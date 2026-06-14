Бойко Борисов за изслушването на Кандев в НС: Не исках да стане едно ревливо, трагично представление

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуални политически теми по време на брифинг в Шумен, като засегна работата на новото правителство, предстоящото теглене на нов държавен дълг и подкрепата за Украйна.

По повод новия кабинет Борисов заяви, че той трябва да получи време, за да покаже резултати.

„Смятаме, че трябва да се даде 100-дневен толеранс. Като една системна партия смятаме, че това е правилното“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и предстоящото поемане на нов дълг до 3,8 млрд. евро, като подчерта, че е наясно с отговорността, която носи управлението на държавата.

„Три пъти съм бил премиер и съм носил отговорност“, заяви Борисов.

По думите му ГЕРБ е оставила след себе си видими резултати в инфраструктурата и развитието на страната.

„Само ни нападат и ние само строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ“, каза той.

Борисов коментира и темата за военната помощ за Украйна, след като беше запитан за евентуално спиране на доставките.

„България не е дарявала оръжия. България продаваше оръжия, като член на Европейския съюз помагаме“, посочи той.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че подкрепата за Украйна не означава липса на критичност към управлението в страната.

„Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, но помагаме на украинския народ, който бива бомбардиран“, каза Борисов.

Той коментира и ситуацията около Георги Кандев - който подаде оставка като главен секретар на МВР, като обясни защо е гласувал против той да се яви в парламента.

„Мислех, че Кандев като каже А, ще каже и Б, особено като видях, че се разплака. Затова и гласувах против да идва в парламента, за да не стане едно ревливо, трагично представление“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов направи коментарите си по време на посещение в Шумен, където отговори на въпроси, свързани с работата на новия кабинет и актуалната политическа обстановка.