Бойко Борисов за изслушването на Кандев в НС: Не исках да стане едно ревливо, трагично представление

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуални политически теми по време на брифинг в Шумен, като засегна работата на новото правителство, предстоящото теглене на нов държавен дълг и подкрепата за Украйна.
По повод новия кабинет Борисов заяви, че той трябва да получи време, за да покаже резултати.
„Смятаме, че трябва да се даде 100-дневен толеранс. Като една системна партия смятаме, че това е правилното“, каза лидерът на ГЕРБ.
Той коментира и предстоящото поемане на нов дълг до 3,8 млрд. евро, като подчерта, че е наясно с отговорността, която носи управлението на държавата.
„Три пъти съм бил премиер и съм носил отговорност“, заяви Борисов.
По думите му ГЕРБ е оставила след себе си видими резултати в инфраструктурата и развитието на страната.
„Само ни нападат и ние само строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ“, каза той.
Борисов коментира и темата за военната помощ за Украйна, след като беше запитан за евентуално спиране на доставките.
„България не е дарявала оръжия. България продаваше оръжия, като член на Европейския съюз помагаме“, посочи той.
Лидерът на ГЕРБ подчерта, че подкрепата за Украйна не означава липса на критичност към управлението в страната.
„Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, но помагаме на украинския народ, който бива бомбардиран“, каза Борисов.
Той коментира и ситуацията около Георги Кандев - който подаде оставка като главен секретар на МВР, като обясни защо е гласувал против той да се яви в парламента.
„Мислех, че Кандев като каже А, ще каже и Б, особено като видях, че се разплака. Затова и гласувах против да идва в парламента, за да не стане едно ревливо, трагично представление“, заяви лидерът на ГЕРБ.
Борисов направи коментарите си по време на посещение в Шумен, където отговори на въпроси, свързани с работата на новия кабинет и актуалната политическа обстановка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА
Коментиран от #7, #82
14:28 14.06.2026
2 РАШКО
Коментиран от #94
14:29 14.06.2026
3 Наглец страх от бога няма
Коментиран от #9, #84
14:29 14.06.2026
4 Пич
Говори се че има съпричастност към Баба Алино, и съпричастност към бягството на украинеца! Не твърдя че е така, но така съм чувал!
Коментиран от #5
14:30 14.06.2026
5 ...
До коментар #4 от "Пич":За Кандев говоря
Коментиран от #107, #111, #142
14:30 14.06.2026
6 Тези
Коментиран от #10
14:31 14.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе
14:31 14.06.2026
9 Анонимен
До коментар #3 от "Наглец страх от бога няма":3 а ти като какъв се имаш 3 скрий се ти 3 Аман от някакви тттт тук
Коментиран от #17
14:32 14.06.2026
10 Анонимен
До коментар #6 от "Тези":6 хахахахаха напусни незабавно 6 хахахахахаха тттттгг напъни още тттттт
14:33 14.06.2026
11 Вълк единак
Коментиран от #19, #90
14:33 14.06.2026
12 Борисов праните гащи
14:33 14.06.2026
13 факт
14:33 14.06.2026
14 Миро
14:34 14.06.2026
15 Бойко си
14:34 14.06.2026
16 ДоДо
Коментиран от #98
14:34 14.06.2026
17 95% ОТ ГЕРБЕРАСТИТЕ
До коментар #9 от "Анонимен":Веднага са за кауша. Крадци и унищожители на България.
Коментиран от #21, #110
14:35 14.06.2026
18 Връщай парите
14:35 14.06.2026
19 Анонимен
До коментар #11 от "Вълк единак":11 а аз чакам модел Радев и червените олигарси да са оставка
14:35 14.06.2026
20 ТоТо
14:36 14.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Любо
Коментиран от #29
14:36 14.06.2026
23 Ддд
14:37 14.06.2026
24 ГЕРБ
Коментиран от #30, #54, #68
14:37 14.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 браво марийче
ама важното че си харчи париците от чекмеджето и никой не го закача за общ поръчки и игри на воля
14:38 14.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 НЕ СЕ НАПЪВАЙ
До коментар #21 от "Анонимен":Крадлив и тъп ГЕРБАДЖИЯ.
14:39 14.06.2026
29 Ддд
До коментар #22 от "Любо":Кои пари, аз още едно доказателство не съм чул да дадат Радев и компания, за предните. До сега само на гръмки думи карат Рундьо и приятели. И върнаха далавераджията Росен БОТАША, да краде милиарди вече от всички държавни предприятия(ДКК).
Коментиран от #32
14:39 14.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 дкк
До коментар #29 от "Ддд":държавна комисия по кражбите
14:41 14.06.2026
33 ЛЕТЕЦА СЕ СГОВОРИ
14:42 14.06.2026
34 германеца
14:42 14.06.2026
35 анонимен
Коментиран от #71
14:42 14.06.2026
36 Ура,,Ура
14:42 14.06.2026
37 Пожарникаря
14:43 14.06.2026
38 456
Как си джитк@ пича чужд@ кола например като ш€фче . А ....
14:44 14.06.2026
39 Ти го тегли този дълг!
Още си в НС, а не на едно друго място. Най-голямото ти престъпление е УНИЩОЖАВАНЕТО на Референдуми, унищожаване на ВБ, и унищожаване на лЪВ!
Бог ще те съди!
14:44 14.06.2026
40 Мнение
До коментар #21 от "Анонимен":Гербаджииче, имаш ли бегла представа какво е настроението на нашият народ, след десетилетия с тройни коалиции, царе, тикви, а сега и зелени чорапи, които доведоха страната ни до закриване???
Уверявам те, че Путин реши ли да влиза в България, не е необходимо да настъпва с армия, достатъчно е само да въоръжи една част от народа ни!!!
Точно такава е ярсотта натрупана през годините!
Ще видите тогава грантове от чужди господари, обществени поръчки, магистрали, самолетни чертежи и др корупционни схеми!
ЯРОСТТА НА НАШИЯТ НАРОД СЕ РЕЖЕ ВЕЧЕ С НОЖ, ТОЛКОВА Е НАСЪБРАНА!
ДОБРЕ, ЧЕ СЛОЖИХА РАДЕВ, ЗА ДА РАЗМИЯТ МАЛКО ТАЗИ ЕНЕРГИЯ!
САМО, ЧЕ КАТО ГО ГЛЕДАМ И ТОЙ СИ ПРАВИ СЪЩОТО КАТО ТИКВАТА И БИДОНА!
ЕДИН ДЕН ТАЯ ЕНЕРГИЯ ЩЕ СЕ ОТПРИЩИ!
ДА НЯМА ИЗНЕНАДАНИ ТОГАВА!!!
Коментиран от #41, #49, #63
14:45 14.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Играе
14:47 14.06.2026
44 Мата Хари
14:47 14.06.2026
45 ЕЛЕМЕНТА НА СНИМКАТА
Коментиран от #50, #75
14:47 14.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 КРАДЛИВА МУТРА
14:50 14.06.2026
48 Мнение
До коментар #41 от "марш при путлер":Зеления има по-голяма нужда от пълнеж за фронта!
Така, че можеш да се изнасяш моментално!
Не стига, че бандерите си направиха анклав до Варна, а вие наглярите продължавате за Путин да говорите?!
Само 10% от мъжете в България да станат в защита на държавата ни, ще си счупите краката да бягате по островите, както разправят от ппдб-лгбт!!!
14:50 14.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ПП го арестуваха
До коментар #45 от "ЕЛЕМЕНТА НА СНИМКАТА":но "съдебната система" го пусна за пари...
14:50 14.06.2026
51 Буда ли!
14:51 14.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 изтриха ми пост 46,
14:51 14.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ТИКВИНИКА
Коментиран от #67
14:52 14.06.2026
56 Име
14:52 14.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 След Шумен
14:53 14.06.2026
59 бойко
14:53 14.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Гласове от зайчарника в Банкя
14:55 14.06.2026
62 АЙ СТИГА БЕ
14:55 14.06.2026
63 Анонимен
До коментар #40 от "Мнение":40 явно си беден неук при това без никакво самочувствие Това че си неуспял си виновен само ти Работи успявай това е
Коментиран от #83
14:56 14.06.2026
64 КРИМ.ПРЕСТЪПНИК МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛ
14:56 14.06.2026
65 !!!!
14:56 14.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Анонимен
До коментар #55 от "ТИКВИНИКА":55 не пиши с големи букви тиквенико
Коментиран от #79
14:56 14.06.2026
68 ква ПОБЕДА!
До коментар #24 от "ГЕРБ":ве връмвар
не разбра ли че чобанините ти утекоха
и нямат едно министерско местенце откъдето да сучат
14:57 14.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Коментар до 35:
До коментар #35 от "анонимен":Коментар до 35: То само това да е. Ами комисионите от парите за турски поток. Построи поток на путин с нашите пари. За него комисионите от черепа и много такива са нищо работа. Колко пъти само е пълнело чекмеджето. Тия кюлчета и пачки бяха подготвени за внасяне. Тия къщи по чужбина не се строят с едно чекмедже. Толкова нагъл и долен човек не съм мислил че съществува.
Коментиран от #81
14:57 14.06.2026
72 Хмм
14:57 14.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 княгиня калина (простата + пияна)
14:58 14.06.2026
75 Анонимен
До коментар #45 от "ЕЛЕМЕНТА НА СНИМКАТА":45 а ти защо още си на свобода 45
14:58 14.06.2026
76 лабуш
14:58 14.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 анонимна
До коментар #67 от "Анонимен":Големите букви да са ти проблема.Но като няма какво друго да кажеш...
Коментиран от #85
14:59 14.06.2026
80 Мезо-конвективни системи
14:59 14.06.2026
81 Анонимен
До коментар #71 от "Коментар до 35:":71 наши пари ти колко лично даваш 71 неуспели мъже изпаднали безработни по цял ден драскат лъжи глупости простотии Дали ви провървя сега Работете развивайте се имайте 71 другото за лъжи за малоумници виждам тук имало доста и съм потресен
15:01 14.06.2026
82 ЛИЧНО МНЕНИЕ
До коментар #1 от "ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА":Какъв български хубавец е джентълменът Бойко Борисов. Направо се чудя с такъв левент начело на държавата как не ни уважаваха повече на международната сцена!
😱🤭
15:01 14.06.2026
83 Мнение
До коментар #63 от "Анонимен":Като ти гледам писанията и се чудя, дали можеш сам да си напишеш името?!
Толкова сте "успели" такива като теб, че трябва под дърво и камък да ви търсят!
Рано или късно и това ще стане!
Не е нормално да се наричаш "успял" като продаваш своите!
Ще си плащате сметките с лихвите!
Коментиран от #88
15:01 14.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Анонимен
До коментар #79 от "анонимна":Аз нямам никакви проблеми за разлика от малоумниците гласували за радевите служебници червените милионери бкп съветските другари Аз не чакам не търся нито месия нито господар Аз сам отговарям за живота си Прочети само глупостите написани тук
15:03 14.06.2026
86 виктория
15:05 14.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Анонимен
До коментар #83 от "Мнение":Не търся месия не търся господари не търся никого не виня никого Имай самочувствие бъди управленец на своят живот а не хленчещ по сайтовете зависим роб България е Европа България е демокрация Бългапия е Шенген България е ЕврозонаКолелото се върти напред да знаеш
Коментиран от #97
15:06 14.06.2026
89 ФАКТ
15:06 14.06.2026
90 койдазнай
До коментар #11 от "Вълк единак":Сега проучват, кой какво ще даде и като научат, ще започнат борбата!
15:07 14.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Хмм
Коментиран от #121
15:08 14.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Ку-ку
До коментар #2 от "РАШКО":Мдаааа....но ти трябваше да работиш и изкарваш пари най-малкото на 50% колкото един сингапурец... 🤣🤣🤣
15:12 14.06.2026
95 Гресирана ватенка
15:12 14.06.2026
96 анонимен
Коментиран от #108
15:13 14.06.2026
97 Мнение
До коментар #88 от "Анонимен":Лозунгите на урсула и цънцарова, ги запази за себе си!
В държава в която референдумите са забранени, да я наричаш демокрация, е абсолютно доказателство, че имаш крещяща липса на мозъчна дейност!
РАНО ИЛИ КЪСНО ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ИДВАТ!
НЕЗАВИСИМО ОТ МЕРАЦИТЕ ТИ ДА СИ ХАРЧИШ НЕОБЕЗПОКОЯВАН И БЕЗНАКАЗАНО СРЕБЪРНИЦИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА СВОИТЕ!
ИСКАШ ЛИ ДА СЕ ХВАНЕМ НА БАС?!
САМО ЗА СПРАВКА:
ОТВОРИ ИСТОРИЯТА НА СВЕТА И ПОТЪРСИ КОЯТО И ДА Е ДЪРЖАВА С ПОЛОЖЕНИЕ СХОДНО НА НАШЕТО, ДАЛИ ПРОДАЖНИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ КОИТО УПРАВЛЯВАТ, ПРОСПЕРИРАТ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН, ИЛИ ЗАВЪРШВАТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ ПО ДОСТА НЕПРИЯТЕН НАЧИН???!!!
НЕ СЛУЧАЙНО ИСТОРИЯТА СЕ ЗАПИСВА, ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯ УЖ, НО УВИ ХОРАТА ПРЕДПОЧИТАМЕ ЛЕСНОТО!
ТАКА, ЧЕ ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО!
ИЛИ ВЛИЗАМЕ В ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ, ИЛИ СЪРБАМЕ ПОПАРАТА!
Коментиран от #101, #106
15:13 14.06.2026
98 БраТ ПиТ
До коментар #16 от "ДоДо":По-скоро въпросът, който следва да бъде зададен е : "Бедни сме, защото сме прости или сме прости, защото сме бедни"...
Коментиран от #116
15:14 14.06.2026
99 Ела с джипката
15:17 14.06.2026
100 анонимен
Коментиран от #119
15:19 14.06.2026
101 Анонимен
До коментар #97 от "Мнение":България е в Европа Това което пишеш е насилие и е било преди 50 години Няма да се върне България е Европа действат европейски правила закони и никакви червени олигарси които сега заграбиха завладяха всичко тук няма да е за дълго Демокрацията е тук и сега да знаеш Живей си своят живот и по спокойно
Коментиран от #113, #125
15:20 14.06.2026
102 Тома
Коментиран от #115
15:21 14.06.2026
103 СТРОИТЕЛЕН КРАДЕЦ
15:22 14.06.2026
104 Мутрьо
Коментиран от #122
15:22 14.06.2026
105 Тиквата поемал отговорност?
15:23 14.06.2026
106 Е сие е би
До коментар #97 от "Мнение":Мамя!
Коментиран от #126
15:23 14.06.2026
107 Лъжеш нагло!
До коментар #5 от "...":Ей лъжец мазен, в Баба Ал2но депутати от ДПС са изпрали пари там - Данчо Ментата и др....
Коментиран от #129
15:25 14.06.2026
108 Ирония
До коментар #96 от "анонимен":Ооо, съществува, и те са много, като почнеш от този Тиквеник Боко, Шиши Магнитски, Данчо Ментата, Росен Водопада...
15:26 14.06.2026
109 Най-хубавото
Коментиран от #114
15:27 14.06.2026
110 А някои са
До коментар #17 от "95% ОТ ГЕРБЕРАСТИТЕ":Направо за трапа, колко хубаво че Дилов си получи вселенското възмездие, дано повлече крак и много други говеда да бъдат наказани .
15:28 14.06.2026
111 Напротив!
До коментар #5 от "...":Чува се, съпричастност към Баба Алино, и съпричастност към бягството на украинеца имат ДПС и ГЕРБ!!
Коментиран от #133
15:28 14.06.2026
112 Българка
15:30 14.06.2026
113 ЩОМ МИСЛИШ ЧЕ П0ДБ
До коментар #101 от "Анонимен":И ПРЕДИШНИТЕ ДЕМОН-КРАТНИ ЗА ДЕМОКРАТИ ЗНАЧИ СИ У ПОД БЕЗДНАТА. ТЕ КОСТОВ КИРЧО АСЕН ГНОМЧЕ ДВАМА ЛОДКАРИ СА ПО ГОЛЕМИ КРАДЦИ ОТ КОМУНИСТИТЕ. ПРИМЕР ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОСТИЧ ОБЕЗКОСТИ НАРОДА И НЕ МУ ДАДЕ ДОРИ И ТРОХИ ОТ ТОВА КОЕТО СЪС ТРУД И ПОТ ПОСТРОИХА ПРИ СОЦА.
15:30 14.06.2026
114 Мнение
До коментар #109 от "Най-хубавото":На тези горе няма да им е гадно, че не гласуваш, а ще им е хубаво, защото по лесно ще фалшифицират и купят изборите и ще вилнеят и кродат от бъргарския народ, както правеха 30 г. Не се самозалъгвай, приятелю!!
15:30 14.06.2026
115 оня с коня
До коментар #102 от "Тома":Твърдиш че знаеш колко е откраднал бат Бойко ,но бъркаш думичките- НЕ никой не може да го накажу,а никой не може да го Докаже.А стара като света истина е че НЕ е важно какво знаеш,а какво можеш да докажеш пред Съда!МЧа докога ще ви наливам Акъл в Кратуните бе,поне едно "Мерси" да бяхте казали!
15:32 14.06.2026
116 Затова!
До коментар #98 от "БраТ ПиТ":Бедни сме, защото СМЕ ОГРАБЕНИ ОТ ШАЙКИТЕ ГЕРБ-ДПС!!!
15:32 14.06.2026
117 Гарантирано от ГЕРБ
Той извърши няколко велики дела :
Закриване на "Южен поток" и АЕЦ "Белене" ,
Закриване на училища и болници, кражба от парите на Здравната каса,
Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета, от Псевдо Саниране,
от Спортни зали и Некачествени Магистрали, Велоалеи и
Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове,
далавери в митниците...и още, и още...
15:34 14.06.2026
118 Дано
15:34 14.06.2026
119 Алоооо
До коментар #100 от "анонимен":Само във вашите "петрохански мозъци" са тези снимки на пачки, кюлчета, къщи и всичко останало.....ако имаше и 1% истина в тези твърдения, бъдете сигурни, че щяха да го сготвят досега, най-малкото всички европейски разследващи....ама вие си продължавате да лаете, ей така колкото да не заспите.. 🤣
Коментиран от #124, #127, #131
15:35 14.06.2026
120 Ама и вие от известно време сте същите
15:37 14.06.2026
121 Парадокс БГ
До коментар #92 от "Хмм":Забранили са му да разследва "някои хора"!!
А после ще го питат:" Защо проспа с широко затворени очи това и това, къде беше..." И ще припишат всичко на него, като на кмета на Варна Благомир Коцев.
15:37 14.06.2026
122 МУТРЬОО ВИНАГИ ПИША
До коментар #104 от "Мутрьо":ИЗЧАКАЙТЕ ПОНЕ ТРИ МЕСЕЦА И ТОГАВА ЛАЙТЕ КАТО УЛИЧНИ ПСЕТА. ВСИЧКО ЗА КОЕТО КАЗА РАДЕВ СИ ГО ИЗПЪЛНЯВА. И ЗА EU ГОВОРИ СЪС ЖЕНКИТЕ ТАМ СЪС РЕСПЕКТ НО ИМ КАЗА КАКВО МИСЛИ ЗА ЕВРОПА. ПРОКУРАТУРА СЪД ВСС ЗАПОЧНА ГИ. ЗА НЕЗАКОННИ ДЕЛА И КОРУПЦИЯ ВЪРШЕНИ У БГ ГОДИНИ ПО РЕД РАЗСЛЕДВАНЕ. И ОЩЕ МНОГО НЕЩА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НАПРЕД. И ЗА ТОЗИ СТРОИТЕЛ ВАШ СЪЩО.
15:38 14.06.2026
123 Измамените
15:39 14.06.2026
124 Рап идея
До коментар #119 от "Алоооо":Пачки евраци по петстотин в лилаво, кюлчета злато на нощното шкафче, патлак зареден и тяло проснато на матрака като тюлен...
И някой мълчи в ъгъла, без да говори
и снима дебелака, който спи непробудно върху търбуха си мазен и трътлест...
15:42 14.06.2026
125 Мнение
До коментар #101 от "Анонимен":Лозунгите за децата си ги запази за себе си!
Реалността се променя с всеки изминал ден, да не кажа час!
Не просто Европа (вероятно не правиш разлика между ЕС и Европа) няма да ти помогне, а дори напротив! Ако урсулите продължат да са начело на ЕС, войната с Русия е неизбежна, понеже точно за това са спуснати урсулите, мерцовете и стармърите!
А като ги знам лгбт урсулите и техните застъпници, крахът на ЕС ще е мигновен!
Демокрацията била тук и сега???
Дефинирай "демокрацията"?!
Какво е това?!
Шорош плаща, а вие правите каквото ви нареди, нищо, че закривате страната си?!
Това ли е демокрацията???
ИДВА ВЪЗМЕЗДИЕТО!
ДА СИ ЗНАЕШ!
15:44 14.06.2026
126 Мнение
До коментар #106 от "Е сие е би":Дай си адреса?!
И ще видим кой кого?!
Искаш ли?!
15:45 14.06.2026
127 Петроханец зъл
До коментар #119 от "Алоооо":Барселона, вила луксозна и бутик за милиони
на любавницата млада срита в чужбина,
изпрани евраци и кюлчета злато,
а наржда излъган, гладен и глупав
продължава да му пълни гушата на този ненаситен крадлив алчен пеликан Босисив...
15:46 14.06.2026
128 ХиХи
15:46 14.06.2026
129 Пич
До коментар #107 от "Лъжеш нагло!":Ами, остани си глупав!!! Всички доказателства черно на бяло, и сателитни снимки на застрояването водят към Благо Коцев от ПП !!! Това е положението!!!
Коментиран от #132, #135
15:50 14.06.2026
130 Димитър Георгиев
15:51 14.06.2026
131 БарселонаГейт и Боко Тиквоко
До коментар #119 от "Алоооо":Барселона — вила лукс, гледка към безкрая,
бутик за милиони, но съвестта я няма и трае.
Любовница млада, прати я в чужбина,
със кюлчета злато и пачки евраци.
Изпрани евраци, въртят се без следа,
кюлчета в чекмеджето — тиха власт и студена игра. Патлака на шкафа, толупа си хърка,
някой друг плаща цената на тези мечти -
Народът гледа, мълчи и пак прощава,
гладен и излъган, но пак се надява.
И пълни гушата на този ненаситен мутраген,
дето се храни с доверие и връща само глад.
Алчен „пеликан“ с усмивка от фасада,
гълта всичко живо и го нарича награда.
И всички го виждат, но малко говорят,
защото в тази игра най-честните губят.
15:51 14.06.2026
132 Лап@й мазния!
До коментар #129 от "Пич":Лап@й.
15:51 14.06.2026
133 Пич
До коментар #111 от "Напротив!":Живота не е това което ти се иска, а това което е!!! Бягството стана при правителството на Гюров, където главен секретар бе Кандев!!! А ти си лапай мухите!!!
Коментиран от #136, #146
15:52 14.06.2026
134 доктор
15:53 14.06.2026
135 Питам само?!
До коментар #129 от "Пич":Това Борисов и Пеевски ли ти го подшушнаха да тиражираш в медиите?!
А Данчо Ментата и другия пъпеш от ДПС защо си опраха мръсните пари в Баба Алино, питам аз и жтговор не искам!!!!
Коментиран от #143
15:53 14.06.2026
136 Или си платен,или си шушумига
До коментар #133 от "Пич":Може и 2 в 1.
Коментиран от #140
15:56 14.06.2026
137 Алекс
След 20 години се върнах и получих ШОК от състоянието в страната ....
Не можех да повярвам че това е същата държава която са управляваше от ГЕРБ по това време...
В сравнение оставих България като 18 годишно момиче и я заварих като стара баба в старчески дом на изживяване...
Това е Европейската страна на Възможностите!!!
15:57 14.06.2026
138 Факт
15:59 14.06.2026
139 Я виж ти...?!
16:00 14.06.2026
140 Пич
До коментар #136 от "Или си платен,или си шушумига":Истината е такава каквато е, без да се интересува дали на такива като тебе им изнася!!!
Явно мозъчето ти е толкова гладко, че ще идеш на протест - Благо е невинен!!!
16:00 14.06.2026
141 Има и още, знаем ги, покажете ги
16:02 14.06.2026
142 А,ве и ти пък...?!
До коментар #5 от "...":Всички помислихме,че за Борисов говориш...!
Но не е далеч от истината и за Борисов,че така стоят нещата...,!
Коментиран от #145
16:03 14.06.2026
143 Пич
До коментар #135 от "Питам само?!":Ами те хората и службите ти отговориха че всичко в Баба Алино е станало по време на ПП, но катоситъп - питай още!!!
Коментиран от #148, #150
16:03 14.06.2026
144 Селски
16:04 14.06.2026
145 Пич
До коментар #142 от "А,ве и ти пък...?!":Веднъж казах, че Борисов е стар бандит, и прекалено хитър, за да скочи в такъв ахмашки капан! Той извлече дивиденти с мълчание, като паралелно с това, сготви ПП!!!
16:06 14.06.2026
146 Напротив!
До коментар #133 от "Пич":Живота не е това което ти се иска, а това което е!!! Бягството стана при правителството на Радев, където министър на вътрешните работи е Демерджиев!!! А ти си лапай мухите!!!
16:08 14.06.2026
147 Точно пък този Толуп?!
16:08 14.06.2026
148 Мнение
До коментар #143 от "Пич":Ами те хората и службите ти отговориха че всичко в Баба Алино е станало по време на ГЕРБ и Потника, но катоситъп - питай още!!!
16:09 14.06.2026
149 123
Коментиран от #151
16:11 14.06.2026
150 Питам само?!
До коментар #143 от "Пич":Питам - защо Данчо Ментата бившият депутат от ДПС е закупил имот, който разполага и с външен басейн в незаконния град Баба Алино, пари ли е изпрал, кой ще го разследва?
След областния координатор на ДПС Търговище, сред собствениците на имоти в Баба Алино се оказва и Данчо Ментата от ДПС.
16:12 14.06.2026
151 Извод
До коментар #149 от "123":Кансев не е ревал, Борисов умишлено го иронизира и целта е лично „унижение“ в морален смисъл и ефектът понякога е точно такъв: да постави другия в по-слаба позиция в очите на публиката, за да изпъкне ТОЙ самия, "бащицата"..
16:15 14.06.2026
152 Самохвалкото Бойко Борисов...
А твърдението, че „всичко е построено от ГЕРБ“, звучи като политическо самохвалство, а не като сериозен анализ. Магистралите не изтриват въпросите за начина, по който са харчени публичните средства.
Когато властта отговаря на критиката с подигравки и самовъзхвала, това не е признак на сила, а на липса на аргументи.
16:16 14.06.2026
153 Бойко Борисов е позьор
Проблемът не е, че Борисов е бил критикуван. Проблемът е, че след толкова години във властта България продължава да е сред най-критикуваните в ЕС по отношение на корупцията и върховенството на закона. Магистралите може да се снимат с дрон, но липсата на доверие в институциите се вижда от всеки гражданин.
Истинският въпрос не е колко е построено, а на каква цена и в чий интерес.
16:16 14.06.2026
154 ГЕРБ са виновни и крадливи
Да се хвалиш с асфалта е лесно. По-трудно е да обясниш защо около същите тези магистрали години наред се трупаха съмнения за корупция, непрозрачни обществени поръчки и източване на публични средства.
Не всяка магистрала е доказателство за добро управление. Понякога е доказателство за това колко скъпо плащат данъкоплатците за една политическа реклама.
16:17 14.06.2026
155 Боко Мутрата окраде българите
По техни данни в чували са източени около 60 милиона лева кеш. Сумата е част от преведени над 84 млн. лв. за изграждането на Лот 5."
16:17 14.06.2026
156 Корупция и кражби на милиони!!!!
Строежът на магистрала „Хемус“ е използван за авансово изплащане на десетки милиони левове, които в крайна сметка са стигнали до сметки на „кухи фирми“, от които веднага са изтеглени и отнесени в сакове и чували. По този начин са били усвоени 60 млн. лв., като щетата за държавата само от дължим данък добавена стойност (ДДС) е в размер на 20 млн. лв...." ДВ
16:18 14.06.2026
157 Борисов е жалък манипулатор
Борисов подкопава авторитета на Кандев. Ако един публичен човек бъде представен като „прекалено емоционален“, това може да създаде впечатление, че не е достатъчно твърд, стабилен или подходящ за поста си — особено в силови структури като МВР.
Има и политическа конкуренция за доверие. В такива ситуации политиците се борят не само с решения, а и с образи: кой изглежда по-силен, по-уверен, по-контролиращ ситуацията.
Има и чисто човешки фактор: в напрегнати конфликти често се използва ирония или подценяващ тон, без да е внимателно премислен ефектът върху другия човек.
16:19 14.06.2026
158 Реалист
16:23 14.06.2026
159 Кандев е класи над Демерджиев и Борисов!
16:27 14.06.2026
160 така така
16:28 14.06.2026
161 Даката
16:28 14.06.2026
162 Питам само?!
16:29 14.06.2026