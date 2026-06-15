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Подава ли оставка Делян Пеевски?

Подава ли оставка Делян Пеевски?

15 Юни, 2026 13:24 4 794 65

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • дпс-
  • оставка-
  • политика

Засега от Делян Пеевски няма изявление

Подава ли оставка Делян Пеевски? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По непотвърдена информация е възможно лидерът на ДПС Делян Пеевски да подаде оставка. Това научи „Евроком“ от свои източници. В сградата на „Врабча“ 23 се събират представители на структурите на партията от цялата страна.

Засега от Делян Пеевски няма изявление.

„ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури“, заяви на влизане кметът на Белица Радослав Ревански.

Бившият депутат Димитър Аврамов и Йордан Цонев уточниха единствено, че се провежда заседание на Централния съвет на партията.

Репортерът на „Евроком“ на място видя още Калин Стоянов, Хамид Хамид, Байрам Байрам, Станислав Анастасов и други.

От сутринта започна да се говори, че Делян Пеевски ще напусне партията. Пред сградата започнаха да се събират активисти на политическата формация.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ана доолу

    85 4 Отговор
    На кого ни оставящ Делян паша. Не ни напускай, работи за хооората!

    13:27 15.06.2026

  • 2 Трябва да бъде спрян!!!

    112 5 Отговор
    Ще бяга в Дубай със заграбеното от наш гръб.

    Коментиран от #12, #33

    13:27 15.06.2026

  • 3 колчо

    70 5 Отговор
    36г мутро-демокрация довежда до революция!

    13:27 15.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Окооо

    85 2 Отговор
    Дано дай Боже, да се оттървем от първото пра.се ! След него и второто - Боко! Другите две вече отпаднаха ( Зафиров и Славуца)! Тогава ще има реално шанс за България! Особено да се изчисти съдебната система от тези убавци и техните зависими слуги !!!

    13:28 15.06.2026

  • 6 Красавец , бе

    53 1 Отговор
    шумкарския внук !

    13:28 15.06.2026

  • 7 Наай после

    31 35 Отговор
    Ми то проектът на ДС си изигра ролята . Вся власт у Радеву.Предстои обединение.!

    Коментиран от #25

    13:28 15.06.2026

  • 8 Факуракис

    56 5 Отговор
    Шоп ара че бега, взе да напича под табаните на грухгрух

    13:28 15.06.2026

  • 9 Толкова просто

    47 1 Отговор
    От ГОСПОДИН ставаш никой и отиваш да пазаруваш в магазина за хората

    13:29 15.06.2026

  • 10 Зеления

    38 2 Отговор
    Ще бяга !!!

    13:29 15.06.2026

  • 11 а нещо

    61 7 Отговор
    за пребития от украинци тази сутрин варненец ще напишете ли? Това е поредното украинско издевалство в морския град, на което медиите предпочитат да не обръщат внимание, защото стана ежедневие.

    Коментиран от #22

    13:29 15.06.2026

  • 12 Ахааа

    47 3 Отговор

    До коментар #2 от "Трябва да бъде спрян!!!":

    Скоростно трябва да се направи новият закон за съдебната система и след смяна на ВСС и нов главен прокурор ( те сега са силно зависими от Пеевски- Борисов). И да има съд и възмездие за откраднатите много, много милиарди, особено през последните 15- 16 години управление на Пеевски- Борисов!!!

    Коментиран от #14

    13:31 15.06.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    37 2 Отговор
    Една гуша има... Препълни я и сам усеща, че ще се задави.
    Бе на припек, хвана загар, сега на сянка, че "мистър Кеш" може да го съгледа от небосклона

    13:31 15.06.2026

  • 14 колчо

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "Ахааа":

    кажи това на мун чо!

    Коментиран от #53

    13:32 15.06.2026

  • 15 Колчооооо,

    18 11 Отговор
    Не е мутро-демокрация,а мутро -КОМУНИЗЪМ.. Виж на Делянчо дядо му какъв е

    Коментиран от #27

    13:32 15.06.2026

  • 16 Амнести Интернешънъл

    21 16 Отговор
    12 (дванадесет) дни след зловещата кастрофа край Ботунец МВР арестували бандата на "Калашниците"😀😄👌🤩. Демерджиев се хвали с това във фейсбук, че нямало никой над закона. Въпрос първи. Защо чакахте 12 дни, за да ударите тази банда, която държи проститутките в почти цяла София? За да може да скрият списъците с купените гласове за ПБ ли?
    Въпрос втори. След като двамата джигити, които предизвикаха катастрофата, уж не бяха от бандата на "Калашниците" вие защо я арестувате? МВР се превръща в посредствена фейк страница в социалните мрежи.

    Коментиран от #62

    13:32 15.06.2026

  • 17 Делян Пеевски, помак, българомохамеданин

    18 3 Отговор
    подава оставка от политическа Партия ДПС за да си наглежда (9) девет годишната Невеста, Булка по Корана е заповядал Мохамед Алааh Акбар, по Шериата. ❤️‍🔥😁❤️🇹🇷

    13:33 15.06.2026

  • 18 хех

    4 19 Отговор
    Ако Пеевски имаше външния вид на Кирил Петков, или поне на Лена Бориславова, щеше да е несменяем лидер на България за десетилетия.

    13:33 15.06.2026

  • 19 любопитко

    32 3 Отговор
    Щом така са се засъбирали не е изключено да му духнат под опашката. Дали не го подплаши връщането на Мавродиев? Нещо става, но е дълбоко покрито. Дали самият Пеевски няма да духне към Дубай? Нима България ще загуби такъв ревностен евроатлантик. Нали ни набутаха в Еврозоната, сега може да си отидат по именията в чужбина да си живуркат спокойно. А пък ние ще разчитаме на кошницата пълна с грижи - от нея ще ядем, от нея ще пием.

    13:33 15.06.2026

  • 20 НОРМАЛНО !

    35 3 Отговор
    Мишките първи напускат потъващият кораб...!

    13:34 15.06.2026

  • 21 Ми сега

    10 9 Отговор
    Кой ще подкрепя прогресорите,при гласуване в народното събрание?

    13:34 15.06.2026

  • 22 Стенли

    12 30 Отговор

    До коментар #11 от "а нещо":

    Всички удобно мълчат,единствената българска партия ВЪЗРАЖДАНЕ, се бори за интересите на България, Радев е фалшив герой😕

    Коментиран от #31, #49

    13:34 15.06.2026

  • 23 Бившия евродепутат Николай Бареков

    27 1 Отговор
    Вчера. И бивш водач на листата на АПС във Враца-

    🚨🅱️⚡️Пеевски утре обявява, че се оттегля от шефския пост в ДПС и иска обединение с хората на Доган‼️

    Пеевски ДПС АхмедДоган

    Утре на обяд в 13 часа Делян Пеевски свиква Централния съвет на окапалата си партия в новата централа на Врабча. Съветът е свикан без обявен дневен ред, но разбрахме каква е целта на мероприятието. Пеевски е намислил коварен ход – да имитира, че се дърпа назад в политиката преди да отлети за дълго в Дубай при авера си от мутренските години Чочо Александров.

    13:34 15.06.2026

  • 24 УжасТ!

    33 2 Отговор
    Само му вижте прасешката физиономия...🙄😮‍💨😨!

    13:34 15.06.2026

  • 25 Наай после

    31 3 Отговор

    До коментар #7 от "Наай после":

    Нали искаше чичо Румен да излезе.Е, излезе Делянчо слезе.

    13:35 15.06.2026

  • 26 ДА зтрием БЪЛГАРИЯ

    7 8 Отговор
    Колко им се ще на Прокопиевите мижитурки шиши да го няма

    13:36 15.06.2026

  • 27 не врат ами шия

    12 5 Отговор

    До коментар #15 от "Колчооооо,":

    дядо му щеше сега да е мутро-демократ/комунист/

    13:36 15.06.2026

  • 28 Кривоверен алкаш

    20 3 Отговор
    Охраненият е бита карта,само вреди...оакал се е отвсякъде,по добре да се маха...

    13:37 15.06.2026

  • 29 Безпристрастен

    8 2 Отговор
    Пълен абсурд! Пеевски никога няма да тръгне на подобен сценарий.Нито е луд,нито глупав.Той ако реши да напусне страната,ще го направи ,без шумотевица.

    13:37 15.06.2026

  • 30 Мнение

    10 4 Отговор
    Ще подаде джоланчета за белезници, качулка и към затвора в град Яши Румъния за да не пречи на разследването за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите. "Архивът" от "хотел Берлин" ще доведе до самоубийства на "служители" на Прокуратурата . Чакаме в края на седмицата Папазки и останалата сган на Пеевски да бъдат обявени в съдържанието на листата Магнитски

    13:38 15.06.2026

  • 31 проруска е

    6 11 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    Само, че не е българска.Оригинал-руска.Руска та дрънка.Набор от българомразци.!

    Коментиран от #44

    13:38 15.06.2026

  • 32 Делян

    8 6 Отговор
    Жалко, толкова свестен човек…..;)))))

    13:39 15.06.2026

  • 33 Без име

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трябва да бъде спрян!!!":

    Коя уважаваща служба ще позволи някой да я краде??? ЦРУ? ФСБ?

    13:40 15.06.2026

  • 34 Аква

    10 2 Отговор
    Най- читавият българин. И сега какво ще правим без него? Сироти оставаме.

    13:42 15.06.2026

  • 35 прогноза

    11 0 Отговор
    Или ще подаде оставка, или няма да подаде. Няма какво да се чудите.

    13:42 15.06.2026

  • 36 Пари му под голямото Д

    14 2 Отговор
    Ще бяга! Ама не в Дубай- бай, бай, а в Русия!
    След масажът е подписал едно нещо.

    13:43 15.06.2026

  • 37 Хайде

    10 1 Отговор
    След Ботунец и магнитския с-и-чуг в ЦСЗ

    13:44 15.06.2026

  • 38 Каква оставка,бре?

    17 1 Отговор
    Тоя директно при бай Ставри! Много народ ще се зарадва ако го пратят там за някакъв период от време, па бил той само за двайсе години...

    13:44 15.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ОВАРЧЕТО КАЛИТКО

    16 1 Отговор
    БЯГАЙ ДЕЛЯНЕ! БЯГАЙ НА ДАЛЕКО!
    ИЗВИКАЙ ЧИЧО РУМЕН ДА КАРА САМОЛЕТА, ЩОТО РАБОТАТА Е ДЕБЕЛА.

    Коментиран от #50

    13:46 15.06.2026

  • 41 Мнение

    9 1 Отговор
    Това е криминалната структура, която вече реди далавери за украинците, с не за турците. Крадливите българи и арогантните мохамедани сега ще си разчистят сметките в така наречената партия заради наглостта, престъпленията и нехайството на институциите в интимни отношения на Доганов Кръстева и Пеевски

    13:46 15.06.2026

  • 42 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    5 11 Отговор
    Глупости, ще става шеф на Данс .
    кРадев както е започнал да назначава всички корумпирани кадри на шиши и буци на отговорни длъжности, няма да се учудя и да предложи пеевски за шеф на ДАНС

    13:46 15.06.2026

  • 43 Шмайзер

    5 7 Отговор
    Гадна руска пропаганда

    13:46 15.06.2026

  • 44 Допълвам

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "проруска е":

    И селски хитреци, на които все още им минават номерата.

    13:47 15.06.2026

  • 45 Коментар

    6 3 Отговор
    Пеевски е абсолютен льохман ако не си отмъсти за мизериите с американците, британците, турците и арабите от Дубай на меркантилното прасе Методиев Борисов. Всички злини и свинщини са лично причинени от Методиев Борисов

    13:49 15.06.2026

  • 46 Аха...

    8 1 Отговор
    Ще бяга! Ама трябва да действат много бързо и да го приберат! Не трябва да изчезне безнаказано! Трябва да отговаря и да върне всичко! После да живее като сам работи като вол,!

    13:50 15.06.2026

  • 47 Йода

    10 2 Отговор
    Вижте тази мутра и кажете кой от седемте смъртни гряха неважи за него.

    13:51 15.06.2026

  • 48 Герги

    14 0 Отговор
    Само като го видиш и разбираш защо Цветелина Янева си е изгубила ума по него...Аполон.

    13:52 15.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Айде бе

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "ОВАРЧЕТО КАЛИТКО":

    Защо да бяга? Чичо Румен трябва бързо да се погрижи за него! Да го приюти, да му закара там и аверите, а те да пеят дружно в съда. Няма да бяга, милото!

    13:53 15.06.2026

  • 51 Артилерист

    4 1 Отговор
    Туморите рано или късно се изрязват или организма загива. Пеевски си накупи партия, но от километър се вижда, че той е злокачествено образование там. Той вирееше при сглобките, но сега се вижда колко безсмислен и несъстоятелен е. Да подкрепи Радев не е евроатлантически, но да се обяви против него хич не е в тон с бедните му избиратели. Нищо рационално и прогресивно няма при него...

    13:53 15.06.2026

  • 52 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Радев им обеща Мутри вън и както виждате мутрите са вън на свобода,така че не го мислете Прасето. С Баба Алино какво стана,стана Баба Ала бала,нито един следствен,нито един заключен,НИЩО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Преди Ала бала с изборите правеше Киро Тъ.ото,сега го прави Радев с правораздаването !!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #57

    13:55 15.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Софиянец

    2 2 Отговор
    Еееее, сега ппдб-лите с кого ще правят джентълментска сглобка 😂😂😂

    14:00 15.06.2026

  • 55 Ново начало

    4 0 Отговор
    Време е дпс да иде при създателя си - джуган бей ( пиян, дементен и бездомен) и да си е партия с отпаднала необходимост. данчо Ментата се търкаля в Парламента от 90 ,днес е на мястото си в ссвинефермата. Т лъстия е откраднал достатъчно, за да си пече телесата на някой олаж в Дубай и да, се надава на инфаркт, а не на руска диета.
    Може и боцан да вземе. Откраднаха достатъчно.

    14:00 15.06.2026

  • 56 Айляк

    1 0 Отговор
    ФБР? Телефон на Асан Омеров?
    Тлъста оставка на Шиши Дубаеца?
    А после тулупинска оставка и на Буци?
    Воюваха дълго псевдодоцента Асан и псевдогенерала Ташунко без Сапа и битката помежду им даде жертви.
    Аа, мирише, мирише бе, направо вУни.

    Коментиран от #59

    14:01 15.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Е стига гарики

    1 0 Отговор
    ШИШИ Пеевски крайно време е да напусне политиката забави се твърдо много.
    Ако не отива с централният София където го чакат надървените.
    Или бяга в ДУБАИ временно чрез ИНТЕРПОЛ идва в България дс върне откраднатите милиарди ЕВРА.

    14:01 15.06.2026

  • 59 Хаха хаха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Айляк":

    Пеевски може да подаде оставкта, но Борисов никога! Иначе директно отива при Бай Ставри!

    14:02 15.06.2026

  • 60 Гост

    4 2 Отговор
    За какво му е да напуска свинския, като се е разбрал с "новото статукво"

    Коментиран от #65

    14:06 15.06.2026

  • 61 Феноменът

    3 0 Отговор
    Интересно на кого ли е продал контролния пакет от партията или всичко е Дубай пyнтаМаpa😉

    14:13 15.06.2026

  • 62 Точен сте

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Амнести Интернешънъл":

    Иван Демерджиев - министър на правосъдието в първото служебно правителство на радко мунчов боташа- 2021г.
    Демерджиев - вицепремиер и министър на МВР в 2 служебни правителства на мунчо боташа - 2022- 2023 г.
    Какво чакаше та не арестуваха тогава цигaнcкитe бандити? Или тогава бяха полезни на мунчо? И вилнееха в цяла София!

    14:16 15.06.2026

  • 63 С ТАЗИ

    0 0 Отговор
    ОЛИГОФРЕНСКА ФИЗИОНОМИЯ И С IQ ПО - НИСКО ОТ ЦЕНАТА НА ЧЕРЕШИТЕ,
    ТОЗИ ПРИМАТ НЯМА МЯСТО В ПОЛИТИКАТА.

    14:35 15.06.2026

  • 64 своге

    1 0 Отговор
    Напуска и ще си живее с откраднатото, защото вече има нов "сламен човек" на ДС-мафията. Зеления чорап му взе мястото. Благодарение на 1 400 000 обратно на умните. Честито!!!

    14:35 15.06.2026

  • 65 ЩО БЕ...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Гост":

    Ти свети ли им,та знаеш?!
    Или си преродената Ванга?!
    Или просто, да си чешем езиците...?!

    14:35 15.06.2026

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