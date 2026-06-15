Експерти предупреждават: Споразумението между САЩ и Иран не означава край на конфликта

Експерти призоваха за предпазливост след обявяването на рамковото споразумение между САЩ и Иран, насочено към прекратяване на конфликта между двете страни, предаде ДПА. Според тях най-съществените въпроси, довели до ескалацията на напрежението, все още не са получили решение, предава БТА.
Главният изпълнителен директор на Центъра за нова американска сигурност Ричард Фонтейн посочи, че дори при успешно изпълнение на договореностите остават открити теми като иранската ядрена програма, подкрепата на Техеран за въоръжени групировки в региона, развитието на балистични ракети и дронове, както и вътрешнополитическите репресии.
„Причините за войната остават налице. Споразумението не бележи края на конфликта, нито дори началото на неговия край, но може да бъде първа стъпка в правилната посока“, коментира Фонтейн в публикация в социалната мрежа Екс.
Сходна позиция изрази и анализаторът Карим Саджадпур от Фондацията „Карнеги“ за международен мир. Пред американската телевизия Си Ен Ен той заяви, че не разглежда договореността като окончателно решение на кризата.
По думите му най-сложните и спорни въпроси са били отложени за бъдещи преговори, а постигането на трайни решения в рамките на следващите 60 дни изглежда малко вероятно.
САЩ и Иран обявиха предварителното споразумение след седмици на интензивни преговори, като документът очертава рамка за прекратяване на военните действия и за последващи разговори по ключовите спорни теми. Анализатори обаче предупреждават, че истинското изпитание предстои едва с преговорите по окончателното споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:56 15.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
това на жена която носи халка и гердан❗
15:59 15.06.2026
3 Зелен ЧукЧук ова
Трябва ли да си експерт, че да стигнеш до този сложен извод, още повече, когато от едната страна е Тръмп непредвидимия диот!
15:59 15.06.2026
4 Техеран направи подарък
16:01 15.06.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Какво е значението, като видиш жена с халка❓
- Ами означава, че е омъжена❗
- А какво е значението като видиш жена с гердан❓
- Ами нищо, това няма значение❗
- А като видиш жена с халка и гердан❓
- Ами означава , че е омъжена, но това няма значение❗
16:02 15.06.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Те и от договора си с Иран се оттеглиха❗
Коментиран от #8
16:05 15.06.2026
7 Факт
16:10 15.06.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Минусчев, чети бааавно:
" На 8 май 2018 г.
президентът Тръмп ОБЯВИ ОТТЕГЛЯНЕТО
на страната от Съвместния всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма (СВПД). Този документ е подписан на 14 юли 2015 г. от Иран и група държави, включително Великобритания, САЩ, Русия, Франция, Китай и Германия, известни като „шестицата“ на международните посредници. "🤔❗
16:14 15.06.2026
9 Гост
16:18 15.06.2026
10 ЗИЛ 117
16:32 15.06.2026
11 Туман
16:53 15.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.