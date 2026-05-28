"Мирчев за Радев: Мир не се постига чрез снишаване и прикриване на агресията"

България подкрепи в ООН ясна позиция за осъждане на поредната масирана руска атака срещу Украйна – атака срещу цивилни, срещу Киев и срещу критична инфраструктура, включително с ракета "Орешник", способна да носи ядрен заряд. Тази позиция е подкрепена от близо 50 държави и от Европейския съюз. Но на сайта на българското Министерство на външните работи тя не е публикувана – тишина. Това се казва в изпратена до медиите позиция на съпредседателя на "Да,България" Ивайло Мирчев.
"Това не е технически пропуск. Това е геополитическо снишаване. Същата гробна тишина видяхме и след атаката с "Орешник", когато българското правителство отново избра да се сниши, вместо ясно да назове агресора и да защити европейската позиция на България. На този фон идва и изявлението на Румен Радев от Париж, в което вместо да говори за отговорността на агресора, той отново съветва Европа да промени политиката си към войната в Украйна и да се съобразява със страха от руските хиперзвукови оръжия", заявява Мирчев.
"Това не е политика на мир. Мир не се постига чрез прикриване на агресията. Не се постига с мълчание за руските удари. Нито когато жертвата бъде оставена сама, а агресорът - насърчен да продължава. България трябва да бъде ясна, видима и достойна част от европейската позиция срещу руската агресия. Не държава, която тихо подкрепя правилните текстове в ООН, но ги крие от собствените си граждани", се казва още в позицията.
