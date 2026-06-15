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Симона Загорова призна, че е в тайна връзка от 3 години (ВИДЕО)

Симона Загорова призна, че е в тайна връзка от 3 години (ВИДЕО)

15 Юни, 2026 15:31 1 239 14

  • симона загорова-
  • певица-
  • глория-
  • връзка-
  • мъж

Певицата има мъж до себе си, но умишлено го крие

Симона Загорова призна, че е в тайна връзка от 3 години (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Симона Загорова гостува в предаването "На кафе" тази сутрин и призна не само, че има мъж до себе си, но и че го крие от три години. Дъщерята на Глория сподели, че е предпочела да не показва любимия си публично, защото вярва, че най-хубавите неща трябва да бъдат съхранявани далеч от любопитните погледи.

"Да, имам мъж до себе си от три години. Щастието обича тишината и затова не съм го показвала. Не сме преценили, че трябва да го обявим все още," изненада с признанието си Симона Загорова.

Тя разказа, че двамата са се запознали чрез общи приятели и първоначално между тях е имало чисто физическо привличане.

"Запознахме се през общи познати. Първоначално се харесахме чисто физически и впоследствие започнахме да се опознаваме", обясни тя.

Изпълнителката призна, че е подхождала внимателно към новата връзка заради разочарованията, които е преживяла в миналото.

"Аз бях много предпазлива заради предишните ми връзки", каза още Симона. Певицата разкри и един от моментите, които са споделили заедно като двойка – посещението на дербито между "Милан" и "Интер", което е сред най-големите футболни сблъсъци в света.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тя

    16 0 Отговор
    като майка си от цвят на цвят !

    15:35 15.06.2026

  • 2 +щялка

    11 0 Отговор
    като дрътата галита

    15:36 15.06.2026

  • 3 Коя е тая

    12 0 Отговор
    разплодна св-и-нка и с какво е известна?

    15:39 15.06.2026

  • 4 Гиди палавнице

    12 0 Отговор
    "Първоначално се харесахме чисто физически и впоследствие започнахме да се опознаваме..." Демек пръво мандръсането, после опознаването

    15:41 15.06.2026

  • 5 Важно е кифлата да е пълна макар и в тай

    9 0 Отговор
    Тайна! Без интересна си ни нахапана кифла с претенции! Скоро няма ли да ражда?

    15:42 15.06.2026

  • 6 Без име

    9 0 Отговор
    Кой излъга тази жена, че може да пее? Тя вие като вълчица.

    15:44 15.06.2026

  • 7 Запознат

    0 0 Отговор
    С Борис Солтарийски е

    15:45 15.06.2026

  • 8 Брейй, тя тая като Щирлиц бре!

    5 0 Отговор
    Направо да я назначат за таен агент на ДАНС. Това три години да крие тъпкача. Какъв талант се изискава само. Браво!

    15:48 15.06.2026

  • 9 Мммм да....

    3 0 Отговор
    Запознахме се през общи познати. Първоначално се харесахме чисто физически и впоследствие започнахме да си бъркаме по дуп....ките.

    15:48 15.06.2026

  • 10 Теслатъ

    8 0 Отговор
    А, възможно ли е, той да не иска да се показва публично с нея??? -))))

    15:48 15.06.2026

  • 11 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Щом го крие значи пича я търси когато е наблизо и няма нещо под ръка ,само за едната работа тази винаги му отваря вратата .Така излиза на практика това са цели три години защо се крие ,явно не я иска на сериозно така правят мъжете когато ползва жена само за биологични нужди,или е женен още не може го разведе другата причина.

    15:58 15.06.2026

  • 12 123

    4 0 Отговор
    Е как таково момиче без мъж до нея .Разбира се има и сме и много благодарни че го сподели с нас.Само така, от мъж на мъж.

    16:01 15.06.2026

  • 13 Крито Скритов

    1 0 Отговор
    Е крие го, щото жена му може и да не обича тройките...

    16:12 15.06.2026

  • 14 Почтена

    0 0 Отговор
    жена. Признала си е. Малко късно ама нищо.

    16:26 15.06.2026