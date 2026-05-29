Жозе Моуриньо се завърна в Реал Мадрид!

29 Май, 2026 17:55 832 2

Португалският стратег отново поема кормилото на „кралския клуб“

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо официално се завръща начело на Реал Мадрид! След години на спекулации и слухове, португалският тактик сложи подписа си под дългосрочен договор, който ще го задържи на „Сантиаго Бернабеу“ до лятото на 2029 година, информира "The Athletic".

Решението за повторното назначение на Моуриньо идва директно от президента на клуба – Флорентино Перес. В навечерието на президентските избори в Реал Мадрид, които ще се проведат на 12 май, 79-годишният ръководител демонстрира категорична визия за бъдещето на отбора. Въпреки че ще се изправи срещу конкуренцията на предприемача Енрике Рикелме, очакванията са Перес да затвърди позицията си без особени затруднения, което гарантира стабилността на Моуриньо на треньорския пост.

Въпреки еуфорията сред част от феновете, не липсват и скептични гласове. Енрике Рикелме, основният опонент на Перес, публично заяви, че не би избрал Моуриньо за наставник на „белия балет“. Това разкрива ясно разделение във възгледите за посоката, в която трябва да поеме клубът. Въпреки това, с оглед на очакваната победа на Перес, подобни изказвания едва ли ще променят хода на събитията.

Докато дебатите около треньорската позиция продължават, ръководството на Реал Мадрид не губи време. Започна усилена работа по изграждането на новия екип на Моуриньо и селекцията за предстоящия сезон. Очаква се португалецът да внесе своята характерна дисциплина и тактическа строгост, с които вече е оставил траен отпечатък в историята на клуба.


  • 1 Лопата Орешник

    2 3 Отговор
    Любим треньор в любимия отбор! Прекрасно! Феновете на Реал знаят, че там не всичко зависи от треньора и дон Флорентино налага възгледи, но се надявам, че ще смелят брашно!! Последния път Моуриньо води Реал точно в най мощния период на Барселона, все пак стана шампион на Испания, но му се изплъзна Ушатата! Факт е обаче, че така беше нахъсал играчите, че после националния на Испания едвам не стигаха до сбиване като се съберат! Сега този проблем го няма, никой от Реал не е поканен за световното! Мадрид има страхотни играчи, има и такива за продажба на добра цена!! Ако успее да конфигурира състава ще бъде супер отбор!! Хубавото е , че Мбапе подкрепя идеята за Моуриньо, защото е върховен хищник с нужда от правилна мотивация! Ако я получи, ще имаме чудовище!! Каквото и да стане, предстои зрелище!

    18:07 29.05.2026

  • 2 Фокс

    0 0 Отговор
    Марка и другите испански сайтове нищо не пишат по въпроса че е подписал вече

    19:17 29.05.2026

