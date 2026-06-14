Зеленски: Тръмп ми каза, че всичко е започнало с Крим и слабото ни тогавашно ръководство

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във видеообръщение, че се е съгласил с американския си колега Доналд Тръмп да се срещнат в Европа, където и двамата лидери ще присъстват на срещата на върха на Г-7.

„Току-що говорих с президента на Съединените американски щати – президента Тръмп. Поздравих го за рождения му ден и за Деня на американската армия: днес са два празника в Америка и проведохме много добър разговор“, каза Зеленски.

Според него те са обсъдили много ключови теми – „за войната, нейните корени, дипломатическите възможности и позициите на нашите партньори.“

„Разговаряхме дълго време. Много подробно. Имаме едно желание към президента Тръмп – „Всички украинци искат най-накрая да бъде постигнат мир, да постигнем този успех заедно с Америка, заедно с всички наши партньори. Това е най-важното нещо, което всички искаме, и е важно американското общество да подкрепи напълно украинските ни стремежи за достоен мир – да ни подкрепя в защитата ни от руска война“, отбеляза президентът.

Той каза, че думите на президента Тръмп са „абсолютно правилни“ днес, по-специално „относно нашия Крим“, казвайки, че „всичко започна с анексирането на Крим от Русия и че ако тогава е имало силно ръководство, цялата тази война просто нямаше да се случи“.

„Благодарих на президента на Съединените американски щати за цялата помощ, която Съединените щати са ни оказали.“ „Съгласихме се да се срещнем с него: през следващите дни ще се проведат срещи на Г-7 в Европа и, разбира се, Украйна и нашата отбрана, възможностите ни за постигане на мир ще бъдат сред основните теми“, добави украинският президент.

Както УНИАН съобщи по-рано, в медиите се появиха съобщения, че Тръмп и Зеленски може да се срещнат в кулоарите на работната сесия на Г-7. На въпроса дали е планирана двустранна среща между Тръмп и Зеленски, американски служител отговори, че лидерите „може да се срещнат в кулоарите“. Към 13 юни обаче не е била насрочена двустранна среща.

Съобщихме също, че на срещата на върха на Г-7 лидерите ще се опитат да убедят Тръмп да преразгледа позицията си по отношение на Русия. Освен това Европа иска да демонстрира на Тръмп готовността си да води диалог с Москва, като едновременно с това засилва санкциите и увеличава военната подкрепа за Украйна.

Politico отбеляза, че Украйна се насочва към Г-7 с нови козове в арсенала си. Наскоро тя постигна успех с дроновете си, стабилизирайки фронта и разширявайки сътрудничеството с европейските си партньори. С това Киев и неговите съюзници се надяват да убедят американския президент Тръмп да обърне повече внимание на войната в Украйна.