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Бесният Тръмп след удара на Израел по Бейрут: Защо направи това, Биби?! Ти нямаш здрав разум!

Бесният Тръмп след удара на Израел по Бейрут: Защо направи това, Биби?! Ти нямаш здрав разум!

14 Юни, 2026 20:01, обновена 14 Юни, 2026 20:09 2 067 33

  • тръмп-
  • нетаняху-
  • сащ-
  • израел-
  • иран-
  • ливан

Атаката по ливанската столица отложила подписването на споразумението с Техеран, но "само с няколко часа"

Бесният Тръмп след удара на Израел по Бейрут: Защо направи това, Биби?! Ти нямаш здрав разум! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключително недоволен от решението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да нанесе удари по цели на Хизбула в Бейрут и го е информирал за мнението си, предаде Axios.

„Защо, по дяволите, Биби трябваше да извърши този проклет удар? Бях толкова бесен. Казах му го ясно. Той няма здрав разум. Казах му го ясно“, цитира думите на Тръмп журналистът от Axios Барак Равид в X. Преди това той е заявил, че тези събития не трябва да пречат на подписването на меморандума между САЩ и Иран на 14 юни.

Според журналиста на Fox News Трей Ингст, Тръмп също е казал на Нетаняху „да не извършва допълнителни удари срещу Хизбула, за да не се отрази на сделката“. Журналистът уточни също, че Тръмп смята, че сделката с Иран ще бъде подписана в рамките на следващите два до три часа, първо по електронен път, а след това лично седмица по-късно в Европа.

Тръмп заяви, че меморандумът между САЩ и Иран е трябвало да бъде подписан, но церемонията е била отложена с няколко часа поради израелски удари по цели на Хизбула в Бейрут.

„Това преобърна всичко. Това забави подписването с няколко часа. Трябваше да се случи сега. Но е насрочено за няколко часа по-късно“, цитира думите на Тръмп журналистът от Axios Барак Равид в X.

„Това е толкова лошо, не можех да повярвам. Един час преди да подпишем споразумението“, добави Тръмп.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рамбо Силек

    4 33 Отговор
    Духът на Анкоридж“ (Или как Вова и Серьожа чакаха Доналд)

    В Аляска студ и вечен лед,
    но в Кремъл пламнал е разчет:
    „О, Анкоридж! О, славен дух!
    Спаси ни от фалита кух!“

    Серьожа Лавров, цял в мъгла,
    на Путин шепне на ухо:
    „Сега ще вържем ний ума
    на Тръмп със нашето перо!

    Ще дойде Доналд – благодат!
    Ще каже: "Вземайте Донбас!"
    И Киев в паника и страх
    ще клекне унизен пред нас!“

    Но Тръмп си гледа своя голф,
    духът в Аляска си мълчи,
    а планът – на парчета, бол,
    и Кремъл пак от яд бучи.

    „Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
    „Нали ни обещаха мир?
    Украйна пак не пада на колѐне,
    а духът се оказа... чист ефир!“

    Така във ледната пустиня,
    сред сняг, пингвини и тъга,
    умря и руската надежда,
    че ще плати Тръмп сметката!

    Коментиран от #8

    20:13 14.06.2026

  • 2 Кайчо

    46 2 Отговор
    Биби се гаври с Дони!

    20:13 14.06.2026

  • 3 Колю

    32 2 Отговор
    лудия БиБи

    20:14 14.06.2026

  • 4 Да,бе

    43 2 Отговор
    На юдеин вяра да нямаш,даже и мъртъв е по-сигурно да се изгори...Може и на газ..

    20:14 14.06.2026

  • 5 Стоянчо

    26 2 Отговор
    Биби си прави каквото иска.

    20:14 14.06.2026

  • 6 Ъъъ

    46 6 Отговор
    Унищожете Израел и Близкия изток ще мирне.

    Коментиран от #17

    20:16 14.06.2026

  • 7 БеГемот

    33 2 Отговор
    Ко са прай на ударен ....Биби не ще мир и се опитва да го въвлече в безкраен конфликт....Биби оцелява така политически...ако има мир е чао а и може да се окаже в съда....

    20:20 14.06.2026

  • 8 рамбокенефа

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Рамбо Силек":

    миличка искам датипърдя в устенцето

    20:21 14.06.2026

  • 9 Долен

    24 2 Отговор
    Смахнат евреин.Да го смачкат от всички страни 😡😡😡😡

    20:24 14.06.2026

  • 10 БездарА

    7 1 Отговор
    И, двамата Биби сте му в ръцете, ..

    20:26 14.06.2026

  • 11 Мдааа

    14 6 Отговор
    Слугата пита господаря, "защо ве господарю Биби"???

    20:28 14.06.2026

  • 12 долу сащ

    20 1 Отговор
    защото евреите са гадове, искат всичко за себе си, искат цялата планета да изядат ако могат, добре, че не могат! скоро ще ги подгонят както преди 80 г, на всички им писна от тях

    20:31 14.06.2026

  • 13 Айде бе

    20 1 Отговор
    И двамата са пълни циркаджии. Бла бла бла и дотам…

    20:32 14.06.2026

  • 14 Сталин

    16 5 Отговор
    Само вижте единствено в цял свят Иран и хутите защитават християните в Ливан от световните терористи

    20:34 14.06.2026

  • 15 Баща му на тоя ненормалник

    9 1 Отговор
    биби тъй ли реши да го прави , когато най - не му се.......ше.

    20:35 14.06.2026

  • 16 Ха ха ха ха

    11 5 Отговор
    На рижата му дърпат конците от еврейската ложа и той се прави на лош. Пълен смях.

    20:35 14.06.2026

  • 17 Още още

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъ":

    И Обора, тогава ще настъпи мир на земята.

    20:36 14.06.2026

  • 18 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    И остана да ви повярваме на клоуните от ционисткия цирк

    20:39 14.06.2026

  • 19 Лост

    9 1 Отговор
    Следва логичният въпрос -""А след подписването може ли?".

    20:44 14.06.2026

  • 20 Биби

    8 1 Отговор
    Подарък за ЧРД, скъпи Доналд.

    20:47 14.06.2026

  • 21 Руски фактически новини

    4 1 Отговор
    Вие и преди пак писахте че Тръмп и Нетаняху се карали, а истината се оказа, че няма такова нещо

    20:50 14.06.2026

  • 22 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Напред в ютюбе: със.... "Army of Lovers - The Grand Fatigue (The Nuzak Remix) 🎤 Live | Sweden, 1994"

    Коментиран от #29

    20:54 14.06.2026

  • 23 Ако Иран не отговорят подобаващо

    4 1 Отговор
    веднага срещу Израел, значи са клекнали. И Тръмп ще продължи да ги напъва.

    Не можем да бъдем сигурни, дали Тръмп не играе театър на "ядосан на Биби"

    20:54 14.06.2026

  • 24 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Българи.... Напред в ютюбе: със "Ruslana - Wild Dances (LIVE) | Ukraine 🇺🇦 | Grand Final | Winner of Eurovision 2004"

    20:56 14.06.2026

  • 25 Двама

    0 1 Отговор
    измамници си прехвърлят топката!

    20:56 14.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 604

    0 0 Отговор
    Фаттки продюкшън дързоуст и люоумпинизъм 20765 епизод.

    20:58 14.06.2026

  • 28 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Българи..... Напред в ютюбе: със "DARA - Bangaranga (LIVE) | Bulgaria 🇧🇬 | Grand Final | Winner of Eurovision 2026"

    20:59 14.06.2026

  • 29 604

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "БУКВАТА "Ч"":

    Ей надрусаняк напред към розовата къща..

    21:00 14.06.2026

  • 30 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Българи..... Напред в ьютюбе: със "Elitsa Todorova Stoyan Yankulov - Water (LIVE) | Bulgaria 🇧🇬 | Grand Final | Eurovision 2007"

    21:02 14.06.2026

  • 31 дядо поп

    1 0 Отговор
    Циркаджии.

    21:03 14.06.2026

  • 32 Валерко

    0 0 Отговор
    Биби си прави бибитки с рижавия полуидиот

    21:04 14.06.2026

  • 33 Направо му се моли Рижия клоун

    0 0 Отговор
    Иран брани хизбула, които регулярно нападат Израел и Тръмп иска Биби да си трае, само да стане тая проклета сделка, че Рижия съвсем олекна в международен и вътрешен план.

    21:05 14.06.2026