Новини
България »
Теменужка Петкова към Радев: Да не си служи с лъжи и неверни интерпретации

Теменужка Петкова към Радев: Да не си служи с лъжи и неверни интерпретации

29 Май, 2026 17:54 942 40

  • теменужка петкова-
  • свръхдефицит-
  • мерки-
  • румен радев

България с още други 15 държави-членки на ЕС се ползват дерогацията за увеличените разходи за отбрана

Теменужка Петкова към Радев: Да не си служи с лъжи и неверни интерпретации - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова призива премиера Румен Радев "да не си служи с лъжи и неверни интерпретации" на определени факти и данни.

В началото на днешното заседание на Министерски съвет, министър-председателят съобщи, че има информация, че на 3 юни Европейската комисия (ЕК) започва процедура по прекомерен дефицит срещу България и предупреди за възможнисанкции. Той определи ситуацията като „тежко наследство“, резултат от „безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.

"На първо място проблемът с процедурата по свръх дефицит не касае 2025 година, а касае 2026 година и това не е случайно. Всички си спомняте, че не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерство на финансите не можеше да предостави т.нар. доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши впоследствие, бяха в много сериозни размери", каза Петкова.

По думите ѝ всичко това е довело до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2026 година, докато за 2025 година - данните са такива, каквито са, те са уточнени с Евростат и дефицитът е 3.5.

"България с още други 15 държави-членки на ЕС се ползват дерогацията за увеличените разходи за отбрана. Прилагайки тази дерогация за разходите за отбрана за 2025 година България ще спази изискванията на Маастрихските критерии за дефицит от 3 процента. Така че не е хубаво премиерът Радев да започва своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации и откровени лъжи. Що се отнася до неговите твърдения, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната, това категорично не е вярно. Още повече на фона на вчерашните поздравления, които Радев прие от Урсула фон дер Лайен във връзка с членството на България в еврозоната", каза Петкова и допълни, че всички данни, с които България влезе в еврозоната, са проверени от всички институции, като призова да се спре с неверните твърдения.

"Изборите минаха, те вече управляват! Да се спре с тази мантра, която използваха по време на предизборната кампания. Да се премине към управление и реални действия", посочи още тя.

По отношение на авансовия дивидент от дружествата, тя посочи, че това е практика, наложена от 2023 г., от служебния министър на финансите в първото служебно правителство, назначено именно от Румен Радев в качеството му на президент.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    37 0 Отговор
    Атомното счети ще се мести в нова квартира в Сливен с южно изложение.

    17:59 29.05.2026

  • 2 Право там

    47 1 Отговор
    Аах че не ви насметът всичките по арестите
    да се насрте
    и от офшорките и островите
    до последната сметка
    остров
    и апартаментче къде ли не

    18:02 29.05.2026

  • 3 Аман от пенкелери

    48 2 Отговор
    Тази Теменужка в едно от правителствата на ББ беше Министър на регионалното развитие. Построи Балкански поток през България с народни пари и .. Загуби проекта. В следващо правителство пак на същия беше Министър на финансите и .... Свръх дефицит.

    18:04 29.05.2026

  • 4 Исторически факти

    52 2 Отговор
    Нушке-Теменужке, ти си голям специалист и финансист от световна величина. Тези, които те обвиняват за някакви фалшификати, нищо не разбират от финанси. И как така успяваш винаги да говориш истината. На теб ти вярвам най-много и щом си отвориш устата да кажеш нещо, замирам в благоговение. Как е възможно майка ти да те е родила толкова начетена. Борисов ви е събрал покрай него все елитни кадри, какъвто елитен кадър е и той. Само едно ме безпокои. Сега, както е напечена ситуацията, имам съмнения, че ако попитат Борисов дали те познава, той ще каже, че не те познава и не те е виждал никога. Да припомним ли, че тази снажна дама беше измайсторила такъв проектобюджет, че изкара цяла България на улицата, а шефът ѝ се уплаши и ги накара да подадат оставка? Като казвам "шефът" ѝ имам предвид оня банкянски юнак, собственик на зайчарник, а не сламения министър - председател, собственик на водопад...

    18:04 29.05.2026

  • 5 Честната Теменужка

    43 2 Отговор
    От групировката Герпп!

    Коментиран от #18

    18:05 29.05.2026

  • 6 Стенли

    33 2 Отговор
    Днес стана известно на извънредно заседание на МС в което премиера Румен Радев информира че ЕК ( Европейската комисия) започва наказателно производство срещу България за свръх дефицит и неоправдано увеличение на заплатите в публичния държавен сектор. Правителството на Радев е на 3 седмици и няма вина за икономическия колапс на България. Един пример- заплатите в МВР бяха увеличени с 10% през 2022 г.от правителството на Кирил Петков. Следващата година 2023 при така наречената "сглобка" отново с 10% и през 2024 год.при първото правителство на Главчев пак с 10%. А през 2025 г.при правителството на Желязков ( ГЕРБ - ИТН- БСП -Пеевски) шоково със 70%. От 2022 год.досега с натрупването заплатите на полицаите бяха увеличени общо със 118% Според СБ ( Световната банка) която заяви че ще преразгледа лихвите за 22България ,заплатите на полицаите са колкото в Швеция в която страна от 2022 г.досега заплатите на техните полицаи са увеличени общо с 13% и достигат 3850 евро. СБ е в "лека" грешка защото в Швеция на полицаите се начисляват данъци и осигуровки а тук са освободени. В Швеция нямат 20 брутни заплати при пенсиониране. Правителството на Радев не носи отговорност за фалита на държавата и дълговата спирала ,но кога ще потърси отговорност от предишните -
    Средната месечна заплата на полицай в Швеция през 2025 г. е около 44 100 шведски крони (SEK), което се равнява на приблизително 3850 евро. През последните години се наблюдава стабилен ръст на възнагражденията, ка

    Коментиран от #13

    18:06 29.05.2026

  • 7 Нушето

    33 2 Отговор
    лъжеееее.

    Коментиран от #10, #30

    18:07 29.05.2026

  • 8 Бокоин

    28 2 Отговор
    Като Ружа Игнатова лъже теменужката.

    18:07 29.05.2026

  • 9 Радев е прав затова за гербери,чалгари

    33 3 Отговор
    И свиня пеев че опоскали страната като термити -

    Министър-председателят съобщи, че на 3 юни Европейската комисия (ЕК) започва процедура по прекомерен дефицит срещу България и предупреди за възможнисанкции. Той определи ситуацията като „тежко наследство“, резултат от „безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.

    18:07 29.05.2026

  • 10 Дучеф

    31 2 Отговор

    До коментар #7 от "Нушето":

    Нуши е аут, и за такива като нея с политиката приключват

    18:09 29.05.2026

  • 11 Как

    35 2 Отговор
    Нуше,крадеца вика дръжте крадеца.Лъжеш много убедително за всичко, с фалшиви данни ни вкарахте в ЕЗ .Народа не ги забравя тези неща и най- добре не се показвай да говориш лъжи глупости

    18:11 29.05.2026

  • 12 В Случая Май !

    13 1 Отговор
    Размера !

    Има !

    Значение !

    18:11 29.05.2026

  • 13 Горски

    26 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Обърнах се към пресцентъра на министерски съвет и на ПП "Прогресивна България". Попитах какви стъпки и действия ще бъдат предприети от правителството и партията за неоправданото и безскрупулно увеличение със 70% на силовите структури ( МВР,МО) и администрация с 50% от предишното крадливо управление на мафията ГЕРБ+ДПС с подлоги чалга oтрeпките от ИТН и червените олигарси от БСП като последните ( БСП и ИТН) за радост вече са приключени. Публикувах десетки мнения на икономисти и на председателя на фискалния съвет Симеон Дянков и Левон Хампарцумян бивш председател на съюза на банкерите в България че това неоправдано увеличение натоварва трудещите се граждани и води страната към дългова спирала. Получих отговор че няма практика в страната и ЕС вече увеличени заплати в даден сектор и бранш да бъдат намалявани. Пратих им от миналия ден че в Унгария новият премиер Петер Мадяр намалява двойно заплатите на всички държавни служители и собствената си и ще взема 3 пъти по малко от бившия премиер Орбан. В същото време Мадяр е подал 8 сигнала срещу бившия Орбан за корупция и грабеж в особено големи размери. И кога в България ще се случи същото срещу лицата ограбили България - Пеевски ,Борисов и бившата им подлога Слави Трифонов!

    18:14 29.05.2026

  • 14 Табуретка

    25 1 Отговор
    Табуретка

    18:15 29.05.2026

  • 15 Попрочетох някои неща

    31 1 Отговор
    за това лице. Категорично некомпетентна никъде, пък особено във финансовата сфера. Не коментирам начина й на говорене. Докъде се бяхме докарали, давате ли си сметка скъпи сънародници?! Предлагам за нея /и не само/ да споменем един изказ "Боже, прибери си вересиите".

    18:15 29.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Госあ

    24 0 Отговор
    Нагла иди@тка. Ония казват, че са излъгали, тая разсъждава

    18:22 29.05.2026

  • 18 клиниката

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Честната Теменужка":

    Гастроезофагеалната рефлуксна болест - (ГЕРБ)

    18:23 29.05.2026

  • 19 А бе

    16 0 Отговор
    Гербераске лъ-лива забрави за Гинка ел ми-ки-ка - крадци сте и лъжци

    18:25 29.05.2026

  • 20 Да попитам

    21 0 Отговор
    Онзи договор за газопровода, който изчезна от касата на госпожата намери ли се?

    Коментиран от #23

    18:27 29.05.2026

  • 21 фбр

    20 1 Отговор
    Счетоводителката Теменужка е за сливенския затвор!!!! Сестрите ромки ще се погрижат достойно за нея !!!

    18:28 29.05.2026

  • 22 шопа

    8 1 Отговор
    Факти-то паа активирало бота а трие истината. Бравас смешковци и смехорани.Истината целиот народ я виде с тава ойро. Нуша кодаа коментирам веки , она сие природен герберски изумруд.

    18:28 29.05.2026

  • 23 шопа

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Да попитам":

    И язе тва питах ...и ме тръкнаха смело и безотговорно.

    18:30 29.05.2026

  • 24 7777

    20 1 Отговор
    На тъпонужка и замириса на затвор и взе да квичи. Тъпонушке не се притеснявай и затвора е за хора пък и ти си такъв грозен дебил че най много да причиниш депресия на останалите затворнички

    18:31 29.05.2026

  • 25 Гост

    15 1 Отговор
    Що не я заключат тая?

    Коментиран от #33

    18:33 29.05.2026

  • 26 Цвете

    14 1 Отговор
    ТЕМЕНУЖКЕ ,КЪДЕ Е ПЪТНАТА КАРТА? ЩО ПОРАЗИИ НАПРАВИХТЕ И КОЛКО МИЛИАРДИ ПРИСВОИХТЕ ,МЪЛЧИШ КАТО СТРАЖАР НА ПОСТ.😠🤦‍♂️🤷‍♀️🪆🤔🫡🌬🎃🐖👨‍🎓

    18:35 29.05.2026

  • 27 Анонимен

    2 0 Отговор
    До ФАКТИ коментаторите под статията откъде ги изнамерихте

    Коментиран от #31

    18:35 29.05.2026

  • 28 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 6 Отговор
    НЯМА КАК другарят БО(га)ТАШ (КЛЕТВОПР€$ТЪПНИК) ДА Н€ ЛЪЖ€!
    В$€ ПАК той € "БИВШ" Комуни$т, А И €зодия близнаци(КАТО г. димитров,д€до $им€он, разбойкУ, до налд тръ мп И други Из мам ни ци)!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    18:36 29.05.2026

  • 29 Цвете

    13 0 Отговор
    ТЕМЕНУЖКЕ ,КЪДЕ Е ПЪТНАТА КАРТА? ЩО ПОРАЗИИ НАПРАВИХТЕ И КОЛКО МИЛИАРДИ ПРИСВОИХТЕ ,МЪЛЧИШ КАТО СТРАЖАР НА ПОСТ.😠🤦‍♂️🤷‍♀️🪆🤔🫡🌬🎃🐖👨‍🎓

    18:37 29.05.2026

  • 30 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Нушето":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    18:39 29.05.2026

  • 31 Г€Н€РАЛ Д€$И

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    18:40 29.05.2026

  • 32 Калоян Методиев бивш съветник на

    5 1 Отговор
    Радев като президент -

    Управляващите гласуваха автоматичното им увеличение на заплатите да остане. 143 депутати - "за". Прогресивна политика тресе държавата. Вече си ги увеличиха преди седмица на 6326 основна, с допълнителните на мнозинството ще минава 12 000 евро. Заплати на полицаи с бонуси и добавки повече от 5 000 евро. След седмица се чака новото увеличение за второ тримесичие. Докато Радев и Гълъб ни обясняват, че няма пари и взимат заеми. Да не ни обясняват прогресивните симпатизанти и говорители, че така е редно, че щели да променят някаква формула в някакъв закон в някакво бъдеще..... Приказки за шарани!

    🇭🇺Унгарският премиер Мадяр си намали заплатата двойно и я замрази. И разпореди всичкu висши постове надолу също.

    ❗️Аз такава управленска наглост не помня! И такова лицемерие! Понеже е лято, имат висок рейтинг, абсолютно мнозинство и си въобръзиха, че могат да правят каквото си искат.
    Идва време разделно!

    18:45 29.05.2026

  • 33 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    18:46 29.05.2026

  • 34 Права е

    1 9 Отговор
    Това радевистите не искат да го разберат. Като фанатици вярват на своя спасител въпреки, че той и протежетата ми от промяната ги докараха до просешка тояга през последните 5 години.

    18:50 29.05.2026

  • 35 СССС

    7 1 Отговор
    Тъпонужке ГРОБ краде 20г и набута България в еврозоната !!! Радев е на власт от 1 месец ,така че ЕЦБ ще обезкости българският народ благодарение на двете Прасета !!!

    18:57 29.05.2026

  • 36 Чорбара

    2 1 Отговор
    Тая никаквица ще се озъби най послц.

    19:01 29.05.2026

  • 37 Анонимен

    4 1 Отговор
    Нушето много ербаб го дава и половината от първите четири месеца на 2026г. Пак ГЕРБ управляваха.

    19:03 29.05.2026

  • 38 Гробар

    0 0 Отговор
    Разберете се. С Плешо. За баницата. Важното е. Да сте точни. С парите. Добри сметки. Добри приятели.

    19:04 29.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Грозна,

    1 1 Отговор
    негрозна за панделата ще бъде нова плът. Много ще й се радват там. А краставичките ги сервират нарязани.

    19:10 29.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове