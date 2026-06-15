Подава ли оставка Делян Пеевски?

По непотвърдена информация е възможно лидерът на ДПС Делян Пеевски да подаде оставка. Това научи „Евроком“ от свои източници. В сградата на „Врабча“ 23 се събират представители на структурите на партията от цялата страна.

Засега от Делян Пеевски няма изявление.

„ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури“, заяви на влизане кметът на Белица Радослав Ревански.

Бившият депутат Димитър Аврамов и Йордан Цонев уточниха единствено, че се провежда заседание на Централния съвет на партията.

Репортерът на „Евроком“ на място видя още Калин Стоянов, Хамид Хамид, Байрам Байрам, Станислав Анастасов и други.

От сутринта започна да се говори, че Делян Пеевски ще напусне партията. Пред сградата започнаха да се събират активисти на политическата формация.