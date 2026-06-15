Подава ли оставка Делян Пеевски?

По непотвърдена информация е възможно лидерът на ДПС Делян Пеевски да подаде оставка. Това научи „Евроком“ от свои източници. В сградата на „Врабча“ 23 се събират представители на структурите на партията от цялата страна.
Засега от Делян Пеевски няма изявление.
„ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури“, заяви на влизане кметът на Белица Радослав Ревански.
Бившият депутат Димитър Аврамов и Йордан Цонев уточниха единствено, че се провежда заседание на Централния съвет на партията.
Репортерът на „Евроком“ на място видя още Калин Стоянов, Хамид Хамид, Байрам Байрам, Станислав Анастасов и други.
От сутринта започна да се говори, че Делян Пеевски ще напусне партията. Пред сградата започнаха да се събират активисти на политическата формация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ана доолу
13:27 15.06.2026
2 Трябва да бъде спрян!!!
Коментиран от #12, #33
13:27 15.06.2026
3 колчо
13:27 15.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Окооо
13:28 15.06.2026
6 Красавец , бе
13:28 15.06.2026
7 Наай после
Коментиран от #25
13:28 15.06.2026
8 Факуракис
13:28 15.06.2026
9 Толкова просто
13:29 15.06.2026
10 Зеления
13:29 15.06.2026
11 а нещо
Коментиран от #22
13:29 15.06.2026
12 Ахааа
До коментар #2 от "Трябва да бъде спрян!!!":Скоростно трябва да се направи новият закон за съдебната система и след смяна на ВСС и нов главен прокурор ( те сега са силно зависими от Пеевски- Борисов). И да има съд и възмездие за откраднатите много, много милиарди, особено през последните 15- 16 години управление на Пеевски- Борисов!!!
Коментиран от #14
13:31 15.06.2026
13 АГАТ а Кристи
Бе на припек, хвана загар, сега на сянка, че "мистър Кеш" може да го съгледа от небосклона
13:31 15.06.2026
14 колчо
До коментар #12 от "Ахааа":кажи това на мун чо!
Коментиран от #53
13:32 15.06.2026
15 Колчооооо,
Коментиран от #27
13:32 15.06.2026
16 Амнести Интернешънъл
Въпрос втори. След като двамата джигити, които предизвикаха катастрофата, уж не бяха от бандата на "Калашниците" вие защо я арестувате? МВР се превръща в посредствена фейк страница в социалните мрежи.
Коментиран от #62
13:32 15.06.2026
17 Делян Пеевски, помак, българомохамеданин
13:33 15.06.2026
18 хех
13:33 15.06.2026
19 любопитко
13:33 15.06.2026
20 НОРМАЛНО !
13:34 15.06.2026
21 Ми сега
13:34 15.06.2026
22 Стенли
До коментар #11 от "а нещо":Всички удобно мълчат,единствената българска партия ВЪЗРАЖДАНЕ, се бори за интересите на България, Радев е фалшив герой😕
Коментиран от #31, #49
13:34 15.06.2026
23 Бившия евродепутат Николай Бареков
🚨🅱️⚡️Пеевски утре обявява, че се оттегля от шефския пост в ДПС и иска обединение с хората на Доган‼️
Пеевски ДПС АхмедДоган
Утре на обяд в 13 часа Делян Пеевски свиква Централния съвет на окапалата си партия в новата централа на Врабча. Съветът е свикан без обявен дневен ред, но разбрахме каква е целта на мероприятието. Пеевски е намислил коварен ход – да имитира, че се дърпа назад в политиката преди да отлети за дълго в Дубай при авера си от мутренските години Чочо Александров.
13:34 15.06.2026
24 УжасТ!
13:34 15.06.2026
25 Наай после
До коментар #7 от "Наай после":Нали искаше чичо Румен да излезе.Е, излезе Делянчо слезе.
13:35 15.06.2026
26 ДА зтрием БЪЛГАРИЯ
13:36 15.06.2026
27 не врат ами шия
До коментар #15 от "Колчооооо,":дядо му щеше сега да е мутро-демократ/комунист/
13:36 15.06.2026
28 Кривоверен алкаш
13:37 15.06.2026
29 Безпристрастен
13:37 15.06.2026
30 Мнение
13:38 15.06.2026
31 проруска е
До коментар #22 от "Стенли":Само, че не е българска.Оригинал-руска.Руска та дрънка.Набор от българомразци.!
Коментиран от #44
13:38 15.06.2026
32 Делян
13:39 15.06.2026
33 Без име
До коментар #2 от "Трябва да бъде спрян!!!":Коя уважаваща служба ще позволи някой да я краде??? ЦРУ? ФСБ?
13:40 15.06.2026
34 Аква
13:42 15.06.2026
35 прогноза
13:42 15.06.2026
36 Пари му под голямото Д
След масажът е подписал едно нещо.
13:43 15.06.2026
37 Хайде
13:44 15.06.2026
38 Каква оставка,бре?
13:44 15.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ОВАРЧЕТО КАЛИТКО
ИЗВИКАЙ ЧИЧО РУМЕН ДА КАРА САМОЛЕТА, ЩОТО РАБОТАТА Е ДЕБЕЛА.
Коментиран от #50
13:46 15.06.2026
41 Мнение
13:46 15.06.2026
42 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
кРадев както е започнал да назначава всички корумпирани кадри на шиши и буци на отговорни длъжности, няма да се учудя и да предложи пеевски за шеф на ДАНС
13:46 15.06.2026
43 Шмайзер
13:46 15.06.2026
44 Допълвам
До коментар #31 от "проруска е":И селски хитреци, на които все още им минават номерата.
13:47 15.06.2026
45 Коментар
13:49 15.06.2026
46 Аха...
13:50 15.06.2026
47 Йода
13:51 15.06.2026
48 Герги
13:52 15.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Айде бе
До коментар #40 от "ОВАРЧЕТО КАЛИТКО":Защо да бяга? Чичо Румен трябва бързо да се погрижи за него! Да го приюти, да му закара там и аверите, а те да пеят дружно в съда. Няма да бяга, милото!
13:53 15.06.2026
51 Артилерист
13:53 15.06.2026
52 ШЕФА
Коментиран от #57
13:55 15.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Софиянец
14:00 15.06.2026
55 Ново начало
Може и боцан да вземе. Откраднаха достатъчно.
14:00 15.06.2026
56 Айляк
Тлъста оставка на Шиши Дубаеца?
А после тулупинска оставка и на Буци?
Воюваха дълго псевдодоцента Асан и псевдогенерала Ташунко без Сапа и битката помежду им даде жертви.
Аа, мирише, мирише бе, направо вУни.
Коментиран от #59
14:01 15.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Е стига гарики
Ако не отива с централният София където го чакат надървените.
Или бяга в ДУБАИ временно чрез ИНТЕРПОЛ идва в България дс върне откраднатите милиарди ЕВРА.
14:01 15.06.2026
59 Хаха хаха ха
До коментар #56 от "Айляк":Пеевски може да подаде оставкта, но Борисов никога! Иначе директно отива при Бай Ставри!
14:02 15.06.2026
60 Гост
Коментиран от #65
14:06 15.06.2026
61 Феноменът
14:13 15.06.2026
62 Точен сте
До коментар #16 от "Амнести Интернешънъл":Иван Демерджиев - министър на правосъдието в първото служебно правителство на радко мунчов боташа- 2021г.
Демерджиев - вицепремиер и министър на МВР в 2 служебни правителства на мунчо боташа - 2022- 2023 г.
Какво чакаше та не арестуваха тогава цигaнcкитe бандити? Или тогава бяха полезни на мунчо? И вилнееха в цяла София!
14:16 15.06.2026
63 С ТАЗИ
ТОЗИ ПРИМАТ НЯМА МЯСТО В ПОЛИТИКАТА.
14:35 15.06.2026
64 своге
14:35 15.06.2026
65 ЩО БЕ...?!
До коментар #60 от "Гост":Ти свети ли им,та знаеш?!
Или си преродената Ванга?!
Или просто, да си чешем езиците...?!
14:35 15.06.2026