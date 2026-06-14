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Бойко Борисов за изслушването на Кандев в НС: Не исках да стане едно ревливо, трагично представление

Бойко Борисов за изслушването на Кандев в НС: Не исках да стане едно ревливо, трагично представление

14 Юни, 2026 14:25 3 704 162

  • бойко борисов-
  • дълг-
  • кандев

Той коментира и предстоящото поемане на нов дълг до 3,8 млрд. евро, като подчерта, че е наясно с отговорността, която носи управлението на държавата

Бойко Борисов за изслушването на Кандев в НС: Не исках да стане едно ревливо, трагично представление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуални политически теми по време на брифинг в Шумен, като засегна работата на новото правителство, предстоящото теглене на нов държавен дълг и подкрепата за Украйна.

По повод новия кабинет Борисов заяви, че той трябва да получи време, за да покаже резултати.

„Смятаме, че трябва да се даде 100-дневен толеранс. Като една системна партия смятаме, че това е правилното“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и предстоящото поемане на нов дълг до 3,8 млрд. евро, като подчерта, че е наясно с отговорността, която носи управлението на държавата.

„Три пъти съм бил премиер и съм носил отговорност“, заяви Борисов.

По думите му ГЕРБ е оставила след себе си видими резултати в инфраструктурата и развитието на страната.

„Само ни нападат и ние само строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ“, каза той.

Борисов коментира и темата за военната помощ за Украйна, след като беше запитан за евентуално спиране на доставките.

„България не е дарявала оръжия. България продаваше оръжия, като член на Европейския съюз помагаме“, посочи той.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че подкрепата за Украйна не означава липса на критичност към управлението в страната.

„Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, но помагаме на украинския народ, който бива бомбардиран“, каза Борисов.

Той коментира и ситуацията около Георги Кандев - който подаде оставка като главен секретар на МВР, като обясни защо е гласувал против той да се яви в парламента.

„Мислех, че Кандев като каже А, ще каже и Б, особено като видях, че се разплака. Затова и гласувах против да идва в парламента, за да не стане едно ревливо, трагично представление“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов направи коментарите си по време на посещение в Шумен, където отговори на въпроси, свързани с работата на новия кабинет и актуалната политическа обстановка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА

    79 11 Отговор
    Има ли място при Бай Ставри??

    Коментиран от #7, #82

    14:28 14.06.2026

  • 2 РАШКО

    81 7 Отговор
    За кражбата която е имало трябваше България да изглежда като Сингапур!

    Коментиран от #94

    14:29 14.06.2026

  • 3 Наглец страх от бога няма

    113 15 Отговор
    Скрий се, мутрооо! За всичко си виновен ти и шaйката ти!

    Коментиран от #9, #84

    14:29 14.06.2026

  • 4 Пич

    62 14 Отговор
    Дочуто на ухо!
    Говори се че има съпричастност към Баба Алино, и съпричастност към бягството на украинеца! Не твърдя че е така, но така съм чувал!

    Коментиран от #5

    14:30 14.06.2026

  • 5 ...

    15 15 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    За Кандев говоря

    Коментиран от #107, #111, #142

    14:30 14.06.2026

  • 6 Тези

    58 11 Отговор
    Еййй лизач. Мафиот и слагач! Каква партия е тази която няма нито структура в страната ,нито местна власт ? Не ни говори хуморески и напусни незабавно политиката и ГЕРБ

    Коментиран от #10

    14:31 14.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    29 7 Отговор
    г-н Боко защо помага на Радев а не на своите соросидни другарчета?!

    14:31 14.06.2026

  • 9 Анонимен

    7 18 Отговор

    До коментар #3 от "Наглец страх от бога няма":

    3 а ти като какъв се имаш 3 скрий се ти 3 Аман от някакви тттт тук

    Коментиран от #17

    14:32 14.06.2026

  • 10 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Тези":

    6 хахахахаха напусни незабавно 6 хахахахахаха тттттгг напъни още тттттт

    14:33 14.06.2026

  • 11 Вълк единак

    54 5 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    Коментиран от #19, #90

    14:33 14.06.2026

  • 12 Борисов праните гащи

    51 9 Отговор
    Отвори ли си устата този отпадък и веднага се разнася ужасно зловоние!

    14:33 14.06.2026

  • 13 факт

    57 9 Отговор
    Баце се появи отнякъде и почна да дава акъл. Дали си дава сметка, че държавата е на дъното след неговото продължително управление. Като го слуша човек, ще си помисли, че е много кадърен управленец, но като види на какво дередже е цялата държава, много бързо ще му прецени управленския капацитет.

    14:33 14.06.2026

  • 14 Миро

    49 7 Отговор
    Връщай парите бе боклук!!

    14:34 14.06.2026

  • 15 Бойко си

    28 4 Отговор
    управлява и Пеевски също.

    14:34 14.06.2026

  • 16 ДоДо

    36 2 Отговор
    Бедни ли сме или сме ограбвани?

    Коментиран от #98

    14:34 14.06.2026

  • 17 95% ОТ ГЕРБЕРАСТИТЕ

    45 10 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Веднага са за кауша. Крадци и унищожители на България.

    Коментиран от #21, #110

    14:35 14.06.2026

  • 18 Връщай парите

    32 8 Отговор
    Мухльо

    14:35 14.06.2026

  • 19 Анонимен

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "Вълк единак":

    11 а аз чакам модел Радев и червените олигарси да са оставка

    14:35 14.06.2026

  • 20 ТоТо

    36 6 Отговор
    След снимката на Боко и Пеефски заедно, ГЕРБ върви катастрофално към дъното!

    14:36 14.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Любо

    30 9 Отговор
    Връщай незабавно парите , скапан изрод!!!

    Коментиран от #29

    14:36 14.06.2026

  • 23 Ддд

    5 3 Отговор
    Много добропопадение, с това за Хю Грант и Чък Норис, за Кандев.

    14:37 14.06.2026

  • 24 ГЕРБ

    9 27 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #30, #54, #68

    14:37 14.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 браво марийче

    23 5 Отговор
    че ни го курдиса тоз човечец да го възхвалим
    ама важното че си харчи париците от чекмеджето и никой не го закача за общ поръчки и игри на воля

    14:38 14.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 НЕ СЕ НАПЪВАЙ

    31 7 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Крадлив и тъп ГЕРБАДЖИЯ.

    14:39 14.06.2026

  • 29 Ддд

    18 14 Отговор

    До коментар #22 от "Любо":

    Кои пари, аз още едно доказателство не съм чул да дадат Радев и компания, за предните. До сега само на гръмки думи карат Рундьо и приятели. И върнаха далавераджията Росен БОТАША, да краде милиарди вече от всички държавни предприятия(ДКК).

    Коментиран от #32

    14:39 14.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 дкк

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ддд":

    държавна комисия по кражбите

    14:41 14.06.2026

  • 33 ЛЕТЕЦА СЕ СГОВОРИ

    18 8 Отговор
    С Боко и Шиши.

    14:42 14.06.2026

  • 34 германеца

    24 6 Отговор
    Тоя пък , който непрекъснато мрънкаше за дядо си , тръгнал да критикува и да дава съвети . Толупа е окончателно свършен .

    14:42 14.06.2026

  • 35 анонимен

    25 7 Отговор
    Най-много се крадеше (защото най-много имаше ), а не се строеше при Боко със чанти сакове се изнасяха в кеш от банките. Колко ли е била комисионната му!!! От комисиона са кюлчетата злато и пачките в чекмеджето му. Нищо не е построил пожарникарчето освен частна си къщата в Банкя. Толкова нагло лъже, по отсечки които са платени милиони по негово време още нищо не е построено по магистрала "Хемус". Хареса му триумвирата на Радев и се обади в своя защита за кражбите си. Мафията му навлезе в държавните структори. Радев да не се ослушва, съд и затвор.

    Коментиран от #71

    14:42 14.06.2026

  • 36 Ура,,Ура

    21 6 Отговор
    Как пък един път за тези години мутрата не се разболя бе? И температура не е вдигал. Поне да го няма за няколко месеца. Не разбра ли тая мутра, че го мразят хората и да се разкара.

    14:42 14.06.2026

  • 37 Пожарникаря

    21 8 Отговор
    Усети, че прогресивните няма да го барнат или арестуват и изпълзя. Пак ще разбърква спокойно топките от бингото с ръце в джобовете на гащите пред дебилите.

    14:43 14.06.2026

  • 38 456

    1 1 Отговор
    Димитровград че ви кае.
    Как си джитк@ пича чужд@ кола например като ш€фче . А ....

    14:44 14.06.2026

  • 39 Ти го тегли този дълг!

    19 6 Отговор
    Ти не разплати на фирмите, твойте фирми ВЕИ-тата по ПВУ. Ти унищожи български лЪв. Ти се изгаври с Конституцията. Ти отне правомощия на Президентът. Т и искашес ЕНП и ДПС набутването в Юрошит копейката. Ти ограби 80 милиарда лева и ги подари под управлението на ЕЦБ. Ти и Добрев ограбихте 50% от спестявания българи. Ти през ББР скри дефицит. Ти увеличи ток с 12%, и вода с 15%. Ти върна СИ, с Теменужка. Ти ни изпрати на борса газ и ток. Ти взе печалбите на банките и други държавни предприятия за 2026. Ти тровеше народът с италиански и от Африка боклуци. Ти унищожи ЮП, Белене, Б.А. "Ало, Ваньо", Мишо Бирата. Ти унищожи НАПОИТЕЛНИ системи и ги разпродаде за скрап. Ти презастрои Територията с фото и ВЕИ-та и ти плащаме 50% от сметка ток с ДДС.
    Още си в НС, а не на едно друго място. Най-голямото ти престъпление е УНИЩОЖАВАНЕТО на Референдуми, унищожаване на ВБ, и унищожаване на лЪВ!
    Бог ще те съди!

    14:44 14.06.2026

  • 40 Мнение

    12 10 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Гербаджииче, имаш ли бегла представа какво е настроението на нашият народ, след десетилетия с тройни коалиции, царе, тикви, а сега и зелени чорапи, които доведоха страната ни до закриване???

    Уверявам те, че Путин реши ли да влиза в България, не е необходимо да настъпва с армия, достатъчно е само да въоръжи една част от народа ни!!!
    Точно такава е ярсотта натрупана през годините!
    Ще видите тогава грантове от чужди господари, обществени поръчки, магистрали, самолетни чертежи и др корупционни схеми!

    ЯРОСТТА НА НАШИЯТ НАРОД СЕ РЕЖЕ ВЕЧЕ С НОЖ, ТОЛКОВА Е НАСЪБРАНА!
    ДОБРЕ, ЧЕ СЛОЖИХА РАДЕВ, ЗА ДА РАЗМИЯТ МАЛКО ТАЗИ ЕНЕРГИЯ!
    САМО, ЧЕ КАТО ГО ГЛЕДАМ И ТОЙ СИ ПРАВИ СЪЩОТО КАТО ТИКВАТА И БИДОНА!

    ЕДИН ДЕН ТАЯ ЕНЕРГИЯ ЩЕ СЕ ОТПРИЩИ!
    ДА НЯМА ИЗНЕНАДАНИ ТОГАВА!!!

    Коментиран от #41, #49, #63

    14:45 14.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Играе

    8 4 Отговор
    го "мъж" , но безуспешно !

    14:47 14.06.2026

  • 44 Мата Хари

    15 6 Отговор
    Тоя трепери от страх. И още си мисли, че ще му се размине да е следствен. Много жалка картинка. "Умряло куче не се рита"

    14:47 14.06.2026

  • 45 ЕЛЕМЕНТА НА СНИМКАТА

    24 6 Отговор
    Защо още не е в затвора?

    Коментиран от #50, #75

    14:47 14.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 КРАДЛИВА МУТРА

    21 5 Отговор
    Съсипа България.

    14:50 14.06.2026

  • 48 Мнение

    7 8 Отговор

    До коментар #41 от "марш при путлер":

    Зеления има по-голяма нужда от пълнеж за фронта!
    Така, че можеш да се изнасяш моментално!

    Не стига, че бандерите си направиха анклав до Варна, а вие наглярите продължавате за Путин да говорите?!

    Само 10% от мъжете в България да станат в защита на държавата ни, ще си счупите краката да бягате по островите, както разправят от ппдб-лгбт!!!

    14:50 14.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ПП го арестуваха

    10 5 Отговор

    До коментар #45 от "ЕЛЕМЕНТА НА СНИМКАТА":

    но "съдебната система" го пусна за пари...

    14:50 14.06.2026

  • 51 Буда ли!

    11 6 Отговор
    Агент Буда е руски шпионин и ще отиде в затвора не затова , а за кражбите на милиони,даже милиарди лева. Тай много добре знае, че ще лежи в затвора до живот и това време наближава...

    14:51 14.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 изтриха ми пост 46,

    5 5 Отговор
    великите демократ, в който цитирах Борисов да се хвали, че трима папи са го галили по главата и три пъти е бил премиер. Казвах какъв премиер е бил и вероятно това е разгневило благородния цензор.Хората знаят.

    14:51 14.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ТИКВИНИКА

    14 6 Отговор
    БИЛ ПОСТРОЙЛ КАКВО КРАЖБИ И ПРОДАЖБИ,МАЧЛЕ,ПЛИКЧИТА,НОМЕРА АБЕ ДОН,АБЕ МУТРЬО АКО ИМАШЕ ДЪРЖАВА ЩЕШИ ДА СИ У КАУШО.

    Коментиран от #67

    14:52 14.06.2026

  • 56 Име

    12 3 Отговор
    НАГЛЕЦ!!!

    14:52 14.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 След Шумен

    7 3 Отговор
    следва Горно нанадолнище!

    14:53 14.06.2026

  • 59 бойко

    5 9 Отговор
    ще дойде време да плачете за мене и да ми се молите да оправям нещата пак!

    14:53 14.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Гласове от зайчарника в Банкя

    9 6 Отговор
    Няма по-голям ревливец от Бацо и он не търпи конкуренция за това😅 На Бацо знаете все някой друг му е виновен и едни г а д о в е все го дебнат да го тепат и те така😅😅😅

    14:55 14.06.2026

  • 62 АЙ СТИГА БЕ

    10 6 Отговор
    Бойко Методиев Борисов, знам отлично, че баща ти Методи лично ти е казал, че за тия работи не ставаш. Извинявам се, но от твоите глупости и на ГОСПОД му додея. Да, точно на ГОСПОД - дето се пазиш от него с червено конче на китчицата. Събирай си дърмите, у Банкя ли (дето по твои спомени, се пушело у рейса), у Ливан ли (дето ти изгоре част от кешовицата), у Дубай ли (там па гърмат), или у Ташкент. Твоята е изпята. Колкото повече си отваряш устенцата, толкова повече ти влиза, ама не с 200, а с 300.

    14:55 14.06.2026

  • 63 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Мнение":

    40 явно си беден неук при това без никакво самочувствие Това че си неуспял си виновен само ти Работи успявай това е

    Коментиран от #83

    14:56 14.06.2026

  • 64 КРИМ.ПРЕСТЪПНИК МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛ

    13 2 Отговор
    Само в България може да стане това ,този престъпник да управляма стадотоооо

    14:56 14.06.2026

  • 65 !!!!

    2 2 Отговор
    Вия сте поркан от вчера😆

    14:56 14.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "ТИКВИНИКА":

    55 не пиши с големи букви тиквенико

    Коментиран от #79

    14:56 14.06.2026

  • 68 ква ПОБЕДА!

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "ГЕРБ":

    ве връмвар
    не разбра ли че чобанините ти утекоха
    и нямат едно министерско местенце откъдето да сучат

    14:57 14.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Коментар до 35:

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "анонимен":

    Коментар до 35: То само това да е. Ами комисионите от парите за турски поток. Построи поток на путин с нашите пари. За него комисионите от черепа и много такива са нищо работа. Колко пъти само е пълнело чекмеджето. Тия кюлчета и пачки бяха подготвени за внасяне. Тия къщи по чужбина не се строят с едно чекмедже. Толкова нагъл и долен човек не съм мислил че съществува.

    Коментиран от #81

    14:57 14.06.2026

  • 72 Хмм

    7 2 Отговор
    о, яви се най-сетне, четох че щял да се пенсионира, трябваше вчера да го покажат, имаше рожден ден

    14:57 14.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 княгиня калина (простата + пияна)

    1 2 Отговор
    Само тиквата!Наш човек!

    14:58 14.06.2026

  • 75 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "ЕЛЕМЕНТА НА СНИМКАТА":

    45 а ти защо още си на свобода 45

    14:58 14.06.2026

  • 76 лабуш

    2 1 Отговор
    Баце ще те пратя на остров Кюрасао в Карибско море на една екскурзийка. Там има един музей обезателно да го видиш. Казва се Ку@-ра Хуланда. И като се върнеш направи пак едно турне да разправяш на феновете си какво си видял.

    14:58 14.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 анонимна

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    Големите букви да са ти проблема.Но като няма какво друго да кажеш...

    Коментиран от #85

    14:59 14.06.2026

  • 80 Мезо-конвективни системи

    0 1 Отговор
    Те представляват мащабни, добре структурирани групи от гръмотевични бури, които имат способността да се задържат активни дълго време и да изминават стотици километри, причинявайки сериозни метеорологични аномалии по пътя си. Обикновено тези системи обхващат огромни територии и носят със себе си ураганни ветрове, поройни валежи и локални градушки. Най-често те се формират в следобедните часове, но поради голямата си енергия често остават активни и през нощта.

    14:59 14.06.2026

  • 81 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Коментар до 35:":

    71 наши пари ти колко лично даваш 71 неуспели мъже изпаднали безработни по цял ден драскат лъжи глупости простотии Дали ви провървя сега Работете развивайте се имайте 71 другото за лъжи за малоумници виждам тук имало доста и съм потресен

    15:01 14.06.2026

  • 82 ЛИЧНО МНЕНИЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА":

    Какъв български хубавец е джентълменът Бойко Борисов. Направо се чудя с такъв левент начело на държавата как не ни уважаваха повече на международната сцена!
    😱🤭

    15:01 14.06.2026

  • 83 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Анонимен":

    Като ти гледам писанията и се чудя, дали можеш сам да си напишеш името?!
    Толкова сте "успели" такива като теб, че трябва под дърво и камък да ви търсят!
    Рано или късно и това ще стане!

    Не е нормално да се наричаш "успял" като продаваш своите!
    Ще си плащате сметките с лихвите!

    Коментиран от #88

    15:01 14.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Анонимен

    2 6 Отговор

    До коментар #79 от "анонимна":

    Аз нямам никакви проблеми за разлика от малоумниците гласували за радевите служебници червените милионери бкп съветските другари Аз не чакам не търся нито месия нито господар Аз сам отговарям за живота си Прочети само глупостите написани тук

    15:03 14.06.2026

  • 86 виктория

    3 2 Отговор
    я, тиквун!!!

    15:05 14.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "Мнение":

    Не търся месия не търся господари не търся никого не виня никого Имай самочувствие бъди управленец на своят живот а не хленчещ по сайтовете зависим роб България е Европа България е демокрация Бългапия е Шенген България е ЕврозонаКолелото се върти напред да знаеш

    Коментиран от #97

    15:06 14.06.2026

  • 89 ФАКТ

    4 3 Отговор
    Изключителен лигльо. Нуждае се от здрав пердах

    15:06 14.06.2026

  • 90 койдазнай

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вълк единак":

    Сега проучват, кой какво ще даде и като научат, ще започнат борбата!

    15:07 14.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хмм

    5 3 Отговор
    за кандев - ако са му забранили да влиза в тик-ток и затова е подал оставка, не го разбирам - я, борисов имал чувство за хумор

    Коментиран от #121

    15:08 14.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Ку-ку

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "РАШКО":

    Мдаааа....но ти трябваше да работиш и изкарваш пари най-малкото на 50% колкото един сингапурец... 🤣🤣🤣

    15:12 14.06.2026

  • 95 Гресирана ватенка

    4 6 Отговор
    На баце никой нищо не може да му каже 😁😁😁

    15:12 14.06.2026

  • 96 анонимен

    9 3 Отговор
    Толкова нагъл и долен човек не съм мислил че съществува.

    Коментиран от #108

    15:13 14.06.2026

  • 97 Мнение

    5 4 Отговор

    До коментар #88 от "Анонимен":

    Лозунгите на урсула и цънцарова, ги запази за себе си!

    В държава в която референдумите са забранени, да я наричаш демокрация, е абсолютно доказателство, че имаш крещяща липса на мозъчна дейност!

    РАНО ИЛИ КЪСНО ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ИДВАТ!
    НЕЗАВИСИМО ОТ МЕРАЦИТЕ ТИ ДА СИ ХАРЧИШ НЕОБЕЗПОКОЯВАН И БЕЗНАКАЗАНО СРЕБЪРНИЦИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА СВОИТЕ!

    ИСКАШ ЛИ ДА СЕ ХВАНЕМ НА БАС?!

    САМО ЗА СПРАВКА:
    ОТВОРИ ИСТОРИЯТА НА СВЕТА И ПОТЪРСИ КОЯТО И ДА Е ДЪРЖАВА С ПОЛОЖЕНИЕ СХОДНО НА НАШЕТО, ДАЛИ ПРОДАЖНИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ КОИТО УПРАВЛЯВАТ, ПРОСПЕРИРАТ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН, ИЛИ ЗАВЪРШВАТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ ПО ДОСТА НЕПРИЯТЕН НАЧИН???!!!

    НЕ СЛУЧАЙНО ИСТОРИЯТА СЕ ЗАПИСВА, ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯ УЖ, НО УВИ ХОРАТА ПРЕДПОЧИТАМЕ ЛЕСНОТО!
    ТАКА, ЧЕ ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО!
    ИЛИ ВЛИЗАМЕ В ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ, ИЛИ СЪРБАМЕ ПОПАРАТА!

    Коментиран от #101, #106

    15:13 14.06.2026

  • 98 БраТ ПиТ

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДоДо":

    По-скоро въпросът, който следва да бъде зададен е : "Бедни сме, защото сме прости или сме прости, защото сме бедни"...

    Коментиран от #116

    15:14 14.06.2026

  • 99 Ела с джипката

    9 1 Отговор
    Да си видиш "магистралите" , измамник!

    15:17 14.06.2026

  • 100 анонимен

    6 4 Отговор
    Толкова нагъл и долен човек не съм мислил че съществува. Колко пъти само е пълнело чекмеджето. Тия кюлчета и пачки бяха подготвени за внасяне. Тия къщи по чужбина не се строят с едно чекмедже. Най-много се крадеше (защото най-много имаше ), а не се строеше при Боко със чанти сакове се изнасяха в кеш от банките. Колко ли е била комисионната му!!! От комисиона са кюлчетата злато и пачките в чекмеджето му. Нищо не е построил пожарникарчето освен частна си къщата в Банкя. Толкова нагло лъже, по отсечки които са платени милиони по негово време още нищо не е построено по магистрала "Хемус". Хареса му триумвирата на Радев и се обади в своя защита за кражбите си. Мафията му навлезе в държавните структори. Радев да не се ослушва, съд и затвор. То само това да е. Ами комисионите от парите за турски поток. Построи поток на путин с нашите пари. За него комисионите от черепа и много такива са нищо работа.

    Коментиран от #119

    15:19 14.06.2026

  • 101 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #97 от "Мнение":

    България е в Европа Това което пишеш е насилие и е било преди 50 години Няма да се върне България е Европа действат европейски правила закони и никакви червени олигарси които сега заграбиха завладяха всичко тук няма да е за дълго Демокрацията е тук и сега да знаеш Живей си своят живот и по спокойно

    Коментиран от #113, #125

    15:20 14.06.2026

  • 102 Тома

    5 2 Отговор
    Аз знам че бати бойко тиквата е откраднал повече от 3.8 милиарда заедно с шайката си герб но никой не може да го накаже.Единствено наказание получи на млади години в Симитли

    Коментиран от #115

    15:21 14.06.2026

  • 103 СТРОИТЕЛЕН КРАДЕЦ

    5 0 Отговор
    Доста къщички касички си построи. И на други много МУШИКИ даде. За окраина ти си виноват за изкривения маршрут ПОТОКА БЪЛГАРСКИ да минава към Турция и така стана турски и войната. За КАНДЕВ:: просто не става. Първо изкуствен човек човек в зависимости и се разбра защо избяга. Днес доста тича след гюрко и ще става под президент. А колко опява за личните мотиви. А за плакал да плакал ама за баща си не за това що е сторил. ЕДИН НЕБЛАГОДАРНИК КАТО КИРЧО АСЕНЧО И НЕКВИ ДРУГИ.

    15:22 14.06.2026

  • 104 Мутрьо

    5 1 Отговор
    бил наясно с "отговорността" на управление на България с вземане на 3,8 милиарда € нов дълг ? И как , бе ще отговаря ? С честна дума , ли ? Ами и те лъжат без окото им да мигне ! От едно котило сте !

    Коментиран от #122

    15:22 14.06.2026

  • 105 Тиквата поемал отговорност?

    9 0 Отговор
    Каква отговорност бе,наглец.Окраде държавата.

    15:23 14.06.2026

  • 106 Е сие е би

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Мнение":

    Мамя!

    Коментиран от #126

    15:23 14.06.2026

  • 107 Лъжеш нагло!

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "...":

    Ей лъжец мазен, в Баба Ал2но депутати от ДПС са изпрали пари там - Данчо Ментата и др....

    Коментиран от #129

    15:25 14.06.2026

  • 108 Ирония

    7 1 Отговор

    До коментар #96 от "анонимен":

    Ооо, съществува, и те са много, като почнеш от този Тиквеник Боко, Шиши Магнитски, Данчо Ментата, Росен Водопада...

    15:26 14.06.2026

  • 109 Най-хубавото

    0 2 Отговор
    нещо на демокрацията е, че имам право да не гласувам. Да им е гадно не тези горе.

    Коментиран от #114

    15:27 14.06.2026

  • 110 А някои са

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "95% ОТ ГЕРБЕРАСТИТЕ":

    Направо за трапа, колко хубаво че Дилов си получи вселенското възмездие, дано повлече крак и много други говеда да бъдат наказани .

    15:28 14.06.2026

  • 111 Напротив!

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "...":

    Чува се, съпричастност към Баба Алино, и съпричастност към бягството на украинеца имат ДПС и ГЕРБ!!

    Коментиран от #133

    15:28 14.06.2026

  • 112 Българка

    6 2 Отговор
    Гиквун продължава да лъже отново.Табуретката и водопада теглиха 11 милярда-и къде отидоха О ДА В ЧЕКМЕДЖЕТАТА!!Какво оставихте гербавите РАЗРУХА ПРАЗНА ХАЗНА!!А ТИ си седнал да ревеш като вдовица за.. !!А за парите на Украйна -те отидоха за техните мафиоти а Народа им кучета го яли!!ТИТВУНЕ ПРЕСТАНИ Ч Е ВСИЧКИ ЗНАЕМ КАКЪВ РОДОЛЮБЕЦ СИ!!!

    15:30 14.06.2026

  • 113 ЩОМ МИСЛИШ ЧЕ П0ДБ

    3 3 Отговор

    До коментар #101 от "Анонимен":

    И ПРЕДИШНИТЕ ДЕМОН-КРАТНИ ЗА ДЕМОКРАТИ ЗНАЧИ СИ У ПОД БЕЗДНАТА. ТЕ КОСТОВ КИРЧО АСЕН ГНОМЧЕ ДВАМА ЛОДКАРИ СА ПО ГОЛЕМИ КРАДЦИ ОТ КОМУНИСТИТЕ. ПРИМЕР ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОСТИЧ ОБЕЗКОСТИ НАРОДА И НЕ МУ ДАДЕ ДОРИ И ТРОХИ ОТ ТОВА КОЕТО СЪС ТРУД И ПОТ ПОСТРОИХА ПРИ СОЦА.

    15:30 14.06.2026

  • 114 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Най-хубавото":

    На тези горе няма да им е гадно, че не гласуваш, а ще им е хубаво, защото по лесно ще фалшифицират и купят изборите и ще вилнеят и кродат от бъргарския народ, както правеха 30 г. Не се самозалъгвай, приятелю!!

    15:30 14.06.2026

  • 115 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #102 от "Тома":

    Твърдиш че знаеш колко е откраднал бат Бойко ,но бъркаш думичките- НЕ никой не може да го накажу,а никой не може да го Докаже.А стара като света истина е че НЕ е важно какво знаеш,а какво можеш да докажеш пред Съда!МЧа докога ще ви наливам Акъл в Кратуните бе,поне едно "Мерси" да бяхте казали!

    15:32 14.06.2026

  • 116 Затова!

    4 2 Отговор

    До коментар #98 от "БраТ ПиТ":

    Бедни сме, защото СМЕ ОГРАБЕНИ ОТ ШАЙКИТЕ ГЕРБ-ДПС!!!

    15:32 14.06.2026

  • 117 Гарантирано от ГЕРБ

    6 1 Отговор
    Борисоф е СТРОИТЕЛ на Съвременна България.
    Той извърши няколко велики дела :
    Закриване на "Южен поток" и АЕЦ "Белене" ,
    Закриване на училища и болници, кражба от парите на Здравната каса,
    Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета, от Псевдо Саниране,
    от Спортни зали и Некачествени Магистрали, Велоалеи и
    Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове,
    далавери в митниците...и още, и още...

    15:34 14.06.2026

  • 118 Дано

    4 1 Отговор
    Дано има възмездие за този безскруполен и нагъл лъжец и крадец Боко Тиквата!

    15:34 14.06.2026

  • 119 Алоооо

    4 4 Отговор

    До коментар #100 от "анонимен":

    Само във вашите "петрохански мозъци" са тези снимки на пачки, кюлчета, къщи и всичко останало.....ако имаше и 1% истина в тези твърдения, бъдете сигурни, че щяха да го сготвят досега, най-малкото всички европейски разследващи....ама вие си продължавате да лаете, ей така колкото да не заспите.. 🤣

    Коментиран от #124, #127, #131

    15:35 14.06.2026

  • 120 Ама и вие от известно време сте същите

    0 0 Отговор
    Боци, много лошо го лъзнахте, но хората гледат как го правите.

    15:37 14.06.2026

  • 121 Парадокс БГ

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Хмм":

    Забранили са му да разследва "някои хора"!!
    А после ще го питат:" Защо проспа с широко затворени очи това и това, къде беше..." И ще припишат всичко на него, като на кмета на Варна Благомир Коцев.

    15:37 14.06.2026

  • 122 МУТРЬОО ВИНАГИ ПИША

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Мутрьо":

    ИЗЧАКАЙТЕ ПОНЕ ТРИ МЕСЕЦА И ТОГАВА ЛАЙТЕ КАТО УЛИЧНИ ПСЕТА. ВСИЧКО ЗА КОЕТО КАЗА РАДЕВ СИ ГО ИЗПЪЛНЯВА. И ЗА EU ГОВОРИ СЪС ЖЕНКИТЕ ТАМ СЪС РЕСПЕКТ НО ИМ КАЗА КАКВО МИСЛИ ЗА ЕВРОПА. ПРОКУРАТУРА СЪД ВСС ЗАПОЧНА ГИ. ЗА НЕЗАКОННИ ДЕЛА И КОРУПЦИЯ ВЪРШЕНИ У БГ ГОДИНИ ПО РЕД РАЗСЛЕДВАНЕ. И ОЩЕ МНОГО НЕЩА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НАПРЕД. И ЗА ТОЗИ СТРОИТЕЛ ВАШ СЪЩО.

    15:38 14.06.2026

  • 123 Измамените

    1 3 Отговор
    камилчета. Борисов, Пеевски, Костов и Доган са си още на власт. Те си командват държавата. Нещо да се е променило? Имат си кметове и хора в министерствата. Сила са си. Те разпределят баницата.

    15:39 14.06.2026

  • 124 Рап идея

    4 1 Отговор

    До коментар #119 от "Алоооо":

    Пачки евраци по петстотин в лилаво, кюлчета злато на нощното шкафче, патлак зареден и тяло проснато на матрака като тюлен...
    И някой мълчи в ъгъла, без да говори
    и снима дебелака, който спи непробудно върху търбуха си мазен и трътлест...

    15:42 14.06.2026

  • 125 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Анонимен":

    Лозунгите за децата си ги запази за себе си!
    Реалността се променя с всеки изминал ден, да не кажа час!

    Не просто Европа (вероятно не правиш разлика между ЕС и Европа) няма да ти помогне, а дори напротив! Ако урсулите продължат да са начело на ЕС, войната с Русия е неизбежна, понеже точно за това са спуснати урсулите, мерцовете и стармърите!

    А като ги знам лгбт урсулите и техните застъпници, крахът на ЕС ще е мигновен!

    Демокрацията била тук и сега???
    Дефинирай "демокрацията"?!
    Какво е това?!
    Шорош плаща, а вие правите каквото ви нареди, нищо, че закривате страната си?!
    Това ли е демокрацията???

    ИДВА ВЪЗМЕЗДИЕТО!
    ДА СИ ЗНАЕШ!

    15:44 14.06.2026

  • 126 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "Е сие е би":

    Дай си адреса?!
    И ще видим кой кого?!
    Искаш ли?!

    15:45 14.06.2026

  • 127 Петроханец зъл

    4 1 Отговор

    До коментар #119 от "Алоооо":

    Барселона, вила луксозна и бутик за милиони
    на любавницата млада срита в чужбина,
    изпрани евраци и кюлчета злато,
    а наржда излъган, гладен и глупав
    продължава да му пълни гушата на този ненаситен крадлив алчен пеликан Босисив...

    15:46 14.06.2026

  • 128 ХиХи

    2 1 Отговор
    Кандев 20 години под ръководството на чекмежандев. Нарушавани ли са му принципите или сичко е било наред? Нема шкафове с пачки?

    15:46 14.06.2026

  • 129 Пич

    3 4 Отговор

    До коментар #107 от "Лъжеш нагло!":

    Ами, остани си глупав!!! Всички доказателства черно на бяло, и сателитни снимки на застрояването водят към Благо Коцев от ПП !!! Това е положението!!!

    Коментиран от #132, #135

    15:50 14.06.2026

  • 130 Димитър Георгиев

    4 1 Отговор
    Все повече се убеждавам, че Борисов, Радев и Пеевски играят заедно!Май пак ще трябва да се ходи на протести!

    15:51 14.06.2026

  • 131 БарселонаГейт и Боко Тиквоко

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "Алоооо":

    Барселона — вила лукс, гледка към безкрая,
    бутик за милиони, но съвестта я няма и трае.
    Любовница млада, прати я в чужбина,
    със кюлчета злато и пачки евраци.
    Изпрани евраци, въртят се без следа,
    кюлчета в чекмеджето — тиха власт и студена игра. Патлака на шкафа, толупа си хърка,
    някой друг плаща цената на тези мечти -
    Народът гледа, мълчи и пак прощава,
    гладен и излъган, но пак се надява.
    И пълни гушата на този ненаситен мутраген,
    дето се храни с доверие и връща само глад.
    Алчен „пеликан“ с усмивка от фасада,
    гълта всичко живо и го нарича награда.
    И всички го виждат, но малко говорят,
    защото в тази игра най-честните губят.

    15:51 14.06.2026

  • 132 Лап@й мазния!

    0 3 Отговор

    До коментар #129 от "Пич":

    Лап@й.

    15:51 14.06.2026

  • 133 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #111 от "Напротив!":

    Живота не е това което ти се иска, а това което е!!! Бягството стана при правителството на Гюров, където главен секретар бе Кандев!!! А ти си лапай мухите!!!

    Коментиран от #136, #146

    15:52 14.06.2026

  • 134 доктор

    0 3 Отговор
    След избиването на известно количество копейки нещата в България ще се наредят.

    15:53 14.06.2026

  • 135 Питам само?!

    5 0 Отговор

    До коментар #129 от "Пич":

    Това Борисов и Пеевски ли ти го подшушнаха да тиражираш в медиите?!
    А Данчо Ментата и другия пъпеш от ДПС защо си опраха мръсните пари в Баба Алино, питам аз и жтговор не искам!!!!

    Коментиран от #143

    15:53 14.06.2026

  • 136 Или си платен,или си шушумига

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Пич":

    Може и 2 в 1.

    Коментиран от #140

    15:56 14.06.2026

  • 137 Алекс

    3 0 Отговор
    Напуснах България 1989 г. Когато беше в сравнително добра икономика ,култура на високо ниво, добра образователна система, перфектна медицина и така на татък ....
    След 20 години се върнах и получих ШОК от състоянието в страната ....
    Не можех да повярвам че това е същата държава която са управляваше от ГЕРБ по това време...
    В сравнение оставих България като 18 годишно момиче и я заварих като стара баба в старчески дом на изживяване...
    Това е Европейската страна на Възможностите!!!

    15:57 14.06.2026

  • 138 Факт

    3 0 Отговор
    Кмета на Симитли каза веднъж,че на банкянския бидон дюзата му била трошена

    15:59 14.06.2026

  • 139 Я виж ти...?!

    3 0 Отговор
    Бочко излязъл от нелегалност...!

    16:00 14.06.2026

  • 140 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #136 от "Или си платен,или си шушумига":

    Истината е такава каквато е, без да се интересува дали на такива като тебе им изнася!!!
    Явно мозъчето ти е толкова гладко, че ще идеш на протест - Благо е невинен!!!

    16:00 14.06.2026

  • 141 Има и още, знаем ги, покажете ги

    2 0 Отговор
    Кондев, Миленов, все приятни хора близки до Борисов.

    16:02 14.06.2026

  • 142 А,ве и ти пък...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "...":

    Всички помислихме,че за Борисов говориш...!
    Но не е далеч от истината и за Борисов,че така стоят нещата...,!

    Коментиран от #145

    16:03 14.06.2026

  • 143 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #135 от "Питам само?!":

    Ами те хората и службите ти отговориха че всичко в Баба Алино е станало по време на ПП, но катоситъп - питай още!!!

    Коментиран от #148, #150

    16:03 14.06.2026

  • 144 Селски

    3 0 Отговор
    тарикати сте двамата с рундю, лика-прилика. Единият строял, крадял ама много крадял. Другият демонтирал, ама щял да демонтира. Първо монтира, а с демонтирането няма да бърза, щото бързата работа срам за майстора

    16:04 14.06.2026

  • 145 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "А,ве и ти пък...?!":

    Веднъж казах, че Борисов е стар бандит, и прекалено хитър, за да скочи в такъв ахмашки капан! Той извлече дивиденти с мълчание, като паралелно с това, сготви ПП!!!

    16:06 14.06.2026

  • 146 Напротив!

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Пич":

    Живота не е това което ти се иска, а това което е!!! Бягството стана при правителството на Радев, където министър на вътрешните работи е Демерджиев!!! А ти си лапай мухите!!!

    16:08 14.06.2026

  • 147 Точно пък този Толуп?!

    4 0 Отговор
    От 2001 плаче по всички медии. А представяте ли си колко по добра България щяхме да имаме, ако на мястото на Мутрата беше Кандев

    16:08 14.06.2026

  • 148 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #143 от "Пич":

    Ами те хората и службите ти отговориха че всичко в Баба Алино е станало по време на ГЕРБ и Потника, но катоситъп - питай още!!!

    16:09 14.06.2026

  • 149 123

    2 0 Отговор
    Този му е кофти ако Кандев се разреве в парламента, а че цял народ реве от некадърното крадливо герберско управление , не му дреме.Аман от лицемери и говеда в човешки облик.

    Коментиран от #151

    16:11 14.06.2026

  • 150 Питам само?!

    2 0 Отговор

    До коментар #143 от "Пич":

    Питам - защо Данчо Ментата бившият депутат от ДПС е закупил имот, който разполага и с външен басейн в незаконния град Баба Алино, пари ли е изпрал, кой ще го разследва?
    След областния координатор на ДПС Търговище, сред собствениците на имоти в Баба Алино се оказва и Данчо Ментата от ДПС.

    16:12 14.06.2026

  • 151 Извод

    2 0 Отговор

    До коментар #149 от "123":

    Кансев не е ревал, Борисов умишлено го иронизира и целта е лично „унижение“ в морален смисъл и ефектът понякога е точно такъв: да постави другия в по-слаба позиция в очите на публиката, за да изпъкне ТОЙ самия, "бащицата"..

    16:15 14.06.2026

  • 152 Самохвалкото Бойко Борисов...

    2 0 Отговор
    „20 години ни нападат, а ние строим“ е удобен лозунг, но не и аргумент. ГЕРБ управляваше България по-голямата част от този период и носи основната отговорност както за построеното, така и за корупционните скандали, институционалния упадък и липсата на реални реформи.
    А твърдението, че „всичко е построено от ГЕРБ“, звучи като политическо самохвалство, а не като сериозен анализ. Магистралите не изтриват въпросите за начина, по който са харчени публичните средства.
    Когато властта отговаря на критиката с подигравки и самовъзхвала, това не е признак на сила, а на липса на аргументи.

    16:16 14.06.2026

  • 153 Бойко Борисов е позьор

    2 0 Отговор
    Да говориш как 20 години „само строиш“, когато управлението ти остана символ на съмнения за корупция, зависимости и непрозрачно харчене на милиарди публични средства, изисква сериозна доза политическо безочие.
    Проблемът не е, че Борисов е бил критикуван. Проблемът е, че след толкова години във властта България продължава да е сред най-критикуваните в ЕС по отношение на корупцията и върховенството на закона. Магистралите може да се снимат с дрон, но липсата на доверие в институциите се вижда от всеки гражданин.
    Истинският въпрос не е колко е построено, а на каква цена и в чий интерес.

    16:16 14.06.2026

  • 154 ГЕРБ са виновни и крадливи

    2 0 Отговор
    Борисов пита кой строил. По-интересният въпрос е кой раздаваше милиарди авансово за магистрали без готови проекти, кой допусна парите за „Хемус“ да изчезват през мрежи от фирми и посредници и кой носи политическата отговорност за некачественото строителство, ремонтирано още преди да е завършено.
    Да се хвалиш с асфалта е лесно. По-трудно е да обясниш защо около същите тези магистрали години наред се трупаха съмнения за корупция, непрозрачни обществени поръчки и източване на публични средства.
    Не всяка магистрала е доказателство за добро управление. Понякога е доказателство за това колко скъпо плащат данъкоплатците за една политическа реклама.

    16:17 14.06.2026

  • 155 Боко Мутрата окраде българите

    2 0 Отговор
    "Схема за източване на милиони левове за строежа на Лот 5 на автомагистрала "Хемус" представиха органите, които разследват изграждането на проблемните участъци на аутобана.

    По техни данни в чували са източени около 60 милиона лева кеш. Сумата е част от преведени над 84 млн. лв. за изграждането на Лот 5."

    16:17 14.06.2026

  • 156 Корупция и кражби на милиони!!!!

    2 0 Отговор
    2021 година:" 60 млн. лв. в сакове и чували. МВР разследва пране на пари от строежа на "Хемус".

    Строежът на магистрала „Хемус“ е използван за авансово изплащане на десетки милиони левове, които в крайна сметка са стигнали до сметки на „кухи фирми“, от които веднага са изтеглени и отнесени в сакове и чували. По този начин са били усвоени 60 млн. лв., като щетата за държавата само от дължим данък добавена стойност (ДДС) е в размер на 20 млн. лв...." ДВ

    16:18 14.06.2026

  • 157 Борисов е жалък манипулатор

    1 0 Отговор
    Във връзка с оставката на Георги Кандев, Борисов прехвърля фокуса от съдържанието към човека. Вместо да се обсъжда ЗАЩО има оставка или какви са ФАКТИТЕ, разговорът се измества към „как реагира човекът“.
    Борисов подкопава авторитета на Кандев. Ако един публичен човек бъде представен като „прекалено емоционален“, това може да създаде впечатление, че не е достатъчно твърд, стабилен или подходящ за поста си — особено в силови структури като МВР.
    Има и политическа конкуренция за доверие. В такива ситуации политиците се борят не само с решения, а и с образи: кой изглежда по-силен, по-уверен, по-контролиращ ситуацията.
    Има и чисто човешки фактор: в напрегнати конфликти често се използва ирония или подценяващ тон, без да е внимателно премислен ефектът върху другия човек.

    16:19 14.06.2026

  • 158 Реалист

    1 0 Отговор
    Нищо не задължава г-н Кандев да изложи конкретни факти, ако те рефлектират към други личности и това стане повод за още един медиен скандал.

    16:23 14.06.2026

  • 159 Кандев е класи над Демерджиев и Борисов!

    1 0 Отговор
    Кандев досега не е бил удобен на Пеевски – по време на служебното правителство на Андрей Гюров и на купувачите на гласове в рамките на борбата с купуването на гласове в предизборната кампания.

    16:27 14.06.2026

  • 160 така така

    2 1 Отговор
    Toя защо още се мисли за някакъв фактор?

    16:28 14.06.2026

  • 161 Даката

    1 0 Отговор
    След като радевата хунта толкова години насаждаше омраза към ГЕРБ и Бойко Борисов и толкова им се канеше, че само ако дойдат на власт..., сега виждаме как лъжите им увиснаха във въздуха, никой не съди ГЕРБ и Бойко Борисов. България не е Русия и без доказателства никого не могат да вкарат в затвора, сега стана ли ви ясно, за това, че са ви лъгали, за всичко, за ГЕРБ и за Бойко Борисов.... Такива истории от сорта на една жена на женския пазар разправяше... хич не вървят в съда... дайте някакви доказателства, русофили непоръбени, това не ви е руската кочина, където правото е в ръцете на идиота в Кремъл.

    16:28 14.06.2026

  • 162 Питам само?!

    1 0 Отговор
    От оставката става ясно, че Кандев не е удобен и на настоящото правителство на Прогресивна България, Румен Радев и Демерджиев. Дали това не е в резултат на една добра колаборация между старите ГЕРБ-ДПС и новите управляващи от Прогресивна България и Румен Радев???.

    16:29 14.06.2026

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