Експлозии в Тел Авив! Ирански ракети удариха летище "Бен Гурион"

Експлозии в Тел Авив! Ирански ракети удариха летище "Бен Гурион"

18 Март, 2026 17:48

От ЦАХАЛ обявиха малко по-рано, че са засекли ракети, изстреляни от Иран срещу Израел, допълвайки, че противовъздушната отбрана е била задействана, за да ги прехване

Експлозии в Тел Авив! Ирански ракети удариха летище "Бен Гурион" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Експлозии отекнаха днес в Тел Авив, след като Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран срещу централната част на Израел, съобщи Франс прес, позовавайки се на свой кореспондент, пише БТА.

Спасителните служби съобщиха, че към този момент няма ранени. Кадри, заснети от кореспондента на АФП веднага след експлозиите, показват разполагането на екипи за бърза помощ в жилищен квартал.

От ЦАХАЛ обявиха малко по-рано, че са засекли ракети, изстреляни от Иран срещу Израел, допълвайки, че противовъздушната отбрана е била задействана, за да ги прехване.

На три частни самолета на летище "Бен Гурион" близо до Тел Авив са били нанесени "сериозни щети", след като те са били ударени от отломки от иранска ракета, съобщиха днес летищните власти, цитирани от Ройтерс.


  • 1 Господин директорееееее!

    52 7 Отговор
    Удриииии !

    17:50 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    72 7 Отговор
    За дълго време богоизбраните ще живеят в канализацията. Иран сега започва, браво на персите. Цял свят им се възхищава.

    Коментиран от #8, #16

    17:50 18.03.2026

  • 4 А50

    47 3 Отговор
    И тока е спрял в Гел Афиф

    17:51 18.03.2026

  • 5 гост

    49 3 Отговор
    Убийствата на висши държавни служители на Израел е необходимост.

    Коментиран от #12

    17:52 18.03.2026

  • 6 Солеймон

    2 28 Отговор
    Стига фейкове бре!!!

    17:53 18.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пусин

    3 23 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    де и аз да бях толкова смел и мъжествен

    17:53 18.03.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    17 0 Отговор
    в новини мехлем за ушите

    17:54 18.03.2026

  • 10 Пич

    42 4 Отговор
    Това е положението !!! Победа за САЩ и Израел няма да има !!! Точка !!! Голямото им страдание обаче ще започне след войната!!!

    Коментиран от #21, #29

    17:55 18.03.2026

  • 11 Чорбара

    33 1 Отговор
    Да бе,отломки друг път.
    Удрете ги яко.

    17:56 18.03.2026

  • 12 Атила

    1 15 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Господине нямате липоне Малко чувство за Самосъхранение

    17:56 18.03.2026

  • 13 Ционист

    6 29 Отговор
    Летището си работи. В момента каца полет на Ел Ал LY1012 от Ню Йорк ,полет HEZ342 от Рим. И излетяха 5 сомолета цистерни .

    Коментиран от #46

    17:56 18.03.2026

  • 14 Въпрос

    37 6 Отговор
    Какво стана с прехваления "купол"? Май вече е гевгир.

    Коментиран от #18, #22, #23, #26

    17:57 18.03.2026

  • 15 Руско-иранската

    7 35 Отговор
    Смрад не може нищо друго от обстрел на жилищни райони. Безсилните диктаторски режими правят предсмърните си гърчове.

    Коментиран от #34

    17:58 18.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Май

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос":

    са го направили на църква ?

    17:59 18.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Горски

    10 3 Отговор
    САЩ - Израел или трябва да бомбардират ден и нощ брегова ивица и зоната по-навътре, това са хиляди квадратни километри. Или трябва да извършат масиран десант и да окупират поне 40-50 хил. кв.км. площ. Последното е свързано с неминуеми загуби, огромни логистични предизвикателства, и в крайна сметка наистина със затъване във Войната. Ясно е че сателитите на Америка няма да искат участие. Китай е изправен пред дилемата, от една страна доставките му за петрол са сериозно ударени, от друга страна Иран е протеже и Пекин няма да се впусне във военни действия срещу протежето си, в угода на големия геополитически противник САЩ. Никоя от останалите изброени страни няма капацитет да се включи осезаемо в такава операция. Извод ? САЩ си търсят предлог за напускане на войната.

    18:00 18.03.2026

  • 21 радвайте се на лъжи или по вашему фейк

    1 16 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Новата цензурна мярка на Русия може да повлияе на войната в Украйна – и то не в по-добра посока, предупреждава прокремълски блогър...Миналата седмица Forbes, позовавайки се на източници, съобщи, че системата за "белия списък" е въведена в действие в Москва. Източник от интернет доставчик съобщи на медията, че системата все още не е напълно функционална.

    Одобреният списък включва правителствени платформи като Gosuslugi и официални държавни уебсайтове, както и услуги като Yandex. Социалните мрежи, управлявани от VK, включително VKontakte и Odnoklassniki,

    Западните анализатори възприемат това като опит за контрол на потока от информация в Русия – но според виден прокремълски блогър, това дори може да създаде проблеми за руските военни усилия в Украйна
    виж как правят в Масква...няма интернет Няма проблем!

    18:00 18.03.2026

  • 22 Ционист

    1 11 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос":

    Железния купол ,е за малки ракети . Прашката на Давид ,и Стрела. Къда са поражениата ??..
    Живота си тече ..

    18:00 18.03.2026

  • 23 Амадор Ривас

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос":

    Ти май само заглавието четеш 😀😀😀

    18:01 18.03.2026

  • 24 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    14 2 Отговор
    Удретеее перси и сринете с земята ционистката кашерна кочина -и$ралЕл

    18:01 18.03.2026

  • 25 Русодебил

    4 12 Отговор
    Ас сам русОдебил с тешко психицно растроиство и сам сигорен че иран ше победи

    18:01 18.03.2026

  • 26 Куполът си е топ

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос":

    100% защита не съществува. Имат възможно най-доброто, което може да се направи.

    18:02 18.03.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    ЕС МОЖЕ ДА УДАРИ ИЗРАЕЛ
    И ИРАН ВЕДНАГА ЩЕ ОТВОРИ ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ
    .....
    ОБАЧЕ И ТЕ СА СЛУГИ НА ЦИОНИСТКОТО ЛОБИ - МАКРОН Е БИЛ ДАЖЕ СЪДРУЖНИК В БАНКА РОТШИЛД ПАРИЖ :)
    ......
    ОСВЕН ДРУГИ ОТ ЗАСЕГНАТИТЕ ДЪРЖАВИ - КИТАЙ, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ, СЕВЕРНА КОРЕЯ ДА ГО НАПРАВЯТ - НЯМА БУДИСТКИ ХРАМОВЕ ТАМ :)

    18:03 18.03.2026

  • 28 Атина Палада

    11 2 Отговор
    Где Биби?:)

    Коментиран от #31

    18:04 18.03.2026

  • 29 Али

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    жалко че няма да види победата!

    18:04 18.03.2026

  • 30 Е, то заглавието

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    е пресилено, все едно е взривено летището. А то паднали отломки от обезвреждане на ракета. Не било компютри а компоти 😁

    Коментиран от #35

    18:04 18.03.2026

  • 31 Биби

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    уминджати

    18:05 18.03.2026

  • 32 Иван

    9 1 Отговор
    Как така тези евреи не умират, а евреите в германо-полско- украински крематориуми са умирали?

    18:05 18.03.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    НОВИНАТА Е ОТ СНОЩИ
    ......
    ТАЗИ ВЕЧЕР ПСК ИМА АТАКИ И ТО И ПО
    РАФИНЕРИИ НА ШЕВРОН
    .....
    ЕМИРА НА КАТАР , ГНЕВНО ЗАЯВИ ЧЕ ДНЕШНИТЕ УДАРИ ПО ИРАНСКИТЕ ГАЗОВИ ПОЛЕТА СА БЕЗОТГОВОРНИ :) ПОПНА ДА СЕ ПУКА КОАЛИЦИЯТА ЕПСТЕЙН :)

    18:05 18.03.2026

  • 34 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руско-иранската":

    А иранците откраднали томаховките на САЩ и ударили училището в Техеран..Така каза Тръмп по повод убийството на 160 деца.Това си изказване Тръмп направи след като беше доказано,че училището е ударено с томаховка.

    Коментиран от #37

    18:06 18.03.2026

  • 35 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Е, то заглавието":

    Май не са компоти, а са компютри.

    Коментиран от #49

    18:07 18.03.2026

  • 36 Как, нали Тръмп разговори тотално

    6 0 Отговор
    Иран поне 25-30 пъти от началото на войната?

    18:08 18.03.2026

  • 37 Иван

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Доналд Тръмп е ционистки боклук, педофил, удушвач на момичета.

    18:08 18.03.2026

  • 38 Та ЦАХАЛ какво е?

    10 1 Отговор
    Да не е ЦУКАЛ случайно ?

    Коментиран от #56

    18:08 18.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ариец

    3 4 Отговор
    винаги съм се чудел защо Хитлер и обкръжението му са се виждали наследници на арийската (иранската) раса. Едните, руси с бяла кожа, другите брадати и чернокоси с не толкова бяла кожа. Вече знам, в омразата им към евреите.

    18:09 18.03.2026

  • 41 Кви са тея

    6 1 Отговор
    три частни самолета на летище "Бен Гурион" ? Там да не е паркинг?

    18:09 18.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фъргай атома бай Дончо!

    2 7 Отговор
    Атома!!!

    Коментиран от #57

    18:12 18.03.2026

  • 44 УдоМача

    8 1 Отговор
    Бум, бум, бум
    Бум, бум, Тел Авив
    Сам си го заслужи
    Време е да кървиш

    18:12 18.03.2026

  • 45 То за тва се казва

    5 0 Отговор
    летище "Бен ГОРИ он"

    18:12 18.03.2026

  • 46 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ционист":

    В момента хазарските еврейски сатанински нацистки рептили Елена Поптодорова, Соломон Паси и Надежда Нейнски летят към летището Бен Гурион.

    Коментиран от #50

    18:13 18.03.2026

  • 47 От кога

    3 0 Отговор
    зареждащите във въздуха са частни или всичко зависи от това, от кого черпиш инфо.

    18:14 18.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Цитираш грешно Шкумбата!

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Иван":

    Това е оригинала :
    "Не били компютри,а...компоти!
    И не им ги взели,а им ги...върнали!"

    18:15 18.03.2026

  • 50 Ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Иван":

    Ще ходят . А,ти ще си стоиш на село ,да пасеш .

    18:16 18.03.2026

  • 51 Няма лошо и

    5 1 Отговор
    Експлозии в Тел Авив да има. Но по хубаво ще е по язовира

    Коментиран от #53

    18:18 18.03.2026

  • 52 Ачо

    1 2 Отговор
    Говори се че 1000 ватенки са дали нощеска.

    18:18 18.03.2026

  • 53 Ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Няма лошо и":

    Какъв езовир те гони ?

    18:19 18.03.2026

  • 54 Чики-Рики

    3 1 Отговор
    Нищо не остава ненаказано! Израел е една от двете най- долнооробни държави (конкурира се с Украйна)в Света!

    18:19 18.03.2026

  • 55 Европа трябва да въоръжи

    3 1 Отговор
    Ливан ! С десетки хиляди ракети. Израел е агресор и държава терорист

    Коментиран от #58

    18:19 18.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 мрете нещастници

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    В вечния адд да не видете бял ден на тази земя!

    18:22 18.03.2026

  • 58 Ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Европа трябва да въоръжи":

    Видяхме Насралла умря ,и проблема се реши.

    18:23 18.03.2026

  • 59 и ти нещастнико

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ционист":

    Да горите в вечния ад и да не видите бал ден на тази земя!

    18:23 18.03.2026