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Експерти предупреждават: Споразумението между САЩ и Иран не означава край на конфликта

Експерти предупреждават: Споразумението между САЩ и Иран не означава край на конфликта

15 Юни, 2026 15:55 1 010 12

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  • конфликт

Според анализатори ключовите спорни въпроси остават нерешени и предстоят трудни преговори

Експерти предупреждават: Споразумението между САЩ и Иран не означава край на конфликта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Експерти призоваха за предпазливост след обявяването на рамковото споразумение между САЩ и Иран, насочено към прекратяване на конфликта между двете страни, предаде ДПА. Според тях най-съществените въпроси, довели до ескалацията на напрежението, все още не са получили решение, предава БТА.

Главният изпълнителен директор на Центъра за нова американска сигурност Ричард Фонтейн посочи, че дори при успешно изпълнение на договореностите остават открити теми като иранската ядрена програма, подкрепата на Техеран за въоръжени групировки в региона, развитието на балистични ракети и дронове, както и вътрешнополитическите репресии.

„Причините за войната остават налице. Споразумението не бележи края на конфликта, нито дори началото на неговия край, но може да бъде първа стъпка в правилната посока“, коментира Фонтейн в публикация в социалната мрежа Екс.

Сходна позиция изрази и анализаторът Карим Саджадпур от Фондацията „Карнеги“ за международен мир. Пред американската телевизия Си Ен Ен той заяви, че не разглежда договореността като окончателно решение на кризата.

По думите му най-сложните и спорни въпроси са били отложени за бъдещи преговори, а постигането на трайни решения в рамките на следващите 60 дни изглежда малко вероятно.

САЩ и Иран обявиха предварителното споразумение след седмици на интензивни преговори, като документът очертава рамка за прекратяване на военните действия и за последващи разговори по ключовите спорни теми. Анализатори обаче предупреждават, че истинското изпитание предстои едва с преговорите по окончателното споразумение.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Това е примирие за 60 дни.

    15:56 15.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    Значението на подписът на САШт е като
    това на жена която носи халка и гердан❗

    15:59 15.06.2026

  • 3 Зелен ЧукЧук ова

    6 2 Отговор
    Гениялно!
    Трябва ли да си експерт, че да стигнеш до този сложен извод, още повече, когато от едната страна е Тръмп непредвидимия диот!

    15:59 15.06.2026

  • 4 Техеран направи подарък

    2 2 Отговор
    На Доналд гламавия за рожденият му ден!

    16:01 15.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор
    За поколението Geй-зи, ще разясня❗
    - Какво е значението, като видиш жена с халка❓
    - Ами означава, че е омъжена❗
    - А какво е значението като видиш жена с гердан❓
    - Ами нищо, това няма значение❗
    - А като видиш жена с халка и гердан❓
    - Ами означава , че е омъжена, но това няма значение❗

    16:02 15.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    Само с Русия/СССР американосите имат над дузина ПОДПИСАНИ договори от които после са се оттеглили❗
    Те и от договора си с Иран се оттеглиха❗

    Коментиран от #8

    16:05 15.06.2026

  • 7 Факт

    4 1 Отговор
    Експерти на какво ....

    16:10 15.06.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Минусчев, чети бааавно:
    " На 8 май 2018 г.
    президентът Тръмп ОБЯВИ ОТТЕГЛЯНЕТО
    на страната от Съвместния всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма (СВПД). Този документ е подписан на 14 юли 2015 г. от Иран и група държави, включително Великобритания, САЩ, Русия, Франция, Китай и Германия, известни като „шестицата“ на международните посредници. "🤔❗

    16:14 15.06.2026

  • 9 Гост

    5 2 Отговор
    Не се знае дъртия нарцис нощес какво ще сънува или Биби какви шишове ще му бутне! И утре - отново "отбранително" нападение срещу Иран!

    16:18 15.06.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    5 1 Отговор
    Тромпета се мъчи да избяга от батака който го вкара бибиту в близкия изток без значение че не постигна нито една цел

    16:32 15.06.2026

  • 11 Туман

    2 0 Отговор
    Ей сега пак ще изтекът малко файлове за педофили и на Тръмп рязко ще му дойде музата за още война с Иран

    16:53 15.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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