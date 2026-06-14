ФБР отключи телефона на Алексей Петров, следствието очаква данните

Според публикации американски експерти са пробили защитата на апарата. Сигнал за достъп дойде, когато профилът на Петров се появи във Viber през април 2026 г.
Според публикация на „Уикенд“ специалисти от Федералното бюро за разследване на САЩ са успели да отключат телефона на показно убития Алексей Петров. Ако твърдението се потвърди, това може да се окаже най-важната техническа следа в разследването.
61-годишният бивш съветник в ДАНС беше застрелян на 16 август 2023 г. в София. Разследването продължава вече трета година. До момента няма официално обявен пробив, който да посочи поръчителя.
Какво очаква следствието от устройството
По данни от публикацията Националното следствие разчита от апарата да излязат хиляди чатове, компрометиращи материали и записи. Очакването е, че те могат да очертаят контакти, мотиви и възможни връзки около подготовката на убийството.
Подобен масив от данни би дал нови посоки за проверки. Той може да включва комуникация по приложения, архиви, медийни файлове и метаданни. Те често показват кога и откъде са изпращани съобщения.
Защо българските експертизи са се забавили
В края на 2023 г. градският прокурор Илияна Кирилова публично заяви, че има сериозни затруднения с експертизата на мобилния апарат. Това е наложило търсене на външна техническа помощ.
Според текста българските криминалисти не са успели да преодолеят защитата на устройството. Така се стига до вариант с намеса на американски служби. В материала се говори и за „US връзка“ около случая. На този етап това остава твърдение от медийни публикации.
Сигналът от Viber и паралелното дело за 2 млн. лева
Нов елемент в историята е сигналът от април 2026 г. Тогава профилът на Алексей Петров изненадващо се е появил като нов потребител във Viber. Това се посочва като индикатор, че е възможно телефонът да е бил активиран.
Паралелно с това съдия Биляна Магдалинчева е назначила нова съдебно-медицинска експертиза по документи. Тя е по дело за 2 млн. лева, заведено приживе от Петров срещу прокуратурата. Искът е за неимуществени вреди след краха на акция „Октопод“.
След смъртта му делото се води от наследниците му. Според публикациите интересите му се защитават от съпругата му Мариана Петрова и дъщеря му Диляна. Адвокатите са представили и документи, включително автобиография от УНСС, с цел да подкрепят теза за общественото му реноме като преподавател и експерт.
Ако данните от телефона бъдат официално приобщени като доказателства, натискът върху разследването ще се засили. Тогава ще стане ясно дали дигиталната следа може да доведе до конкретни имена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Купейка срам вееее
Коментиран от #5, #16, #19, #34
18:06 14.06.2026
2 Сатана Z
18:08 14.06.2026
3 ООрана държава
Коментиран от #8
18:08 14.06.2026
4 Смехоран
18:10 14.06.2026
5 Боклук
До коментар #1 от "Купейка срам вееее":Какво общо има с новината,троле?
Коментиран от #12
18:11 14.06.2026
6 Читател
18:11 14.06.2026
7 БездарА
Коментиран от #27
18:11 14.06.2026
8 Не знам
До коментар #3 от "ООрана държава":Дали ще стигнат до поръчителя, но ще излезнат интересни неща, ако ги публикуват
18:11 14.06.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #18
18:12 14.06.2026
10 Направо е смешен
18:12 14.06.2026
11 Телефона на бащата на някаква Саяна
18:13 14.06.2026
12 Путин
До коментар #5 от "Боклук":Боклук е май ка ти на околовръстното дето те е из ср @ ла в канавката край пътя.
Коментиран от #15, #36, #39, #42
18:14 14.06.2026
13 Удряй добро камионче
18:14 14.06.2026
14 Публикувате
18:14 14.06.2026
15 Боклук е бащата на някаква Саяна
До коментар #12 от "Путин":Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
Коментиран от #37
18:15 14.06.2026
16 По темата
До коментар #1 от "Купейка срам вееее":Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
18:17 14.06.2026
17 СандоКан с двата ножа
18:18 14.06.2026
18 В заложна
До коментар #9 от "Последния Софиянец":В Столипиново - 30 сек с поглед, бате, фертиг, зельбстферштендлих!
Кадрите решават Фсичко.
18:20 14.06.2026
19 Бог да го прости човека!
До коментар #1 от "Купейка срам вееее":Да не се окаже, че е чатил с хора от някоя хижа.
18:21 14.06.2026
20 Глупости на търкалета
18:21 14.06.2026
21 ХиХи
18:22 14.06.2026
22 Дзак
Коментиран от #24
18:22 14.06.2026
23 Мурка
18:23 14.06.2026
24 Анонимен
До коментар #22 от "Дзак":И откриха две кайсийки!
18:23 14.06.2026
25 БеГемот
18:26 14.06.2026
26 Стара чанта
Коментиран от #32
18:28 14.06.2026
27 Черен хумор
До коментар #7 от "БездарА":Виц, отива мутра на изложба и пита: защо тези картини в ляво са толкова скъпи, а тези в дясно толкова евтини, отговарят му: тези в ляво са класици, тези в дясно сега се доказват. мутрата пита: а какво е класик, отговор добър художник но вече е покойник.Мутрата: купувам тези евтините от дясно и утре ги пишете- класици. Те така и с Петров вече е мутра-класик
18:28 14.06.2026
28 Деций
Коментиран от #30, #38
18:30 14.06.2026
29 И какво
18:30 14.06.2026
30 Е как
До коментар #28 от "Деций":без доказателства ще пратят някой в затвора, защото на тебе ти било "ясно" кой имал " интерес" Така през средните векове навярно е можело, но сега има правови държави и съдебни процеси.
18:33 14.06.2026
31 бай Шиле
18:34 14.06.2026
32 Не само
До коментар #26 от "Стара чанта":В скапаната ни държавица, а навсякъде, само че го правят по финно, а нашите брутално
18:34 14.06.2026
33 Буха ха
18:34 14.06.2026
34 Верно е срам
До коментар #1 от "Купейка срам вееее":Англия да се върне към пиратство и кражби. Цигански коптор стана запада.
18:35 14.06.2026
35 Сега какво ли ще излезе
18:36 14.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Какво Ти Влиза В Работата ?
До коментар #15 от "Боклук е бащата на някаква Саяна":Или просто Те Сърби !
Отзад ?
Коментиран от #40
18:37 14.06.2026
38 ДаДа
До коментар #28 от "Деций":Ама са много тези които са искали да го поръчат, ти откъде си сигурен кой е?
18:38 14.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Върви В Анадола !Там Ще те !Оправят !
До коментар #37 от "Какво Ти Влиза В Работата ?":Там Ще те !
Оправят !
18:38 14.06.2026
41 Цвете
18:39 14.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Песимист
Всичко ще се замете, защото участниците са все още на власт.
18:40 14.06.2026
44 ЗАПОЧВА СЕ РАЗПЛИТАТ СЕ
Коментиран от #46
18:44 14.06.2026
45 Фори
18:45 14.06.2026
46 Какво
До коментар #44 от "ЗАПОЧВА СЕ РАЗПЛИТАТ СЕ":толкова очаквате да "излезе" за "държавата" не никак ясно. Много развинтена фантазия имате. Конкретно в случая се търси убиец. Каква държава какви световни конспирации ....
18:47 14.06.2026
47 Азз
18:49 14.06.2026
48 Как
18:52 14.06.2026