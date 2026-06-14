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Резервите са изчерпани, руската икономика е пред колапс
  Тема: Украйна

Резервите са изчерпани, руската икономика е пред колапс

14 Юни, 2026 06:01 1 894 65

  • руска икономика-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • икономика-
  • руска рубла

Кремъл е изчерпал почти изцяло паричните си резерви, икономиката се намира "в крайния етап", казват икономисти

Резервите са изчерпани, руската икономика е пред колапс - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Правителството в Москва е изчерпало почти изцяло паричните си резерви - руската икономика се намира "в крайния етап", се посочва в изследване на германския Институт за световна икономика (IfW) и Института за преходна икономика в Стокхолм. "През първите години на войната срещу Украйна руската икономика се оказа по-устойчива, отколкото мнозина очакваха. Но сега резервите са изчерпани", обяснява ръководителят на IfW Мориц Шуларик.

Застой и срив на приходите от петрол и газ

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Икономическият растеж е в застой, зависимостта от Китай нараства, а по-високите цени на петрола вследствие на войната в Персийския залив вероятно ще имат само временен ефект, казва още Шуларик.

В изследването се посочва, че ликвидните активи на руския държавен фонд са се свили от 6,5% от БВП в началото на войната до едва 1,8% през април 2026 година. В същото време бюджетният дефицит през първите три месеца на годината вече е надхвърлил прогнозната му стойност за цялата година. Освен това приходите от нефт и газ през първото тримесечие са се сринали с 45 процента в сравнение със същия период на миналата година.

Крещящ недостиг на работна ръка

Според изследването Русия е изправена не само пред финансови предизвикателства. "Основното ограничение, с което Русия се сблъсква днес, не е достъпът до пари, а достъпът до работна ръка, технологии и производствени мощности", уточнява Матю Клайн, съавтор на изследването.

Правителството в Москва би могло да мобилизира допълнителни финансови ресурси. Но предвид рекордния недостиг на работна ръка и международните санкции политиката на по-високи разходи крие сериозен риск да генерира инфлация, вместо да повиши военната мощ на Русия.

Русия става все по-зависима от Китай

Освен това, според доклада, зависимостта на Русия от Китай нараства все повече. Към момента Китай осигурява около 35 процента от общия руски външнотърговски обмен. Китай доставя по-голямата част от военната продукция, която достига до страната. Същото важи и за критичните стоки с двойна употреба, т.е. стоки, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели. На Китай се дължат приблизително три четвърти от ръста на руския внос на санкционирани критични военни компоненти от 2022 насам.

"Русия получи икономически спасителен пояс, но Китай спечели влияние", обяснява Алисия Гарсия-Ереро, съавторка на изследването. Москва става все по-зависима от Пекин в областта на търговията, технологиите и финансите, докато Китай продължава да има свободата да диктува условията на двустранните отношения, допълва експертката.

Авторите на изследването виждат в нарастващата икономическа уязвимост на Русия шанс за западните страни да действат по-ефективно в политически план - например още по-енергични мерки срещу руския сенчест флот, казва Торбьорн Бекер, друг от съавторите на изследването. Освен това експертите призовават за дейни мерки за намаляване на руските приходи от износ.

"Мита в подкрепа на Украйна"

Германският институт IfW предлага също така налагането на наказателни мита върху търговията, която все още съществува между Европейския съюз и Русия. Замисълът е с приходите да се подкрепи Украйна и да се увеличи натискът върху правителството в Москва.

Такива "мита в подкрепа на Украйна" могат да генерират значителен ресурс - между 11 и 16 милиарда евро годишно. "Идеята е много проста: докато има някаква търговия с Русия, Европа трябва да я използва в подкрепа на Украйна", обяснява Юлиан Хинц от IfW.

Предложението е за митнически ставки от 30 до 50 процента. Митата върху вноса в ЕС от Русия биха могли да бъдат допълнени с такси върху износа на ЕС за Русия. През миналата година двустранната търговия е възлизала на 57,2 милиарда евро.

Москва започна нападателната си война срещу Украйна през февруари 2022 г., а краят ѝ не се вижда. Русия държи под окупация почти една пета от територията на Украйна, включително полуостров Крим, който беше анексиран в нарушение на международното право още през 2014 година.

Автор: Сузане Айкенфондер


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е страхотно

    40 18 Отговор
    Значи идва момента в който планетата ше се разхвърчи на отломки в космоса🤣🤣🤣🤣ако бях генерал ракетни войски нямаше да чакам заповед ами целия арсенал го пращам по европата и саш и да става квото ще

    Коментиран от #2, #13, #52

    06:10 14.06.2026

  • 2 Хаха

    27 14 Отговор

    До коментар #1 от "Това е страхотно":

    Ама си един диванен трoл.

    06:12 14.06.2026

  • 3 С това мазало

    54 15 Отговор
    Авторката може само да се избърше.

    06:13 14.06.2026

  • 4 Герхард Костов

    69 14 Отговор
    Искам да попитам будката на Гьобелс - Дойче Веле - а къде е немската икономика, че вече четвърта година е в рецесия? Градовете на Германия и по-специално по-големичките не стават за нормален живот - Дпйче Веле има ли информация, че вече и циганите не искат да са в Германия?

    06:13 14.06.2026

  • 5 Ъъъ

    54 7 Отговор
    "...руската икономика е пред колапс"

    Това е като споразумението между САЩ и Иран, което аха да се случи по думите на Тръмп и се отлага за неопределено време. И така 38 пъти... Горе-долу долкова пъти и руската икономика е пред колапс - аха да колабира и...отлагаме колапса за следващия път... 🤣

    Коментиран от #23

    06:16 14.06.2026

  • 6 Хехе

    58 7 Отговор
    Щом Дойче зеле казва това,значи е точно обратното.

    06:17 14.06.2026

  • 7 Оня

    47 5 Отговор
    Тая манджа вече я опитахме НЕ СТАВА що пак ни я предлагате? Лошо, издишате откъм дезинформацията! Да не се изчерпа менюто?

    06:19 14.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Уффф…

    35 6 Отговор
    …добре че не са чиповете за пералня и лопатите, че Путин с кво ше воюва?! ПС: очевадно е, че Путин ще си вземе цяла Украйна -> факт!

    06:26 14.06.2026

  • 10 Дойчу Велков

    41 6 Отговор
    Нещо за фалиращия VW да разкажете . А за бягащите от Германистан всички други големи компании . Основна причина - скъпа енергия и регулации от група сектанти в Брюксел. И сега като не остана нормална икономика, ще се прави оръжие - с кредити и ще разпалват войната .

    06:26 14.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И чакала, чакала...

    22 7 Отговор
    Тя тая руска икономика, бетер стана кът на коча мЪ/дете, те са клатили, клатили, а лисицата вървяла зад коча и чакала да паднат...

    Коментиран от #49

    06:34 14.06.2026

  • 13 резервите им били изчерпани

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Това е страхотно":

    Да им дадем малко?
    Иаме 50-60 милиарда евро-точки в банките. Ще ги стискаме там докато станат докато паднат нулите ли?

    06:38 14.06.2026

  • 14 нннн

    29 4 Отговор
    Да. И Путин пак е на смъртно легло.
    Щом го казва DW, вярвам го. Вярвам само на DW и Факти.

    06:43 14.06.2026

  • 15 Другаря Си Дзин ПИН

    8 17 Отговор
    Превърна СИБИР в ДЪСКОРЕЗНИЦА.

    06:52 14.06.2026

  • 16 Съвет

    21 3 Отговор
    ДВ напишете статията на хартия да се ползва за тоалетна и разпалки че за друго не става.

    06:53 14.06.2026

  • 17 Дв изчерпа лъжите си

    16 5 Отговор
    Дв колапса е в умът ви

    06:57 14.06.2026

  • 18 ЕЛВИРА НАБИУЛИНА

    5 13 Отговор
    Финансовия Гений
    По думите на Кремъл
    Била Болна.

    Информация от какво е болна
    И колко дълго
    Ще отсъства
    НИКАКВА.

    Хаха хахаха хахаха

    Малка тайна е че е подала
    Оставка .
    И че вече няма да спасява повече Дирника
    На Бункерния Гейо Стратег.

    Хаха хахаха хахаха

    Както всички знаят ,

    ВЕЛИЧИЕТО И ИМПЕРСКИТЕ МЕРАЦИ
    НА ПУТИН

    ЩЕ ЗАВЪРШАТ С КУПОНИ
    И ОПАШКИ ЗА ХЛЯБ .

    ЗА Бензин това вече го гледаме

    Хахаха хахаха хахаха

    07:03 14.06.2026

  • 19 Пак познах!

    15 2 Отговор
    Видях заглавието и си викам -
    100% автора е - ...еди кой си(че цензурата-трие,ако го цитирам...)...!

    07:05 14.06.2026

  • 20 Механик

    12 2 Отговор
    Охооо! Дочевеленцето ми е тука. Браво!
    Фолксваген Груп затваря заводи и оставя без работа десетки хиляди, но на това му се вика "стратегия на фирмата за икономии", обаче ние гледаме руската икономика, че нямала кокоши яйца и краве масло?!
    Евалла!!!

    Коментиран от #22

    07:06 14.06.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    5 7 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #25, #26, #29, #51

    07:08 14.06.2026

  • 22 И за Фолксваген Груп има статии

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Не знаеш ли?

    07:10 14.06.2026

  • 23 Уф Божкеее...!

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъ":

    Уж отново - ,,...руската икономика е пред колапс"...?!
    Пък предният ден статия -
    ,,Германия очаква руско нападение до 2030г...."...!
    🤣😂😝

    07:10 14.06.2026

  • 24 Хахаха

    12 3 Отговор
    А нацистката немска икономика е в Разцвет..
    И ЕС в "Цъфнала градина"

    Коментиран от #36

    07:11 14.06.2026

  • 25 ЩОТО!

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Дон Корлеоне":

    Днес ,,Запечата" ,още един специален завод в Харкiв...😝!

    Коментиран от #34

    07:12 14.06.2026

  • 26 Механик

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Дон Корлеоне":

    Скоро и САЩ няма д а печатат долари, щото няма да се котират, а ти искаш "Хаяско" да печати.
    Хаяско е умен и далновиден. Не е кресльо като Тръмп, Зеле, Шолц, Мерц, Кая, Урсула и БАБАТА на Макарон, дето се оказа, че е дядо.

    Коментиран от #32

    07:13 14.06.2026

  • 27 А пък в Новомосковск/Тула

    5 4 Отговор
    Вали дъжд.Амонячен дъжд.

    07:14 14.06.2026

  • 28 Недойче Невеле

    10 4 Отговор
    Хайде пак.... Русия фалира, Путин умира от рак, свършиха ракетите.....
    Сменете плочата, тия мантри не работят.

    07:15 14.06.2026

  • 29 Де бил

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Дон Корлеоне":

    Не се търсят нещо....та за това.

    07:16 14.06.2026

  • 30 тоя тъпак шуларик ЗНАЕ ЛИ ЧЕ РУСИЯ

    5 3 Отговор
    Е ЗАБРАВИЛА ЕДНИ ДВА ПАКЕТА БРАШНО И 5 КИЛА ЗЛАТО НА ГОРНИЯ РАФТ В МАЗЕТО , ТАКА ФАЛИТА СЕ ОТЛАГА ЗА УТРЕ !

    Коментиран от #40

    07:20 14.06.2026

  • 31 Путлето направо възстанови СССР

    5 3 Отговор
    Купони за бензин...ама бензин нема... хубаво...ма кво толкова.. хубавото е
    .че китайците започнаха колонизация...да и имат по някой китайски Москвич и смартфон.

    Коментиран от #55

    07:20 14.06.2026

  • 32 Умен далновиден е дъртака кремълски

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Копае бункера току виж стигнал ядрото на Земята.

    07:23 14.06.2026

  • 33 Руснаците отдавна се бият

    5 4 Отговор
    с летящи лопати с чипове от перални! Вмирисаното Зеле пак е разбрало твърде късно, че руснаците бият цяла западнала Гейpопа с дървесни орехи.

    07:25 14.06.2026

  • 34 Затова пък

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "ЩОТО!":

    Укрите отпечатаха завод за азотни торове в Тулска област.🤣

    Коментиран от #54

    07:28 14.06.2026

  • 35 РУСИЯТА ОТ 35 ГОДИНИ НЕ Е ИЗНАСЯЛА ЮТИИ

    3 2 Отговор
    ЗА БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ НЕ Е ФАЛИРАЛА И СЕГА НЯМА ДА ФАЛИРА ! НЕКА НЕ ИМ БЕРЕМ ГАЙЯЛЕТО МИ ДА ЗАТВОРИМ И АЕЦА И ДА КАРАМЕ НА СОЛАРИ !

    07:28 14.06.2026

  • 36 Оди у Русиа

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хахаха":

    На богатото.

    Коментиран от #38

    07:32 14.06.2026

  • 37 Анонимен

    0 2 Отговор
    Я-А-А! Дойче Веле! Хи-хи!

    07:35 14.06.2026

  • 38 Оня

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Оди у Русиа":

    Що да оди у Русия, като Русия ще дойде тук!?!?

    07:36 14.06.2026

  • 39 Малий

    7 2 Отговор
    Русия е в поза партер а отзат е Китай

    Коментиран от #42

    07:36 14.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Исторически парк

    1 4 Отговор
    Това го слушаме от 2014

    Коментиран от #44

    07:37 14.06.2026

  • 42 А и вазелин

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Малий":

    вече нема.

    Ураааая, дрОгареееее 🤣🤣🤣🤣🤣

    07:37 14.06.2026

  • 43 Ивелин Михайлов

    3 5 Отговор
    Гейче веле що си трайка за немската икономика дето от 4 години е в рецесия 🤣😂😁😄

    Коментиран от #47, #48

    07:37 14.06.2026

  • 44 Точно обратното

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Исторически парк":

    слушахме колко е велк кочинистан блатоаров, а сега вече се вижд ареалното състояние на нациски оркистан

    07:38 14.06.2026

  • 45 Руснаците ще прокопсат с Путлето

    4 3 Отговор
    Гаранция.

    07:38 14.06.2026

  • 46 123

    1 5 Отговор
    А пък украинската икономика е цъфнала и вързала.Защо пишете глупости бе, дебили с дебили.Ако не са парите дето даваме на фалиралата Украйна, украинците ще умрат от глад, държавата им е блокирала отвсякъде.При това положение крадливците управляващи пак намират как да крадат от помощите и да перат пари, напр. в незаконни строежи по нашето черноморие.

    07:39 14.06.2026

  • 47 Връщай

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    07:39 14.06.2026

  • 48 Щото немската в тецесия

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ивелин Михайлов":

    дава 10 пъти по-високи от блатната в подем. За друго говорихме, ама ти викаш гроздето е кисело, кисело е, щото немате денги, нефелни крепостни прошляци... ,🤣🤣🤣

    07:40 14.06.2026

  • 49 Клатенето

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "И чакала, чакала...":

    И чакането да паднат до има название+тарантанци...

    07:41 14.06.2026

  • 50 Ба бааааа

    3 4 Отговор
    Зелето пак лъже РУСИЯ е велика и пак ще ви победи

    07:41 14.06.2026

  • 51 Мухахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Дон Корлеоне":

    Къв дон си ти ве пръдльо

    07:43 14.06.2026

  • 52 Е, ти затова

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е страхотно":

    не си генерал, защото не можеш да мислиш.Мозъка ти в матрьошка положен.

    07:44 14.06.2026

  • 53 9ти септември

    1 7 Отговор
    Как е ве фашаги 3.50ев нафта и да папкате дюнера

    Коментиран от #57

    07:45 14.06.2026

  • 54 Та викаш...!

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Затова пък":

    ,,Кон за Кокошка"
    Руснаците унищожиха Завод за Специална Военна Продукция...!
    А Укрите поразили завод за...,,Азотни торове"...😆😂🤣!

    07:47 14.06.2026

  • 55 Мухахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Путлето направо възстанови СССР":

    Русия не е на купони но ти ще си въшльо

    07:47 14.06.2026

  • 56 Хаха

    0 4 Отговор
    ДВ я кажете по немско как е! Цъфнали и възрази немците, та затова ни разгонват фамилията тука , вериги, банки посолство!

    Коментиран от #58

    07:48 14.06.2026

  • 57 Хмхмм

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "9ти септември":

    Ти с каруца ли движиш?

    07:50 14.06.2026

  • 58 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Хаха":

    Немците са много, ама много по-добре от руснаците драги ми русофилчо.

    07:53 14.06.2026

  • 59 Абе да...

    0 3 Отговор
    Дайте сега за немската нещо...

    07:54 14.06.2026

  • 60 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Путилифона батю Путйо каза каде сичко е по план! Кво и да става каза он, СССР нема да каталяса! Най много Ромсiюшка да се размножи у границите си.

    07:54 14.06.2026

  • 61 Стойчо

    0 2 Отговор
    До какъв идiотизам са стигнали немците ,че да имат такава медия?

    07:58 14.06.2026

  • 62 Пламен

    2 0 Отговор
    Къде изчезна Елвира Набиулина?
    Даже и на форума в Питер не се появи.

    08:02 14.06.2026

  • 63 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор
    Скоро Путин ще бъде изяден от своите... боклука нещастен заслужава съдбата си... лошото е, че е абсолютен боклук на който му остават... има-няма две години живот, така че спокойно може да използва ядрено оръжие и да затрие живота на Земята... и тогава идиотите-русофили пак ще го оневиняват, щото не бил виновен, той просто се е борел срещу "нацизма" и са го предизвикали да затрие живота на Земята.

    08:02 14.06.2026

  • 64 Мунчо

    2 0 Отговор
    Спокойно, аз почвам да пращам на братският руски народ каквото мога!!

    08:03 14.06.2026

  • 65 Много Голяма

    1 0 Отговор
    Километрична Пробка

    На Керченския Мост.

    Накъде Бягат Руските Мусори?

    Не трябваше ли Бункерния Плъх

    Путкер да ги пази

    От Лошите Бандеровци ?

    08:04 14.06.2026