Експерти предупреждават: Споразумението между САЩ и Иран не означава край на конфликта

Експерти призоваха за предпазливост след обявяването на рамковото споразумение между САЩ и Иран, насочено към прекратяване на конфликта между двете страни, предаде ДПА. Според тях най-съществените въпроси, довели до ескалацията на напрежението, все още не са получили решение, предава БТА.

Главният изпълнителен директор на Центъра за нова американска сигурност Ричард Фонтейн посочи, че дори при успешно изпълнение на договореностите остават открити теми като иранската ядрена програма, подкрепата на Техеран за въоръжени групировки в региона, развитието на балистични ракети и дронове, както и вътрешнополитическите репресии.

„Причините за войната остават налице. Споразумението не бележи края на конфликта, нито дори началото на неговия край, но може да бъде първа стъпка в правилната посока“, коментира Фонтейн в публикация в социалната мрежа Екс.

Сходна позиция изрази и анализаторът Карим Саджадпур от Фондацията „Карнеги“ за международен мир. Пред американската телевизия Си Ен Ен той заяви, че не разглежда договореността като окончателно решение на кризата.

По думите му най-сложните и спорни въпроси са били отложени за бъдещи преговори, а постигането на трайни решения в рамките на следващите 60 дни изглежда малко вероятно.

САЩ и Иран обявиха предварителното споразумение след седмици на интензивни преговори, като документът очертава рамка за прекратяване на военните действия и за последващи разговори по ключовите спорни теми. Анализатори обаче предупреждават, че истинското изпитание предстои едва с преговорите по окончателното споразумение.