Зеленски: Тръмп ми каза, че всичко е започнало с Крим и слабото ни тогавашно ръководство

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във видеообръщение, че се е съгласил с американския си колега Доналд Тръмп да се срещнат в Европа, където и двамата лидери ще присъстват на срещата на върха на Г-7.
„Току-що говорих с президента на Съединените американски щати – президента Тръмп. Поздравих го за рождения му ден и за Деня на американската армия: днес са два празника в Америка и проведохме много добър разговор“, каза Зеленски.
Според него те са обсъдили много ключови теми – „за войната, нейните корени, дипломатическите възможности и позициите на нашите партньори.“
„Разговаряхме дълго време. Много подробно. Имаме едно желание към президента Тръмп – „Всички украинци искат най-накрая да бъде постигнат мир, да постигнем този успех заедно с Америка, заедно с всички наши партньори. Това е най-важното нещо, което всички искаме, и е важно американското общество да подкрепи напълно украинските ни стремежи за достоен мир – да ни подкрепя в защитата ни от руска война“, отбеляза президентът.
Той каза, че думите на президента Тръмп са „абсолютно правилни“ днес, по-специално „относно нашия Крим“, казвайки, че „всичко започна с анексирането на Крим от Русия и че ако тогава е имало силно ръководство, цялата тази война просто нямаше да се случи“.
„Благодарих на президента на Съединените американски щати за цялата помощ, която Съединените щати са ни оказали.“ „Съгласихме се да се срещнем с него: през следващите дни ще се проведат срещи на Г-7 в Европа и, разбира се, Украйна и нашата отбрана, възможностите ни за постигане на мир ще бъдат сред основните теми“, добави украинският президент.
Както УНИАН съобщи по-рано, в медиите се появиха съобщения, че Тръмп и Зеленски може да се срещнат в кулоарите на работната сесия на Г-7. На въпроса дали е планирана двустранна среща между Тръмп и Зеленски, американски служител отговори, че лидерите „може да се срещнат в кулоарите“. Към 13 юни обаче не е била насрочена двустранна среща.
Съобщихме също, че на срещата на върха на Г-7 лидерите ще се опитат да убедят Тръмп да преразгледа позицията си по отношение на Русия. Освен това Европа иска да демонстрира на Тръмп готовността си да води диалог с Москва, като едновременно с това засилва санкциите и увеличава военната подкрепа за Украйна.
Politico отбеляза, че Украйна се насочва към Г-7 с нови козове в арсенала си. Наскоро тя постигна успех с дроновете си, стабилизирайки фронта и разширявайки сътрудничеството с европейските си партньори. С това Киев и неговите съюзници се надяват да убедят американския президент Тръмп да обърне повече внимание на войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Град Козлодуй
Коментиран от #8, #13
21:01 14.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дзак
21:01 14.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Надеждата
21:02 14.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бахтимир
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Геймър съм ама украинска армия още в игрите не съм засичал....сподели в коя ? Да пробвам нещо ново и аз
21:05 14.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 2222
Кримчани нямат гориво, а магазините се изпразват. Започват масово да напускат.
Коментиран от #14
21:06 14.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шопо
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Никой не може да победи Русия.
Помощ от България това е смешно, все едно помощ от Столипиново и Факултета.
Коментиран от #18
21:09 14.06.2026
14 Квичат Z блогърите
До коментар #10 от "2222":Остава ни да чакаме украински десант в Крим:))
Коментиран от #25, #141
21:09 14.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ?????
Още по-назад до и ще познае.
21:11 14.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Другаря Ким
До коментар #13 от "Шопо":ТСВ ще бъде с ядрено оръжие.
21:12 14.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И какво се случи
И по-късно, какво се случи в Истанбул, та Украйна да загуби още територии и половината си население- под чие правителство???
Зелко, няма ли да каже най-накрая, какво разбира под "справедлив мир" и кой го решава?!
Коментиран от #27, #30
21:14 14.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 КРИМ ОТ ПОЛУОСТРОВ
УКРАИНСКИ ОСТРОВ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:14 14.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Соломон
До коментар #14 от "Квичат Z блогърите":Украинците няма нужда да правят нищо освен да удрят по логистиката.Руснаците сами ще избягат след като няма доставки на вода,гориво и храна и боеприпаси.А между временно бензин няма на много места включително и в Москва и Санкт Петрбург.Игрите на глада сега започват
Коментиран от #44, #66
21:17 14.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 име
21:18 14.06.2026
30 Соломон
До коментар #20 от "И какво се случи":Справедлив мир е Русия да престане да бомбандира Украйна и да изтегли платените си убийци от територията и.Включително и Крим
Коментиран от #36, #38, #55
21:19 14.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 БУНКЕРНА ШПАКЛА
ТИ СИ БРИЛЯНТЕН ПОЛИТИК.!
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
КАКВИ СА ТЕЗИ ШПАКЛИ
ОТ КУЦОКРАКОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:20 14.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тиква
21:20 14.06.2026
35 И кой
До коментар #5 от "Васил":трябваше направи това??:) Обясни как!
С товарене насила на меки китки в бусове ли?
21:20 14.06.2026
36 Е да беше по активен
До коментар #30 от "Соломон":като САЩ тикаше Украйна към война!
Коментиран от #42
21:21 14.06.2026
37 куцук , куцук
21:22 14.06.2026
38 име
До коментар #30 от "Соломон":Ако бандерите не бомбардираха украинци в Донбас, сега нямаше руснаците да ги бомбардират. А справедлив мир е когато всички бандери се кротнат на 2м под земята.
Коментиран от #45, #52, #56
21:22 14.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 една жена на пазара така ми каза
21:24 14.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Соломон
До коментар #36 от "Е да беше по активен":Как точно САЩ е тикал Украйна да воюва.Русия е тази която анексира Крим и вкара войски в Донбас и Луганск представяйки ги като местно опълчение.А през 2022г заърши това което започна през 2014г
Коментиран от #51, #59, #136, #140
21:25 14.06.2026
43 Медводков линията 🤡
ну паГади
21:25 14.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Копейкин
До коментар #38 от "име":Така ли се роди или после изпростя?
21:25 14.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 жик так
Работата отива на изуй гащи !
Всички ще молят Путин да спре войната !
Коментиран от #58
21:26 14.06.2026
48 Путилифоня
21:26 14.06.2026
49 Европеец
До коментар #1 от "Пак ли":Спрях за коментирам зеленият просяк милионер, Но мога да кажа по статията, че е достоен Мир за Украйна е позорен Мир за Русия.. Русия се отказал за порожие Херсон иска само Донбас, ама за линия не го дава, следователно войната ще продължи до кога един Господ знае..... Либералният Путин също съм на път да спра да го коментирам, само ще кажа че за пет години война не постигна нищо от целите и задачите на специалната военна операция, напротив загуби много..... Интересно след време като подпишат как ще обявят часа спечелили победили в тая война......
Коментиран от #61
21:26 14.06.2026
50 Предполагам
До коментар #41 от "Путлето ,":По майчината ти линия?
21:26 14.06.2026
51 Е ти де беше до сега 😄
До коментар #42 от "Соломон":Ще анексира разбира се след като САЩ направи преврат в Украйна! В пропагандата няма да се информираш.
21:26 14.06.2026
52 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #38 от "име":Искаш да кажеш че орковете от блатата са нещо по добро??? Ахахахахахахахааааа
Коментиран от #57, #63
21:26 14.06.2026
53 Той му бил казал
До коментар #3 от "Мамин сладък":Утре като види борсата ще му каже нещо друго
21:27 14.06.2026
54 ха ха ха ....
До коментар #46 от "Възраждане":Г7 ли са най развитите държави ?
Или може би имаш предвид тия с най много дългове ?
21:27 14.06.2026
55 Ако е това
До коментар #30 от "Соломон":Тръмп ли ще му го достави "справедливия мир" или Духа от вълшебната лампа на Аладин? Или Брендо?
Справедливо е да посетиш психиатър, ако не късно.
21:27 14.06.2026
56 Соломон
До коментар #38 от "име":Така наречените бандери или АЗОВ са създадени след анексирането на Крим и вкарването на войски в Донбас.Тези който бомбиха населението на Донбас бяха от руската армия
Коментиран от #154
21:28 14.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Това кога ще стане?
До коментар #47 от "жик так":Преди или след като пукне Путин?Ти как мислиш?
21:28 14.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Рублевка
Имаше едно време един диктатор Маркос. Той беше откраднал 50 милиарда. НЕ БЕШЕ КОМУНИСТ И ПРИЯТЕЛ НА СССР но американците го обезкостиха напълно. До последния спукан цент. И семейството му обезкостиха.
21:30 14.06.2026
61 Ами не мислите
До коментар #49 от "Европеец":Тази война няма да свърши, докато украинският народ не свали режима. Не територии са важни. Те са ясни, че Русия си ги вземе до Днепър.
21:30 14.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ха ха ха ....
До коментар #52 от "Путлеристан 🤮🤮":Орката си ти брат !
Бас държа че в Московското метро е десет пъти по чисто и по красиво отколкото у вас ...
Коментиран от #72, #74
21:31 14.06.2026
64 ПЪРВО КРИМ СИ Е РУСКИ
21:32 14.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Това са безспорни
До коментар #25 от "Соломон":Факти.
21:32 14.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Рублевка
До коментар #62 от "Соломон":Ти си мечтател, фантазьор или просто платен клакьор.
21:33 14.06.2026
70 Жеко
До коментар #67 от "Соломон":Ти па кога си контактувал с Прогожин и Гиркин ?
Коментиран от #77, #81
21:33 14.06.2026
71 Цомчо Плюнката
До коментар #65 от "Куфарче тоалетна":Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене,то те няма да могат да отидат на него.
Коментиран от #78
21:34 14.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Това са безспорни
До коментар #67 от "Соломон":Факти.
21:34 14.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Соломон
До коментар #70 от "Жеко":Така ли си се родил .Живем в ерата на интернета
21:35 14.06.2026
78 Коце К
До коментар #71 от "Цомчо Плюнката":ЛОЛ това добро ще си го запиша и ще го предам на другарка мутрофанова на следващата ни среща 🤩❤️
21:36 14.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ол1гофрен,
До коментар #70 от "Жеко":Има видеа и с Гиркин и с Пригожин.
21:36 14.06.2026
82 Тоя па
До коментар #62 от "Соломон":С фалшивото име?! Фалшиво е, защото Соломон не е бил тъп!!!
Коментиран от #93
21:36 14.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Овчи,
До коментар #80 от "здравей паун":Колко метра останаха до Киев?М?
Коментиран от #90, #113
21:38 14.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Хахаха!🎺🥳😀
21:38 14.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Точно така
Москва ще води диалог с Европа, ама утре по роса!
21:40 14.06.2026
90 На тебе
До коментар #84 от "Овчи,":Ти останаха още седем сантиметра, но колкото и да напъвам, не влизат!
21:40 14.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Соломон
До коментар #82 от "Тоя па":Тоя па.Как е твоето име.
Коментиран от #99
21:43 14.06.2026
94 Я сие би май
До коментар #80 от "здравей паун":ката.За лека нощ.
Коментиран от #116
21:43 14.06.2026
95 ОТСВИРЕН....
21:43 14.06.2026
96 Този
До коментар #88 от "Димяща ушанка 🤩💀":Шииит ти е защото си алчен! Казах ти че не можеш да го събереш целия, плачи сега!
21:43 14.06.2026
97 Рублевка ,☝️❗
До коментар #91 от "Соломон":Провокираш садизъм и насилие☝️❗
21:44 14.06.2026
98 Зеления ще пише три писма
Идва някаква криза и Хрушчов отваря първия плик. Вътре има писмо, на което пише „обвини всичко на мен, старче“. Прави го и минава.
Дойде втора криза. Хрушчов отваря втория плик. Вътре писмото гласи „обвини всичко на мен пак“. Прави го и пак минава.
Идва трета криза, и Хрушчов отваря третия плик. Вътре пише „напиши три писма“.
21:44 14.06.2026
99 Моше
До коментар #93 от "Соломон":Ей, Соломон, беше ли на синагога или на прайд?
21:45 14.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Титак
21:48 14.06.2026
102 Мда
21:48 14.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Моме ти не намесвай
До коментар #91 от "Соломон":Русите. Аз пиша за това как едни други се унищожават за да грабят. Почти всички са откачалки от лични наблюдения го зная това. Със ОКРАЯНО взимане даване да не си имаш. Така е и със молдованци. А русите са си добрички в болшенството си.
21:54 14.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Е ко
До коментар #106 от "Делю Хайдутин":прайш там бе глупав. Те затова за тротка са те фанали с тоя вакуум
21:55 14.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Зеленчук
21:56 14.06.2026
110 Зеленски
Коментиран от #119
21:57 14.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 здравей овчи
До коментар #84 от "Овчи,":Превзехте ли Курск ?
Или само първите три букви а ?
21:57 14.06.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 да бе клепар
До коментар #87 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Крим за коя година и коя Есен остана ?!
21:58 14.06.2026
116 Дако
До коментар #94 от "Я сие би май":И твоята , и твоята !!!
21:59 14.06.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 идиоти вън
22:03 14.06.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #120 от "А МОЧАТА?":Купи си пластмасова каска, кирка и лопата. Ти ще възстановяваш. И маршировки с песен "Велик е нашият войник", "Изправи се гора от стомана" , българския и руския химн.
22:05 14.06.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Верно ли че е
До коментар #125 от "е да бе ...":По 3 ги л@паш?
Коментиран от #139
22:12 14.06.2026
130 Ударил Греда
22:12 14.06.2026
131 Хо-ха-ха
22:22 14.06.2026
132 Безразличен!
22:22 14.06.2026
133 Хапчетата...
До коментар #85 от "Соломон":...спешно...!
22:25 14.06.2026
134 Спри се
22:27 14.06.2026
135 Той Тръмпи
До коментар #3 от "Мамин сладък":Миже да му каже и че земята е олоска, а като свърши, почва океан от бЕло.
22:27 14.06.2026
136 Марш!
До коментар #42 от "Соломон":Марш на училище!
22:29 14.06.2026
137 Никой
22:29 14.06.2026
138 Алилуя☝️❗
22:31 14.06.2026
139 е да бе ...
До коментар #129 от "Верно ли че е":Подавам го един на трима .
На цялото ти семейство .
22:31 14.06.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Пак не разбрал
До коментар #14 от "Квичат Z блогърите":Десанта хубаво ама месо за десант откъде ще се намери?
Коментиран от #146
22:34 14.06.2026
142 Доктор
22:37 14.06.2026
143 Укр
22:39 14.06.2026
144 Рублевка
До коментар #140 от "Тоя па":Че тя границата не е демаркирана. Черно на бяло няма. Двама руснаци ги напоили и те се съгласили на нещо. Все едно да ме напоят в кръчмата и аз да подаря нещо, което не е мое. Апартамента на комшиите, например. Или Айфеловата кула. Или наемателите да обявят независимост и да си изгонят хазяина. Като не щат да връщат с добро чуждото, ще го върнат с бой!
22:42 14.06.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Рублевка
До коментар #141 от "Пак не разбрал":Те ингилизите и франсетата се опитаха да правят десант в Крим оная година. Наложи се Макроня да се моли на Путин да му върне оживелите.
Коментиран от #148
22:46 14.06.2026
147 Zахарова
Срив на икономиката ни, финансова криза и инфлация, изкарване от световния банков съюз, технологично изоставане, спад на добив на петрол и газ, загуба на пазари, тежки санкции, тежка зависимост от Китай в ролята на суровинен роб,изключване от важни световни форуми в областа на спорта, културата и икономиката, приближаване на нато до границите ни- Швеция,Финландия, унищожаване и осакатявате на милион и половина мъже и най- лошото направихме Украйна консолидирана, като общество държава с цели и идеали нация, невъзвратимо отправяща поглед и желание за връзка с цивилизовъна Европа
22:50 14.06.2026
148 Русофил
До коментар #146 от "Рублевка":Що за глупост, съвсем изпростя младежо
22:51 14.06.2026
149 Фактолог
Националната разузнавателна агенция на САЩ публикува информация за американски биолаборатории в Украйна, които са работили с опасни патогени. Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува партида разсекретени документи относно дейността на финансирани от САЩ украински биолаборатории, които са работили с опасни патогени. „Много от тези финансирани от правителството на САЩ биолаборатории са се занимавали с изследвания на опасни и силно заразни патогени, в някои случаи включително изследвания за подобряване на качеството на животните, практически без надзор или контрол“, се казва в изявление на агенцията. В публикуваните документи се споменават няколко такива биолаборатории, включително центрове в Харков, Днепър, Лвов, Виница и Чернигов, където са изследвали патогени, причиняващи антракс, туларемия, свински грип, марбургска треска, ебола, чума и други.
Тулси Габард ще се пенсионира като директор на Националното разузнаване на 30 юни 2026 г.
Коментиран от #152, #155
22:51 14.06.2026
150 Млад еврас
22:54 14.06.2026
151 Копейките
22:55 14.06.2026
152 Русофил
До коментар #149 от "Фактолог":Очевидно си се натровил яко с Митрофан
22:57 14.06.2026
153 А Тръмп,не ти ли каза...?!
22:59 14.06.2026
154 име
До коментар #56 от "Соломон":Още през 2011г в украйна украини протестират, че степан бандера и неговите споддръжници се обявяват за национали герои. Самия неонацистки батальон азов може и да е създаден през 2014, но крайния национализъм и неонацизма в Украйна започва да се прокарва още преди това. А колкото до това кой какво започнал, все още има клипчета в нета от събитията - хората организират барикади срещу неонацистите, качени на БТРи и тръгнали да стрелят по хората.
23:02 14.06.2026
155 Фактолог
До коментар #149 от "Фактолог":Журналистката Лора Лумър разкри,че изхвърлената от ЦРУ Тулси Габардб е използвала материали от руската пропаганда в доклад за " биолабораториите на САЩ в Украйна".
Тулси Габардб е взела руски изображения върхy,koито е наложено логото на ЦРУ и да представени за "официален документ" на правителството на САЩ.
Седни си.
Слаб 2.
23:06 14.06.2026