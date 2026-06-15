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Запалиха коли на българското посолство в Скопие ВИДЕО

Запалиха коли на българското посолство в Скопие ВИДЕО

15 Юни, 2026 15:44, обновена 15 Юни, 2026 16:02 1 871 36

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  • коли-
  • българско посолство-
  • скопие

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията

Запалиха коли на българското посолство в Скопие ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неизвестно лице запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие, предаде БГНЕС.

По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара“, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

Властите не съобщават допълнителни подробности към момента.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    53 8 Отговор
    Македонците са българските украинци.

    Коментиран от #8, #27

    15:46 15.06.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    36 7 Отговор
    Това е повод за война.

    15:47 15.06.2026

  • 3 Анализатор

    32 2 Отговор
    Ами какво друго може да направи един кемадонец...
    Измислена от Коминтерна нация, с измислена история и управлявана индиректно от Сърбия...
    КЕМАДОНИЯ и то Северна....

    15:48 15.06.2026

  • 4 Застаховани са.

    25 0 Отговор
    Когато застрахователите го пипнат това "неизвестно лице" после ще заприлича на много известен г...з.

    Коментиран от #11, #13

    15:53 15.06.2026

  • 5 един БЪЛГАРИН

    34 1 Отговор
    Давайте още български паспорти на тия.........

    15:54 15.06.2026

  • 6 Окооо

    34 2 Отговор
    Докога България ще търпи това? Вече толкова години омраза към България се толерира от управляващите в Скопие! Прадедите им се обръщат в гроба, като виждат как техните наследници станаха антибългари, измислена нация македонска, досущ като измислената нация украинска, омраза и промиване на мозъци! Докога?,,

    Коментиран от #12

    15:54 15.06.2026

  • 7 Българин

    20 2 Отговор
    давайте да им обявяваме война и да им влизаме, и без това населението им е колкото пловдив, ще почистиме малко улиците с паплачта там

    15:55 15.06.2026

  • 8 Търновец

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А то Ром ли си?

    15:55 15.06.2026

  • 9 храни куче да те лае

    20 2 Отговор
    и така кирчофци и тикви и радеви
    ми правеха метани на тея смешници
    и десетки хиляди взеха бг паспорти
    и ги няма тук а ни хулят макдоналите колко сме лоши

    бая си мязят с урк кат един дол дренки са
    кат кърлежи са тук и двете породи

    15:55 15.06.2026

  • 10 Сталин

    23 1 Отговор
    Макетата обявяват война на България, трябва да пратим нашата армия да окупира Скопие

    Коментиран от #17

    15:57 15.06.2026

  • 11 Ще има и още

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Застаховани са.":

    При скопяни, такива ги правят народни герои, а не ги хокат.....

    15:57 15.06.2026

  • 12 най вече

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    омраза към България се толерира от управляващите тук
    още от запъртъка на тиквеното време

    не спират макенците да джафкат по нас

    15:58 15.06.2026

  • 13 Ахааа

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Застаховани са.":

    Застрахователните със сигурност ще ги пипне властта северномакедонска и няма дори да потърсят извършителят.. Ако го намерят ще го направят герой, борещ се с българщината! За съжаление, промити мозъци, изфабрикувана история, изкуствена нация, създадена от Коминтерна, също като Украйна....

    15:58 15.06.2026

  • 14 Русия търпя укро-хунтата 8г,а ние колко?

    12 4 Отговор
    Време е да вземем пример от Русия и да защитим българите в Македония!

    16:00 15.06.2026

  • 15 Алфред

    10 2 Отговор
    До кога ще ги търпим
    Тия микроби

    16:02 15.06.2026

  • 16 Стенли

    9 2 Отговор
    Д се спре раздаването на БГ паспорти като бонбони незабавно, има раздадени над сто и петдесет хиляди в така наречената държава Северна Македония ,а на последните избори са се декларирали около три хиляди и петстотин , аз не казвам че там няма хора които истински се чувстват българи, но и има много които декларират , че са българи само заради паспорта ,а после плюят срещу България, иначе като цяло Македония е загубена кауза там за съжаление са с толкова промити мозъци и не вярвам в близките 50 години нещо да се промени😮‍💨

    16:04 15.06.2026

  • 17 Безгласна колония сме във фашисткия ЕС!!

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Трябва, но няма армия! А оръжието го подарихме на киевската хунта!

    Коментиран от #25

    16:04 15.06.2026

  • 18 Правят ни на глупаци

    13 0 Отговор
    А, що им е на македонците ЕС и Шенген?
    Не им трябва.
    Нека си стоят велики.

    Коментиран от #22

    16:04 15.06.2026

  • 19 Коментар

    9 1 Отговор
    Колко елементарно е да си югославянин! На този петолъчкаджия ясно ли му е, че в България никой няма да тръгне да нагруби фиромец или пък да му запали колата? Хората са се спасили в България от подобни "сънародници"

    16:07 15.06.2026

  • 20 Макетата !

    7 1 Отговор
    Са Необяснимо !

    Проклети Хора !

    Разбира се !

    Има и Изключения !

    Но Тези се Налагат !

    Над Всичко !

    То Сякаш !

    Им Е Вродено !

    16:07 15.06.2026

  • 21 гочето

    5 2 Отговор
    това е щото много ни уважават!
    признак на добросъседство.
    Докато не затеорим границата и не им анулираме паспортите, така ще е че и по-лошо.

    16:08 15.06.2026

  • 22 Нито Пък !

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Правят ни на глупаци":

    На ЕС и Шенген !

    16:09 15.06.2026

  • 23 Нека се разследва

    2 7 Отговор
    И какво от това.Малко ли автомобили се палят в България.Може да я е запалил българин.

    16:13 15.06.2026

  • 24 Браво

    1 8 Отговор
    Дано има изгорели българи също

    16:14 15.06.2026

  • 25 Бреййй

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Безгласна колония сме във фашисткия ЕС!!":

    И кой ще пратим да мре заради теб? Аз мисля,че достатъчно хора измряха зарад македония(областта)

    16:14 15.06.2026

  • 26 Издирва се от полицията

    4 3 Отговор
    За да му се връчи орден😅😅😅

    16:14 15.06.2026

  • 27 Чепо

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма никакви шансове украинците да са толкова прости

    16:15 15.06.2026

  • 28 Радев

    3 1 Отговор
    ТОВА Е АКТ НА ВОЙНА! Обявявам пълна мобилизация на всички мъже и жени от 18 до 60 години и давам начало на специална военна операция по възстановяване на мира в Северна Македония!

    16:18 15.06.2026

  • 29 Асена василева

    4 1 Отговор
    МАКЕДОНИЯ В ЕС НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО!!! 😋😋🥰😍🤩

    16:19 15.06.2026

  • 30 Софиянец

    4 2 Отговор
    Някаква изненада? Това са нашите бандеровци! Само дето ние нямам нищо, с което да защитим сънародниците ни там!!!

    16:20 15.06.2026

  • 31 Измислени държави и нации

    4 1 Отговор
    без език и история! мънкедония и у-крайната!!! Болен народ и много комплекси!

    16:22 15.06.2026

  • 32 Пишман патреоте

    0 1 Отговор
    Като ви гледам акъла по пости сте от Макетата.Някоя пияндура ще пръдне и вие ще викате че ви обстрелят.

    16:27 15.06.2026

  • 33 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Някакъв жалък мънкедонски майданаджия 🤡 видяха, че едни измислени укри подскачат и решиха и те! Само не знам как ще се резберат с бандеровците коя от двете "велики" нации е построила пирамидите 😂

    16:28 15.06.2026

  • 34 И за това

    0 1 Отговор
    можем да благодарим на "братушките". Вината е изцяло тяхна.

    16:29 15.06.2026

  • 35 Варненец

    1 0 Отговор
    100% някой бесен македонски историк е решил да доказва произхода на македонската маймуна с този акт на безсилие

    16:29 15.06.2026

  • 36 Цвете

    0 0 Отговор
    НЯМА ЛИ КАМЕРИ? ТАКА Е, ОТ КАКТО ОРБАН БЕШЕ КУПИЛ ДОСТА ВЕСТНИЦИ.ТАКА СЪЩО И ЕДНА ТЕЛЕВИЗИЯ. СЕЕШЕ УМРАЗА КЪМ БЪЛГАРИТЕ ОТ БЛИЗО 17 ГОДИНИ. МЛАДИТЕ ГЛЕДАХА И ЕТО РЕЗУЛТАТА?! ДАЛИ ЩЕ РЕАГИРА ПРАВИТЕЛСТВОТО? 🚔🎭🚔

    16:30 15.06.2026

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