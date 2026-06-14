Бесният Тръмп след удара на Израел по Бейрут: Защо направи това, Биби?! Ти нямаш здрав разум!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключително недоволен от решението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да нанесе удари по цели на Хизбула в Бейрут и го е информирал за мнението си, предаде Axios.
„Защо, по дяволите, Биби трябваше да извърши този проклет удар? Бях толкова бесен. Казах му го ясно. Той няма здрав разум. Казах му го ясно“, цитира думите на Тръмп журналистът от Axios Барак Равид в X. Преди това той е заявил, че тези събития не трябва да пречат на подписването на меморандума между САЩ и Иран на 14 юни.
Според журналиста на Fox News Трей Ингст, Тръмп също е казал на Нетаняху „да не извършва допълнителни удари срещу Хизбула, за да не се отрази на сделката“. Журналистът уточни също, че Тръмп смята, че сделката с Иран ще бъде подписана в рамките на следващите два до три часа, първо по електронен път, а след това лично седмица по-късно в Европа.
Тръмп заяви, че меморандумът между САЩ и Иран е трябвало да бъде подписан, но церемонията е била отложена с няколко часа поради израелски удари по цели на Хизбула в Бейрут.
„Това преобърна всичко. Това забави подписването с няколко часа. Трябваше да се случи сега. Но е насрочено за няколко часа по-късно“, цитира думите на Тръмп журналистът от Axios Барак Равид в X.
„Това е толкова лошо, не можех да повярвам. Един час преди да подпишем споразумението“, добави Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рамбо Силек
В Аляска студ и вечен лед,
но в Кремъл пламнал е разчет:
„О, Анкоридж! О, славен дух!
Спаси ни от фалита кух!“
Серьожа Лавров, цял в мъгла,
на Путин шепне на ухо:
„Сега ще вържем ний ума
на Тръмп със нашето перо!
Ще дойде Доналд – благодат!
Ще каже: "Вземайте Донбас!"
И Киев в паника и страх
ще клекне унизен пред нас!“
Но Тръмп си гледа своя голф,
духът в Аляска си мълчи,
а планът – на парчета, бол,
и Кремъл пак от яд бучи.
„Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
„Нали ни обещаха мир?
Украйна пак не пада на колѐне,
а духът се оказа... чист ефир!“
Така във ледната пустиня,
сред сняг, пингвини и тъга,
умря и руската надежда,
че ще плати Тръмп сметката!
Коментиран от #8
20:13 14.06.2026
2 Кайчо
20:13 14.06.2026
3 Колю
20:14 14.06.2026
4 Да,бе
20:14 14.06.2026
5 Стоянчо
20:14 14.06.2026
6 Ъъъ
Коментиран от #17
20:16 14.06.2026
7 БеГемот
20:20 14.06.2026
8 рамбокенефа
До коментар #1 от "Рамбо Силек":миличка искам датипърдя в устенцето
20:21 14.06.2026
9 Долен
20:24 14.06.2026
10 БездарА
20:26 14.06.2026
11 Мдааа
20:28 14.06.2026
12 долу сащ
20:31 14.06.2026
13 Айде бе
20:32 14.06.2026
14 Сталин
20:34 14.06.2026
15 Баща му на тоя ненормалник
20:35 14.06.2026
16 Ха ха ха ха
20:35 14.06.2026
17 Още още
До коментар #6 от "Ъъъ":И Обора, тогава ще настъпи мир на земята.
20:36 14.06.2026
18 Kaлпазанин
20:39 14.06.2026
19 Лост
20:44 14.06.2026
20 Биби
20:47 14.06.2026
21 Руски фактически новини
20:50 14.06.2026
22 БУКВАТА "Ч"
Коментиран от #29
20:54 14.06.2026
23 Ако Иран не отговорят подобаващо
Не можем да бъдем сигурни, дали Тръмп не играе театър на "ядосан на Биби"
20:54 14.06.2026
24 БУКВАТА "Ч"
20:56 14.06.2026
25 Двама
20:56 14.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 604
20:58 14.06.2026
28 БУКВАТА "Ч"
20:59 14.06.2026
29 604
До коментар #22 от "БУКВАТА "Ч"":Ей надрусаняк напред към розовата къща..
21:00 14.06.2026
30 БУКВАТА "Ч"
21:02 14.06.2026
31 дядо поп
21:03 14.06.2026
32 Валерко
21:04 14.06.2026
33 Направо му се моли Рижия клоун
21:05 14.06.2026