Рашков за незаконния град край Варна: Мащабна престъпна дейност, там са хвърлени стотици милиони евро

След скандала с незаконния "град" край Варна, Бойко Рашков хвърли политическа бомба – според него институции и партийни интереси са прикривали схемата с години.
Как е работила схемата край Варна
"Това е огромен скандал в най-големия град на Черноморието ни. Едва ли не е изникнал секретен град по някакви военни причини. Това е ставало със знанието на почти всички компетентни институции в страната", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" пред Bulgaria ON AIR.
Според него някой заинтересован от това строителство е подписал декларация пред нотариус, въз основа на която са издавани удостоверения за търпимост на имота.
"Изведнъж са станали 104 тези документи. Касае се за мащабна, документна, престъпна дейност", подчерта депутатът в предаването "Денят ON AIR".
Къде са били ДАНС, прокуратурата и строителният контрол
Рашков съобщи, че в края на миналата година на комисия в парламента 11 пъти е внасяна точка за изслушване на временния председател на ДАНС Деню Денев да обясни каква е организацията.
"Народните представители, заедно с ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", блокираха изслушването на председателя на ДАНС само по този въпрос. Очевидно се е криела информация, която подсказва връзките на тези партии с тази групировка. Там се строят скъпи сгради, 104 постройки. Твърди се, че там са хвърлени стотици милиони евро. Този терен е станал перачница на пари", обясни бившият шеф на МВР.
По думите му от ДАНС е бил изготвен доклад по случая и е изпратен на Румен Радев, Росен Желязков и Наталия Киселова.
"Докладът е получен от Киселова, от другите двама нищо не сме чули. Този доклад не е станал достояние дори на Комисията за контрол върху службите за сигурност. Поисках информация днес. Оказа се, че г-жа Киселова е подписала резолюцията, едва ли не остава само за нейна консумация. Г-жа Доцова да ни осигури възможност да погледнем какво пише в този доклад. Тогава ще си обясним странното поведение на ГЕРБ, ДПС, ИТН и ДПС", каза още Рашков.
Според депутата, както изниква един нелегален град във Варненска област и всички си мълчат, така и тук политици скриват доклад на ДАНС.
Ролята на Олег Невзоров и Благомир Коцев
Денев не е взел отношение и по сигналите, които са изпращани от варненския кмет Благомир Коцев, смята Рашков.
По думите му украинецът Олег Невзоров представлява опасност за националната ни сигурност, но отмяната на административния акт за "изгонването му" говори за пренебрегване на тази опасност и даване на приоритет чужд гражданин да бъде включен в съдебен процес срещу кмета Коцев.
Строителят на този нелегален град е изпълнявал и процесуални функции да се доказва вината на Коцев, изтъкна Рашков.
Да очакваме ли реакция от прокуратурата
"Сарафов вече не е фактор, но г-жа Стефанова и ВКС дължат на обществото разяснение по въпроса какво е направила прокуратурата във Варна по случая. Може би тези строежи щяха да бъдат спрени", на мнение е депутатът от ПП.
Рашков добави, че това не е случай, който е започнал от кметуването на Коцев. Чужди граждани строят необезпокоявани в нашата страна незаконни градове. настоя гостът.
Акцията срещу кмета на Кърджали
"Има досъдебно производство, свързано с дейността на кмета Ерол Мюмюн. Изслушах как полицаите са го отвели в регионалната дирекция на МВР. Политическа наглост ли прояви той, когато по време на изборите, при налични данни, че един човек е продавал гласове, отиде да се намесва в органите на изпълнителната власт", коментира бившия шеф на МВР.
Според него Мюмюн е доста противоречива личност.
"Нека разследващите и прокурорите в Кърджали да си свършат работата. Не вижда в този случай заиграване с етническата карта", заяви Рашков.
Лидерът на ДПС си защитава кадрите, а Мюмюн е един от верните му хора, поясни той.
-....... или с престъпно бездействие......
22:14 28.05.2026
5 Радев да обяви военно положение!
ДАНС, МАНС и други подобни милиционерски корумпирани формирования, да се ликвидират!
Всички политици от последните 20 години да се арестуват незабавно!
Коментиран от #10, #15, #19
22:14 28.05.2026
10 Майна
До коментар #5 от "Радев да обяви военно положение!":Радев да обяви военно положение..?
Ти май вярваш в дядо Коледа
Коментиран от #32
22:16 28.05.2026
12 Огромна
Коментиран от #17
22:18 28.05.2026
15 смехоран
До коментар #5 от "Радев да обяви военно положение!":Ама нали знаеш че ще станеш войник?Манерка и каска ще носиш.
22:23 28.05.2026
16 Помните ли Царево? А Камчия?
Евродепутата Станишев хариза Камчия на руснаците!
Коментиран от #40
22:25 28.05.2026
17 1111
До коментар #12 от "Огромна":Руснаци живеещи в Израел,първо се продава на бушон 3000 хиляди евро квадрата,после бушона продава на реална цена 1000 евро квадрата
22:25 28.05.2026
18 Вишеград
Тракийската крепост е изградена на кота 369,3 m. Средновековната крепост е изградена на кота 306,4 m.4 Двете крепости и селото са разположени на една извита линия. Свързват ги естествени седловини с плавен наклон към реката.
22:25 28.05.2026
19 Трябва ни един Пиночет
До коментар #5 от "Радев да обяви военно положение!":за справяне с престъпната комунистическа русофилия!
Коментиран от #22
22:26 28.05.2026
21 Айде бе
Мръсните пари от Украйна се връщаха в България за изпиране и влагане точно в такива строителства в съучастие с мафиотите евроатлантици на власт.
Нашите им пращаха оръжия , онези дори ги препродаваха и милиони се връщаха обратно.
Брутална схема за милиарди. Военните складове са празни, нямаме вече дори и танкове, хиликотери, ПВО и артилерия.
Ще излязат страховити неща от този скандал!!
А ПП и ДБ, заедно с Рашков са съучастници!
22:35 28.05.2026
22 Така
До коментар #19 от "Трябва ни един Пиночет":Ли си си надписал вибратора?!
Неграмотник!!! Не четеш ли, че престъпната мафия ( какво уникалео паветно прозрение) , е украинската мафия?!
Коментиран от #46
22:36 28.05.2026
28 Цвете
Коментиран от #39
22:49 28.05.2026
30 Като какъв тоя
Нагъл престъпник.
Бял ден да не видиш!
22:53 28.05.2026
32 По Коледа
До коментар #10 от "Майна":Стават чудеса!
И защо да не се случи?
Със сигурност ще има ефект! Както и да се върне смъртното наказание!
22:57 28.05.2026
36 Ами как си ползва кенефите
До коментар #14 от "големдебил":Много ял, много ср Ал
И то на аванта!
23:05 28.05.2026
37 Кукумявка
Комплекс "Камчия " -за 80 декара държавни земи, които Департаментът по имущество на Москва плаща на българската държава на цена от под 10 лева за квадратен метър.
Това я определя като една от най-скандалните сделки с държавни имоти по Северното Черноморие, защото цената е в пъти под пазарната. Тя е сключена по време на управлението на Тройната коалиция с премиер Сергей Станишев. Той подписва и споразумението между българската държава и кметството на Москва за изграждане на комплекса през 2008 г.Конституцията към онзи момент казва, че чужденци и чуждестранни лица не могат да придобиват земя в България, но това ограничение е заобиколено чрез регистриране на фирма в България. Крайният собственик на дружеството, притежаващо комплекс „Камчия“ и земята под него, е кметството на Москва.
Коментиран от #45
23:05 28.05.2026
38 Наблюдател
До коментар #2 от "За да":Благодарение на действията на Възраждане и на депутата Коста Стоянов, на украинската мафия във Варна беше нанесен силен удар. Но действията на службите трябва да продължат до пълното унищожаване на украинската престъпна групировка. За тази цел са нужни три неща:
1. Второ и безвъзвратно екстрадиране на ръководителите на престъпния украински клан.
2. Оставка и разследване на дейността на кмета на Варна Благомир Коцев заради чадъра, който той и неговата партия ППДБ с действия и бездействия са оказвали на украинците във Варна.
3. Разследване дейността на старото ръководство на ДАНС и чадърът, разпънат от правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН над украинската групировка.
23:05 28.05.2026
39 Иван
До коментар #28 от "Цвете":БСП винги са били в далаверата а и сега продължават като ПБ.
23:06 28.05.2026
40 Забавни случки
До коментар #16 от "Помните ли Царево? А Камчия?":Да там имаше и още стоят незаконни бетонни сгради,бяха на Костя един от босовете на уралската мафия,
Коментиран от #44
23:07 28.05.2026
44 Ma наф
До коментар #40 от "Забавни случки":На Костя е онова чепатото нещо дето те подпира отзад и те кара да се усмихваш, нищо повече.
23:10 28.05.2026
45 Факт
До коментар #37 от "Кукумявка":Станишев преди да го инсталират от КГБ за министър си беше руски гражданин,година преди да стане министър взе бг паспорт,
23:10 28.05.2026
46 Ти па си много грамотен!
До коментар #22 от "Така":Невзоров е руска фамилия!
Освен това цял свят знае, че Одеса е руски град, т.е. там живеят руснаци с украински паспорти!
Аман от русодебили!
Коментиран от #49
23:12 28.05.2026
49 Кой си ти
До коментар #46 от "Ти па си много грамотен!":В паспортите пише че са Укрииии
Ясно
По нагли са от Макетата
И мразени
И с право
23:18 28.05.2026