Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Хороскопи »
Дневен хороскоп за 28.03.2026 г.

28 Март, 2026 08:26 2 091 1

  • хороскоп-
  • дневен хороскоп

Денят ви носи стабилна топлина и вътрешна сигурност при Телците

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Увереността ви е естествена и заразителна. Вдъхновението днес не е хаотично, а насочено. Ще почувствате подкрепа за свое намерение. Това е добър момент да заявите себе си спокойно и категорично.

Телец

Денят ви носи стабилна топлина и вътрешна сигурност. Може да се почувствате по-смели в изразяването на чувства. Подкрепата идва оттам, където има доверие. Хармонията ви дава увереност.

Близнаци

Творческа идея може да ви вдъхнови още от сутринта. Усещането е, че нещата се подреждат логично. Ще имате възможност да се изразите уверено. Думите ви днес носят тежест и чар.

Рак

Сърцето ви е по-отворено и щедро. Може да почувствате желание да защитите важна връзка. Подкрепата, която получавате, ви носи сигурност. Това е ден за топли жестове.

Лъв

Енергията ви е силна и хармонична. Ще усетите, че сте в центъра на събитията. Вдъхновението ви е подкрепено от реалност. Това е момент да блеснете без излишна показност.

Дева

Денят носи увереност в собствените ви решения. Може да намерите практично решение на творчески въпрос. Ще действате спокойно и последователно. Усещането за ред ви носи стабилност.

Везни

Хармонията в отношенията се усеща естествено. Някой може да изрази подкрепа или признание. Чувствата са ясни и стабилни. Денят е подходящ за красиво взаимодействие.

Скорпион

Вътрешната ви сила е тиха, но осезаема. Нещо, което сте обмисляли, може да получи зелена светлина. Вдъхновението е подкрепено от увереност. Действайте спокойно и стратегически.

Стрелец

Оптимизмът ви е стабилен и реалистичен. Може да получите потвърждение, че сте на правилния път. Денят подкрепя инициативата. Действайте със сърце и ясно намерение.

Козирог

Стабилността ви днес е видима и вдъхва доверие. Може да получите признание за усилията си. Увереността ви е спокойна и зряла. Това е добър момент за дългосрочни решения.

Водолей

Идея, която отдавна носите, може да се оформи по-конкретно. Чувствате се по-сигурни в изразяването си. Подкрепата идва неочаквано, но навреме. Действайте с увереност.

Риби

Интуицията ви е силна и същевременно стабилна. Ще почувствате вдъхновение, което има реална основа. Някой може да ви окаже доверие. Това е ден за тихо, но смело движение напред.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    0 0 Отговор
    Гледайте как се разпределят парите за пътища, за енергетика, за големите обекти. Там няма конкуренция, там има списък. Един списък, написан в някой сарай или в някоя вила, и в него пише кой колко ще открадне. Престъплението не е само в това, че се краде, а че се краде безогледно

    08:34 28.03.2026