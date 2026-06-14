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ФБР отключи телефона на Алексей Петров, следствието очаква данните

ФБР отключи телефона на Алексей Петров, следствието очаква данните

14 Юни, 2026 18:04 2 038 48

  • фбр-
  • отключване-
  • телефон-
  • алексей петров

61-годишният бивш съветник в ДАНС беше застрелян на 16 август 2023 г. в София. Разследването продължава вече трета година. До момента няма официално обявен пробив, който да посочи поръчителя

ФБР отключи телефона на Алексей Петров, следствието очаква данните - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според публикации американски експерти са пробили защитата на апарата. Сигнал за достъп дойде, когато профилът на Петров се появи във Viber през април 2026 г.

Според публикация на „Уикенд“ специалисти от Федералното бюро за разследване на САЩ са успели да отключат телефона на показно убития Алексей Петров. Ако твърдението се потвърди, това може да се окаже най-важната техническа следа в разследването.

61-годишният бивш съветник в ДАНС беше застрелян на 16 август 2023 г. в София. Разследването продължава вече трета година. До момента няма официално обявен пробив, който да посочи поръчителя.

Какво очаква следствието от устройството

По данни от публикацията Националното следствие разчита от апарата да излязат хиляди чатове, компрометиращи материали и записи. Очакването е, че те могат да очертаят контакти, мотиви и възможни връзки около подготовката на убийството.

Подобен масив от данни би дал нови посоки за проверки. Той може да включва комуникация по приложения, архиви, медийни файлове и метаданни. Те често показват кога и откъде са изпращани съобщения.

Защо българските експертизи са се забавили

В края на 2023 г. градският прокурор Илияна Кирилова публично заяви, че има сериозни затруднения с експертизата на мобилния апарат. Това е наложило търсене на външна техническа помощ.

Според текста българските криминалисти не са успели да преодолеят защитата на устройството. Така се стига до вариант с намеса на американски служби. В материала се говори и за „US връзка“ около случая. На този етап това остава твърдение от медийни публикации.

Сигналът от Viber и паралелното дело за 2 млн. лева

Нов елемент в историята е сигналът от април 2026 г. Тогава профилът на Алексей Петров изненадващо се е появил като нов потребител във Viber. Това се посочва като индикатор, че е възможно телефонът да е бил активиран.

Паралелно с това съдия Биляна Магдалинчева е назначила нова съдебно-медицинска експертиза по документи. Тя е по дело за 2 млн. лева, заведено приживе от Петров срещу прокуратурата. Искът е за неимуществени вреди след краха на акция „Октопод“.

След смъртта му делото се води от наследниците му. Според публикациите интересите му се защитават от съпругата му Мариана Петрова и дъщеря му Диляна. Адвокатите са представили и документи, включително автобиография от УНСС, с цел да подкрепят теза за общественото му реноме като преподавател и експерт.

Ако данните от телефона бъдат официално приобщени като доказателства, натискът върху разследването ще се засили. Тогава ще стане ясно дали дигиталната следа може да доведе до конкретни имена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Купейка срам вееее

    15 28 Отговор
    Английски морски пехотинци превзеха руски товарен кораб от сенчестия флот на Русия в Инглиш ченъл тази неделна сутрин в акт на срам и позор за нискочелия кремълски бакшиш.

    Коментиран от #5, #16, #19, #34

    18:06 14.06.2026

  • 2 Сатана Z

    19 10 Отговор
    Алексей Петров беше топлата връзка между татко Петко и Бойко Борисов.Техните телефони,кога?

    18:08 14.06.2026

  • 3 ООрана държава

    23 2 Отговор
    Бързо действат тия или пазеха някой от тоя телефон, който вече няма нужда да бъде пазен...

    Коментиран от #8

    18:08 14.06.2026

  • 4 Смехоран

    15 5 Отговор
    Значи той ще чати с някой,който е евентуалният убиец?Аз май не разбирам.

    18:10 14.06.2026

  • 5 Боклук

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "Купейка срам вееее":

    Какво общо има с новината,троле?

    Коментиран от #12

    18:11 14.06.2026

  • 6 Читател

    13 3 Отговор
    Няма случайни неща подредете събитията и ще разберете.Полужението е треп треп трепни за някои хора.

    18:11 14.06.2026

  • 7 БездарА

    8 5 Отговор
    Кой се интересува от минали личности, Господ да ги съди..

    Коментиран от #27

    18:11 14.06.2026

  • 8 Не знам

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Дали ще стигнат до поръчителя, но ще излезнат интересни неща, ако ги публикуват

    18:11 14.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    24 5 Отговор
    3 години отключват един телефон.В Ботунец ромите без дипломи ще го отключат за три минути.

    Коментиран от #18

    18:12 14.06.2026

  • 10 Направо е смешен

    9 9 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:12 14.06.2026

  • 11 Телефона на бащата на някаква Саяна

    6 8 Отговор
    Номерата на Азис и Евгени Минчев, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:13 14.06.2026

  • 12 Путин

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "Боклук":

    Боклук е май ка ти на околовръстното дето те е из ср @ ла в канавката край пътя.

    Коментиран от #15, #36, #39, #42

    18:14 14.06.2026

  • 13 Удряй добро камионче

    4 7 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:14 14.06.2026

  • 14 Публикувате

    11 0 Отговор
    каква точно новина??? Следствието "очаква данните", а хората да очакват очакването на следствието. Вие не сте наред

    18:14 14.06.2026

  • 15 Боклук е бащата на някаква Саяна

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Путин":

    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #37

    18:15 14.06.2026

  • 16 По темата

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Купейка срам вееее":

    Как захожий богомолец,
    Я смотрю твои поля.
    А у низеньких околиц
    Звонно чахнут тополя.

    Пахнет яблоком и медом
    По церквам твой кроткий Спас.
    И гудит за корогодом
    На лугах веселый пляс.

    18:17 14.06.2026

  • 17 СандоКан с двата ножа

    9 4 Отговор
    Само ФБР може да оправи работата.

    18:18 14.06.2026

  • 18 В заложна

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    В Столипиново - 30 сек с поглед, бате, фертиг, зельбстферштендлих!
    Кадрите решават Фсичко.

    18:20 14.06.2026

  • 19 Бог да го прости човека!

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Купейка срам вееее":

    Да не се окаже, че е чатил с хора от някоя хижа.

    18:21 14.06.2026

  • 20 Глупости на търкалета

    5 2 Отговор
    Каква е марката и модела на телефона? Ако "експертите на ФБР" могат да го пробият, значи всеки може и повече никой няма да си вземе такъв телефон. Преди време от Епъл отказа на ФБР да отключат телефона на някакъв арабин, заподозрян в тероризъм.

    18:21 14.06.2026

  • 21 ХиХи

    9 1 Отговор
    ФеРеБе нищо не е отключило, Япле са го отключили, когато са решили

    18:22 14.06.2026

  • 22 Дзак

    5 1 Отговор
    Нашият е станал публично достояние?

    Коментиран от #24

    18:22 14.06.2026

  • 23 Мурка

    9 1 Отговор
    май ПАК ЩЕ КУПУВАМЕ ФЪРЧУПЛАНИ

    18:23 14.06.2026

  • 24 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    И откриха две кайсийки!

    18:23 14.06.2026

  • 25 БеГемот

    4 3 Отговор
    Ужас...сега ще видят всичкото му порно....такива обичат да ги връзват и налагат

    18:26 14.06.2026

  • 26 Стара чанта

    7 1 Отговор
    Кой какво очаква ? Нищо няма да се изнесе - всичко, открито там, ще е за ползване на ОПРЕДЕЛЕНИ ОРА, за определени цели и случаи... Така ли не разбрахме КАК вървят нещата в ск.. ап.. ана та ни държавица ?!

    Коментиран от #32

    18:28 14.06.2026

  • 27 Черен хумор

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "БездарА":

    Виц, отива мутра на изложба и пита: защо тези картини в ляво са толкова скъпи, а тези в дясно толкова евтини, отговарят му: тези в ляво са класици, тези в дясно сега се доказват. мутрата пита: а какво е класик, отговор добър художник но вече е покойник.Мутрата: купувам тези евтините от дясно и утре ги пишете- класици. Те така и с Петров вече е мутра-класик

    18:28 14.06.2026

  • 28 Деций

    4 0 Отговор
    Не е нужно всичко това.Ясно е кои има интерес да го няма трактора,не виждам особено основание да се чакат разкрития и доказателства.Бяха нужни огледални действия и то това трябваше да стане много отдавна!

    Коментиран от #30, #38

    18:30 14.06.2026

  • 29 И какво

    5 0 Отговор
    точно очакват да научат от телефона му, освен пикантерии и евентуално договорки за далавери. Едва ли убиецът му е писал преди това "идвам да те гръмна" А задачата тук е да открият убиеца и поръчителя (ако има такъв)

    18:30 14.06.2026

  • 30 Е как

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Деций":

    без доказателства ще пратят някой в затвора, защото на тебе ти било "ясно" кой имал " интерес" Така през средните векове навярно е можело, но сега има правови държави и съдебни процеси.

    18:33 14.06.2026

  • 31 бай Шиле

    3 1 Отговор
    Какви са тези криминалисти дето са срещнали затруднения с един телефон? Всеки хакер може да го разкодира за нула време. Каква помощ от американски служби бе аборигени? Три години нула напредък. Даже и родата продължава да защитава интересите на Алексей Петров три години след смъртта му, като се бори за един милион евра. Е няма такава държава.

    18:34 14.06.2026

  • 32 Не само

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Стара чанта":

    В скапаната ни държавица, а навсякъде, само че го правят по финно, а нашите брутално

    18:34 14.06.2026

  • 33 Буха ха

    8 0 Отговор
    САЩ са събрали стотици компромати и ще ги пратят до посолствоТО

    18:34 14.06.2026

  • 34 Верно е срам

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Купейка срам вееее":

    Англия да се върне към пиратство и кражби. Цигански коптор стана запада.

    18:35 14.06.2026

  • 35 Сега какво ли ще излезе

    3 1 Отговор
    за петроханските педофили?

    18:36 14.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Какво Ти Влиза В Работата ?

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Боклук е бащата на някаква Саяна":

    Или просто Те Сърби !

    Отзад ?

    Коментиран от #40

    18:37 14.06.2026

  • 38 ДаДа

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Деций":

    Ама са много тези които са искали да го поръчат, ти откъде си сигурен кой е?

    18:38 14.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Върви В Анадола !Там Ще те !Оправят !

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Какво Ти Влиза В Работата ?":

    Там Ще те !

    Оправят !

    18:38 14.06.2026

  • 41 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОВА Е АМЕРИКА. ПРИ НЕЯ НЯМА НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ РАЗКРИЕ ОТ КАКВОТО И ЕСТЕСТВО ДА Е. ПОХВАЛНО. АКО СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ Е ОВЛАДЯЛ ЧУЖДИ ИМОТИ, СЕМЕЙСТВОТО МУ ЩЕ ГИ ВЪРНЕ ЛИ? ТВЪРДЕ СПОРНА ЛИЧНОСТ БЕШЕ. НАЛАГАШЕ МНЕНИЕ И НЕ ТЪРПЕШЕ, НЯКОЙ ДА МУ ПРОТИВОРЕЧИ.ГЛЕДАЛА СЪМ ГО В " ЕВРОКОМ " НА ДОСТА ИНТЕРВЮТА И НЕ Е БЛЕСТЯЛ С ИНТЕЛЕКТ.НО С НАТИСК, ДА. 👨‍🎓🎭👨‍🎓

    18:39 14.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Песимист

    2 1 Отговор
    При тази съдебна система нищо няма да стане.
    Всичко ще се замете, защото участниците са все още на власт.

    18:40 14.06.2026

  • 44 ЗАПОЧВА СЕ РАЗПЛИТАТ СЕ

    0 0 Отговор
    Нещата. И дано така продължи и всичко пошло и зло да излезе на яве и даа чуем видим във каква държава сме живели. БРАВО РАДЕВ НАТИСКАЙ ИСКАЙ И ПОКАЗВАЙ А ПОСЛЕ И НАКАЗВАЙ. А НЕГОВИТЕ ДУШМАНИ ДА СЕ КРИЯТ. И ДА НЕ ПИШАТ И ГОВОРЯТ ТЪПОТИИ. Пуканки и шоуто започва.

    Коментиран от #46

    18:44 14.06.2026

  • 45 Фори

    0 0 Отговор
    Каквото и да открият ще го засекретят а на нас ще кажат че в тел са намерили един среден пръст!

    18:45 14.06.2026

  • 46 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ЗАПОЧВА СЕ РАЗПЛИТАТ СЕ":

    толкова очаквате да "излезе" за "държавата" не никак ясно. Много развинтена фантазия имате. Конкретно в случая се търси убиец. Каква държава какви световни конспирации ....

    18:47 14.06.2026

  • 47 Азз

    0 0 Отговор
    Пробвали са по една случайна парола на ден явно...

    18:49 14.06.2026

  • 48 Как

    0 0 Отговор
    Замесена е руската мафия - КГБ. Затова нашите служби , като филиал нямат интерес да се разкрие истината. Зад всички убийства в България седи КГБ.

    18:52 14.06.2026

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