Теменужка Петкова към Радев: Да не си служи с лъжи и неверни интерпретации

Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова призива премиера Румен Радев "да не си служи с лъжи и неверни интерпретации" на определени факти и данни.

В началото на днешното заседание на Министерски съвет, министър-председателят съобщи, че има информация, че на 3 юни Европейската комисия (ЕК) започва процедура по прекомерен дефицит срещу България и предупреди за възможнисанкции. Той определи ситуацията като „тежко наследство“, резултат от „безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.

"На първо място проблемът с процедурата по свръх дефицит не касае 2025 година, а касае 2026 година и това не е случайно. Всички си спомняте, че не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерство на финансите не можеше да предостави т.нар. доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши впоследствие, бяха в много сериозни размери", каза Петкова.

По думите ѝ всичко това е довело до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2026 година, докато за 2025 година - данните са такива, каквито са, те са уточнени с Евростат и дефицитът е 3.5.

"България с още други 15 държави-членки на ЕС се ползват дерогацията за увеличените разходи за отбрана. Прилагайки тази дерогация за разходите за отбрана за 2025 година България ще спази изискванията на Маастрихските критерии за дефицит от 3 процента. Така че не е хубаво премиерът Радев да започва своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации и откровени лъжи. Що се отнася до неговите твърдения, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната, това категорично не е вярно. Още повече на фона на вчерашните поздравления, които Радев прие от Урсула фон дер Лайен във връзка с членството на България в еврозоната", каза Петкова и допълни, че всички данни, с които България влезе в еврозоната, са проверени от всички институции, като призова да се спре с неверните твърдения.

"Изборите минаха, те вече управляват! Да се спре с тази мантра, която използваха по време на предизборната кампания. Да се премине към управление и реални действия", посочи още тя.

По отношение на авансовия дивидент от дружествата, тя посочи, че това е практика, наложена от 2023 г., от служебния министър на финансите в първото служебно правителство, назначено именно от Румен Радев в качеството му на президент.