Теменужка Петкова към Радев: Да не си служи с лъжи и неверни интерпретации

Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова призива премиера Румен Радев "да не си служи с лъжи и неверни интерпретации" на определени факти и данни.
В началото на днешното заседание на Министерски съвет, министър-председателят съобщи, че има информация, че на 3 юни Европейската комисия (ЕК) започва процедура по прекомерен дефицит срещу България и предупреди за възможнисанкции. Той определи ситуацията като „тежко наследство“, резултат от „безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.
"На първо място проблемът с процедурата по свръх дефицит не касае 2025 година, а касае 2026 година и това не е случайно. Всички си спомняте, че не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерство на финансите не можеше да предостави т.нар. доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши впоследствие, бяха в много сериозни размери", каза Петкова.
По думите ѝ всичко това е довело до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2026 година, докато за 2025 година - данните са такива, каквито са, те са уточнени с Евростат и дефицитът е 3.5.
"България с още други 15 държави-членки на ЕС се ползват дерогацията за увеличените разходи за отбрана. Прилагайки тази дерогация за разходите за отбрана за 2025 година България ще спази изискванията на Маастрихските критерии за дефицит от 3 процента. Така че не е хубаво премиерът Радев да започва своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации и откровени лъжи. Що се отнася до неговите твърдения, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната, това категорично не е вярно. Още повече на фона на вчерашните поздравления, които Радев прие от Урсула фон дер Лайен във връзка с членството на България в еврозоната", каза Петкова и допълни, че всички данни, с които България влезе в еврозоната, са проверени от всички институции, като призова да се спре с неверните твърдения.
"Изборите минаха, те вече управляват! Да се спре с тази мантра, която използваха по време на предизборната кампания. Да се премине към управление и реални действия", посочи още тя.
По отношение на авансовия дивидент от дружествата, тя посочи, че това е практика, наложена от 2023 г., от служебния министър на финансите в първото служебно правителство, назначено именно от Румен Радев в качеството му на президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:59 29.05.2026
2 Право там
да се насрте
и от офшорките и островите
до последната сметка
остров
и апартаментче къде ли не
18:02 29.05.2026
3 Аман от пенкелери
18:04 29.05.2026
4 Исторически факти
18:04 29.05.2026
5 Честната Теменужка
Коментиран от #18
18:05 29.05.2026
6 Стенли
Средната месечна заплата на полицай в Швеция през 2025 г. е около 44 100 шведски крони (SEK), което се равнява на приблизително 3850 евро. През последните години се наблюдава стабилен ръст на възнагражденията, ка
Коментиран от #13
18:06 29.05.2026
7 Нушето
Коментиран от #10, #30
18:07 29.05.2026
8 Бокоин
18:07 29.05.2026
9 Радев е прав затова за гербери,чалгари
Министър-председателят съобщи, че на 3 юни Европейската комисия (ЕК) започва процедура по прекомерен дефицит срещу България и предупреди за възможнисанкции. Той определи ситуацията като „тежко наследство“, резултат от „безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.
18:07 29.05.2026
10 Дучеф
До коментар #7 от "Нушето":Нуши е аут, и за такива като нея с политиката приключват
18:09 29.05.2026
11 Как
18:11 29.05.2026
12 В Случая Май !
Има !
Значение !
18:11 29.05.2026
13 Горски
До коментар #6 от "Стенли":Обърнах се към пресцентъра на министерски съвет и на ПП "Прогресивна България". Попитах какви стъпки и действия ще бъдат предприети от правителството и партията за неоправданото и безскрупулно увеличение със 70% на силовите структури ( МВР,МО) и администрация с 50% от предишното крадливо управление на мафията ГЕРБ+ДПС с подлоги чалга oтрeпките от ИТН и червените олигарси от БСП като последните ( БСП и ИТН) за радост вече са приключени. Публикувах десетки мнения на икономисти и на председателя на фискалния съвет Симеон Дянков и Левон Хампарцумян бивш председател на съюза на банкерите в България че това неоправдано увеличение натоварва трудещите се граждани и води страната към дългова спирала. Получих отговор че няма практика в страната и ЕС вече увеличени заплати в даден сектор и бранш да бъдат намалявани. Пратих им от миналия ден че в Унгария новият премиер Петер Мадяр намалява двойно заплатите на всички държавни служители и собствената си и ще взема 3 пъти по малко от бившия премиер Орбан. В същото време Мадяр е подал 8 сигнала срещу бившия Орбан за корупция и грабеж в особено големи размери. И кога в България ще се случи същото срещу лицата ограбили България - Пеевски ,Борисов и бившата им подлога Слави Трифонов!
18:14 29.05.2026
14 Табуретка
18:15 29.05.2026
15 Попрочетох някои неща
18:15 29.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Госあ
18:22 29.05.2026
18 клиниката
До коментар #5 от "Честната Теменужка":Гастроезофагеалната рефлуксна болест - (ГЕРБ)
18:23 29.05.2026
19 А бе
18:25 29.05.2026
20 Да попитам
Коментиран от #23
18:27 29.05.2026
21 фбр
18:28 29.05.2026
22 шопа
18:28 29.05.2026
23 шопа
До коментар #20 от "Да попитам":И язе тва питах ...и ме тръкнаха смело и безотговорно.
18:30 29.05.2026
24 7777
18:31 29.05.2026
25 Гост
Коментиран от #33
18:33 29.05.2026
26 Цвете
18:35 29.05.2026
27 Анонимен
Коментиран от #31
18:35 29.05.2026
28 "ВРАГ НА НАРОДА"
В$€ ПАК той € "БИВШ" Комуни$т, А И €зодия близнаци(КАТО г. димитров,д€до $им€он, разбойкУ, до налд тръ мп И други Из мам ни ци)!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
18:36 29.05.2026
29 Цвете
18:37 29.05.2026
30 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #7 от "Нушето":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
18:39 29.05.2026
31 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #27 от "Анонимен":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
18:40 29.05.2026
32 Калоян Методиев бивш съветник на
Управляващите гласуваха автоматичното им увеличение на заплатите да остане. 143 депутати - "за". Прогресивна политика тресе държавата. Вече си ги увеличиха преди седмица на 6326 основна, с допълнителните на мнозинството ще минава 12 000 евро. Заплати на полицаи с бонуси и добавки повече от 5 000 евро. След седмица се чака новото увеличение за второ тримесичие. Докато Радев и Гълъб ни обясняват, че няма пари и взимат заеми. Да не ни обясняват прогресивните симпатизанти и говорители, че така е редно, че щели да променят някаква формула в някакъв закон в някакво бъдеще..... Приказки за шарани!
🇭🇺Унгарският премиер Мадяр си намали заплатата двойно и я замрази. И разпореди всичкu висши постове надолу също.
❗️Аз такава управленска наглост не помня! И такова лицемерие! Понеже е лято, имат висок рейтинг, абсолютно мнозинство и си въобръзиха, че могат да правят каквото си искат.
Идва време разделно!
18:45 29.05.2026
33 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #25 от "Гост":ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
18:46 29.05.2026
34 Права е
18:50 29.05.2026
35 СССС
18:57 29.05.2026
36 Чорбара
19:01 29.05.2026
37 Анонимен
19:03 29.05.2026
38 Гробар
19:04 29.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Грозна,
19:10 29.05.2026