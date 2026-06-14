Бесният Тръмп след удара на Израел по Бейрут: Защо направи това, Биби?! Ти нямаш здрав разум!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключително недоволен от решението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да нанесе удари по цели на Хизбула в Бейрут и го е информирал за мнението си, предаде Axios.

„Защо, по дяволите, Биби трябваше да извърши този проклет удар? Бях толкова бесен. Казах му го ясно. Той няма здрав разум. Казах му го ясно“, цитира думите на Тръмп журналистът от Axios Барак Равид в X. Преди това той е заявил, че тези събития не трябва да пречат на подписването на меморандума между САЩ и Иран на 14 юни.

Според журналиста на Fox News Трей Ингст, Тръмп също е казал на Нетаняху „да не извършва допълнителни удари срещу Хизбула, за да не се отрази на сделката“. Журналистът уточни също, че Тръмп смята, че сделката с Иран ще бъде подписана в рамките на следващите два до три часа, първо по електронен път, а след това лично седмица по-късно в Европа.

Тръмп заяви, че меморандумът между САЩ и Иран е трябвало да бъде подписан, но церемонията е била отложена с няколко часа поради израелски удари по цели на Хизбула в Бейрут.

„Това преобърна всичко. Това забави подписването с няколко часа. Трябваше да се случи сега. Но е насрочено за няколко часа по-късно“, цитира думите на Тръмп журналистът от Axios Барак Равид в X.

„Това е толкова лошо, не можех да повярвам. Един час преди да подпишем споразумението“, добави Тръмп.