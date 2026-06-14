Разбиха групата на "Калашниците", има десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция

Десетки са арестувани при спецакция в "Ботунец" и други части на София за рекет, изнудване и проституция. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.
Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото, пише Демерджиев.
Специализираната полицейска операция е свързана със задържане на лица от т.нар. група "Калашниците". С усилията на ГДБОП и СДВР са задържани 36 лица, Предстоят още арести.
Това обяви на брифинг главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов, който даде подробности за днешната спецакция на
"Установени са множество адреси, свързани с дейността на групата. Искам да апелирам към хората да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят хора, които безчинстват, арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред. Наясно сме, че не само в София, но и в други части на страната съществуват престъпни групи, които се занимават с разнородна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши. Текат процесуални действия, на някои от местата са открити оръжия, списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за лица от задържаната група. Има лица, които са роднини в групата, има и трайно сдружени с цел престъпления", обясни комисар Николов.
Кои са Калашниците?
Образувани са 6 досъдебни производства за рекет, изнудване и проституция. Повечето от задържаните лица са криминално проявени. Арести се правят в почти всички райони на София, има задържани и извън столицата, посочиха още от СДВР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8888
Коментиран от #4, #5, #27, #41
18:26 14.06.2026
2 Сила
18:28 14.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нека да видим
До коментар #1 от "8888":По скоро куките са отишли да потренират с тях и после да ги приберат, а дали ще влязат по затворите ще видим от неподкупната съдебна система.
Коментиран от #26
18:32 14.06.2026
5 Много
До коментар #1 от "8888":Си праззз! Куките си вършат работата, докато ти маршируваш по прайдовете!
18:37 14.06.2026
6 Мда
18:42 14.06.2026
7 МП4
19:01 14.06.2026
8 Помак
19:02 14.06.2026
9 Бургуджиа
19:05 14.06.2026
10 ДрБр
Коментиран от #30
19:07 14.06.2026
11 Гост
19:08 14.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БездарА
19:13 14.06.2026
14 миче да не забравиш утре да цъкнеш
Десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция
19:14 14.06.2026
15 Мръсните пари ще бъдат изкарани на светл
за чекмеджетата и офшорките ли?
там са изпрани отдавна
19:16 14.06.2026
16 новата власт
Горни Богров
Долни Богров
Кога?
19:18 14.06.2026
17 Цвете
Коментиран от #28
19:27 14.06.2026
18 Някой
19:30 14.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И сега
19:35 14.06.2026
21 А Филиповци
19:36 14.06.2026
22 Последния Софиянец
19:38 14.06.2026
23 Дзак
19:40 14.06.2026
24 Бг песимист
19:45 14.06.2026
25 Предлагам да ги броим утре
19:49 14.06.2026
26 Не просто
До коментар #4 от "Нека да видим":Да коригират таксата
19:50 14.06.2026
27 виж как знаеш най големия
До коментар #1 от "8888":въртач как е @халка@№та
19:52 14.06.2026
28 Вкарват
До коментар #17 от "Цвете":Се с доказателства, ако няма ще ги пуснат, ако има ще ги вкарат, боят няма нищо общо, за мене е ПР действие и покачване на таксата за спокойствие и пренасочването и към новите управляващи
19:55 14.06.2026
29 Какво били разбили?
19:59 14.06.2026
30 Сталин
До коментар #10 от "ДрБр":Защото тези двете са два л@йняни парцала
Коментиран от #39
20:05 14.06.2026
31 Да,бе
20:07 14.06.2026
32 Няма да се притеснявате
20:10 14.06.2026
33 1578
20:11 14.06.2026
34 Пляскащата с сици
Добре че се удариха в рейса.
Защото иначе не ги знаехте нали нямаше как да им изкарате парите на светло
20:12 14.06.2026
35 Александър 3
20:14 14.06.2026
36 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
20:15 14.06.2026
37 хмм
20:27 14.06.2026
38 закачалка
20:30 14.06.2026
39 Напротив
До коментар #30 от "Сталин":И двете са добри журналисти. Ризова понякога дразни с това, че прекъсва гостите си, но напоследък го прави по-рядко.
20:31 14.06.2026
40 Механик
Да ви имам българския! Прав бе Бокича за вас! Прав беше.
20:34 14.06.2026
41 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #1 от "8888":Няма как подобна групировка да няма и "чадър" отгоре. Да видим дали ще има арестувани и осъдени високопоставени лица или тях ще ги покрият.
20:35 14.06.2026
42 И пак ще има,
20:41 14.06.2026
43 Миротворец
Утилизация на АК...
20:48 14.06.2026