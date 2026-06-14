Новини
Крими »
Разбиха групата на "Калашниците", има десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция

Разбиха групата на "Калашниците", има десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция

14 Юни, 2026 19:45 3 887 43

  • арестувани-
  • ботунец

По-късно днес главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за спецакцията на брифинг

Разбиха групата на "Калашниците", има десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десетки са арестувани при спецакция в "Ботунец" и други части на София за рекет, изнудване и проституция. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.

Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото, пише Демерджиев.

Специализираната полицейска операция е свързана със задържане на лица от т.нар. група "Калашниците". С усилията на ГДБОП и СДВР са задържани 36 лица, Предстоят още арести.

Това обяви на брифинг главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов, който даде подробности за днешната спецакция на

"Установени са множество адреси, свързани с дейността на групата. Искам да апелирам към хората да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят хора, които безчинстват, арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред. Наясно сме, че не само в София, но и в други части на страната съществуват престъпни групи, които се занимават с разнородна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши. Текат процесуални действия, на някои от местата са открити оръжия, списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за лица от задържаната група. Има лица, които са роднини в групата, има и трайно сдружени с цел престъпления", обясни комисар Николов.

Кои са Калашниците?

Образувани са 6 досъдебни производства за рекет, изнудване и проституция. Повечето от задържаните лица са криминално проявени. Арести се правят в почти всички райони на София, има задържани и извън столицата, посочиха още от СДВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    18 69 Отговор
    Куките са отишли да въртят мииннети на техни Светейшества ммаангаалите

    Коментиран от #4, #5, #27, #41

    18:26 14.06.2026

  • 2 Сила

    68 4 Отговор
    Бандата на "Р е з а ните карабини " от софийския затвор с нетърпение очаква младите си колеги от "Калашниците "...

    18:28 14.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нека да видим

    70 0 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    По скоро куките са отишли да потренират с тях и после да ги приберат, а дали ще влязат по затворите ще видим от неподкупната съдебна система.

    Коментиран от #26

    18:32 14.06.2026

  • 5 Много

    62 7 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    Си праззз! Куките си вършат работата, докато ти маршируваш по прайдовете!

    18:37 14.06.2026

  • 6 Мда

    59 0 Отговор
    Да видим колко ще са осъдени и колко ще останат дълго в затвора!

    18:42 14.06.2026

  • 7 МП4

    39 1 Отговор
    Мен ме инт кой министър си поръчва момичета от тези , че.да има чадър толкова мн години =)

    19:01 14.06.2026

  • 8 Помак

    7 27 Отговор
    Батко Демерджиев уплаши ма...ша гласувам за Кандев той е доброто ченге

    19:02 14.06.2026

  • 9 Бургуджиа

    7 15 Отговор
    Демерджиев Вав Горна имаме праздник на суджука ,ядохме суджуци на скарата и пихме бира кат п ..я

    19:05 14.06.2026

  • 10 ДрБр

    41 5 Отговор
    Защо не позволявате коментари за Цецка Ризова и Лора Инджова?Тези две кокошки трябва незабавно да изчезнат от телевизията.

    Коментиран от #30

    19:07 14.06.2026

  • 11 Гост

    39 1 Отговор
    Крайно време е да се поучим от Биг брадъра САЩ- ПРИСЪДИТЕ ДА СА С НАТРУПВАНЕ!

    19:08 14.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БездарА

    1 6 Отговор
    А, Тея какви заблудени офце са ,не им е ясно, но има кой да им го проясни...

    19:13 14.06.2026

  • 14 миче да не забравиш утре да цъкнеш

    21 2 Отговор
    че са ги пуснали тез
    Десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция

    19:14 14.06.2026

  • 15 Мръсните пари ще бъдат изкарани на светл

    22 4 Отговор
    не разбрахме
    за чекмеджетата и офшорките ли?
    там са изпрани отдавна

    19:16 14.06.2026

  • 16 новата власт

    32 1 Отговор
    Циганските кланове
    Горни Богров
    Долни Богров

    Кога?

    19:18 14.06.2026

  • 17 Цвете

    34 0 Отговор
    ТОВА ЛИ СА " КАЛАШНИЦИТЕ " ,НЕДОСЕГАЕМИТЕ ? ДА ИМ ТЕГЛЯТ ЕДИН ЯК БОЙ И ПОСЛЕ В ПАНДИЗА, ЗА ДА ЗНАЯТ В БЪДЕЩЕ, КАК ДА УВАЖАВАТ ЖЕНИТЕ.🚔👨‍🎓🚔

    Коментиран от #28

    19:27 14.06.2026

  • 18 Някой

    33 2 Отговор
    През 77- ма група индианци бяха преследвали и убили младеж в нашия град. Познайте. Освен че виновните си получиха заслуженото останалите от диаспората години не смееха да мръднат от маалата, освен когато ходят на работа.

    19:30 14.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И сега

    20 4 Отговор
    и следващия път мръсните цигани ще минат метър.

    19:35 14.06.2026

  • 21 А Филиповци

    24 0 Отговор
    и Факултето кога???

    19:36 14.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Ицо Папата пак ще ги измъкне като през май.

    19:38 14.06.2026

  • 23 Дзак

    7 2 Отговор
    ОСО имаше клуб по водомоторен спорт в Ботунец. Имаше моторници с двигател Вартбург.

    19:40 14.06.2026

  • 24 Бг песимист

    8 3 Отговор
    Утре ще ги пуснат всички, имаше един хайдушки лаф" язък за барутя". Да не ви казвам и за един американски филм с чапли шийн.

    19:45 14.06.2026

  • 25 Предлагам да ги броим утре

    7 2 Отговор
    Като минат 24 часа от задържането.

    19:49 14.06.2026

  • 26 Не просто

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Нека да видим":

    Да коригират таксата

    19:50 14.06.2026

  • 27 виж как знаеш най големия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    въртач как е @халка@№та

    19:52 14.06.2026

  • 28 Вкарват

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    Се с доказателства, ако няма ще ги пуснат, ако има ще ги вкарат, боят няма нищо общо, за мене е ПР действие и покачване на таксата за спокойствие и пренасочването и към новите управляващи

    19:55 14.06.2026

  • 29 Какво били разбили?

    8 2 Отговор
    Навремето при Цветан Цветанов гепиха Наглите. Докато не ги осъдиха никой не казваше, че са разбити.

    19:59 14.06.2026

  • 30 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "ДрБр":

    Защото тези двете са два л@йняни парцала

    Коментиран от #39

    20:05 14.06.2026

  • 31 Да,бе

    5 0 Отговор
    Трябваше да загинат хора,че мвр-то да се сети защо е създадено и взима с нищо не заслужени заплати в голямата си част.Само,като им видиш гл.секретар да плаче и до там...А някога беше мъжка професия...

    20:07 14.06.2026

  • 32 Няма да се притеснявате

    4 1 Отговор
    утре чешкия дипломат ще ги вземе в посолството и в другиден ще са си в къщи в Ботунец... защитени свидетели

    20:10 14.06.2026

  • 33 1578

    4 0 Отговор
    Тея неграмотни на руския фронт.

    20:11 14.06.2026

  • 34 Пляскащата с сици

    11 1 Отговор
    ГоУеми сте
    Добре че се удариха в рейса.
    Защото иначе не ги знаехте нали нямаше как да им изкарате парите на светло

    20:12 14.06.2026

  • 35 Александър 3

    9 0 Отговор
    До тук но ще видим по на там какво ще стане ? А незакония град ? Действително грехота е да се събори НО винаги има първи път ! Да е като предупреждение за тези дето ще строят незаконно ! Ако новата власт го направи ще изкара още един мандат !

    20:14 14.06.2026

  • 36 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 3 Отговор
    Всяко чудо за три дена ,гледаме го тоя филм 37 г вече,,съда ще ги пусне всичките до един . Ако имахме държава Тея ма,,нга,,ли отдавна щяха да гният по затворите заедно с про,сти,тутките им ,,Боко и Пеевски ги бранеха Тея брадати човекоподобни сумати години да дерибействат,и така ще си продължи,няма да има справедливост в тая ко,чина

    20:15 14.06.2026

  • 37 хмм

    1 0 Отговор
    Не ставя ясно намерени ли са калашници при обиските...

    20:27 14.06.2026

  • 38 закачалка

    5 0 Отговор
    Калашници , някакви дебели римляни си пуснали бради , облечени в тесни черни тениски и се правят на страшни .През мутренските години тези вече щяха да са в някой багажник .Абсолютни тутманици , които Калашник са виждали само по телевизора .Бързи присъди и да ги пращат да строят Хемус

    20:30 14.06.2026

  • 39 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    И двете са добри журналисти. Ризова понякога дразни с това, че прекъсва гостите си, но напоследък го прави по-рядко.

    20:31 14.06.2026

  • 40 Механик

    2 1 Отговор
    Калашниците са арестувани за проституция?!?! Вие сериозно ли?
    Да ви имам българския! Прав бе Бокича за вас! Прав беше.

    20:34 14.06.2026

  • 41 САМО ПИТАМ ❓

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    Няма как подобна групировка да няма и "чадър" отгоре. Да видим дали ще има арестувани и осъдени високопоставени лица или тях ще ги покрият.

    20:35 14.06.2026

  • 42 И пак ще има,

    1 0 Отговор
    много шум за нищо!Корупцията е по силна от всичко.

    20:41 14.06.2026

  • 43 Миротворец

    0 0 Отговор
    Не на оръжието!
    Утилизация на АК...

    20:48 14.06.2026