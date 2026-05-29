Александър Симов: Това, което психодесницата прави с българската история зловещо прилича на некрофилия

29 Май, 2026 17:52

Ген. Владимир Заимов е легендарно име.

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това, което психодесницата прави с българската история зловещо прилича на некрофилия. СОС вчера прекръсти парк "Заимов" на парк "Оборище" и за пореден път видяхме как десните се опитаха да изнасилят българската история. Защото моралните лилипути май са забравили, че до 2007 година паркът носеше същото име, но негативните реакции на хората от квартала всъщност принудиха СОС да върне автентичното име на парка. Сега тепърва пак ще трябва да се сблъскват с последиците от своята върховна тъпотия и поредния опит да късат страници от учебниците по история.

Ген. Владимир Заимов е легендарно име.

Блестящ военен стратег, уволнен от армията заради своя антимонархизъм. И когато започва Втората световна война той подпомога руснаците с разузнавателна информация. Арестуван е, осъден на смърт на 1 юни 1942 година, а присъдата му е изпълнена още същия ден.

Мога много да говоря по темата. Но ще ви препоръчам да си припомните гениалния филм на Въло Радев "Цар и генерал" в който в ролята на Владимир Заимов влиза блестящия Петър Слабаков. И всичко това почива на реална история - властта очаква ген. Заимов да моли за милост.

Такава молба никога не постъпва.

Защото генералът става съветски разузнавач воден от безкрайна любов към България и осъзнаването, че страната е заклещена в лапите на клика, която я води към национална катастрофа. И с храчките по неговата памет днешните джуджета ясно показват не просто мизерията на своя дух, а доказват, че са вестители на разрушението, гробокопачи на националната памет, а това е непростимо престъпление.

Такава фигура може да е противоречива единствено в съзнанията на латентни политически психопати и фашисти, които още не могат да преглътнат факта, че Хитлер загуби войната. Тя може да е противоречива в съзнанията на хора, които издигнаха неговия внук като кандидат за кмет на София.

Нямам какво повече да кажа, но ще пусна едно стихотворение за ген. Заимов на един от най-лиричните гласове в българската поезия - Иван Динков. Поезията е много по-добра памет за истинските стойности в нашия живот.

ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

Иван Динков

Разреши да започна,

господин генерал,

от голямата точка,

на която си спрял:

от стрелбището мрачно

и от оня тунел,

дето сенки бръсначни

мята твоя шинел.

Свети слънцето ярко

в тая робска земя:

по размер като марка

за редовни писма.

Твоят плик е затворен.

Върху светлия гръб

сплита сенки на хора

мълчаливата скръб.

Тъй е: нужни са рани

и следи от куршум,

за да стане Балкана

легендарен албум!

В тоя миг на върховна

и последна тъга

върху мястото лобно

пада жива сълза.

Малко страшен е края:

да го свириш със лък,

пак над него витае

сива сянка на вълк.

Но легендите шушнат

и под месеца блед

молят твойте ботуши

да пристъпят напред.

И пристъпваш!... И еква

оня траурен гръм,

който качва човека

като спомен на хълм -

ти възлизаш по рана

към народната гръд,

за да паднеш в хармана

на достойната смърт.

Двата твои лампаса

стават в дим от тротил

две шосета опасни

в хитлеристкия тил...

Разреши да завърша,

господин генерал!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    8 11 Отговор
    Всеки с фамилия Заимов е потомствен русофил, понеже тази фамилия е привнесена по тия земи.

    17:55 29.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пламен

    2 9 Отговор
    Кой беше тоя

    Коментиран от #18

    18:07 29.05.2026

  • 4 Националните предатели края нямат

    5 11 Отговор
    Този с фигурата на евнух от харема на султана да не се обажда, че украинците май го издирват за подронване на суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Един национален предател жали за друг национален предател.

    18:08 29.05.2026

  • 5 дондьо 2026

    6 10 Отговор
    а ве Симов що не вземеш
    да скриеш някъде!

    18:09 29.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Безспорни факти

    8 13 Отговор
    Генеpaл Влaдимиp Зaимoв е еднo oт oнези иcтopичеcки nетнa, кoитo мъpcят naметтa нa cвoите npедшеcтвеници и cлaвни poдoве, noдoбнo нa Никoлa Вanцapoв и нacледниците нa Киpил Дpaнroв.
    Пaметтa нa дедите зaдължaвa. Еднo oт тези зaдължения е дa не noдкpеnяш aнтибълrapcки, кoмyниcтичеcки oтnaдъци и дa не cnoмaraш зa физичеcкoтo и кyлтypнo yнищoжение нa нapoдa cи oт бoлшевишкaтa craн.
    Дa, no-леcнo е дa cе npoдaдеш нa чеpвените caтpanи, зa дa noлyчиш anapтaмент в центъpa и cинекypнa noзиция, къдетo дa живypкaш винarи xвъpляйки norледи npез paмo, зa дa видиш кoй те cледи. А мoже и дa ocтaнеш дocтoен, неnpеклoнен и иcтинcки дo кpaй. Дa - тpyднo е и неблaroдapнo, нo бъдещетo npинaдлежи нa дocтoйните, a не нa cтpaxливците.

    18:12 29.05.2026

  • 8 За русофилите предателството в

    5 7 Отговор
    полза на Русия се смята за подвиг. За такива хора има само едно определение - те са руснаци, а не българи!

    18:18 29.05.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    3 7 Отговор
    То 90 процента от имената на всичко в България трябва да се сменят защото са свързани с руски и съветски и комунистически символи. 100 години са навлизали в България, от 1878 го 1944, после още 50 години комунизъм и сега 100 години ще излизат от България. Значи към 2100 година ще се изчистим някъде от всичко руско, съветско и комунистическо. А що паметници има, съветски, комунистически. Няма един паметник на Цар Симеон Велики, на хан Крум, на Иван Асен Втори, на стотиците велики български владетели, но пък на съветския и руски окупатор всичко е кръстено. Такъв народ сме. Все лижем нечий Zagник.

    18:18 29.05.2026

  • 10 Какъвто бащата такъв и синът!

    4 4 Отговор
    Стоян Заимов е определен за главен апостол на Врачанския окръг. Когато въстанието избухва, той не успява да организира масово въстание в региона. Враца не застава зад четата на Христо Ботев, когато тя слиза на Козлодуйския бряг, което оставя четниците изолирани. Вместо да влезе в открит бой, след провала на заверата Заимов прави опит да се спаси. По твърдения на Захари Стоянов в „Записки по българските въстания“, Заимов е заловен край Враца, предрешен в женски дрехи . След залавянето си Заимов дава подробни показания пред османските власти, за да спаси живота си. Първоначално е осъден на смърт, но присъдата му е заменена с доживотно заточение в крепостта „Сен Жан дАкр“.

    18:23 29.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    1 6 Отговор
    Аз съм българче (копейче)
    Аз съм българче и силна
    майка мене е родила;
    но копейка станах злобна
    и Русия е по-мила.

    Аз съм българче. Обичам
    нашите планини зелени,
    но по-свидни са и мили
    руските блата за мене.

    Аз съм българче свободно,
    в край свободен аз живея,
    но за руските окови
    аз мечтая и копнея.

    Аз съм българче и расна
    в дни велики, в славно време,
    син съм на земя прекрасна,
    но за нея не ми дреме!

    Коментиран от #22

    18:29 29.05.2026

  • 14 Да отгатна

    1 2 Отговор
    Сигурно и Педро волгата си мечтае за парк носещ неговото име.

    18:51 29.05.2026

  • 15 Човека КоZа

    1 0 Отговор
    Герой 🫡🫡🫡

    18:53 29.05.2026

  • 16 Не съм наясно

    0 0 Отговор
    Генерал Заимов има ли нещо общо с проф. Йордан Заимов, автор на скандалния "Български именник", от който повече от две десетилетия българите биваха изнудвани да избират имена на децата си? Не по-малко скандално беше и толерирането на семейството му в полето на българската наука.

    18:55 29.05.2026

  • 17 Как

    1 1 Отговор
    Може човек ,който е шпионирал за друга държава и саботирал собствената си такава да е герой ? В какви битки е участвал и какви са му успехите ? Царя е бил прав ,че само той е за България, защото народа му е с Русия а генералите му са с Германия. До ден днешен жалим и милеем за някакви други държави вместо за България. Вземете пример от капитан Петко войвода. Той също е бил русофил но не е работил против официалната власт , даже е отказал предложените му държавни постове . Оттеглил се е с достойнство и е работил нормална работа . Но тогава са били диви времена и за съжаление не са го подминали и него .

    18:56 29.05.2026

  • 18 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Ако питаш кой е Александър Симов, авторът на горния материал, той е журналист и политик от БСП. Затова се е разпенил така и иска паркът отново да носи името на национален предател.

    18:57 29.05.2026

  • 19 Знае ли човек кой какво е мислил?

    1 0 Отговор
    Майката на генерал Заимов е рускиня и може би той е мислил, че като шпионира в полза на СССР всъщност помага на родината си. Възможно е да е осмислял Русия като своя родина, макар че е роден в България.

    19:00 29.05.2026

  • 21 И тоз българче

    0 0 Отговор
    ама копейче!

    Коментиран от #23

    19:08 29.05.2026

  • 22 Булпсихопатъ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    За теб Русия заменена с Турция ,нали, малко фесче. Да те срещне Петко Войвода ще се напишкаш и в ада.

    19:12 29.05.2026

  • 23 Всичката Мара !

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "И тоз българче":

    Фтасала !

    Вижте си !

    Голия !

    Задник !

    19:15 29.05.2026