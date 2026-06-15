Иван Христов: Всички, които организират паради на семействата, са малоумници

Известният телевизионен продуцент и водещ Иван Христов изрази изключително остра позиция в социалните мрежи относно прoвелия се т.нар. "Поход на семейството“, който традиционно се организира като противовес на "София Прайд“. В емоционално изказване Христов категорично разграничи подкрепата си за човешките права от това, което определя като "малоумна“ и изкуствено създадена война между традиционните и хомосексуалните семейства, пише plovdiv24.bg.
Продуцентът започна изказването си с ясна декларация в подкрепа на ЛГБТ+ общността у нас, отхвърляйки всякакви обвинения в хомофобия.
"Аз съм 1000% ЗА прайда и ЗА равните права на хомосексуалните! Всички, които организирате такива паради на семействата, сте малоумни“, заяви директно Христов.
Според него превръщането на традиционното семейство в инструмент за контрадемонстрация срещу Прайда е груба грешка, която подменя истинския дневен ред на българското общество.
Христов изрази недоумение защо енергията на хората се хаби в "протест срещу гейовете“, вместо да се насочи към десетките крещящи проблеми, пред които са изправени родителите в България всеки ден. Той изброи част от абсурдите в социалната и здравната ни система, които според него са истинската причина класическото семейство да излезе на улицата:"Липсата на Национална детска болница: Проблем, който се влачи с десетилетия. Кризата с детските градини: Недостигът на места в големите градове.Символичните майчински и детски надбавки: Липсата на адекватна финансова подкрепа от страна на държавата.Демографската криза: Пълното отсъствие на работеща държавна политика за стимулиране на раждаемостта ("Какво дава България, за да родиш едно, две или три деца?“).
Мога да изброя, и то без да съм се подготвил, още стотина неща, заради които един огромен митинг, създаден от българското класическо семейство, има защо да блокира улиците и да излезе на протест с поне 10 супер смислени искания“, категоричен е продуцентът.
Според Иван Христов организаторите на семейните шествия буквално "изхвърлят в кофата“ възможността за реален социален протест. Вместо да се борят за по-добър живот на децата си, те хвърлят цялата си енергия в това да доказват, че "най-големият проблем на българското семейство е гей семейството“.
Той обаче отчете като позитивен знак ниската посещаемост на подобни контрашествия.
"Тия шествия са много малко посещавани, което, слава Богу, означава, че повечето нормални български семейства, класическото, говоря за мъж и жена, каквото е и моето, не припознават гей семействата като най-големия си враг“, заключи Христов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Иван Христов
Коментиран от #119
08:50 15.06.2026
3 честен ционист
08:50 15.06.2026
4 Възраждане
08:50 15.06.2026
5 мъкаааа
Коментиран от #57
08:50 15.06.2026
6 Да ти
08:51 15.06.2026
7 хихи
а и Амбряжите ви и те са "национални"
Коментиран от #23
08:51 15.06.2026
8 Циник
08:52 15.06.2026
9 Макето
Коментиран от #19
08:52 15.06.2026
10 Сандо
Коментиран от #103
08:52 15.06.2026
11 лют пипер
08:52 15.06.2026
12 Бако
08:52 15.06.2026
13 Иванее
08:52 15.06.2026
14 Освалдо Риос
08:52 15.06.2026
15 Механик
п.п.
Дано стане така, че да си го получите в 5-рен размер всички вие, дето за едните шекели сте готови да пюете на всичко!
08:52 15.06.2026
16 Антон
Христов изрази недоумение защо енергията на хората се хаби в "протест срещу гейовете“.
Нека да изрази мнение защо енергията на ЛГБТ се хаби да си демонстрират предпочитанията, вместо да създават нещо, да поработят, или да свършат обществено полезна работа.
08:53 15.06.2026
17 Да си къркач не е лошо
08:53 15.06.2026
18 Прав е
08:54 15.06.2026
19 честен ционист
До коментар #9 от "Макето":Ама другият петроханец е от ЦСКА
Коментиран от #39
08:54 15.06.2026
20 провинциалист
08:55 15.06.2026
21 зИленски
08:55 15.06.2026
22 Фон дер Миндер
08:55 15.06.2026
23 хихи
До коментар #7 от "хихи":два амбряжа цъкнаха линус
08:56 15.06.2026
24 Ти си малоумен
08:56 15.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хаха
Дали не се чувства олигофрен, че има семейство или с жена му са на свободна практика! Кой с когото и където хване! Спрете им грантовете на тези нещастници!
Коментиран от #53
08:57 15.06.2026
27 Да,бе
08:57 15.06.2026
28 въпросче
08:57 15.06.2026
29 РАК
Може в началото да са били за права, но отдавна се превърнаха в нещо друго.
Не съм против хомосексуалноста, а против пропагандатата и.
Всеки има право на избор, но няма право да натрапва своя избор на другите, а прайда прави точно това.
Или правото принадлежи на най-кресливите, а другите трябва да мълчат.
Коментиран от #38
08:58 15.06.2026
30 бяха и във фейсбук . жениш се и започваш
08:59 15.06.2026
31 Петър
09:00 15.06.2026
32 Опусум
09:00 15.06.2026
33 Гражданин
09:01 15.06.2026
34 Ежко
Коментиран от #42
09:02 15.06.2026
35 фьедр
09:02 15.06.2026
36 Баце ЕООД
09:03 15.06.2026
37 Това алкохолизирано пдерастче
Неговото дете на какво го учат?
Разбира се, че е против традиционното семейство, след като направи живота на майката на детето му Ад, а някаква « съпътничка» в живота му нещастен го извела на правия път. Мизерен алконаркоман.
09:03 15.06.2026
38 честен ционист
До коментар #29 от "РАК":Проблемът с тези прайдове е, че покрай хомосексуалистите се прокрадват и педофили.
09:04 15.06.2026
39 Макето
До коментар #19 от "честен ционист":ЦСКА - име, което създаваше шампиони.
09:05 15.06.2026
40 Скунки
Коментиран от #43
09:05 15.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 честен ционист
До коментар #40 от "Скунки":Човекът не разчита на телеметрия, а на НПО-а. Телевизията е просто метод да си ипере доходите, пък не му дреме, какъв му е рейтингът.
Коментиран от #82
09:07 15.06.2026
44 БСТ
09:09 15.06.2026
45 Ейййй най после
Между другото никога не съм те харесвал
Ти си една много надценявана личност
И правиш нещо благодарение на контактите на мама и тати от тошово време
09:10 15.06.2026
46 Морски
09:11 15.06.2026
47 гост
09:11 15.06.2026
48 Кое не е така ?!
Те се подиграха с православната вяра по немислим начин – по най-страховития и най-отвратителния начин.
Днес забелязвам нещо подобно и в нашите църковни среди, и не само там. Една клика, една сбирщина, в която са вплетени части от църковното ни ръководство и различни властови структури, се опитва по същия начин да изкриви смисъла на вярата и семейството, както русия изкривява смисъла на православието.
Те превръщат семейството в инструмент и оръжие, което да им послужи за същото, което руската пропаганда прави от години – да създават врагове. Враг в лицето на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, на ЛГБТ общността и на всички техни поддръжници и защитници. Те се опитват да създадат още един враг в очите на българина, като изкривяват понятието за семейство и го изпълват със смисъла на оръжие за разделение и манипулация.
Те се движат по руския пример: за да манипулират масите им създават враг.
Коментиран от #52, #59
09:12 15.06.2026
49 Конституция на Русия
Плюйте Путин еераси
09:12 15.06.2026
50 бат Данчо
09:13 15.06.2026
51 Петев
09:14 15.06.2026
52 Ха ХаХа
До коментар #48 от "Кое не е така ?!":БОКЛУК 300%
09:14 15.06.2026
53 Не не
До коментар #26 от "Хаха":Никой няма да им спре грантовете, защото им се дават точно за това.
09:14 15.06.2026
54 абе
а че си малумен го знаем всички
09:16 15.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Да уточним
09:17 15.06.2026
57 Смехоран
До коментар #5 от "мъкаааа":Ами то си е такова.Познавам обратни,работят си,живеят си,никой не им пречи за нищо.Недоумявам защо трябва да правят тия манифестации.Да ги гледаме колко са хубави?Как мъже накипрени като жени,говорят с мъжките гласове,и адамовите им ябълки подскачат нагоре-надолу.Смешници,но все пак всеки има право да се прави на ма(й)муна.
09:18 15.06.2026
58 Маминия
Горкото старо момче
09:18 15.06.2026
59 Точка Омега Последни Времена
До коментар #48 от "Кое не е така ?!":Битие 1:27, 28
27 И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създадеа — създаде ги мъж и жена.
28 След това Бог ги благословив и им каза: „Бъдете плодовитиг и станете много, напълнете земята и я покорете,д и владейтее над рибите в моретата, над летящите в небесата създания и над всички движещи се по земята животни!“
Коментиран от #74
09:19 15.06.2026
60 Кат зема едно дръво...
09:20 15.06.2026
61 Б.си бokлyka !
- първите са номинални буржоа от сой
- вторите са измамници на дребно
- третите са фалирали алкохолици
09:20 15.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 САМО ПИТАМ И ВАН
09:22 15.06.2026
64 А МОЧАТА?
Коментиран от #83, #85
09:22 15.06.2026
65 Българин
09:22 15.06.2026
66 унуфри
но респект за Иван Христов, да не се страхува за рейтигна си, който със сигурност сега ще падне, но заслужава си, позицията която показва е за уважение
Коментиран от #87
09:22 15.06.2026
67 Факти
09:23 15.06.2026
68 ВИК
09:24 15.06.2026
69 Кое не е така ?!
И каква вяра е това? Каква вяра е това вашето, когато не само че нямате вяра, но извършвате и кощунство – страшно кощунство? Защото използвате и православието и семейството, и други свети понятия единствено за да настройвате хора срещу хора, да създавате врагове, омраза и крамоли, които след това да употребявате за своя лична и отвратителна битка.
Вие сте позор. Защото превръщате обикновени човешки и духовни понятия в инструменти за ваша изгода. А в основата на всичко това отново стои руската пропаганда. Русороби!
Вие не сте носители на “ценности” нито християнски, нито семейни, нито човешки.
Още Апостол Павел е казал, че ако нямаш любов- нищо не си, кимвал що дзвека. Във вас любов няма, вместо сърце сте завъдили един сурогат в гърдите си! Делото ви е лошо.
09:24 15.06.2026
70 Иване, Иване кой те "фане"...
09:24 15.06.2026
71 Венелино, мръ-ш0 бабичасала
09:25 15.06.2026
72 Точка Омега Последни Времена
"Жена не бива да носи мъжки дрехи, и мъж не бива да се облича в женско облекло: всеки, който прави това, гнусен е пред Господа, твоя Бог."
Коментиран от #76
09:25 15.06.2026
73 хахаха
- Иван Христов иска еднополова любов, сър.
- Някой забранява ли му?
- Не, сър.
- Защо тогава е тази врява?
- Ами п...и, сър.
09:25 15.06.2026
74 Йордан
До коментар #59 от "Точка Омега Последни Времена":И бог е и мъж и жена
09:29 15.06.2026
75 гочето
Врътнал е резбата.
Алкохола не прощава
09:32 15.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Гешев
09:32 15.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Тошо
09:33 15.06.2026
81 Реалност
Хубавото е, че преди 5 години прайда събираше по 20 000 души, а вече нямат и 500, въпреки голямото финансиране от чужди НПО-та и посолства.
09:34 15.06.2026
82 Скунки
До коментар #43 от "честен ционист":НПО не плащат за сини очи, а за влияние, та без телевизията, в този и на пътя да се спънеш, няма да го познаеш.
09:34 15.06.2026
83 ТИМОЧА М У
До коментар #64 от "А МОЧАТА?":...С ТАТА....!
09:36 15.06.2026
84 Ти да видиш
Лошо е, когато за "цветните" има само права, а за останалите - само задължения.
Така че.... никой не им забранява нищо, никой не ги съди, но да ни натякват за това постоянно.... ми идва в повечко.
09:37 15.06.2026
85 Закопахми те
До коментар #64 от "А МОЧАТА?":Под нея жив Педигрипалоф
09:37 15.06.2026
86 Точка Омега Последни Времена
"Не лягай с мъж като с жена: това е мръсотия."
09:37 15.06.2026
87 Ха ХаХа
До коментар #66 от "унуфри":Аналите се защитават....
09:39 15.06.2026
88 анонимен
09:39 15.06.2026
89 Инж1
А тоя лумп€н Иван много ли е умен!?!?!
Няма нужда от крайни мнения!!!!
09:40 15.06.2026
90 Камион
Нищо, пак гласувайте за звления чорап!
09:40 15.06.2026
91 Точка Омега Последни Времена
"И рече Господ: голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък;"
09:40 15.06.2026
92 тц тц
А прайда към какви крещящи проблеми е насочен - правото да изнасилваш малки момченца или да се разхождаш гол по улиците?
09:41 15.06.2026
93 ужас
09:42 15.06.2026
94 Точка Омега Последни Времена
"Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето."
09:42 15.06.2026
95 Точка Омега Последни Времена
"и като погледна към Содом и Гомор, и към всичката земя наоколо, видя, и, ето, дигаше се дим от земята, като дим из пещ."
09:43 15.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 истината
Коментиран от #101
09:44 15.06.2026
98 истината
09:45 15.06.2026
99 Уточнение
Всяко излизане от рамките среща мощен и непреодолим отпор от семейството ( Мъж и Жена и техните деца ).
09:46 15.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 тц тц
До коментар #97 от "истината":Ако беше така щеше да говори против прайда, те са тези, които разделят обществото!
П.П. С това изказване Иван с половин уста си призна, че е обратен.
Коментиран от #106
09:49 15.06.2026
102 Георги
09:49 15.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 истината
Коментиран от #108, #122
09:53 15.06.2026
105 Добруджанец
09:55 15.06.2026
106 Коментар до 101
До коментар #101 от "тц тц":Коментар до 101 Обществото се разделя от тия които постоянно викат срещу някого и търсят конфликти. Тъй като не разполага с военно присъствие в региона, Русия подкрепя крайно десни националистически фигури и организации, които по принцип приличат повече на организирани престъпни групи, отколкото на паравоенни организации, за да постигне целта си за дестабилизация чрез разпалване на поляризация и антизападни настроения.
Коментиран от #140
09:56 15.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Точка Омега Последни Времена
До коментар #104 от "истината":Матей 16:23
"А Той се обърна и рече Петру: махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко."
09:58 15.06.2026
109 123
Та за какви равни права говори прикрития гей Иван!
09:58 15.06.2026
110 защо триете
09:59 15.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Хмм
10:00 15.06.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 гост
10:01 15.06.2026
117 анонимен
Коментиран от #130
10:01 15.06.2026
118 ООрана държава
10:01 15.06.2026
119 Герп боклуци
До коментар #2 от "Иван Христов":Отдавна ме съмняваха тия двамата суриката и вече се изясниха нещата от кой бряг на реката са
10:03 15.06.2026
120 Гега
10:03 15.06.2026
121 анонимен
Коментиран от #123, #127
10:03 15.06.2026
122 Ами
До коментар #104 от "истината":с прайда е същото, разделя обществото, защото е биологична аномалия, която се демонстрира на висок глас и иска не равни права, а привилегии, а водещият е точно от привилгированите
10:04 15.06.2026
123 Ха ХаХа
До коментар #121 от "анонимен":Боклук
Коментиран от #131
10:05 15.06.2026
124 анонимен
10:06 15.06.2026
125 Хмм
10:08 15.06.2026
126 Парите съвсем
10:08 15.06.2026
127 Споко
До коментар #121 от "анонимен":Разбрахме вече, виновни са Радев, Путин и хан Аспарух:) Жени с бради и мъже с поли са супер, всички останали са малоумници:)
Само едно не разбрах - вечер преди да си легнеш проверяваш ли под леглото да не се е скрил някой руснак:)
10:08 15.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Исторически парк
10:09 15.06.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Коментар до 123:
До коментар #123 от "Ха ХаХа":Коментар до 123: Не ти остава какво да кажеш след като се видя истината
10:09 15.06.2026
132 Този фъстък ли се смята за най умен,
10:10 15.06.2026
133 Ивелин Михайлов
10:10 15.06.2026
134 Боклук
10:12 15.06.2026
135 анонимен
10:12 15.06.2026
136 Бравос
10:12 15.06.2026
137 анонимен
10:13 15.06.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Спас
10:22 15.06.2026
140 Абе пийте
До коментар #106 от "Коментар до 101":ги тия хапчета бе, малоум!
10:25 15.06.2026
141 Цък
10:25 15.06.2026
142 Aлфа Вълкът
Разберете бе опосуми, телевизията вече какво – само я гледате.
Предавания и ефирно време за вас какво – нямааа. 😁
10:29 15.06.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.