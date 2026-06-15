Симона Загорова призна, че е в тайна връзка от 3 години (ВИДЕО)

Симона Загорова гостува в предаването "На кафе" тази сутрин и призна не само, че има мъж до себе си, но и че го крие от три години. Дъщерята на Глория сподели, че е предпочела да не показва любимия си публично, защото вярва, че най-хубавите неща трябва да бъдат съхранявани далеч от любопитните погледи.
"Да, имам мъж до себе си от три години. Щастието обича тишината и затова не съм го показвала. Не сме преценили, че трябва да го обявим все още," изненада с признанието си Симона Загорова.
Тя разказа, че двамата са се запознали чрез общи приятели и първоначално между тях е имало чисто физическо привличане.
"Запознахме се през общи познати. Първоначално се харесахме чисто физически и впоследствие започнахме да се опознаваме", обясни тя.
Изпълнителката призна, че е подхождала внимателно към новата връзка заради разочарованията, които е преживяла в миналото.
"Аз бях много предпазлива заради предишните ми връзки", каза още Симона. Певицата разкри и един от моментите, които са споделили заедно като двойка – посещението на дербито между "Милан" и "Интер", което е сред най-големите футболни сблъсъци в света.
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