Жозе Моуриньо се завърна в Реал Мадрид!

Жозе Моуриньо официално се завръща начело на Реал Мадрид! След години на спекулации и слухове, португалският тактик сложи подписа си под дългосрочен договор, който ще го задържи на „Сантиаго Бернабеу“ до лятото на 2029 година, информира "The Athletic".

Решението за повторното назначение на Моуриньо идва директно от президента на клуба – Флорентино Перес. В навечерието на президентските избори в Реал Мадрид, които ще се проведат на 12 май, 79-годишният ръководител демонстрира категорична визия за бъдещето на отбора. Въпреки че ще се изправи срещу конкуренцията на предприемача Енрике Рикелме, очакванията са Перес да затвърди позицията си без особени затруднения, което гарантира стабилността на Моуриньо на треньорския пост.

Въпреки еуфорията сред част от феновете, не липсват и скептични гласове. Енрике Рикелме, основният опонент на Перес, публично заяви, че не би избрал Моуриньо за наставник на „белия балет“. Това разкрива ясно разделение във възгледите за посоката, в която трябва да поеме клубът. Въпреки това, с оглед на очакваната победа на Перес, подобни изказвания едва ли ще променят хода на събитията.

Докато дебатите около треньорската позиция продължават, ръководството на Реал Мадрид не губи време. Започна усилена работа по изграждането на новия екип на Моуриньо и селекцията за предстоящия сезон. Очаква се португалецът да внесе своята характерна дисциплина и тактическа строгост, с които вече е оставил траен отпечатък в историята на клуба.

🚨 Jose Mourinho has signed contract to become Real Madrid head coach. 63yo leaving Benfica for 2nd spell in charge of #RMFC after putting pen to paper last week on 3yr deal. Set to be announced post presidential election. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/jK6Q5cF7eU — David Ornstein (@David_Ornstein) May 29, 2026