав много се издаде ,че в момента не знаят какво да правят и много ги е страх .Айде едни 3 % колкото да се отметне ,че са участвали или още по добре да се отеглят .В момента са в паника и това си личи отвсякъде .

    17:43 18.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ти не си от протеста. Трол на надница си

    17:44 18.03.2026

  • 15 мюсулманин

    12 0 Отговор
    Станиславе ,я кажи колко народ отказаха да са в листите и дори водачи на листи ?

    17:44 18.03.2026

  • 16 Положението е.....

    9 0 Отговор
    Леле Какоооо ........ ДПС ???

    17:45 18.03.2026

  • 17 Дориана

    16 0 Отговор
    ДПС Ново Начало никога не са водили позитивна кампания , а точно обратното с агресия и компромати срещу опоненти както е в случая. Купуването на гласове и цели секции с цел фалшифициране и кражби на гласове е техен специалитет и точно за това искаха да компроментират машинното гласуване чрез ИТН. Разчитат единствено и само на гласовете на малограмотни и безработни, на роми и хора от турския етнос. Те са абсолютно вредна партия и се сриват надолу под 6 %.

    17:45 18.03.2026

  • 18 тоз пък

    13 0 Отговор
    Няма да се раздават порциите вече! Закривай!

    17:46 18.03.2026

  • 19 народа

    14 0 Отговор
    Този показа среден пръст от трибуната на Парламента .Тоест от такава вискока трибуна все едно показа на целия народ . Дойде време и народа да му върне жеста

    17:46 18.03.2026

  • 20 Куха лейка

    15 0 Отговор
    Стефка Костадинова

    17:46 18.03.2026

  • 21 Усмирителна

    8 0 Отговор
    риза на тоя ! Как може такива същества да са в Българския Парламент и имат право на глас ? Маже се по Шишо и той с какъв акъл е да се ласкае от него ? "Изучения" в Германия , само няколко месеца ! Бабата , дъртата лисица , и тя изучена в СССР , сега плюе социализъм , комунизъм и всичко според личните си интереси...

    17:48 18.03.2026

  • 22 Сандърс

    0 9 Отговор
    Коалиция Педрохан/ ППББЗелена мафия/ трябва да бъде разобличена .👍

    17:48 18.03.2026

  • 23 пак този

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Едва ли са толкова глупави. Пак ли ще разводняват вота?

    17:49 18.03.2026

  • 24 мюсулманин

    12 0 Отговор
    Станиславчо , как ще ходите без охрана между хората , не знам .Нали знаеш мюсулманите какво мислят за вас . Страх ви тресе , чудите се дали да бягате още преди изборите . Предстои ви погром в Кърджали , народа вече се е договорил да пуска срещу вас .

    17:49 18.03.2026

  • 25 Партия Петрохан, Партия Помаси,

    3 0 Отговор
    Партия Потурнаси, е вем ви изборите, всичките пе е раси, от партията на войната.

    17:50 18.03.2026

  • 26 Дориана

    8 0 Отговор
    Станислав Анастасов има агресивно и нагло поведение , което отвращава. Да е наясно, че се проваля и губи въпреки, че Пеевски му е зад гърба. Такива хора като него нямат място в Парламента. И да е наясно, че сме се заели да унищожим корупцията и мафията.

    17:51 18.03.2026

  • 27 ЕЙ СТАНИСЛАВЧО

    6 0 Отговор
    НЕЩО МНОГО СЕРИОЗНО СИ СЕ ВЗЕЛ ДА НЕ СРЕШНИШ БАТИТО С РОШАВИТЕ ГЪРДИ. ТРИ ГОДИШНО ПУРЛИ ДЕВЕТ ГОДИНИ ХОДИЛО С ОВЦЕТИ.

    17:52 18.03.2026

  • 28 между дургото

    5 0 Отговор
    Чалнатите трябва да се лекуват.

    17:54 18.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Наглост без край!

    9 1 Отговор
    Тоиз жалък, смешен и силно портивен лакей и слуга най-долно ниво на уродливото 190-килограмово туловище, премина всякакви граници! Нагъл,безскрупулен в слугинажа си към Дебелака, грозен и мазен -чиста проба нищожество! Понеже чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожесктво вече е окончателно на бунището и няма как простак Хаджи АФрикански и Блабава Джебчията да изливат кофи помия по ПП и дБ и да бълват цинизми и простащини, ролята им вече се заема от това мазно нищожество, дето нещо се слага за "лице" на шайката на Дебелака! Абе, нищожество Станиславчо, що ли не завреш средния пръст ,който показа на българския народ в собствения си з.....к? "Петрохан" е в болния ти мозък бе, нищожество Станиславе, в увредения ти мозък! Че как няма да се увреди след такова бясно близане на краката на туловището, демек - началника ти! Имаш много здраве от Славуц чалгарина! Мака те на бунището!

    17:56 18.03.2026

  • 31 Дориана

    7 1 Отговор
    По отношение на трагедията в Петрохан, Станислав Анастасов да е наясно, че всички, които замесиха с политическа цел срещу опоненти с едничката цел да очернят политическите си противници и убитите , които замесиха религията Будизъм с педофилия и секти , които създадоха психически тормоз на близки и роднини на убитите си получават заслуженото като Възмездие , което идва от нас Рептилите ,които сме на Земята. Възмездието им ще дойде като Бумеранг срещу тях от Астрално ниво, където са подредени събитията.

    17:58 18.03.2026

  • 32 гост

    8 1 Отговор
    Този е най-долния измекяр - еничар в най-корумпираната сбирщина!

    17:59 18.03.2026

  • 33 Време е

    0 1 Отговор
    да се готвим за следващите избори!

    18:00 18.03.2026

  • 34 Само да питам

    5 0 Отговор
    Байрам Байрам още ли живее в общинско жилище за социално слаби?

    18:01 18.03.2026

  • 35 Пенсионер

    7 0 Отговор
    Нищо не му се разбира на това момче Станислав. Приказва като извънземно.

    18:03 18.03.2026

  • 36 Аз убявявам Партията Пе е раси, .Урви,

    0 0 Отговор
    Прости.Утки, Сутеньори, 14 Годишни Метреси и Поетеси за вас Народе едно Ферари цвят червен и едно Ферари цвят червен ЗаМен.🤣❤️🇧🇬😆🚘🙏
    Омм, Мане Падаме Хум❤️🇧🇬😆😂🤣

    18:05 18.03.2026

  • 37 В България има три Коча грижат се

    0 0 Отговор
    ваште булки, немат семейства, а вашите дъщери им играят Тайсън Кючек, лайв порно за баш Коча на Диванчето.

    Така трябва да е било у Балканите кога България е падала под турско, като сега.

    Даваш ли даваш Балканджи Йово, Яна на турска вяра?🤣❤️🇧🇬

    18:11 18.03.2026

  • 38 Гост

    2 0 Отговор
    Депесе и позитивна кампания????? На какви наркотици си ти бе, анастасоф? Стегни се и не плямпай тъпотии

    18:19 18.03.2026

  • 39 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    На тоя слуга на абдоминалния "политик" няма ли да му уври най-сетне главата, че партия "Петрохан" няма! За сметка на това има партия "Обръчи от фирми"!!!

    18:19 18.03.2026

  • 40 Новото

    0 0 Отговор
    начало станало старо начало или ако щете бившо начало.

    18:19 18.03.2026

