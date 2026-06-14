Резервите са изчерпани, руската икономика е пред колапс

Правителството в Москва е изчерпало почти изцяло паричните си резерви - руската икономика се намира "в крайния етап", се посочва в изследване на германския Институт за световна икономика (IfW) и Института за преходна икономика в Стокхолм. "През първите години на войната срещу Украйна руската икономика се оказа по-устойчива, отколкото мнозина очакваха. Но сега резервите са изчерпани", обяснява ръководителят на IfW Мориц Шуларик.
Застой и срив на приходите от петрол и газ
Икономическият растеж е в застой, зависимостта от Китай нараства, а по-високите цени на петрола вследствие на войната в Персийския залив вероятно ще имат само временен ефект, казва още Шуларик.
В изследването се посочва, че ликвидните активи на руския държавен фонд са се свили от 6,5% от БВП в началото на войната до едва 1,8% през април 2026 година. В същото време бюджетният дефицит през първите три месеца на годината вече е надхвърлил прогнозната му стойност за цялата година. Освен това приходите от нефт и газ през първото тримесечие са се сринали с 45 процента в сравнение със същия период на миналата година.
Крещящ недостиг на работна ръка
Според изследването Русия е изправена не само пред финансови предизвикателства. "Основното ограничение, с което Русия се сблъсква днес, не е достъпът до пари, а достъпът до работна ръка, технологии и производствени мощности", уточнява Матю Клайн, съавтор на изследването.
Правителството в Москва би могло да мобилизира допълнителни финансови ресурси. Но предвид рекордния недостиг на работна ръка и международните санкции политиката на по-високи разходи крие сериозен риск да генерира инфлация, вместо да повиши военната мощ на Русия.
Русия става все по-зависима от Китай
Освен това, според доклада, зависимостта на Русия от Китай нараства все повече. Към момента Китай осигурява около 35 процента от общия руски външнотърговски обмен. Китай доставя по-голямата част от военната продукция, която достига до страната. Същото важи и за критичните стоки с двойна употреба, т.е. стоки, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели. На Китай се дължат приблизително три четвърти от ръста на руския внос на санкционирани критични военни компоненти от 2022 насам.
"Русия получи икономически спасителен пояс, но Китай спечели влияние", обяснява Алисия Гарсия-Ереро, съавторка на изследването. Москва става все по-зависима от Пекин в областта на търговията, технологиите и финансите, докато Китай продължава да има свободата да диктува условията на двустранните отношения, допълва експертката.
Авторите на изследването виждат в нарастващата икономическа уязвимост на Русия шанс за западните страни да действат по-ефективно в политически план - например още по-енергични мерки срещу руския сенчест флот, казва Торбьорн Бекер, друг от съавторите на изследването. Освен това експертите призовават за дейни мерки за намаляване на руските приходи от износ.
"Мита в подкрепа на Украйна"
Германският институт IfW предлага също така налагането на наказателни мита върху търговията, която все още съществува между Европейския съюз и Русия. Замисълът е с приходите да се подкрепи Украйна и да се увеличи натискът върху правителството в Москва.
Такива "мита в подкрепа на Украйна" могат да генерират значителен ресурс - между 11 и 16 милиарда евро годишно. "Идеята е много проста: докато има някаква търговия с Русия, Европа трябва да я използва в подкрепа на Украйна", обяснява Юлиан Хинц от IfW.
Предложението е за митнически ставки от 30 до 50 процента. Митата върху вноса в ЕС от Русия биха могли да бъдат допълнени с такси върху износа на ЕС за Русия. През миналата година двустранната търговия е възлизала на 57,2 милиарда евро.
Москва започна нападателната си война срещу Украйна през февруари 2022 г., а краят ѝ не се вижда. Русия държи под окупация почти една пета от територията на Украйна, включително полуостров Крим, който беше анексиран в нарушение на международното право още през 2014 година.
Автор: Сузане Айкенфондер
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е страхотно
Коментиран от #2, #13, #52
06:10 14.06.2026
2 Хаха
До коментар #1 от "Това е страхотно":Ама си един диванен трoл.
06:12 14.06.2026
3 С това мазало
06:13 14.06.2026
4 Герхард Костов
06:13 14.06.2026
5 Ъъъ
Това е като споразумението между САЩ и Иран, което аха да се случи по думите на Тръмп и се отлага за неопределено време. И така 38 пъти... Горе-долу долкова пъти и руската икономика е пред колапс - аха да колабира и...отлагаме колапса за следващия път... 🤣
Коментиран от #23
06:16 14.06.2026
6 Хехе
06:17 14.06.2026
7 Оня
06:19 14.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Уффф…
06:26 14.06.2026
10 Дойчу Велков
06:26 14.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И чакала, чакала...
Коментиран от #49
06:34 14.06.2026
13 резервите им били изчерпани
До коментар #1 от "Това е страхотно":Да им дадем малко?
Иаме 50-60 милиарда евро-точки в банките. Ще ги стискаме там докато станат докато паднат нулите ли?
06:38 14.06.2026
14 нннн
Щом го казва DW, вярвам го. Вярвам само на DW и Факти.
06:43 14.06.2026
15 Другаря Си Дзин ПИН
06:52 14.06.2026
16 Съвет
06:53 14.06.2026
17 Дв изчерпа лъжите си
06:57 14.06.2026
18 ЕЛВИРА НАБИУЛИНА
По думите на Кремъл
Била Болна.
Информация от какво е болна
И колко дълго
Ще отсъства
НИКАКВА.
Хаха хахаха хахаха
Малка тайна е че е подала
Оставка .
И че вече няма да спасява повече Дирника
На Бункерния Гейо Стратег.
Хаха хахаха хахаха
Както всички знаят ,
ВЕЛИЧИЕТО И ИМПЕРСКИТЕ МЕРАЦИ
НА ПУТИН
ЩЕ ЗАВЪРШАТ С КУПОНИ
И ОПАШКИ ЗА ХЛЯБ .
ЗА Бензин това вече го гледаме
Хахаха хахаха хахаха
07:03 14.06.2026
19 Пак познах!
100% автора е - ...еди кой си(че цензурата-трие,ако го цитирам...)...!
07:05 14.06.2026
20 Механик
Фолксваген Груп затваря заводи и оставя без работа десетки хиляди, но на това му се вика "стратегия на фирмата за икономии", обаче ние гледаме руската икономика, че нямала кокоши яйца и краве масло?!
Евалла!!!
Коментиран от #22
07:06 14.06.2026
21 Дон Корлеоне
Коментиран от #25, #26, #29, #51
07:08 14.06.2026
22 И за Фолксваген Груп има статии
До коментар #20 от "Механик":Не знаеш ли?
07:10 14.06.2026
23 Уф Божкеее...!
До коментар #5 от "Ъъъ":Уж отново - ,,...руската икономика е пред колапс"...?!
Пък предният ден статия -
,,Германия очаква руско нападение до 2030г...."...!
🤣😂😝
07:10 14.06.2026
24 Хахаха
И ЕС в "Цъфнала градина"
Коментиран от #36
07:11 14.06.2026
25 ЩОТО!
До коментар #21 от "Дон Корлеоне":Днес ,,Запечата" ,още един специален завод в Харкiв...😝!
Коментиран от #34
07:12 14.06.2026
26 Механик
До коментар #21 от "Дон Корлеоне":Скоро и САЩ няма д а печатат долари, щото няма да се котират, а ти искаш "Хаяско" да печати.
Хаяско е умен и далновиден. Не е кресльо като Тръмп, Зеле, Шолц, Мерц, Кая, Урсула и БАБАТА на Макарон, дето се оказа, че е дядо.
Коментиран от #32
07:13 14.06.2026
27 А пък в Новомосковск/Тула
07:14 14.06.2026
28 Недойче Невеле
Сменете плочата, тия мантри не работят.
07:15 14.06.2026
29 Де бил
До коментар #21 от "Дон Корлеоне":Не се търсят нещо....та за това.
07:16 14.06.2026
30 тоя тъпак шуларик ЗНАЕ ЛИ ЧЕ РУСИЯ
Коментиран от #40
07:20 14.06.2026
31 Путлето направо възстанови СССР
.че китайците започнаха колонизация...да и имат по някой китайски Москвич и смартфон.
Коментиран от #55
07:20 14.06.2026
32 Умен далновиден е дъртака кремълски
До коментар #26 от "Механик":Копае бункера току виж стигнал ядрото на Земята.
07:23 14.06.2026
33 Руснаците отдавна се бият
07:25 14.06.2026
34 Затова пък
До коментар #25 от "ЩОТО!":Укрите отпечатаха завод за азотни торове в Тулска област.🤣
Коментиран от #54
07:28 14.06.2026
35 РУСИЯТА ОТ 35 ГОДИНИ НЕ Е ИЗНАСЯЛА ЮТИИ
07:28 14.06.2026
36 Оди у Русиа
До коментар #24 от "Хахаха":На богатото.
Коментиран от #38
07:32 14.06.2026
37 Анонимен
07:35 14.06.2026
38 Оня
До коментар #36 от "Оди у Русиа":Що да оди у Русия, като Русия ще дойде тук!?!?
07:36 14.06.2026
39 Малий
Коментиран от #42
07:36 14.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Исторически парк
Коментиран от #44
07:37 14.06.2026
42 А и вазелин
До коментар #39 от "Малий":вече нема.
Ураааая, дрОгареееее 🤣🤣🤣🤣🤣
07:37 14.06.2026
43 Ивелин Михайлов
Коментиран от #47, #48
07:37 14.06.2026
44 Точно обратното
До коментар #41 от "Исторически парк":слушахме колко е велк кочинистан блатоаров, а сега вече се вижд ареалното състояние на нациски оркистан
07:38 14.06.2026
45 Руснаците ще прокопсат с Путлето
07:38 14.06.2026
46 123
07:39 14.06.2026
47 Връщай
До коментар #43 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!
07:39 14.06.2026
48 Щото немската в тецесия
До коментар #43 от "Ивелин Михайлов":дава 10 пъти по-високи от блатната в подем. За друго говорихме, ама ти викаш гроздето е кисело, кисело е, щото немате денги, нефелни крепостни прошляци... ,🤣🤣🤣
07:40 14.06.2026
49 Клатенето
До коментар #12 от "И чакала, чакала...":И чакането да паднат до има название+тарантанци...
07:41 14.06.2026
50 Ба бааааа
07:41 14.06.2026
51 Мухахаха
До коментар #21 от "Дон Корлеоне":Къв дон си ти ве пръдльо
07:43 14.06.2026
52 Е, ти затова
До коментар #1 от "Това е страхотно":не си генерал, защото не можеш да мислиш.Мозъка ти в матрьошка положен.
07:44 14.06.2026
53 9ти септември
Коментиран от #57
07:45 14.06.2026
54 Та викаш...!
До коментар #34 от "Затова пък":,,Кон за Кокошка"
Руснаците унищожиха Завод за Специална Военна Продукция...!
А Укрите поразили завод за...,,Азотни торове"...😆😂🤣!
07:47 14.06.2026
55 Мухахаха
До коментар #31 от "Путлето направо възстанови СССР":Русия не е на купони но ти ще си въшльо
07:47 14.06.2026
56 Хаха
Коментиран от #58
07:48 14.06.2026
57 Хмхмм
До коментар #53 от "9ти септември":Ти с каруца ли движиш?
07:50 14.06.2026
58 Перо
До коментар #56 от "Хаха":Немците са много, ама много по-добре от руснаците драги ми русофилчо.
07:53 14.06.2026
59 Абе да...
07:54 14.06.2026
60 Архимандрисандрит Бибиян
07:54 14.06.2026
61 Стойчо
07:58 14.06.2026
62 Пламен
Даже и на форума в Питер не се появи.
08:02 14.06.2026
63 Тъпото руско говедо
08:02 14.06.2026
64 Мунчо
08:03 14.06.2026
65 Много Голяма
На Керченския Мост.
Накъде Бягат Руските Мусори?
Не трябваше ли Бункерния Плъх
Путкер да ги пази
От Лошите Бандеровци ?
08:04 14.06.2026