Рашков за незаконния град край Варна: Мащабна престъпна дейност, там са хвърлени стотици милиони евро

28 Май, 2026 22:10 1 349 49

  • бойко рашков-
  • незаконен град-
  • варна-
  • престъпна дейност-
  • милиони евро

"Това е огромен скандал в най-големия град на Черноморието ни. Едва ли не е изникнал секретен град по някакви военни причини. Това е ставало със знанието на почти всички компетентни институции в страната", заяви депутатът от "Продължаваме промяната"

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След скандала с незаконния "град" край Варна, Бойко Рашков хвърли политическа бомба – според него институции и партийни интереси са прикривали схемата с години.

Как е работила схемата край Варна
"Това е огромен скандал в най-големия град на Черноморието ни. Едва ли не е изникнал секретен град по някакви военни причини. Това е ставало със знанието на почти всички компетентни институции в страната", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" пред Bulgaria ON AIR.
Според него някой заинтересован от това строителство е подписал декларация пред нотариус, въз основа на която са издавани удостоверения за търпимост на имота.
"Изведнъж са станали 104 тези документи. Касае се за мащабна, документна, престъпна дейност", подчерта депутатът в предаването "Денят ON AIR".

Къде са били ДАНС, прокуратурата и строителният контрол
Рашков съобщи, че в края на миналата година на комисия в парламента 11 пъти е внасяна точка за изслушване на временния председател на ДАНС Деню Денев да обясни каква е организацията.

"Народните представители, заедно с ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", блокираха изслушването на председателя на ДАНС само по този въпрос. Очевидно се е криела информация, която подсказва връзките на тези партии с тази групировка. Там се строят скъпи сгради, 104 постройки. Твърди се, че там са хвърлени стотици милиони евро. Този терен е станал перачница на пари", обясни бившият шеф на МВР.
По думите му от ДАНС е бил изготвен доклад по случая и е изпратен на Румен Радев, Росен Желязков и Наталия Киселова.

"Докладът е получен от Киселова, от другите двама нищо не сме чули. Този доклад не е станал достояние дори на Комисията за контрол върху службите за сигурност. Поисках информация днес. Оказа се, че г-жа Киселова е подписала резолюцията, едва ли не остава само за нейна консумация. Г-жа Доцова да ни осигури възможност да погледнем какво пише в този доклад. Тогава ще си обясним странното поведение на ГЕРБ, ДПС, ИТН и ДПС", каза още Рашков.

Според депутата, както изниква един нелегален град във Варненска област и всички си мълчат, така и тук политици скриват доклад на ДАНС.

Ролята на Олег Невзоров и Благомир Коцев
Денев не е взел отношение и по сигналите, които са изпращани от варненския кмет Благомир Коцев, смята Рашков.
По думите му украинецът Олег Невзоров представлява опасност за националната ни сигурност, но отмяната на административния акт за "изгонването му" говори за пренебрегване на тази опасност и даване на приоритет чужд гражданин да бъде включен в съдебен процес срещу кмета Коцев.

Строителят на този нелегален град е изпълнявал и процесуални функции да се доказва вината на Коцев, изтъкна Рашков.

Да очакваме ли реакция от прокуратурата
"Сарафов вече не е фактор, но г-жа Стефанова и ВКС дължат на обществото разяснение по въпроса какво е направила прокуратурата във Варна по случая. Може би тези строежи щяха да бъдат спрени", на мнение е депутатът от ПП.

Рашков добави, че това не е случай, който е започнал от кметуването на Коцев. Чужди граждани строят необезпокоявани в нашата страна незаконни градове. настоя гостът.

Акцията срещу кмета на Кърджали
"Има досъдебно производство, свързано с дейността на кмета Ерол Мюмюн. Изслушах как полицаите са го отвели в регионалната дирекция на МВР. Политическа наглост ли прояви той, когато по време на изборите, при налични данни, че един човек е продавал гласове, отиде да се намесва в органите на изпълнителната власт", коментира бившия шеф на МВР.
Според него Мюмюн е доста противоречива личност.

"Нека разследващите и прокурорите в Кърджали да си свършат работата. Не вижда в този случай заиграване с етническата карта", заяви Рашков.

Лидерът на ДПС си защитава кадрите, а Мюмюн е един от верните му хора, поясни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Дамаджана

    9 11 Отговор
    С пачки с кученце, говори за корупция?
    Що е то?

    22:12 28.05.2026

  • 2 За да

    15 1 Отговор
    се "хвърлят" милиарди , инвеститорите са си вързали яко гащите !

    Коментиран от #38

    22:12 28.05.2026

  • 3 Яшар

    4 5 Отговор
    Мойте уважения Ама ти се уплаши или те уплашиха или се направи н не видял ..и на теб разпитах както сега на Демерджиев ! ...ако става Демерджиев трябва да стане министър председател по най бързия начин

    22:13 28.05.2026

  • 4 Пич

    11 8 Отговор
    Аооо.....и точно ти ли, Рашков, не си знаел?! Как се мяташ като риба, защото си в ПП играта!!! За незнаещите, Наказателен кодекс:
    -....... или с престъпно бездействие......

    22:14 28.05.2026

  • 5 Радев да обяви военно положение!

    21 5 Отговор
    Това е единственният изход за тази тотално пробита територия!
    ДАНС, МАНС и други подобни милиционерски корумпирани формирования, да се ликвидират!
    Всички политици от последните 20 години да се арестуват незабавно!

    Коментиран от #10, #15, #19

    22:14 28.05.2026

  • 6 Всички

    17 0 Отговор
    знаели , всички видяли и всички спали !

    22:14 28.05.2026

  • 7 Сила

    19 1 Отговор
    Наркомана Портних , на Тиквата регионалната касичка ....

    22:14 28.05.2026

  • 8 Пич

    7 6 Отговор
    Определено се вижда, как плъховете се мятат от кораба!!! Рашков, Гяуров.....

    22:16 28.05.2026

  • 9 между редовете

    8 9 Отговор
    Божидар коцев е руски агент, подпомагал незаконната дейност на украинския гражданин от руски произход Олег Неврозов, мажоритарен собственик на КУБ корпорация, която пере пари и заграцва българска земя Руснаците ни крадат земята и ще направят втори Крим ако не ги спрем. Всички руски агенти в ПП трябва да бъдат изобличени.

    22:16 28.05.2026

  • 10 Майна

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Радев да обяви военно положение!":

    Радев да обяви военно положение..?
    Ти май вярваш в дядо Коледа

    Коментиран от #32

    22:16 28.05.2026

  • 11 Операция Золотой вавилон в бг

    10 0 Отговор
    За Джони Читадзе руски гражданин от Москва собственик на това градче ни вопъл ,ни стон,невзоров му беше дясната ръка капо... компанията „Булфелд“, а заедно с Гамгонеишвили в нея участват и грузинците Роланд Исаев, Александер Мегре, Йосиф Блаошвили и Давид Коблианидзе също нищо все едно не съществуват

    22:17 28.05.2026

  • 12 Огромна

    11 2 Отговор
    част от апартаментите са продадени на израелски граждани , не мога да си представя сделките да не са перфектни , поне юридически ! А Ганьо , продажна душица , за пари всичко прави .

    Коментиран от #17

    22:18 28.05.2026

  • 13 Варненец

    15 7 Отговор
    Цяла Варна знае за незаконния строеж с изключение на Лама Благо

    22:20 28.05.2026

  • 14 големдебил

    7 4 Отговор
    Настане пролет,плевелът Дамаджан,избуи.Брех,няма отърване от теб.Ти по-добре разкажи за 12-те си тоИлетни.Как се изокваш в тях?

    Коментиран от #36

    22:21 28.05.2026

  • 15 смехоран

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Радев да обяви военно положение!":

    Ама нали знаеш че ще станеш войник?Манерка и каска ще носиш.

    22:23 28.05.2026

  • 16 Помните ли Царево? А Камчия?

    14 2 Отговор
    Бетонните руини на руската мафия още грозят морето край Царево!
    Евродепутата Станишев хариза Камчия на руснаците!

    Коментиран от #40

    22:25 28.05.2026

  • 17 1111

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Огромна":

    Руснаци живеещи в Израел,първо се продава на бушон 3000 хиляди евро квадрата,после бушона продава на реална цена 1000 евро квадрата

    22:25 28.05.2026

  • 18 Вишеград

    9 0 Отговор
    Тва Кърджали трябва да си върне старото име Вишеград.
    Тракийската крепост е изградена на кота 369,3 m. Средновековната крепост е изградена на кота 306,4 m.4 Двете крепости и селото са разположени на една извита линия. Свързват ги естествени седловини с плавен наклон към реката.

    22:25 28.05.2026

  • 19 Трябва ни един Пиночет

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Радев да обяви военно положение!":

    за справяне с престъпната комунистическа русофилия!

    Коментиран от #22

    22:26 28.05.2026

  • 20 стотици милиони

    2 4 Отговор
    ами урсула плаща какъв е проблема и милиард да налеят?

    22:31 28.05.2026

  • 21 Айде бе

    8 3 Отговор
    Какви още неща тепърва ще излизат.
    Мръсните пари от Украйна се връщаха в България за изпиране и влагане точно в такива строителства в съучастие с мафиотите евроатлантици на власт.

    Нашите им пращаха оръжия , онези дори ги препродаваха и милиони се връщаха обратно.
    Брутална схема за милиарди. Военните складове са празни, нямаме вече дори и танкове, хиликотери, ПВО и артилерия.

    Ще излязат страховити неща от този скандал!!

    А ПП и ДБ, заедно с Рашков са съучастници!

    22:35 28.05.2026

  • 22 Така

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Трябва ни един Пиночет":

    Ли си си надписал вибратора?!
    Неграмотник!!! Не четеш ли, че престъпната мафия ( какво уникалео паветно прозрение) , е украинската мафия?!

    Коментиран от #46

    22:36 28.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    6 2 Отговор
    Този ми напомня за една история. " Едно врабче замръзнало зимата и паднало от дървото. Минала една крав, иза..кала се върху врабчето. Стоплило се птичето, подало си глава от ак..ито и почнало щастливо да чурулика. Минала котка, чула го и го изяла" Поуката от историята е .... КОГАТО СИ ДО ГУША В ЛАЙ..НА ПО-ДОБРЕ СИ МЪЛЧИ. Ращков явно не чете класиците. ;)

    22:40 28.05.2026

  • 25 коко

    6 1 Отговор
    То да са само украинците с мед да ги нахраниш.Забравихте руснаците и нашите , Варна и района са презастроени на свлачища и в дерета.Кой разрешава това?

    22:45 28.05.2026

  • 26 Дзак

    4 1 Отговор
    Но Еврозоната би трябвало да ги е изсветлила.

    22:48 28.05.2026

  • 27 Ммм

    4 1 Отговор
    За толко години разбрахме кои сте най добри приятели на украинците и техните пари та нека не се прави че и той не знае кой му дава пари.

    22:49 28.05.2026

  • 28 Цвете

    6 0 Отговор
    СЕГА ДА ПОДХВАНАТ КИСЕЛОВА, ЗАЩО Е ПРИКРИЛА ДОКУМЕНТА ? МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ БСП И ТЯ Е ВЪТРЕ В ДАЛАВЕРАТА КАКТО ВИНАГИ. НЯКОЙ СЪМНЯВАЛ ЛИ СЕ Е В МАНИПУЛАЦИИТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СИ ХВЪРЛИХА " БИЛЕТИТЕ " НА 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА, АЗ НЕ ИМ ВАРВАМ ИЗОБЩО. 🤷‍♀️🤦‍♂️🌬🤔👨‍🎓🪆🫡🎭🚔

    Коментиран от #39

    22:49 28.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Като какъв тоя

    2 0 Отговор
    С многобройните имоти на семейството му се изказва?
    Нагъл престъпник.
    Бял ден да не видиш!

    22:53 28.05.2026

  • 31 Зрелища

    5 1 Отговор
    Вместо кмета на Варна,арестувахме кмета на Кърджали и на Лом.Какво повече искате.

    22:56 28.05.2026

  • 32 По Коледа

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    Стават чудеса!
    И защо да не се случи?
    Със сигурност ще има ефект! Както и да се върне смъртното наказание!

    22:57 28.05.2026

  • 33 Това себевлюбено

    2 0 Отговор
    Керпичено творение от с Огяново, ако не беше потомък на активни, сега щеше да е пасивен!

    23:01 28.05.2026

  • 34 САМО ПИТАМ

    5 1 Отговор
    РАШКООООВ ТОЯ ВАШИЯ КМЕТ ОТ ВАРНА ДО СЕГА В БУДНА КОМА ЛИ БЕШЕ ЧЕ СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА СЕ ПРАВИ НА Л УД

    23:01 28.05.2026

  • 35 Смях

    3 1 Отговор
    Рашков ,където е стъпил крак на някой от ПпДб само скандали и все свързано с много пари.Как ще го обясните това?За онези ламите под дъгата да не говорим....И все Борисов и Герб ви е виновен...а хората ваши...

    23:04 28.05.2026

  • 36 Ами как си ползва кенефите

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "големдебил":

    Много ял, много ср Ал
    И то на аванта!

    23:05 28.05.2026

  • 37 Кукумявка

    2 1 Отговор
    А с тези какво ще правим?
    Комплекс "Камчия " -за 80 декара държавни земи, които Департаментът по имущество на Москва плаща на българската държава на цена от под 10 лева за квадратен метър.
    Това я определя като една от най-скандалните сделки с държавни имоти по Северното Черноморие, защото цената е в пъти под пазарната. Тя е сключена по време на управлението на Тройната коалиция с премиер Сергей Станишев. Той подписва и споразумението между българската държава и кметството на Москва за изграждане на комплекса през 2008 г.Конституцията към онзи момент казва, че чужденци и чуждестранни лица не могат да придобиват земя в България, но това ограничение е заобиколено чрез регистриране на фирма в България. Крайният собственик на дружеството, притежаващо комплекс „Камчия“ и земята под него, е кметството на Москва.

    Коментиран от #45

    23:05 28.05.2026

  • 38 Наблюдател

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "За да":

    Благодарение на действията на Възраждане и на депутата Коста Стоянов, на украинската мафия във Варна беше нанесен силен удар. Но действията на службите трябва да продължат до пълното унищожаване на украинската престъпна групировка. За тази цел са нужни три неща:

    1. Второ и безвъзвратно екстрадиране на ръководителите на престъпния украински клан.

    2. Оставка и разследване на дейността на кмета на Варна Благомир Коцев заради чадъра, който той и неговата партия ППДБ с действия и бездействия са оказвали на украинците във Варна.

    3. Разследване дейността на старото ръководство на ДАНС и чадърът, разпънат от правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН над украинската групировка.

    23:05 28.05.2026

  • 39 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цвете":

    БСП винги са били в далаверата а и сега продължават като ПБ.

    23:06 28.05.2026

  • 40 Забавни случки

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Помните ли Царево? А Камчия?":

    Да там имаше и още стоят незаконни бетонни сгради,бяха на Костя един от босовете на уралската мафия,

    Коментиран от #44

    23:07 28.05.2026

  • 41 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор
    След къщите във Варна идва ред на именията на Дамаджаната.

    23:08 28.05.2026

  • 42 Шушомиги

    0 1 Отговор
    Докато не осъдят България,няма да ни дойде акъла.

    23:08 28.05.2026

  • 43 Мале мале

    0 0 Отговор
    Какви депутати без@пол@ови имаме. Само плямпат празни приказки и нищо не вършат, а получават големи заплати. Всичко което става в държавата е точно заради вас, вашите качества професионални и морални. Нямате ценност, нямате воля, нямате нищо. А искате да управлявате и да пишете закони.

    23:09 28.05.2026

  • 44 Ma наф

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Забавни случки":

    На Костя е онова чепатото нещо дето те подпира отзад и те кара да се усмихваш, нищо повече.

    23:10 28.05.2026

  • 45 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Кукумявка":

    Станишев преди да го инсталират от КГБ за министър си беше руски гражданин,година преди да стане министър взе бг паспорт,

    23:10 28.05.2026

  • 46 Ти па си много грамотен!

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Така":

    Невзоров е руска фамилия!
    Освен това цял свят знае, че Одеса е руски град, т.е. там живеят руснаци с украински паспорти!
    Аман от русодебили!

    Коментиран от #49

    23:12 28.05.2026

  • 47 Зеленски е замесен

    0 0 Отговор
    парите са от ЕС а строителчето е бушона. И къде е той в същност никой нищо не казва.

    23:13 28.05.2026

  • 48 Извод

    0 0 Отговор
    При социализма такава корупция нямаше

    23:17 28.05.2026

  • 49 Кой си ти

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ти па си много грамотен!":

    В паспортите пише че са Укрииии
    Ясно
    По нагли са от Макетата
    И мразени
    И с право

    23:18 28.05.2026

