Станислав Анастасов: Имаме информация за всички действия на партия "Петрохан" и ще ги изобличим

Номерът на ДПС е чудесен. Ние ще правим изцяло позитивна кампания, но да е ясно - няма да позволим на партията на петроханците да си правят ала-бали и избори с тяхно МВР, което да мачка хората. Хората не ги е страх от шефа на МВР.

Това заяви пред журналисти Станислав Анастасов от ДПС, след като бяха изтеглени номерата на партиите и коалициите в бюлетината за предсрочните избори на 19 април. На ДПС се падна номер 17.

"Виждаме, че петроханци се движат по записа, но имаме информация за всички техни действия и ще ги изобличим. Ще използваме всички законови средства, така че изборите да бъдат честни и да не бъдат откраднати от партията на "Петрохан"-ПП-ДБ и КОЙ. Няма да го позволим", зарече се Анастасов.