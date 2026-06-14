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Зеленски: Тръмп ми каза, че всичко е започнало с Крим и слабото ни тогавашно ръководство
  Тема: Украйна

Зеленски: Тръмп ми каза, че всичко е започнало с Крим и слабото ни тогавашно ръководство

14 Юни, 2026 20:50, обновена 14 Юни, 2026 20:58 2 752 155

  • тръмп-
  • зеленски-
  • война-
  • преговори-
  • украйна-
  • русия

Предадох му, че искаме подкрепата на САЩ за достоен мир, заяви украинският президент

Зеленски: Тръмп ми каза, че всичко е започнало с Крим и слабото ни тогавашно ръководство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във видеообръщение, че се е съгласил с американския си колега Доналд Тръмп да се срещнат в Европа, където и двамата лидери ще присъстват на срещата на върха на Г-7.

„Току-що говорих с президента на Съединените американски щати – президента Тръмп. Поздравих го за рождения му ден и за Деня на американската армия: днес са два празника в Америка и проведохме много добър разговор“, каза Зеленски.

Според него те са обсъдили много ключови теми – „за войната, нейните корени, дипломатическите възможности и позициите на нашите партньори.“

„Разговаряхме дълго време. Много подробно. Имаме едно желание към президента Тръмп – „Всички украинци искат най-накрая да бъде постигнат мир, да постигнем този успех заедно с Америка, заедно с всички наши партньори. Това е най-важното нещо, което всички искаме, и е важно американското общество да подкрепи напълно украинските ни стремежи за достоен мир – да ни подкрепя в защитата ни от руска война“, отбеляза президентът.

Той каза, че думите на президента Тръмп са „абсолютно правилни“ днес, по-специално „относно нашия Крим“, казвайки, че „всичко започна с анексирането на Крим от Русия и че ако тогава е имало силно ръководство, цялата тази война просто нямаше да се случи“.

„Благодарих на президента на Съединените американски щати за цялата помощ, която Съединените щати са ни оказали.“ „Съгласихме се да се срещнем с него: през следващите дни ще се проведат срещи на Г-7 в Европа и, разбира се, Украйна и нашата отбрана, възможностите ни за постигане на мир ще бъдат сред основните теми“, добави украинският президент.

Както УНИАН съобщи по-рано, в медиите се появиха съобщения, че Тръмп и Зеленски може да се срещнат в кулоарите на работната сесия на Г-7. На въпроса дали е планирана двустранна среща между Тръмп и Зеленски, американски служител отговори, че лидерите „може да се срещнат в кулоарите“. Към 13 юни обаче не е била насрочена двустранна среща.

Съобщихме също, че на срещата на върха на Г-7 лидерите ще се опитат да убедят Тръмп да преразгледа позицията си по отношение на Русия. Освен това Европа иска да демонстрира на Тръмп готовността си да води диалог с Москва, като едновременно с това засилва санкциите и увеличава военната подкрепа за Украйна.

Politico отбеляза, че Украйна се насочва към Г-7 с нови козове в арсенала си. Наскоро тя постигна успех с дроновете си, стабилизирайки фронта и разширявайки сътрудничеството с европейските си партньори. С това Киев и неговите съюзници се надяват да убедят американския президент Тръмп да обърне повече внимание на войната в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Град Козлодуй

    21 51 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #8, #13

    21:01 14.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    44 5 Отговор
    Малко реклама преди срещата на Г7!

    21:01 14.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Надеждата

    54 11 Отговор
    е умряла заедно с Украйна. Големият батко каза че полуразложен труп не може да бъде реанимиран.

    21:02 14.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бахтимир

    29 6 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Геймър съм ама украинска армия още в игрите не съм засичал....сподели в коя ? Да пробвам нещо ново и аз

    21:05 14.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 2222

    16 47 Отговор
    Войната започна в Крим и ще завърши в Крим.
    Кримчани нямат гориво, а магазините се изпразват. Започват масово да напускат.

    Коментиран от #14

    21:06 14.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шопо

    43 11 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Никой не може да победи Русия.
    Помощ от България това е смешно, все едно помощ от Столипиново и Факултета.

    Коментиран от #18

    21:09 14.06.2026

  • 14 Квичат Z блогърите

    20 16 Отговор

    До коментар #10 от "2222":

    Остава ни да чакаме украински десант в Крим:))

    Коментиран от #25, #141

    21:09 14.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ?????

    6 3 Отговор
    Уф.
    Още по-назад до и ще познае.

    21:11 14.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Другаря Ким

    17 6 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    ТСВ ще бъде с ядрено оръжие.

    21:12 14.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И какво се случи

    30 8 Отговор
    преди случката с Крим, та се стигна до случката с Крим???

    И по-късно, какво се случи в Истанбул, та Украйна да загуби още територии и половината си население- под чие правителство???

    Зелко, няма ли да каже най-накрая, какво разбира под "справедлив мир" и кой го решава?!

    Коментиран от #27, #30

    21:14 14.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 КРИМ ОТ ПОЛУОСТРОВ

    11 19 Отговор
    Ще стане Остров

    УКРАИНСКИ ОСТРОВ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:14 14.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Соломон

    12 32 Отговор

    До коментар #14 от "Квичат Z блогърите":

    Украинците няма нужда да правят нищо освен да удрят по логистиката.Руснаците сами ще избягат след като няма доставки на вода,гориво и храна и боеприпаси.А между временно бензин няма на много места включително и в Москва и Санкт Петрбург.Игрите на глада сега започват

    Коментиран от #44, #66

    21:17 14.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 име

    19 4 Отговор
    Вдичко започна още преди курабийките на викито нюланд. Още преди това е подготвяна работата.

    21:18 14.06.2026

  • 30 Соломон

    9 28 Отговор

    До коментар #20 от "И какво се случи":

    Справедлив мир е Русия да престане да бомбандира Украйна и да изтегли платените си убийци от територията и.Включително и Крим

    Коментиран от #36, #38, #55

    21:19 14.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БУНКЕРНА ШПАКЛА

    12 3 Отговор
    СКЪПИ ДОНАЛД

    ТИ СИ БРИЛЯНТЕН ПОЛИТИК.!

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    КАКВИ СА ТЕЗИ ШПАКЛИ

    ОТ КУЦОКРАКОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:20 14.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тиква

    14 5 Отговор
    Подла окрабандеровска зурла,осраинци хиени на света.

    21:20 14.06.2026

  • 35 И кой

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Васил":

    трябваше направи това??:) Обясни как!
    С товарене насила на меки китки в бусове ли?

    21:20 14.06.2026

  • 36 Е да беше по активен

    18 5 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    като САЩ тикаше Украйна към война!

    Коментиран от #42

    21:21 14.06.2026

  • 37 куцук , куцук

    14 7 Отговор
    На колене в Кремъл да подписваш капитулацията !!

    21:22 14.06.2026

  • 38 име

    17 8 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    Ако бандерите не бомбардираха украинци в Донбас, сега нямаше руснаците да ги бомбардират. А справедлив мир е когато всички бандери се кротнат на 2м под земята.

    Коментиран от #45, #52, #56

    21:22 14.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 една жена на пазара така ми каза

    15 5 Отговор
    Отивай да молиш за мир и вземи и Урсула да ти държи ръката .

    21:24 14.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Соломон

    7 14 Отговор

    До коментар #36 от "Е да беше по активен":

    Как точно САЩ е тикал Украйна да воюва.Русия е тази която анексира Крим и вкара войски в Донбас и Луганск представяйки ги като местно опълчение.А през 2022г заърши това което започна през 2014г

    Коментиран от #51, #59, #136, #140

    21:25 14.06.2026

  • 43 Медводков линията 🤡

    6 9 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    21:25 14.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Копейкин

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    Така ли се роди или после изпростя?

    21:25 14.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 жик так

    15 5 Отговор
    Путин поздрави Тръмп за 80-ия му рожден ден, Уиткоф и Къшнър отново отиват в Русия ?!!

    Работата отива на изуй гащи !
    Всички ще молят Путин да спре войната !

    Коментиран от #58

    21:26 14.06.2026

  • 48 Путилифоня

    13 7 Отговор
    Войната в Украйна е голям провал на Великобритания и САЩ, за който ще плати ЕС. Зеленко очаква обаждане кога да развее белия памперс.

    21:26 14.06.2026

  • 49 Европеец

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ли":

    Спрях за коментирам зеленият просяк милионер, Но мога да кажа по статията, че е достоен Мир за Украйна е позорен Мир за Русия.. Русия се отказал за порожие Херсон иска само Донбас, ама за линия не го дава, следователно войната ще продължи до кога един Господ знае..... Либералният Путин също съм на път да спра да го коментирам, само ще кажа че за пет години война не постигна нищо от целите и задачите на специалната военна операция, напротив загуби много..... Интересно след време като подпишат как ще обявят часа спечелили победили в тая война......

    Коментиран от #61

    21:26 14.06.2026

  • 50 Предполагам

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Путлето ,":

    По майчината ти линия?

    21:26 14.06.2026

  • 51 Е ти де беше до сега 😄

    13 2 Отговор

    До коментар #42 от "Соломон":

    Ще анексира разбира се след като САЩ направи преврат в Украйна! В пропагандата няма да се информираш.

    21:26 14.06.2026

  • 52 Путлеристан 🤮🤮

    4 11 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    Искаш да кажеш че орковете от блатата са нещо по добро??? Ахахахахахахахааааа

    Коментиран от #57, #63

    21:26 14.06.2026

  • 53 Той му бил казал

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мамин сладък":

    Утре като види борсата ще му каже нещо друго

    21:27 14.06.2026

  • 54 ха ха ха ....

    10 5 Отговор

    До коментар #46 от "Възраждане":

    Г7 ли са най развитите държави ?
    Или може би имаш предвид тия с най много дългове ?

    21:27 14.06.2026

  • 55 Ако е това

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    Тръмп ли ще му го достави "справедливия мир" или Духа от вълшебната лампа на Аладин? Или Брендо?
    Справедливо е да посетиш психиатър, ако не късно.

    21:27 14.06.2026

  • 56 Соломон

    6 20 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    Така наречените бандери или АЗОВ са създадени след анексирането на Крим и вкарването на войски в Донбас.Тези който бомбиха населението на Донбас бяха от руската армия

    Коментиран от #154

    21:28 14.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Това кога ще стане?

    3 11 Отговор

    До коментар #47 от "жик так":

    Преди или след като пукне Путин?Ти как мислиш?

    21:28 14.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Рублевка

    9 1 Отговор
    Казват, че Зеленски е откраднал пет милиарда. Това ще се изясни от компетентните органи.
    Имаше едно време един диктатор Маркос. Той беше откраднал 50 милиарда. НЕ БЕШЕ КОМУНИСТ И ПРИЯТЕЛ НА СССР но американците го обезкостиха напълно. До последния спукан цент. И семейството му обезкостиха.

    21:30 14.06.2026

  • 61 Ами не мислите

    12 2 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Тази война няма да свърши, докато украинският народ не свали режима. Не територии са важни. Те са ясни, че Русия си ги вземе до Днепър.

    21:30 14.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ха ха ха ....

    10 4 Отговор

    До коментар #52 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Орката си ти брат !
    Бас държа че в Московското метро е десет пъти по чисто и по красиво отколкото у вас ...

    Коментиран от #72, #74

    21:31 14.06.2026

  • 64 ПЪРВО КРИМ СИ Е РУСКИ

    14 5 Отговор
    ОТ ПАНТИ ВЕКОВЕ. ВТОРО КО ТИ КАЗВА ТОЯ ШМАТКО Е ЛЪЖИ КАКТО И ТИ ЛЪЖЕШ ПРОСИШ И КРАДЕТЕ ЯКО. И ТИ КАКТО НЕГО... ПРОВЕДОХМЕ МНОГО ДОБЪР РАЗГОВОР ЗАБРАВИ ДВА ПЪТИ МНОГО МНОГО ДОБЪР РАЗГОВОР. И НАКРАЯ ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ ОТ ГОДИНИ ВАШИ.

    21:32 14.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Това са безспорни

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Факти.

    21:32 14.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Рублевка

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "Соломон":

    Ти си мечтател, фантазьор или просто платен клакьор.

    21:33 14.06.2026

  • 70 Жеко

    13 1 Отговор

    До коментар #67 от "Соломон":

    Ти па кога си контактувал с Прогожин и Гиркин ?

    Коментиран от #77, #81

    21:33 14.06.2026

  • 71 Цомчо Плюнката

    5 15 Отговор

    До коментар #65 от "Куфарче тоалетна":

    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене,то те няма да могат да отидат на него.

    Коментиран от #78

    21:34 14.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Това са безспорни

    1 9 Отговор

    До коментар #67 от "Соломон":

    Факти.

    21:34 14.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Соломон

    1 9 Отговор

    До коментар #70 от "Жеко":

    Така ли си се родил .Живем в ерата на интернета

    21:35 14.06.2026

  • 78 Коце К

    3 7 Отговор

    До коментар #71 от "Цомчо Плюнката":

    ЛОЛ това добро ще си го запиша и ще го предам на другарка мутрофанова на следващата ни среща 🤩❤️

    21:36 14.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ол1гофрен,

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Жеко":

    Има видеа и с Гиркин и с Пригожин.

    21:36 14.06.2026

  • 82 Тоя па

    9 1 Отговор

    До коментар #62 от "Соломон":

    С фалшивото име?! Фалшиво е, защото Соломон не е бил тъп!!!

    Коментиран от #93

    21:36 14.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Овчи,

    2 9 Отговор

    До коментар #80 от "здравей паун":

    Колко метра останаха до Киев?М?

    Коментиран от #90, #113

    21:38 14.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    5 3 Отговор
    Има филмче в интернет, където Стивън Сегал чете лекция по историята на Крим. Много е убедителен. Вярвам му!

    21:38 14.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Точно така

    12 2 Отговор
    "Освен това Европа иска да демонстрира на Тръмп готовността си да води диалог с Москва, като едновременно с това засилва санкциите и увеличава военната подкрепа за Украйна."

    Москва ще води диалог с Европа, ама утре по роса!

    21:40 14.06.2026

  • 90 На тебе

    5 1 Отговор

    До коментар #84 от "Овчи,":

    Ти останаха още седем сантиметра, но колкото и да напъвам, не влизат!

    21:40 14.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #82 от "Тоя па":

    Тоя па.Как е твоето име.

    Коментиран от #99

    21:43 14.06.2026

  • 94 Я сие би май

    1 4 Отговор

    До коментар #80 от "здравей паун":

    ката.За лека нощ.

    Коментиран от #116

    21:43 14.06.2026

  • 95 ОТСВИРЕН....

    6 2 Отговор
    НАД РУсАН НАвЛЕК

    21:43 14.06.2026

  • 96 Този

    5 1 Отговор

    До коментар #88 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Шииит ти е защото си алчен! Казах ти че не можеш да го събереш целия, плачи сега!

    21:43 14.06.2026

  • 97 Рублевка ,☝️❗

    6 1 Отговор

    До коментар #91 от "Соломон":

    Провокираш садизъм и насилие☝️❗

    21:44 14.06.2026

  • 98 Зеления ще пише три писма

    9 1 Отговор
    Сталин умира и вика Хрушчов при себе си. Казва: „Ти вече управляваш тази държава. Единственото, което ми остава да ти оставя, са три плика. Отваряй ги един по един, когато си в голямо бедствие.

    Идва някаква криза и Хрушчов отваря първия плик. Вътре има писмо, на което пише „обвини всичко на мен, старче“. Прави го и минава.

    Дойде втора криза. Хрушчов отваря втория плик. Вътре писмото гласи „обвини всичко на мен пак“. Прави го и пак минава.

    Идва трета криза, и Хрушчов отваря третия плик. Вътре пише „напиши три писма“.

    21:44 14.06.2026

  • 99 Моше

    8 1 Отговор

    До коментар #93 от "Соломон":

    Ей, Соломон, беше ли на синагога или на прайд?

    21:45 14.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Титак

    9 1 Отговор
    ........да бъде постигнат мир, да постигнем този успех заедно с Америка, заедно с всички наши партньори..........не е така Зеле, мирът се постига с Русия и само с нея.

    21:48 14.06.2026

  • 102 Мда

    8 1 Отговор
    Към 2050, ако още е президент ще може да подпише мирен договор.

    21:48 14.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Моме ти не намесвай

    6 1 Отговор

    До коментар #91 от "Соломон":

    Русите. Аз пиша за това как едни други се унищожават за да грабят. Почти всички са откачалки от лични наблюдения го зная това. Със ОКРАЯНО взимане даване да не си имаш. Така е и със молдованци. А русите са си добрички в болшенството си.

    21:54 14.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Е ко

    4 2 Отговор

    До коментар #106 от "Делю Хайдутин":

    прайш там бе глупав. Те затова за тротка са те фанали с тоя вакуум

    21:55 14.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Зеленчук

    6 0 Отговор
    „всичко започна с анексирането на Крим от Русия "- Не драги . Всичко започна с преврата подкрепян от запада.

    21:56 14.06.2026

  • 110 Зеленски

    10 1 Отговор
    е президент на Украйна точно колкото и аз! И двамата не можем да посочим нито един избирател, който въобще да е гласувал за някой от нас двамата, след като е изтекъл мандата му...

    Коментиран от #119

    21:57 14.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 здравей овчи

    7 1 Отговор

    До коментар #84 от "Овчи,":

    Превзехте ли Курск ?
    Или само първите три букви а ?

    21:57 14.06.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 да бе клепар

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Крим за коя година и коя Есен остана ?!

    21:58 14.06.2026

  • 116 Дако

    4 1 Отговор

    До коментар #94 от "Я сие би май":

    И твоята , и твоята !!!

    21:59 14.06.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 идиоти вън

    7 1 Отговор
    Тоз кога ли ще го предозират?!?!?

    22:03 14.06.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор

    До коментар #120 от "А МОЧАТА?":

    Купи си пластмасова каска, кирка и лопата. Ти ще възстановяваш. И маршировки с песен "Велик е нашият войник", "Изправи се гора от стомана" , българския и руския химн.

    22:05 14.06.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Верно ли че е

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "е да бе ...":

    По 3 ги л@паш?

    Коментиран от #139

    22:12 14.06.2026

  • 130 Ударил Греда

    2 8 Отговор
    В Крим освен бензина... ограничиха вече и яденето.

    22:12 14.06.2026

  • 131 Хо-ха-ха

    8 0 Отговор
    Всичко започна с избора на нацисти за национални герои на Украйна.

    22:22 14.06.2026

  • 132 Безразличен!

    6 0 Отговор
    Ма то па щот,много важно,кво ти бил казал Тръмп...?!

    22:22 14.06.2026

  • 133 Хапчетата...

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Соломон":

    ...спешно...!

    22:25 14.06.2026

  • 134 Спри се

    5 0 Отговор
    Наркоман

    22:27 14.06.2026

  • 135 Той Тръмпи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мамин сладък":

    Миже да му каже и че земята е олоска, а като свърши, почва океан от бЕло.

    22:27 14.06.2026

  • 136 Марш!

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Соломон":

    Марш на училище!

    22:29 14.06.2026

  • 137 Никой

    2 1 Отговор
    Трябва да стане нещо - Западът загуби навремето половин Европа - поради такива един вид маневри. Накрая Русия придоби Източна Европа.

    22:29 14.06.2026

  • 138 Алилуя☝️❗

    4 0 Отговор
    Без статия за Зеленски не мога да спя спокойно. Той пази съня ми от Путин и руската заплаха. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    22:31 14.06.2026

  • 139 е да бе ...

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Верно ли че е":

    Подавам го един на трима .
    На цялото ти семейство .

    22:31 14.06.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Пак не разбрал

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Квичат Z блогърите":

    Десанта хубаво ама месо за десант откъде ще се намери?

    Коментиран от #146

    22:34 14.06.2026

  • 142 Доктор

    4 0 Отговор
    Колко пъти в денонощието занимавате хората с този боклук?

    22:37 14.06.2026

  • 143 Укр

    2 0 Отговор
    Спокойно, Зелчо ще ви влезе докрай...

    22:39 14.06.2026

  • 144 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "Тоя па":

    Че тя границата не е демаркирана. Черно на бяло няма. Двама руснаци ги напоили и те се съгласили на нещо. Все едно да ме напоят в кръчмата и аз да подаря нещо, което не е мое. Апартамента на комшиите, например. Или Айфеловата кула. Или наемателите да обявят независимост и да си изгонят хазяина. Като не щат да връщат с добро чуждото, ще го върнат с бой!

    22:42 14.06.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #141 от "Пак не разбрал":

    Те ингилизите и франсетата се опитаха да правят десант в Крим оная година. Наложи се Макроня да се моли на Путин да му върне оживелите.

    Коментиран от #148

    22:46 14.06.2026

  • 147 Zахарова

    1 1 Отговор
    Путин;
    Срив на икономиката ни, финансова криза и инфлация, изкарване от световния банков съюз, технологично изоставане, спад на добив на петрол и газ, загуба на пазари, тежки санкции, тежка зависимост от Китай в ролята на суровинен роб,изключване от важни световни форуми в областа на спорта, културата и икономиката, приближаване на нато до границите ни- Швеция,Финландия, унищожаване и осакатявате на милион и половина мъже и най- лошото направихме Украйна консолидирана, като общество държава с цели и идеали нация, невъзвратимо отправяща поглед и желание за връзка с цивилизовъна Европа

    22:50 14.06.2026

  • 148 Русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "Рублевка":

    Що за глупост, съвсем изпростя младежо

    22:51 14.06.2026

  • 149 Фактолог

    3 2 Отговор
    Всичко започна много преди това!

    Националната разузнавателна агенция на САЩ публикува информация за американски биолаборатории в Украйна, които са работили с опасни патогени. Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува партида разсекретени документи относно дейността на финансирани от САЩ украински биолаборатории, които са работили с опасни патогени. „Много от тези финансирани от правителството на САЩ биолаборатории са се занимавали с изследвания на опасни и силно заразни патогени, в някои случаи включително изследвания за подобряване на качеството на животните, практически без надзор или контрол“, се казва в изявление на агенцията. В публикуваните документи се споменават няколко такива биолаборатории, включително центрове в Харков, Днепър, Лвов, Виница и Чернигов, където са изследвали патогени, причиняващи антракс, туларемия, свински грип, марбургска треска, ебола, чума и други.

    Тулси Габард ще се пенсионира като директор на Националното разузнаване на 30 юни 2026 г.

    Коментиран от #152, #155

    22:51 14.06.2026

  • 150 Млад еврас

    0 1 Отговор
    Справедлив за кого.

    22:54 14.06.2026

  • 151 Копейките

    2 2 Отговор
    Мрът от завист, че Украйна издуха Русия. Украйна ще излезе от войната мотивирана и сплотина, готова за предизвикателствата при приемате в ЕС. Русия я чака тежък нравствен погром плюс икономически и финансов шок, ако запада реши този път да не я спасява за пореден път

    22:55 14.06.2026

  • 152 Русофил

    2 1 Отговор

    До коментар #149 от "Фактолог":

    Очевидно си се натровил яко с Митрофан

    22:57 14.06.2026

  • 153 А Тръмп,не ти ли каза...?!

    1 2 Отговор
    Да му лапаш рошавите топки от снимката...!

    22:59 14.06.2026

  • 154 име

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Соломон":

    Още през 2011г в украйна украини протестират, че степан бандера и неговите споддръжници се обявяват за национали герои. Самия неонацистки батальон азов може и да е създаден през 2014, но крайния национализъм и неонацизма в Украйна започва да се прокарва още преди това. А колкото до това кой какво започнал, все още има клипчета в нета от събитията - хората организират барикади срещу неонацистите, качени на БТРи и тръгнали да стрелят по хората.

    23:02 14.06.2026

  • 155 Фактолог

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Фактолог":

    Журналистката Лора Лумър разкри,че изхвърлената от ЦРУ Тулси Габардб е използвала материали от руската пропаганда в доклад за " биолабораториите на САЩ в Украйна".
    Тулси Габардб е взела руски изображения върхy,koито е наложено логото на ЦРУ и да представени за "официален документ" на правителството на САЩ.

    Седни си.
    Слаб 2.

    23:06 14.06.2026

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