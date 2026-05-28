По слабото място на Кремъл! Володимир Зеленски обяви нови далекобойни операции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски обяви нови далекобойни операции срещу Русия след среща с главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски и началника на Генералния щаб Андрий Хнатов.

Президентът направи изявлението по време на вечерното си обръщение, цитирано от "Укринформ".

"Проведен бе брифинг от Службата за сигурност на Украйна - генерал-майор Хмара - включително относно вътрешната сигурност тук, в Украйна. Продължаваме операциите срещу тези, които избраха не Украйна, а помощ на врага. Украйна ще бъде твърда с тях", каза Зеленски.

Той добави, че в сряда се е провела подробна среща със Сирски и Хнатов.

"Одобрих нашите нови дългосрочни операции (така Зеленски иронично нарича далекобойните операции) - това е необходимо, за да се накара Русия да почувства, че ще трябва да плати за войната със собствените си загуби. Руската петролна индустрия ще продължи да се съкращава, ако Русия избере война", подчерта държавният глава.

Според Зеленски украинските власти виждат признаци, че руското политическо ръководство търси начини да компенсира загубите на фронта.

"Окупационните им сили са намалени. Те издават така наречените заповеди за мобилизация в по-голям брой, призовават руснаци за така наречените военни учения и въвеждат други мерки, за да продължат тази по същество скрита мобилизация в по-голям мащаб. Ще споделим тази информация с нашите партньори. Това е ясен аргумент, че натискът върху Русия не е достатъчен", каза той.

Президентът отбеляза също, че Украйна отбелязва Деня на Силите за специални операции днес.

"Поздравих воините и съм благодарен на всеки член на Силите за специални операции за тяхната храброст. Силите за специални операции са наистина един от най-силните, най-отличителните и просто страховити компоненти на отбраната на Украйна. Благодаря ви! Благодаря ви, момчета, за срещата. Благодаря ви, момчета, за висиванката!", каза Зеленски.

Зеленски проведе среща относно ситуацията на фронтовата линия, включително развитието в Харковска и Запорожка област.