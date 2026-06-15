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Иван Христов: Всички, които организират паради на семействата, са малоумници

Иван Христов: Всички, които организират паради на семействата, са малоумници

15 Юни, 2026 08:47 3 409 143

  • иван христов-
  • семейство-
  • прайд-
  • парад

"Аз съм 1000% ЗА прайда и ЗА равните права на хомосексуалните! Всички, които организирате такива паради на семействата, сте малоумни“, заяви директно Христов

Иван Христов: Всички, които организират паради на семействата, са малоумници - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният телевизионен продуцент и водещ Иван Христов изрази изключително остра позиция в социалните мрежи относно прoвелия се т.нар. "Поход на семейството“, който традиционно се организира като противовес на "София Прайд“. В емоционално изказване Христов категорично разграничи подкрепата си за човешките права от това, което определя като "малоумна“ и изкуствено създадена война между традиционните и хомосексуалните семейства, пише plovdiv24.bg.

Продуцентът започна изказването си с ясна декларация в подкрепа на ЛГБТ+ общността у нас, отхвърляйки всякакви обвинения в хомофобия.

"Аз съм 1000% ЗА прайда и ЗА равните права на хомосексуалните! Всички, които организирате такива паради на семействата, сте малоумни“, заяви директно Христов.

Според него превръщането на традиционното семейство в инструмент за контрадемонстрация срещу Прайда е груба грешка, която подменя истинския дневен ред на българското общество.

Христов изрази недоумение защо енергията на хората се хаби в "протест срещу гейовете“, вместо да се насочи към десетките крещящи проблеми, пред които са изправени родителите в България всеки ден. Той изброи част от абсурдите в социалната и здравната ни система, които според него са истинската причина класическото семейство да излезе на улицата:

"Липсата на Национална детска болница: Проблем, който се влачи с десетилетия. Кризата с детските градини: Недостигът на места в големите градове.Символичните майчински и детски надбавки: Липсата на адекватна финансова подкрепа от страна на държавата.Демографската криза: Пълното отсъствие на работеща държавна политика за стимулиране на раждаемостта ("Какво дава България, за да родиш едно, две или три деца?“).

Мога да изброя, и то без да съм се подготвил, още стотина неща, заради които един огромен митинг, създаден от българското класическо семейство, има защо да блокира улиците и да излезе на протест с поне 10 супер смислени искания“, категоричен е продуцентът.

Според Иван Христов организаторите на семейните шествия буквално "изхвърлят в кофата“ възможността за реален социален протест. Вместо да се борят за по-добър живот на децата си, те хвърлят цялата си енергия в това да доказват, че "най-големият проблем на българското семейство е гей семейството“.

Той обаче отчете като позитивен знак ниската посещаемост на подобни контрашествия.

"Тия шествия са много малко посещавани, което, слава Богу, означава, че повечето нормални български семейства, класическото, говоря за мъж и жена, каквото е и моето, не припознават гей семействата като най-големия си враг“, заключи Христов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван Христов

    126 16 Отговор
    аз съм геь и се гордея с тва

    Коментиран от #119

    08:50 15.06.2026

  • 3 честен ционист

    90 10 Отговор
    Ванюха е би.

    08:50 15.06.2026

  • 4 Възраждане

    165 15 Отговор
    А така, по-добре беше, че си призна. Сега с Андрей може да излизате "по-мъжки", без да се криете

    08:50 15.06.2026

  • 5 мъкаааа

    128 12 Отговор
    Според Христов българското общество трябва да е многоцветно. И да е начело с такива,като Азис.

    Коментиран от #57

    08:50 15.06.2026

  • 6 Да ти

    122 9 Отговор
    ... малоумната майка!

    08:51 15.06.2026

  • 7 хихи

    104 5 Отговор
    "Липсата на Национална детска болница: Иване в София липса на "национални" болници няма. При вас всичко е национално! Болници и лекари липсват в провинцията и особено в пограничните райони...

    а и Амбряжите ви и те са "национални"

    Коментиран от #23

    08:51 15.06.2026

  • 8 Циник

    25 151 Отговор
    Най-накрая един умен човек. Естествено, че политици, анализатори и медии непрекъснато ни натякват за проблемите, които гейовете уж създават, за да не ги питаме за другите, огромни проблеми и корупция, за които на тях не им дреме. Браво на този човек, че го е казал в прав текст.

    08:52 15.06.2026

  • 9 Макето

    70 20 Отговор
    Иване, това, че си от ЛеФски казва всичко за теб!

    Коментиран от #19

    08:52 15.06.2026

  • 10 Сандо

    122 13 Отговор
    Трябва ли да му пожелаем какви да станат децата му,за да се върне в нормалния свят?Той и аверчето му достатъчно бели направиха,изкривявайки възприята на дотогава нормално мислещите хора.Такива индивиди като него трябва да бъдат изпращане на трудова терапия из полята на съсипаната ни от тях Родина.

    Коментиран от #103

    08:52 15.06.2026

  • 11 лют пипер

    85 9 Отговор
    Иван Христов е груб и невъзпитан индивид.

    08:52 15.06.2026

  • 12 Бако

    87 7 Отговор
    То и ти си мал(к)оумен...ма никой не те пита кого защитаваш.

    08:52 15.06.2026

  • 13 Иванее

    85 5 Отговор
    Далеч по-добре е да си малоумник от колкото пеdал.

    08:52 15.06.2026

  • 14 Освалдо Риос

    91 4 Отговор
    Единственото по-грозно нещо от пияна жена е пияният гей.

    08:52 15.06.2026

  • 15 Механик

    98 6 Отговор
    Тоест, той подкрепя парадите на ЛГБТ, но е против парадите на НОРМАЛНОТО?
    п.п.
    Дано стане така, че да си го получите в 5-рен размер всички вие, дето за едните шекели сте готови да пюете на всичко!

    08:52 15.06.2026

  • 16 Антон

    110 4 Отговор
    Ще ми бъде много интересно , този да защити тезата си. . Според статията заявява:
    Христов изрази недоумение защо енергията на хората се хаби в "протест срещу гейовете“.
    Нека да изрази мнение защо енергията на ЛГБТ се хаби да си демонстрират предпочитанията, вместо да създават нещо, да поработят, или да свършат обществено полезна работа.

    08:53 15.06.2026

  • 17 Да си къркач не е лошо

    56 2 Отговор
    Да си г.й не е лошо ,ама да си къркач- г.й ............

    08:53 15.06.2026

  • 18 Прав е

    19 53 Отговор
    Шкварек ли ще ме учи на семейни ценности, Шкварек може да ме научи само как се лъготи пред камера.

    08:54 15.06.2026

  • 19 честен ционист

    39 2 Отговор

    До коментар #9 от "Макето":

    Ама другият петроханец е от ЦСКА

    Коментиран от #39

    08:54 15.06.2026

  • 20 провинциалист

    42 1 Отговор
    Иванчоо, иванчоо, на български се чете "прЪд".

    08:55 15.06.2026

  • 21 зИленски

    46 2 Отговор
    Алкохолик

    08:55 15.06.2026

  • 22 Фон дер Миндер

    81 2 Отговор
    Така е , малоумници сме но не заради семейното шествие, а за това че ви търпим и толерираме психичните отклонения на паразити като този !

    08:55 15.06.2026

  • 23 хихи

    31 2 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    два амбряжа цъкнаха линус

    08:56 15.06.2026

  • 24 Ти си малоумен

    47 2 Отговор
    и зле прикрит пещeраcт

    08:56 15.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хаха

    71 5 Отговор
    Станал известен, като пияндето на мама и развел се и после се оженил и направил няколко деца! Този мухльо и другия нисичкия, какво качествено направиха?
    Дали не се чувства олигофрен, че има семейство или с жена му са на свободна практика! Кой с когото и където хване! Спрете им грантовете на тези нещастници!

    Коментиран от #53

    08:57 15.06.2026

  • 27 Да,бе

    60 1 Отговор
    Гей семейство е същата глупост,като канибал вегетарианец...

    08:57 15.06.2026

  • 28 въпросче

    34 1 Отговор
    Абре ,Иване,какъв враг може да ти бъде един гей? Защо ги рекламираш?!

    08:57 15.06.2026

  • 29 РАК

    70 1 Отговор
    Аз съм против разните прайдове понеже те се явяват 100 % пропаганда на хомосексуалноста.
    Може в началото да са били за права, но отдавна се превърнаха в нещо друго.

    Не съм против хомосексуалноста, а против пропагандатата и.
    Всеки има право на избор, но няма право да натрапва своя избор на другите, а прайда прави точно това.

    Или правото принадлежи на най-кресливите, а другите трябва да мълчат.

    Коментиран от #38

    08:58 15.06.2026

  • 30 бяха и във фейсбук . жениш се и започваш

    12 1 Отговор
    да шестваш . пропагандираш . весело . има проблеми с паркирането . с високите цени . с издръжката на едно дете . 10 лева цигари . 10 лева ракия . даже москови ще се чуди . нямали за осигуровка а имали за патрон . от 17г я дъвче тая дъвка . 5 пъти е тока за бизнеса . европа искаше и за бита да е толкова висок . 800 евро месечна сметка . абсурд .

    08:59 15.06.2026

  • 31 Петър

    53 1 Отговор
    Май пак е възрзал кънките, след като сам казва, че "повечето НОРМАЛНИ български семейства, класическото, говоря за мъж и жена" а които правят шествие точно затова мъж и жена че е нормалното семейство били малоумни. Кой сега е малоумен, а г-н Пиянде

    09:00 15.06.2026

  • 32 Опусум

    43 1 Отговор
    Изчезни

    09:00 15.06.2026

  • 33 Гражданин

    49 1 Отговор
    Малоумник е всеки, който подценява ролята на семейството в съвременното гражданско общество!

    09:01 15.06.2026

  • 34 Ежко

    52 1 Отговор
    Иван се опитва да бъде интересен,но май номера му не минава ...

    Коментиран от #42

    09:02 15.06.2026

  • 35 фьедр

    41 2 Отговор
    Този глупак Иван Христов, и той се изказал, даже ни го цитират като някакъв мислител. Не му пречели содомитите на тоя глупак. Това че си навират килотите на всяка крачка, това че само търсят внимание и да могат да си разпространяват разврата, на тоя глупак Иван, не му пречело. Слава на Господ Иисус Христос, Иван не е важно колко е глупав. Защо обаче ни занимавате с глупаци като Иван???

    09:02 15.06.2026

  • 36 Баце ЕООД

    32 1 Отговор
    На кой му пука от пропагандата кво мислят?? Продуцент.. Да не е измислил сам нещо този клоун?

    09:03 15.06.2026

  • 37 Това алкохолизирано пдерастче

    41 2 Отговор
    Много са му го наврътвали.
    Неговото дете на какво го учат?
    Разбира се, че е против традиционното семейство, след като направи живота на майката на детето му Ад, а някаква « съпътничка» в живота му нещастен го извела на правия път. Мизерен алконаркоман.

    09:03 15.06.2026

  • 38 честен ционист

    35 0 Отговор

    До коментар #29 от "РАК":

    Проблемът с тези прайдове е, че покрай хомосексуалистите се прокрадват и педофили.

    09:04 15.06.2026

  • 39 Макето

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    ЦСКА - име, което създаваше шампиони.

    09:05 15.06.2026

  • 40 Скунки

    41 2 Отговор
    Много е лесно да се отговори на такива дебили, спирате да гледате дивотиите му, да ги гледат само хомосексуалните и телеметрията утре ще го накара да ходи на парад за семейството. Куче, което лае тези, които го хранят, не заслужава храната си!

    Коментиран от #43

    09:05 15.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 честен ционист

    21 2 Отговор

    До коментар #40 от "Скунки":

    Човекът не разчита на телеметрия, а на НПО-а. Телевизията е просто метод да си ипере доходите, пък не му дреме, какъв му е рейтингът.

    Коментиран от #82

    09:07 15.06.2026

  • 44 БСТ

    20 2 Отговор
    Бягай бе пе..л !

    09:09 15.06.2026

  • 45 Ейййй най после

    27 2 Отговор
    От кога чакаме да си признаете с Андрешко че си ходите сериозно

    Между другото никога не съм те харесвал
    Ти си една много надценявана личност
    И правиш нещо благодарение на контактите на мама и тати от тошово време

    09:10 15.06.2026

  • 46 Морски

    22 3 Отговор
    Иване,значи да го разбираме че ти нянаш нищо против децата ти да им "изпържат" до такава степен мозъците,че да искат да си сменят пола както е на запад впрочем?И ти нищо няма да можеш да кажеш или направиш за да го предотвратиш,защото в такава ситуация губиш родителските си права.За щастие в България не сме приели такива закони,надявам се и никога да не бъдат приети

    09:11 15.06.2026

  • 47 гост

    16 1 Отговор
    Като видях обезобразената Калина Сакскуборготска да стъпва като в паници и си измих лицето 3 пъти за да не ме урочаса.

    09:11 15.06.2026

  • 48 Кое не е така ?!

    6 28 Отговор
    Русия, в лицето на Путин, неговото обкръжение, Гундяев, руския патриарх и цялата руска върхушка, вплетена във всички фибри на тяхната държава, иззе православието и го превърна в инструмент за манипулация на масите. Те го очерниха в очите на целия свят, защото мнозина ги възприемат като представители на православната вяра, като една от най-големите православни общности.
    Те се подиграха с православната вяра по немислим начин – по най-страховития и най-отвратителния начин.
    Днес забелязвам нещо подобно и в нашите църковни среди, и не само там. Една клика, една сбирщина, в която са вплетени части от църковното ни ръководство и различни властови структури, се опитва по същия начин да изкриви смисъла на вярата и семейството, както русия изкривява смисъла на православието.
    Те превръщат семейството в инструмент и оръжие, което да им послужи за същото, което руската пропаганда прави от години – да създават врагове. Враг в лицето на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, на ЛГБТ общността и на всички техни поддръжници и защитници. Те се опитват да създадат още един враг в очите на българина, като изкривяват понятието за семейство и го изпълват със смисъла на оръжие за разделение и манипулация.
    Те се движат по руския пример: за да манипулират масите им създават враг.

    Коментиран от #52, #59

    09:12 15.06.2026

  • 49 Конституция на Русия

    27 4 Отговор
    Руското семейство се състои от майка, баща и деца, а не от Родител 1 , Родител 2 и деца

    Плюйте Путин еераси

    09:12 15.06.2026

  • 50 бат Данчо

    17 2 Отговор
    Истински български МУСОР !!!

    09:13 15.06.2026

  • 51 Петев

    18 1 Отговор
    Кой е тоя Иван Христов?

    09:14 15.06.2026

  • 52 Ха ХаХа

    17 3 Отговор

    До коментар #48 от "Кое не е така ?!":

    БОКЛУК 300%

    09:14 15.06.2026

  • 53 Не не

    14 5 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Никой няма да им спре грантовете, защото им се дават точно за това.

    09:14 15.06.2026

  • 54 абе

    22 4 Отговор
    от едно време ти се носи славата мислех че е само слух но се оказва че май не е
    а че си малумен го знаем всички

    09:16 15.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Да уточним

    25 2 Отговор
    Хeтeро мъж и жена не трябва да си показват любовта публично, но двама п....и, облечени само по жaртиери могат да си бърkат по дупките в центъра на София...

    09:17 15.06.2026

  • 57 Смехоран

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "мъкаааа":

    Ами то си е такова.Познавам обратни,работят си,живеят си,никой не им пречи за нищо.Недоумявам защо трябва да правят тия манифестации.Да ги гледаме колко са хубави?Как мъже накипрени като жени,говорят с мъжките гласове,и адамовите им ябълки подскачат нагоре-надолу.Смешници,но все пак всеки има право да се прави на ма(й)муна.

    09:18 15.06.2026

  • 58 Маминия

    18 3 Отговор
    Иринин умник. Този си остана на ниво 20 г пиян студент и майка му ирина го отглежда и дондурка.
    Горкото старо момче

    09:18 15.06.2026

  • 59 Точка Омега Последни Времена

    11 2 Отговор

    До коментар #48 от "Кое не е така ?!":

    Битие 1:27, 28
    27 И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създадеа — създаде ги мъж и жена.
    28 След това Бог ги благословив и им каза: „Бъдете плодовитиг и станете много, напълнете земята и я покорете,д и владейтее над рибите в моретата, над летящите в небесата създания и над всички движещи се по земята животни!“

    Коментиран от #74

    09:19 15.06.2026

  • 60 Кат зема едно дръво...

    16 2 Отговор
    и на тоя лалугер му втечнявам скелетната структура

    09:20 15.06.2026

  • 61 Б.си бokлyka !

    11 5 Отговор
    На Прайда воден от Калина, ясно се откроиха 3 групи хора:
    - първите са номинални буржоа от сой
    - вторите са измамници на дребно
    - третите са фалирали алкохолици

    09:20 15.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 САМО ПИТАМ И ВАН

    14 3 Отговор
    "Аз съм 1000% ЗА прайда и ЗА равните права на хомосексуалните! "...............А НЕКОЙ ДА ИМ ПРЕЧИ ДА СИ БЪР-КАТ ПО ДУ,П,КИТЕ НА ШАРЕНИТЕ .........? НЕ ВИЖДА ЛИ ТОЯ ИВАН НА КАКВИ ЧУЧЕЛА СЕ ПРАВЯТ И ТОВА АКО Е НОРМАЛНО,ЗНАЧИ СВЕТА ОТИВА НА........

    09:22 15.06.2026

  • 64 А МОЧАТА?

    4 9 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #83, #85

    09:22 15.06.2026

  • 65 Българин

    19 3 Отговор
    Нямам нищо против Ивaн и Андрей да си бърkат по дупките и да си вкaрват каквито си искат предмети в oтвoрите, но не искам да го правят на обществени места!!!

    09:22 15.06.2026

  • 66 унуфри

    3 22 Отговор
    едва ли малоумният българин ще разбере Иван.

    но респект за Иван Христов, да не се страхува за рейтигна си, който със сигурност сега ще падне, но заслужава си, позицията която показва е за уважение

    Коментиран от #87

    09:22 15.06.2026

  • 67 Факти

    4 12 Отговор
    Най-смешното беше, че двамата лидери на Шествието за семейството - Шкварек и Даниил, нямат жени и деца. Да не ги видим някой ден на прайда 😂

    09:23 15.06.2026

  • 68 ВИК

    9 3 Отговор
    Иван Христов е прав, но и LGBT трябва да престане да търси одобрение, да занимава обществото със значимостта си, да се афишира непрекъснато. Каквито, такива!

    09:24 15.06.2026

  • 69 Кое не е така ?!

    3 8 Отговор
    Вие, всички вие, които седите в основата на тази отвратителна манипулация и раздаляте обществото, говорите за вяра и семейство, а в сърцата ви само омраза! Пръскате омраза като инкубатори за злоба. Вие гоните хората от църквата.
    И каква вяра е това? Каква вяра е това вашето, когато не само че нямате вяра, но извършвате и кощунство – страшно кощунство? Защото използвате и православието и семейството, и други свети понятия единствено за да настройвате хора срещу хора, да създавате врагове, омраза и крамоли, които след това да употребявате за своя лична и отвратителна битка.
    Вие сте позор. Защото превръщате обикновени човешки и духовни понятия в инструменти за ваша изгода. А в основата на всичко това отново стои руската пропаганда. Русороби!
    Вие не сте носители на “ценности” нито християнски, нито семейни, нито човешки.
    Още Апостол Павел е казал, че ако нямаш любов- нищо не си, кимвал що дзвека. Във вас любов няма, вместо сърце сте завъдили един сурогат в гърдите си! Делото ви е лошо.

    09:24 15.06.2026

  • 70 Иване, Иване кой те "фане"...

    14 1 Отговор
    Абе, утре ако сина ти доведе някой тъмнокафяв, брадясал за зет, сигурно няма да си толкова щастлив и въодушевен от гейовете.

    09:24 15.06.2026

  • 71 Венелино, мръ-ш0 бабичасала

    7 1 Отговор
    НЕ Е ТАКА НАРЕЧЕН, А СИ Е ПОХОД НА СЕМЕЙСТВОТО, боклю-ци с боклю-ците

    09:25 15.06.2026

  • 72 Точка Омега Последни Времена

    7 1 Отговор
    Второзаконие 22:5

    "Жена не бива да носи мъжки дрехи, и мъж не бива да се облича в женско облекло: всеки, който прави това, гнусен е пред Господа, твоя Бог."

    Коментиран от #76

    09:25 15.06.2026

  • 73 хахаха

    14 2 Отговор
    - Джон, какъв е този шум на улицата?
    - Иван Христов иска еднополова любов, сър.
    - Някой забранява ли му?
    - Не, сър.
    - Защо тогава е тази врява?
    - Ами п...и, сър.

    09:25 15.06.2026

  • 74 Йордан

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Точка Омега Последни Времена":

    И бог е и мъж и жена

    09:29 15.06.2026

  • 75 гочето

    14 2 Отговор
    ТЪПАК!
    Врътнал е резбата.
    Алкохола не прощава

    09:32 15.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Гешев

    10 1 Отговор
    Натряскал се е не му обръщайте внимание.

    09:32 15.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Тошо

    15 2 Отговор
    Иване, сам си противоречиш, говориш за нормално класическо семейство като твоето, значи казваш че другото гей двойката е ненормално.Обиждаш участниците в Похода на семейството и ги наричаш малоумни, а в същото време плачете и се гърчите когато обикновените хора не приемат вашия пошъл Прайд, но не ви обиждат начинанието.Оказва се че хетеросексуалните хора са много по толерантни от хомосексуалните и не страдат от техните комплекси.Твоята сексуална ориентаци си я оставяме на теб, макар че е видно накъде вървиш.

    09:33 15.06.2026

  • 81 Реалност

    9 1 Отговор
    Контрашествията винаги са били с ниска посещаемост, все пак нормалните хора не изпитваме нужда да афишираме сексуалността си.
    Хубавото е, че преди 5 години прайда събираше по 20 000 души, а вече нямат и 500, въпреки голямото финансиране от чужди НПО-та и посолства.

    09:34 15.06.2026

  • 82 Скунки

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "честен ционист":

    НПО не плащат за сини очи, а за влияние, та без телевизията, в този и на пътя да се спънеш, няма да го познаеш.

    09:34 15.06.2026

  • 83 ТИМОЧА М У

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "А МОЧАТА?":

    ...С ТАТА....!

    09:36 15.06.2026

  • 84 Ти да видиш

    9 1 Отговор
    Правата са хубаво нещо. Но има и задължения.
    Лошо е, когато за "цветните" има само права, а за останалите - само задължения.
    Така че.... никой не им забранява нищо, никой не ги съди, но да ни натякват за това постоянно.... ми идва в повечко.

    09:37 15.06.2026

  • 85 Закопахми те

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "А МОЧАТА?":

    Под нея жив Педигрипалоф

    09:37 15.06.2026

  • 86 Точка Омега Последни Времена

    7 1 Отговор
    Левит 18:22

    "Не лягай с мъж като с жена: това е мръсотия."

    09:37 15.06.2026

  • 87 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #66 от "унуфри":

    Аналите се защитават....

    09:39 15.06.2026

  • 88 анонимен

    5 5 Отговор
    Хунтата на Радев не смее да се справи с крадците и измамниците Боко и Шиши защото се оказа че и те са такива влязоха в триумвират. Целта им е да ОТВЛЕКАТ ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ГО ПРОТИВОПОСТАВЯТ. Да не се говори за новите заробващи клаузи за Боташ. Да не се обръща внимание на заема който чрез поставени фирми ще се дава на Русия а ще плащаме ние.

    09:39 15.06.2026

  • 89 Инж1

    5 2 Отговор
    Това е хибридна атака и разделяне на обществото!!!!
    А тоя лумп€н Иван много ли е умен!?!?!
    Няма нужда от крайни мнения!!!!

    09:40 15.06.2026

  • 90 Камион

    4 10 Отговор
    Повече от 80% от коментирашите тук явно не са схванли какво иска да каже, но обиждат на “малоумен”?!
    Нищо, пак гласувайте за звления чорап!

    09:40 15.06.2026

  • 91 Точка Омега Последни Времена

    5 2 Отговор
    Битие 18:20

    "И рече Господ: голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък;"

    09:40 15.06.2026

  • 92 тц тц

    9 2 Отговор
    "Христов изрази недоумение защо енергията на хората се хаби в "протест срещу гейовете“, вместо да се насочи към десетките крещящи проблеми, пред които са изправени родителите в България всеки ден."

    А прайда към какви крещящи проблеми е насочен - правото да изнасилваш малки момченца или да се разхождаш гол по улиците?

    09:41 15.06.2026

  • 93 ужас

    7 2 Отговор
    Аз не разбирам, значи те може да парадират без никой да го иска, без никой копче да им казва, а не може да има "Поход на семейството", защото видиш ли били против обратните? Къде и кой каза, че някой е против обратните? Аз смятам, че на хората им писна да се натрапва това, да си живеят както искат, когато имат проблем да си го решават в съда. Ежегодно натрапване е такива утайки като Дара, този на снимката и куп други платени, не мерси.....

    09:42 15.06.2026

  • 94 Точка Омега Последни Времена

    3 1 Отговор
    Битие 19:24

    "Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето."

    09:42 15.06.2026

  • 95 Точка Омега Последни Времена

    3 1 Отговор
    Битие 19:28

    "и като погледна към Содом и Гомор, и към всичката земя наоколо, видя, и, ето, дигаше се дим от земята, като дим из пещ."

    09:43 15.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 истината

    2 7 Отговор
    Коментиращите против Иван(който не е обратен) не видят същността на възмущението му че се използва подтиква противопоставяне на обществото. Те постоянно говорят за дупки и спане с мъже сякаш само за това мислят

    Коментиран от #101

    09:44 15.06.2026

  • 98 истината

    2 5 Отговор
    Хунтата на Радев не смее да се справи с крадците и измамниците Боко и Шиши защото се оказа че и те са такива влязоха в триумвират. Целта им е да ОТВЛЕКАТ ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ГО ПРОТИВОПОСТАВЯТ. Да не се говори за новите заробващи клаузи за Боташ. Да не се обръща внимание на заема който чрез поставени фирми ще се дава на Русия а ще плащаме ние.

    09:45 15.06.2026

  • 99 Уточнение

    2 1 Отговор
    "Мекото" трябва да е наясно къде му е мястото, а то е ограничено.
    Всяко излизане от рамките среща мощен и непреодолим отпор от семейството ( Мъж и Жена и техните деца ).

    09:46 15.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 тц тц

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "истината":

    Ако беше така щеше да говори против прайда, те са тези, които разделят обществото!
    П.П. С това изказване Иван с половин уста си призна, че е обратен.

    Коментиран от #106

    09:49 15.06.2026

  • 102 Георги

    3 1 Отговор
    Ииии дори да те харесвах, повече няма да погледна нищо твое. Това е моя протест срещу теб и такива като теб! (а именно защото сина ти е гей и затова си решил да ги защитаваш)

    09:49 15.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 истината

    2 4 Отговор
    Иван говори за противопоставянето на обществото. Но коментиращите им е по удобно да има срещу кого да викат, заклеймяват, обиждат да казват че освен тях друг няма право. И всичко се прави да отвличат внимание от хунтата на Радев. Иван( доколкото прочетох) говори за противопоставянето и правата.

    Коментиран от #108, #122

    09:53 15.06.2026

  • 105 Добруджанец

    3 0 Отговор
    Изглежда скрит п...л

    09:55 15.06.2026

  • 106 Коментар до 101

    1 5 Отговор

    До коментар #101 от "тц тц":

    Коментар до 101 Обществото се разделя от тия които постоянно викат срещу някого и търсят конфликти. Тъй като не разполага с военно присъствие в региона, Русия подкрепя крайно десни националистически фигури и организации, които по принцип приличат повече на организирани престъпни групи, отколкото на паравоенни организации, за да постигне целта си за дестабилизация чрез разпалване на поляризация и антизападни настроения.

    Коментиран от #140

    09:56 15.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Точка Омега Последни Времена

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "истината":

    Матей 16:23

    "А Той се обърна и рече Петру: махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко."

    09:58 15.06.2026

  • 109 123

    1 1 Отговор
    Аз съм 1000% ЗА прайда и ЗА равните права на хомосексуалните! Всички, които организират паради на семействата, са малоумници.

    Та за какви равни права говори прикрития гей Иван!

    09:58 15.06.2026

  • 110 защо триете

    4 0 Отговор
    Наричат ме малоумник, а аз нямам право да отговоря, така ли?

    09:59 15.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Хмм

    3 1 Отговор
    осветлиха се всичките, че това е предимство за напредък в професията, жалки са да използват такива прийоми

    10:00 15.06.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 гост

    2 0 Отговор
    ромите имат по 5..6 деца и са го превърнали това в бизнес, въпроса че почва на 11-12 години и една майка взема детски за дете което е майка и взема детски за нейното дете

    10:01 15.06.2026

  • 117 анонимен

    1 3 Отговор
    Х у н т а т а на Радев не смее да се справи с крадците и измамниците Боко и Шиши защото се оказа че и те са такива влязоха в триумвират. Целта им е да ОТВЛЕКАТ ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ГО ПРОТИВОПОСТАВЯТ. Да не се говори за новите заробващи клаузи за Боташ. Да не се обръща внимание на заема който чрез поставени фирми ще се дава на Русия а ще плащаме ние.

    Коментиран от #130

    10:01 15.06.2026

  • 118 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Абе гнома ходи си по прайдове като ти харесва, на нас не ни харесва да гледаме разврат по улиците

    10:01 15.06.2026

  • 119 Герп боклуци

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Иван Христов":

    Отдавна ме съмняваха тия двамата суриката и вече се изясниха нещата от кой бряг на реката са

    10:03 15.06.2026

  • 120 Гега

    4 1 Отговор
    Иван е гай. Не бъди като Иван !

    10:03 15.06.2026

  • 121 анонимен

    1 5 Отговор
    Обществото се разделя от тия които постоянно викат срещу някого и търсят конфликти. Тъй като не разполага с военно присъствие в региона, Русия подкрепя крайно десни националистически фигури и организации, които по принцип приличат повече на организирани престъпни групи, отколкото на паравоенни организации, за да постигне целта си за дестабилизация чрез разпалване на поляризация и антизападни настроения.

    Коментиран от #123, #127

    10:03 15.06.2026

  • 122 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "истината":

    с прайда е същото, разделя обществото, защото е биологична аномалия, която се демонстрира на висок глас и иска не равни права, а привилегии, а водещият е точно от привилгированите

    10:04 15.06.2026

  • 123 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #121 от "анонимен":

    Боклук

    Коментиран от #131

    10:05 15.06.2026

  • 124 анонимен

    1 3 Отговор
    Иван говори за противопоставянето на обществото. Но коментиращите им е по удобно да има срещу кого да викат, заклеймяват, обиждат да казват че освен тях друг няма право. И всичко се прави да отвличат внимание от хунтата на Радев. Иван( доколкото прочетох) говори за противопоставянето и правата. Впечатление прави че коментиращите пишат за разврат, бъркане по дупки!!! Нещо което Иван не е споменавал, защо ли пишат за това постоянно!!!

    10:06 15.06.2026

  • 125 Хмм

    3 1 Отговор
    затова не гледам телевизия, не само показват пристрастията си, но искат да ги наложат на всички, жалко за Дара, мислехме че разчупва статуквото, а тя се оказа част от него

    10:08 15.06.2026

  • 126 Парите съвсем

    2 1 Отговор
    са ги разложили. Унизително е даже да се коментира поведението им. Интересно как Лили Иванова се е съгласила тези недо...носчета да правят филм за нея.

    10:08 15.06.2026

  • 127 Споко

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "анонимен":

    Разбрахме вече, виновни са Радев, Путин и хан Аспарух:) Жени с бради и мъже с поли са супер, всички останали са малоумници:)
    Само едно не разбрах - вечер преди да си легнеш проверяваш ли под леглото да не се е скрил някой руснак:)

    10:08 15.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Исторически парк

    5 1 Отговор
    Ибанхристов-гея

    10:09 15.06.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Коментар до 123:

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Ха ХаХа":

    Коментар до 123: Не ти остава какво да кажеш след като се видя истината

    10:09 15.06.2026

  • 132 Този фъстък ли се смята за най умен,

    3 1 Отговор
    та и той с ортака си опростачиха много млади хора, каквото прави и Славуца, и сега имат очи да ми говорят за морал!? Затова България е на това дередже, простаците у нас считат за свестни!?

    10:10 15.06.2026

  • 133 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Тая пиянка да се маха от България

    10:10 15.06.2026

  • 134 Боклук

    0 1 Отговор
    Си чичкъ глупаф

    10:12 15.06.2026

  • 135 анонимен

    1 2 Отговор
    Обществото се разделя от тия които постоянно викат срещу някого и търсят конфликти. Тъй като не разполага с военно присъствие в региона, Русия подкрепя крайно десни националистически фигури и организации, които по принцип приличат повече на организирани престъпни групи, отколкото на паравоенни организации, за да постигне целта си за дестабилизация чрез разпалване на поляризация и антизападни настроения.

    10:12 15.06.2026

  • 136 Бравос

    2 1 Отговор
    След 20 години криене по мъжките тоалетни Иван най накрая се застъпи за обратните и оплю традиционните семейства...след още 20 години ще събере куража да си признае, че и той е гей.

    10:12 15.06.2026

  • 137 анонимен

    1 1 Отговор
    Х у н т а т а на Радев не смее да се справи с крадците и измамниците Боко и Шиши защото се оказа че и те са такива влязоха в триумвират. Целта им е да ОТВЛЕКАТ ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ГО ПРОТИВОПОСТАВЯТ. Да не се говори за новите заробващи клаузи за Боташ. Да не се обръща внимание на заема който чрез поставени фирми ще се дава на Русия а ще плащаме ние.

    10:13 15.06.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Спас

    1 0 Отговор
    Болни хора ,трябва да се лекуват левите

    10:22 15.06.2026

  • 140 Абе пийте

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Коментар до 101":

    ги тия хапчета бе, малоум!

    10:25 15.06.2026

  • 141 Цък

    0 0 Отговор
    Какво може да се очаква от човек гордееш се с пиянските си изцепки. Алкохола е унищожил мозъка му. Накратко: Личната история за отказването от алкохола и улягането е красивият разказ за пред публиката. Зад кулисите обаче стои чиста бизнес еволюция: за да останеш на върха на медийния пазар в продължение на 25 години и да печелиш пари, ти трябва да се адаптираш към пазара. Днешният пазар изисква политическа коректност и толерантност, а нарушаването на това правило носи огромни финансови загуби.

    10:25 15.06.2026

  • 142 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Опосумите ги знаем отдавна, въпросът е, че тук те не защитават себеподобните си, а търсят провокацията, защото хората ги отхвърлиха и забравиха отдавна.
    Разберете бе опосуми, телевизията вече какво – само я гледате.
    Предавания и ефирно време за вас какво – нямааа. 😁

    10:29 15.06.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.