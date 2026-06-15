Рубен Аморим поема Милан

Рубен Аморим ще бъде новият старши треньор на Милан. Според авторитетния инсайдър Фабрицио Романо, 41-годишният специалист вече е постигнал пълно съгласие с ръководството на "червено-черните" и е на крачка от официалното си представяне.

Аморим ще се обвърже с гранда от Милано до юни 2028 година, като в контракта е заложена и опция за удължаване с още един сезон. Очаква се подписването на договора да се случи още тази седмица, с което ще бъде сложен край на спекулациите около бъдещето на треньорския пост на "Сан Сиро".

Португалецът ще наследи на горещия стол опитния Масимилиано Алегри, който напусна след бурен период начело на Милан. Очакванията към Аморим са огромни, а феновете вече тръпнат в очакване на новия стил и свежите идеи, които той ще внесе в отбора.

Рубен Аморим беше начело на Манчестър Юнайтед между ноември 2024 и януари 2026 година.