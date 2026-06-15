Nissan Skyline се завръща още тази година

Skyline официално се готви да отпразнува 70-годишнината, а Nissan се грижи най-дълголетният си модел да получи подобаващ рожден ден с високи постижения. Представен за първи път пред автомобилния свят през 1957 гoдина, този модел е украсявала почти всеки възможен автомобилен силует – от елегантни купета, през здрави пикапи, семейни комбита, до дори съвременни кросоувъри. За предстоящото представяне на четиринадесетото поколение обаче японският производствен гигант залага двойно на класическите пропорции на спортния лукс, потвърждавайки, че предстоящият наследник ще запази традиционната триобемна конфигурация с четири врати и истински багажник.

Официалният график за производството на обновения седан бе потвърден наскоро от главния директор по планиране на Nissan, Иван Еспиноса, който разкри пред Nikkei Asia, че автомобилът ще бъде официално представен през предстоящия зимен сезон. Настоящата архитектура от поколение V37 се използва от първоначалното ѝ пускане на пазара през далечната 2014 година, което оставя премиум платформата със задно задвижване далеч от разцвета си и силно изостанала от съвременната европейска и местна конкуренция.

Освен целите си за механични характеристики, Skyline от следващото поколение представлява исторически поврат в производството на Nissan, като е първият серийно произвеждан модел на компанията, проектиран в рамките на радикално съкратен цикъл на разработка. Използвайки високотехнологични системи за моделиране на цифрови двойници, виртуални симулации на краш тестове и синхронизирани цикли на проектиране на задвижващия агрегат, Nissan съкрати процеса на разработка на автомобила от изтощителния 55-месечен инженерен цикъл на излизащия от производство модел до гъвкави 26 месеца. Този агресивен, задвижван от софтуер подход позволява на автомобилния производител да пусне на пазара усъвършенствана автомобилна технология за по-малко от половината от традиционното време, без да пропуска строгите показатели за физическа валидация.

Силовата верига, предназначена за новия четириврат модел, ще зарадва ценителите на двигателите с вътрешно горене. Информация от вътрешни източници в производствения комплекс на марката в Точиги сочи, че Skyline ще наследи 3,0-литровия V6 двигател VR30DDTT с двойно турбо, предназначен за ентусиасти, директно от най-новия спортен автомобил Nissan Z. В най-високата си степен на настройка – наскоро валидирана в новата версия на Z Nismo с ръчна скоростна кутия – този V6 двигател с директно впръскване и високо налягане развива мощни 420 конски сили.

За да се максимизира пазарната привлекателност на автомобила и да се овладее мощното ускорение при променливи условия на шофиране, инженерният екип на Nissan планира да предложи автомобила с усъвършенствана конфигурация на задвижването на четирите колела с превес на задните колела. Разпределението на мощността ще се осъществява изцяло от светкавично бърза автоматична трансмисия с много съединители, като напълно се пренебрегват противоречивите безстепенни трансмисии (CVT) Xtronic на марката в полза на отчетливи и прецизни превключвания на предавките, които запазват суровата механична душа, очаквана от автентичното шаси на Skyline.