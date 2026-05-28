Мирчев за Радев: Мир не се постига чрез снишаване и прикриване на агресията

28 Май, 2026 12:20 1 556 112

  • ивайло мирчев-
  • румен радев-
  • позиция-
  • украйна

Румен Радев вместо да говори за отговорността на агресора, той отново съветва Европа да промени политиката си към войната в Украйна и да се съобразява със страха от руските хиперзвукови оръжия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България подкрепи в ООН ясна позиция за осъждане на поредната масирана руска атака срещу Украйна – атака срещу цивилни, срещу Киев и срещу критична инфраструктура, включително с ракета "Орешник", способна да носи ядрен заряд. Тази позиция е подкрепена от близо 50 държави и от Европейския съюз. Но на сайта на българското Министерство на външните работи тя не е публикувана – тишина. Това се казва в изпратена до медиите позиция на съпредседателя на "Да,България" Ивайло Мирчев.

"Това не е технически пропуск. Това е геополитическо снишаване. Същата гробна тишина видяхме и след атаката с "Орешник", когато българското правителство отново избра да се сниши, вместо ясно да назове агресора и да защити европейската позиция на България. На този фон идва и изявлението на Румен Радев от Париж, в което вместо да говори за отговорността на агресора, той отново съветва Европа да промени политиката си към войната в Украйна и да се съобразява със страха от руските хиперзвукови оръжия", заявява Мирчев.

"Това не е политика на мир. Мир не се постига чрез прикриване на агресията. Не се постига с мълчание за руските удари. Нито когато жертвата бъде оставена сама, а агресорът - насърчен да продължава. България трябва да бъде ясна, видима и достойна част от европейската позиция срещу руската агресия. Не държава, която тихо подкрепя правилните текстове в ООН, но ги крие от собствените си граждани", се казва още в позицията.


  • 1 Деций

    126 7 Отговор
    Вземай генерал Наско и към Одеса!

    Коментиран от #49

    12:22 28.05.2026

  • 2 Ейй

    110 6 Отговор
    Голям смелчага , излезна това нещо

    12:24 28.05.2026

  • 3 Мирчев

    114 6 Отговор
    Агресора срещу доставчици на храна,
    чете морал …

    12:24 28.05.2026

  • 4 Каза

    98 6 Отговор
    Оземпика, агресивно нападащ доставчик на храна.
    Защо тези любители на укр не си хваната дамската чантичка - и към фронта.

    12:24 28.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    61 8 Отговор
    Добре дошла кафяво чумо

    12:24 28.05.2026

  • 6 на снимката

    73 7 Отговор
    защо ги няма Ники, Божанката и Женералчето? Простотиите на Мирча Кришан няма да коментирам.

    12:24 28.05.2026

  • 7 Обективни истини

    84 8 Отговор
    Мирчев отивай на фронта да помагаш, стига си писал и говорил глуости. Дела трябват, зеленски има нужда от такива гейтяци, като вас.

    12:25 28.05.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    69 8 Отговор
    Бегом марш към Източния фронт да "нанесеш" стратегическо поражение на Русия!

    🤣🤣🤣

    12:25 28.05.2026

  • 9 Търсим мясо

    62 6 Отговор
    Нискочел Ганьо да взема мешката и на фронта. С този героизъм, няма да го върнат.

    12:26 28.05.2026

  • 10 име

    59 5 Отговор
    Когато гaнчo мирчев с двата пръста чело, поредното синче на комунистически функционер, представящо се за демократ, заговори за отговорността на киевската хунта в конфликта, за загиналите украинци в Донбас заради агресията на хунтата, за умишеното мълчание и тупане на то ката от европейските политикани, тогава може да дава акъл и оценки.

    12:26 28.05.2026

  • 11 Директора👨‍✈️

    57 6 Отговор
    ЕС даде на Украйна 90 МИЛИАРДА Евро.
    Колко още комплекса с КЕШ пари ще бъдат построени???

    12:26 28.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Олеле

    58 5 Отговор
    Украинската партия се изказа. Мирчев знае ли за колко време ще долети Орешника до тук? Настроенията в Европа се променят, но на ППДБ не им се плаща за да схванат това. Ако националистическите формации вземат връх в Германия и Франция, Мирчев и неговата кохорта ще останат само спомен.

    12:27 28.05.2026

  • 14 Компира

    41 6 Отговор
    Този го гледах на видео от Румъния - напада на пътя български турист с автомобил, дегизиран като мечка. Заявил му ясно с човешки глас, че му пречел да пресече улицата и нямало да мърда от пътя, докато не дойде полиция.

    12:27 28.05.2026

  • 15 Здрасти

    54 7 Отговор
    Тоя боклук няма ли кой да го постави там където му е мястото

    Коментиран от #68

    12:27 28.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стефан

    48 6 Отговор
    Ходи да биеш куриери на храна и не се меси, където не ти е нивото!

    12:29 28.05.2026

  • 18 Дон балон

    36 5 Отговор
    Тоя два пръсти чело що не се сниши както го направи като нападна доставчика на храна

    12:29 28.05.2026

  • 19 Наказателят на доставчиците на пица

    39 5 Отговор
    А какво се прави разрешава се да се построи незаконен град да се създаде ссекта
    Да се тормозят доставчици на храна

    12:29 28.05.2026

  • 20 Амчи то лесно тъй,ве Мирча Кришан!

    38 4 Отговор
    Друг да мре на фронта,а вие само да ръчкате отстрани огъня с маша в ръка,да не си изгорите нежните ръчички...!
    Ай бегом на фронта,че Зеленски има нужда от фронтоваци,не от лаладжии...!

    Коментиран от #25

    12:30 28.05.2026

  • 21 мустакат и страшен

    38 5 Отговор
    Мирчев, прочети коментарите по твой адрес и се скрий на някое много скришно място.

    Коментиран от #62

    12:31 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 идиоти вън

    23 3 Отговор
    Еми докажете го на практика бе аслани, взимате калашника и в Украйна, но сте аслани само на думи, а на практика сте н@ср@ни!!! ,,Патриот е душа дава..... но не своята душа, братя, а душата на народа!" На практика нашите деца за пушечно месо, а техните по топлите моррета като в записа!!!

    12:32 28.05.2026

  • 24 Истината:

    29 3 Отговор
    Скрий се бе Пертохански Мирчев,
    Като си толкова голям защитник на Украйна,
    отивайте всички от ПП/ДБ на Фронта в Укрия

    Коментиран от #26

    12:32 28.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тебе кой

    5 14 Отговор

    До коментар #24 от "Истината:":

    Те пита ма Пар цал.

    Коментиран от #38

    12:33 28.05.2026

  • 27 Григор

    26 3 Отговор
    "Мирчев за Радев: Мир не се постига чрез снишаване и прикриване на агресията"
    Няма снишаване, Мирчев! ИМА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС, КОЙТО Е №1.Ти и твоята измислена коалиция сте далеч от тези неща, а и никой не ви пита. Колко депутати имате? Доколкото си спомням бяха май 37, но тъй като се разделихте с ПП май сега са двойно по-малко. Просто не пеете в хора, Мирчев! Нямате думата!

    Коментиран от #32

    12:34 28.05.2026

  • 28 Лопата Орешник

    22 4 Отговор
    Аве трай тихо! Шушляк! Избрали сме го точно защото не искаме куци ястреби като те6, които не знаят,че Крим е руски! Ако искаме нещо различно ще идем на площада! И ти ще се появиш да яхнеш протеста, че и да обясниш какво мнозинство ще събереш! Нискочел примат!

    12:34 28.05.2026

  • 29 Народът на Бг

    24 4 Отговор
    Бряво на Мирчев!
    Колкото повече се появява пред Екраните и по Сайтовете,
    Толкова повече рейтинга на ПП/ДБ Пада!
    На следващите избори сме им подготвили място до Слави, Тошко и
    "Няма такъв народ"

    12:35 28.05.2026

  • 30 име

    13 4 Отговор

    До коментар #25 от "Трай ма":

    Марш и ти на фронта да ни покажеш как се мачкат ушанки, розаво пони.

    Коментиран от #40

    12:35 28.05.2026

  • 31 Мирчев, грабвай шмайзера!!

    12 2 Отговор
    И с генерала Наско и тагарев с бодра стъпка към Киив!!

    12:36 28.05.2026

  • 32 И кой е нашия интерес

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "Григор":

    Да те питам с Европа ли сме или само когато ни ознася

    12:36 28.05.2026

  • 33 Зеления

    14 2 Отговор
    Мирчев, звънни на 112 да докладваш за неправилно паркирани руски танкове на фронтовата линия в Донбас и отивай на място да ги спираш с тЕло докато не дойде полицията да им напише акт.

    12:36 28.05.2026

  • 34 ккк

    7 3 Отговор
    аз ще отговоря вместо него атаката с Орешника беше супер и трябва почета такива над Укрия , така мислят поне 80% от България

    12:36 28.05.2026

  • 35 С.П.

    14 2 Отговор
    Дъвката "Модела Борисов-Пеевски", "Сарафов" вече се изчерпа. Сега се почва нова дъвка "Защита на евро-атлантическите ценности от Радев". Вече моделът ДБ се изчерпа - разчита се на реститутите и техните наследници и на всички, които се обогатиха от Прехода....
    Мирчев, виж как твоите "приятели" от Украйна перат откраднатите пари, които ЕС и САЩ наляха...а най-лошото е, че им осигурихте гръб във всички институции...

    12:37 28.05.2026

  • 36 хихи

    8 2 Отговор
    марш от тука бе амбряж(че за дргугата дума трият) като спечелиш 131 мандата управллявай както можеш

    12:37 28.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Истината:

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тебе кой":

    По Неграмотното ти писмо,
    Разбираме, че си от Петроханските ПП/ДБ-та

    12:37 28.05.2026

  • 39 Запознат

    7 3 Отговор
    Я, Мирчев!!! Той се показа най-накрая след големия си резил около доставчика на храна. Обаче петното остава. Същото и за неговата партия.

    Коментиран от #59

    12:37 28.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дориана

    14 4 Отговор
    Крайно време е провалени политици като Мирчев да осъзнаят , че водиха заедно с другите европейски лидери в грешната посока България по отношение на войната с Украйна. С пари и оръжия за Украйна не са спрели войната дори за един месец да не говорим за мир. Отслабиха икономически Европа включително и България. Украинци бягат от Украйна и дори си позволяват да завземат чрез застрояване земята на България. Вместо парите да отидат при българския народ ние заради такива като Мирчев купуваме оръжия и ги даваме на Корумпирана Украйна. Мирчев да е наясно , че вече са на дъното тотално провалени отвсякъде.

    Коментиран от #51, #110

    12:37 28.05.2026

  • 42 верблюд

    7 3 Отговор
    Ха,този дангалак излезе от нелегалност след екшъна.

    12:38 28.05.2026

  • 43 Мирчев има маймунско чело,

    13 5 Отговор
    а зад челото му функционира нагаждач, използвач, марионетка на колективния русофонски запад, - така както баща му е бил марионетка на силния СССР.

    Мирчев е жалък доносник срещу работник на GLOVO и нарушител на Закона за дижението по пътищата.

    ДБ е срам за България.

    12:38 28.05.2026

  • 44 !!!?

    10 3 Отговор
    Всеки опит за снишаване пред Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    Коментиран от #111

    12:38 28.05.2026

  • 45 Умен атлантик

    12 2 Отговор
    На следващите избори сте при Слави,нали знаеш?

    12:38 28.05.2026

  • 46 Ивей Мирча

    7 2 Отговор
    Скимтене ли чувам?

    12:39 28.05.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    10 2 Отговор
    На този му се казва политик с отпаднала необхофимост!

    12:39 28.05.2026

  • 48 Запознат

    4 2 Отговор
    Я, Мирчев!!! Той се показа най-накрая след големия си резил около доставчика на храна. Обаче петното остава. Същото и за неговата партия.

    12:39 28.05.2026

  • 49 Мнение

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Деций":

    Мирчев регулировчика е крайно време да забира цялото ппдб, заедно със слугите на шорош и право към фронта на зельо!

    12:39 28.05.2026

  • 50 Запознат

    2 4 Отговор
    Я, Мирчев!!! Той се показа най-накрая след големия си резил около доставчика на храна. Обаче петното остава. Същото и за неговата партия.

    Коментиран от #56

    12:39 28.05.2026

  • 51 А ма Дорианче

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    Знаеш ли колко ватенки и колко имота имат тук.Ако фюрера им дойде да ги защитава ,ти за палците ли ще се хванеш.80хил.ватенки има тук.Семката им т.па.

    12:40 28.05.2026

  • 52 Голем смех

    5 11 Отговор
    Първият урок, който са научили нашите комунета от байТошо, е снишаване, снишаване. И Непрания Чорап прилага тези знания. Само дето не му минава номера. Веднага го разкриват, че е на кремълска хранилка...

    Коментиран от #60, #61

    12:40 28.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 мдаа

    7 3 Отговор
    И Мирчев е голям мъж като Борисов. Борисов поне си призна, че когато залетят ракетите, той пръв ще избяга.

    12:41 28.05.2026

  • 55 Запознат

    7 1 Отговор
    Я, Мирчев!!! Той се показа най-накрая след големия си резил около доставчика на храна.

    12:42 28.05.2026

  • 56 Ран

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Запознат":

    Какво петно бе, неумний? Че оня мульо тръгва да го гази с колата?

    12:42 28.05.2026

  • 57 Боко

    1 4 Отговор
    Мир се постига с скачане на куриери и крадене като за последно👌

    12:42 28.05.2026

  • 58 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Тая война не е наша работа бе, гледайте си държавата и народа, после ходете да слугувате на чужди

    12:44 28.05.2026

  • 59 Хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Запознат":

    Това, колко пъти ще го пишеш? Явно имаш две-три гънки на мозъка и друго не може да измислиш...

    12:44 28.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Боко

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Голем смех":

    Голем 💩асран разбит ауспух си ти 👌 вземи свръхдоза и 🪦🤮

    12:45 28.05.2026

  • 62 Ран

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "мустакат и страшен":

    Като гледам, коментарите ги пишат двама-трима души с най-различни псевдоними. Една и съща тъпотия...

    12:45 28.05.2026

  • 63 Янина

    5 2 Отговор
    Ооо регулировчика от Лозенец се показа, ама къде ти е катаджийската фуражка или в МВР няма толкова голяма колкото за твоето ниско чело?

    12:46 28.05.2026

  • 64 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "хе хе":

    Я трай бе, ушанко въшлива!

    Коментиран от #77, #81, #85

    12:47 28.05.2026

  • 65 Мирчефф, тихо там

    10 2 Отговор
    Мир не се постигс без преговори!
    Мир не се постига като наливаш масло в огъня - и непрекъснато даваш пари и оръжия за още война и смърт!
    Ебемви либерастите урсулянски!

    12:47 28.05.2026

  • 66 Ти да видиш

    6 2 Отговор
    Мухльото с двата пръста чело на снимката незабавно да бъде назначен за ръководител на втора бригада по ремонтиране на паметника на съветската армия в София.
    Ще му сложим червена каска, но не знам как ще вижда, защото каската ще пада върху очите му!!
    Затова ще стои отстрани и ще отговаря за правилното идеологическо възпитание на бригадата и ще ги надъхва.

    12:47 28.05.2026

  • 67 Феникс

    10 1 Отговор
    Абе това си е направо сюреализъм, военият пилот да иска мир, а тези неолиберали със нежните китки да искат война до последно !

    12:49 28.05.2026

  • 68 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    Мястото му е в парламента бе, въшльо.

    12:49 28.05.2026

  • 69 Чудя се

    6 1 Отговор
    Що за наглост,да даваш съвети на генерал от армията, по отношение на войната.Колко още хора трябва да загинат,за да се сключи мир?! Тогава такива като Мирчев,не за часове,а за минути "ЩЕ ОБЪРНАТ ПАЛАЧИНКАТА" без срам.

    12:50 28.05.2026

  • 70 Ха ХаХа

    3 2 Отговор
    Само крушарски цървул може да каже..Снижаване на агресията.
    Изчезвай селянчуко

    12:51 28.05.2026

  • 71 резервист

    7 1 Отговор
    Новобранец на два петъка служба тръгнал да дава акъл на генерала. Оцапахте се на всички фронтове и се мъчите да си направите реклама. Нещо за унищоженото общежитие да кажеш? Или руснаците са само военни?

    12:51 28.05.2026

  • 72 Цък

    6 1 Отговор
    Този смешник дори не ми се и коментира

    12:51 28.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Някой

    7 2 Отговор
    Мирчев, ти за Израел и за САЩ ли говориш? Защото думите ти напълно пасват по повод тяхното поведение.

    12:52 28.05.2026

  • 75 Свой

    5 2 Отговор
    Мирчев, скрий се!

    12:52 28.05.2026

  • 76 Жалка жълтопаветна измет

    7 2 Отговор
    Са национални предатели сороски подлоги

    12:53 28.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Кмета

    8 1 Отговор
    Ивайло,виж си рейтинга и се скрий в дупката и повече не излизай,станахте за смях.

    12:55 28.05.2026

  • 79 ЕЙ МЛАДЕЖ ИМАШ

    4 0 Отговор
    НАГЛОСТА ДА ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ СЛЕД ПРОСТОТИЯТА С ОНОВА МОМЧЕ РАЗНОСВАЧА. ГОЛЯМ КЪСМЕТ ИЗВАДИ ЧЕ НЕСЕ СРЕШНА С МЕН БИВШ МИЛИЦИОНЕР СЪМ ЗАВЪРШИЛ ПАЗАРДЖИК ЩЯХ ДАТЕ УРЕДЯ С БОЛНИЧЕН ПРЕД ГОСПОЖА ДОЦОВА ЗА 6 МЕСЕЦА ПАЛЯЧО.

    12:55 28.05.2026

  • 80 Край

    5 1 Отговор
    Не знам вие как сте обаче аз от хора с такава муцуна, "мъдрост" не взимам.

    12:56 28.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Коста

    3 1 Отговор
    Бегай бе сельо!

    12:56 28.05.2026

  • 83 Дедо

    3 1 Отговор
    Мирчев , аде молатисе да се скриеш некъде. Изкара късмет, че онва момче де беше доставчика не ти строши главата заядлива нагла. Розавите си одете на праида кога ви го направи кмета. Аде беги.

    12:57 28.05.2026

  • 84 Факт

    4 1 Отговор
    Темата Украйна във външната политика на България,приключи.Идва темата България.А Мирчев и компания да си гледат снимките със Зеленски и да пробват да се кандидатират в Радата.

    12:57 28.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Специални поздрави!

    2 1 Отговор
    На мо∂ерастта ФОСССАТАТА!

    12:59 28.05.2026

  • 87 Лелее

    5 1 Отговор
    Когато твоят син е убит,войната за теб е загубена.Мирчев,защо не кажеш нещо за нарочно убитите руски младежи в общежитието?! Нямаш ли срам,да изкарваш Радев страхливец,снижавал се бил.Не бе,просто е ДАЛНОВИДЕН.

    12:59 28.05.2026

  • 88 така така

    6 0 Отговор
    Ивайло Свирчев още ли не е напуснал Парламента да се отправи към паланките на Крушари?

    13:00 28.05.2026

  • 89 Генерал

    1 3 Отговор
    Добре де, Радив сега смел ли е или го е шубе.Не знаем какво да викаме.

    Коментиран от #95

    13:00 28.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ти откъде знаеш как се постига мир?

    3 0 Отговор
    празни приказки

    13:03 28.05.2026

  • 92 А бе колко

    3 0 Отговор
    Избиратели гласуваха за Мирчев и партията му че да казва как да говори Радев?!?

    Коментиран от #97

    13:03 28.05.2026

  • 93 Атакувай на Glovo

    5 0 Отговор
    Мипчев да иска от американит военна и сателитна подкрепа срещу агресорите от Glovo.

    13:03 28.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Наречи го информиран

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Генерал":

    Със сигурност знае колко сте напълнили памперсите.

    13:03 28.05.2026

  • 96 Теслатъ

    5 0 Отговор
    Що давате трибуна на това недоразумение Мирчев от "Т ::::: пите и Г ::::: озните", сякаш те са победители от Изборите!? По-добре му задайте въпроси свързани с Незаконното Строителство и Сеч около Златните и кметчето им във Варна, и случая "Петрохан", че яко са замесени там!

    13:05 28.05.2026

  • 97 Около

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "А бе колко":

    100 000, останалите са гласували за ПП. Добре че Асен Василев се откъсна от тези милитаристи.

    13:05 28.05.2026

  • 98 Васко Делчев

    3 0 Отговор
    Този ако разбере, че кратуната му е празна сам ще си прекрати живота за безмислено живеене

    Коментиран от #101

    13:06 28.05.2026

  • 99 БАНко

    5 0 Отговор
    ДеЕБИлите НА БЪЛГАРИЯ , ПОЗОР СТЕ !!!

    13:06 28.05.2026

  • 100 На Дедо

    5 0 Отговор
    Десанчика демо-крат Мирчев! По бащина линия комунист. Мирчев, говедо с ниско чело. Отивай да разнасяш, пиците! Но и, затова. Не ставаш. Както цялата ви Педро - ханска партия.

    13:07 28.05.2026

  • 101 Сигурно си прав

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Васко Делчев":

    Вероятно от Оземпика се отслабва и умствено.

    13:07 28.05.2026

  • 102 Българин

    3 0 Отговор
    Мирчев,никой не те пита какво мислиш.Позоцията на Радев е правилна.България трябва да запази неутралитет,това не е наша война.Радев е за дипломация, мир.А мир не се постига с насърчаване на Украйна да продължава военните действия и то дълбоко в руската столица.

    13:08 28.05.2026

  • 103 нннн

    3 0 Отговор
    Защо още отразяват глупостите на ,,отпадналите"? (Езикът ми не се превърта за думата ,,необходимост")

    13:09 28.05.2026

  • 104 Христо

    2 0 Отговор
    Скоро Украйна я чака капитулация.Слава на Русия! Долу нацисткия киевски режим.Да унищожим киевската хунта.

    13:10 28.05.2026

  • 105 1234

    3 0 Отговор
    Като стана дума за агресор, някоя мъдра мисъл за Израел ? Или агресията на сащ над Иран? Или за предстоящата такава в Куба?

    13:10 28.05.2026

  • 106 Ясен

    2 0 Отговор
    Мирчеф не може да си толкова тъп, вие ЕвроГюмовете сте прости, но чак толкова не се очакваше!!! И как според теб ще се постигне мир? Да не би да биете Рашъните до Москва!!! Смешник, Радев поне има смелост да говори за мир. Абе що не си …… та.

    13:12 28.05.2026

  • 107 Този

    1 0 Отговор
    С два пръста чело какво се обажда където не го питат. Тюфлек.

    13:12 28.05.2026

  • 108 666

    1 1 Отговор
    Като си такъв защитник на Украйна,марш на фронта.Ще се издете от яд,че Радев спечели доверието на българския народ.Украйна е девета дупка на кавала.Сега гледаме България,защото сме българи.

    13:13 28.05.2026

  • 109 Перо

    2 0 Отговор
    Защо селтика не отиде на източния фронт в Украйна с другия агент Тагаренко? Или поне да си превежда заплатата на ционисткия режим! От къде на къде българския данъкоплатец ще издържа чужда война, предизвикана от ционистки геноцид, защото някакъв случаен селянин така решил и мисли!

    13:13 28.05.2026

  • 110 Така де

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    Р. Радев също изпраща огромни количества качествено българско оръжие и боеприпаси на Украйна, да громят руския агресор.

    13:16 28.05.2026

  • 111 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "!!!?":

    Така ли стана?!
    Затова ли с твоите и нашите данъци плащаме на укрия, за да може бандерите да правят анклави във Варна???

    Ще се радвам Путин да дойде и да денацифицира и България!
    Не може едни продажни същества на шорош, да закривате държавата ни!

    13:17 28.05.2026

  • 112 гошо

    1 0 Отговор
    Трансджендър,борещ се с леки коли на доставчици.Що е то?

    13:19 28.05.2026

