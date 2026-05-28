Десетки пред сградата на ОДМВР-Кърджали след задържането на кмета Ерол Мюмюн ВИДЕО

28 Май, 2026 12:05, обновена 28 Май, 2026 12:08 3 514 108

  • кърджали-
  • ерол мюмюн-
  • протест-
  • арест-
  • полиция

Сега ще видите мощта на ДПС, обяви депутатът Байрам Байрам

Десетки пред сградата на ОДМВР-Кърджали след задържането на кмета Ерол Мюмюн ВИДЕО - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Десетки се събраха пред сградата на Областната дирекция на МВР в подкрепа на задържания тази сутрин кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн, писа rodopi24.blogspot.com.

Тук са народни представители, общински кметове, както и областният председател на ДПС Рушен Фейзула.

„Очакват се хора от цяла България. Няма да позволим никой да бъде обект на полицейски произвол. Сега ще видите мощта на ДПС “, обяви депутатът Байрам Байрам.

Очаквайте подробности!


  • 1 Ддд

    114 3 Отговор
    Мъършляк

    12:10 28.05.2026

  • 2 А един мощен....

    104 1 Отговор
    В задния двор на байрамчо иска ли да види??

    12:10 28.05.2026

  • 3 Да де

    116 2 Отговор
    С Мюмюн, след него Байрам и за десерт Пеевски и Борисов.

    12:11 28.05.2026

  • 4 Айсиктируа

    70 1 Отговор
    Вай,вай,вай

    12:12 28.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Директора👨‍✈️

    108 1 Отговор
    Десетки... като ги гледам са 20-30 човека. Облажилите ли се? А всички други?
    Нека стане ясно веднъж за винаги къде какво се случва. Аман се каза от корупция!!!

    12:13 28.05.2026

  • 7 Васил

    76 7 Отговор
    Можело значи....браво на Радев!

    Чакаме да приберат и дебила Терзиева, за да спасим София!

    12:13 28.05.2026

  • 8 Георги

    58 3 Отговор
    сега е момента да се прари жандармерия и военни ако трябва.

    12:13 28.05.2026

  • 9 Това

    25 37 Отговор
    Да задържиш Байрям на Байряма е визш пилотаж на Муню

    Коментиран от #34, #42

    12:14 28.05.2026

  • 10 Отстрани

    57 5 Отговор
    Честит курбан Байрам на всички братя българи мюсюлмани!!!

    12:14 28.05.2026

  • 11 Фейк - либераст

    45 2 Отговор
    Честит ДВОЕН имен ден на "народния" представИтел БАЙРЯМ БАЙРЯМ !

    12:15 28.05.2026

  • 12 Дърдър

    21 7 Отговор
    Кой сега държи бухалката?

    Коментиран от #36

    12:15 28.05.2026

  • 13 НЕЩО

    42 1 Отговор
    ДЕБЕЛИЯ НЯМЯ ЛИ ДА ОРГАНИЗИРА ,АВТОБУСИ ОТ РИБНОВО,МИСТЪР КЕШ,СЛЕЗ ЧИЧО РУМЕНЕ,КОПРИНКОВ,ДАЙ БОЖЕ СЛЕДВАЩИЯ ДА Е ТОЙ!

    12:15 28.05.2026

  • 14 Барйамеее

    50 1 Отговор
    има една приказка - Бий самара, да се сеща магарето. Чувал ли си я?

    12:15 28.05.2026

  • 15 Некой

    71 1 Отговор
    Абе тоя някаква мутряга ли го раздава? Какво означава "сега ще видите вие...." Заплаха ли е това , що не разтълкува думите си ? Има задържане , има разследване - ако има вина - виновния трябва да понесе отговорност, ако няма - хубаво. Тия от какво се притесняват, че са се събрали като мухи на ще кажа (въпреки че имам предвид друго). Ще превземат полицейския участък ли? Тоя що не вземе да разтълкува какво иска да каже .

    Коментиран от #31

    12:15 28.05.2026

  • 16 мечо

    5 52 Отговор
    всички на протес докато не осфободят кмета на каржали това е подиграфка сас холата наврах курбан баирам провикирвате защтото е от дпс и затова репресирва хората мистар кеш тои е мистар кеш мистар кеш

    Коментиран от #20, #30

    12:15 28.05.2026

  • 17 Тончо

    42 1 Отговор
    Тоооо, не задържат ли някого, когато има някакви уличаващи факти срещу него?! ...няколко банки изчезнаха, колко километри магистрали трябваше да са готови...там...нещо!? Тези, на които им свалиха охраната, не е ли по-безопасно да са в затвора, където да ги пазят, да не го убият?

    12:15 28.05.2026

  • 18 Нагли

    30 1 Отговор
    Потурнаци!

    12:15 28.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мимо

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "мечо":

    РаСсмя ме! Хахахахаха, браво човече! Иронията ти е страхотна! Браво!

    12:17 28.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мечо

    4 22 Отговор
    мвр каржали отиваме сас брадвите и лопатите да ги изметем всички на протес организирваите хората вав пазаржик защто няма афтобус за каржали

    Коментиран от #46

    12:18 28.05.2026

  • 23 име

    37 1 Отговор
    Кажете какво е образованието и професионалния опит на тази гнидa от ДПС, че да се посмеем малко!

    12:19 28.05.2026

  • 24 Дик диверсанта

    32 1 Отговор
    Трябва да задържат мършляка за тези заплахи, след сваляне на имунитета му
    НС работи ли по въпроса или чака прокурора?

    12:19 28.05.2026

  • 25 БАЙРЯМЕ

    22 0 Отговор
    50-100 ЕВРО ЗА ГОРИВО
    ЧЕ НАФТАТА,СКЪПА,
    НЯМА ДА СИ КАРАМ АЗ ПРАЗНИКА АМИ ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАМ ,САМО,С КРАДЦИ ,И ИЗМАМНИЦИ
    И МОШЕНИЦИ

    12:20 28.05.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 1 Отговор
    КАТО КРАДЕ КМЕТА ЕВРО ПАРИ
    ......
    ДПС НН ДА ХОДЯТ ДА СЕ ОПЛАЧАТ НА ЕК И КЬОВЕШИ
    ......
    ТУКА НЯМА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИЗЪМ - А КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ С ЕВРОФОНДОВЕ:)

    12:20 28.05.2026

  • 27 Ако обичате

    23 1 Отговор
    Путурите да се прибират!

    Коментиран от #40

    12:20 28.05.2026

  • 28 ккк

    24 1 Отговор
    директно в панделата и тези дерибеи които са в защита и тях , ние я знаем моща на ДПС - страха на хората

    12:20 28.05.2026

  • 29 Хорейшо

    19 1 Отговор
    И тези са за..... прибиране.

    12:20 28.05.2026

  • 30 МЕЧО

    21 2 Отговор

    До коментар #16 от "мечо":

    ДО КОЙ КЛАС Е ХОДИЛ НА УЧИЛИЩЕ
    БЪРКА БУКВИТЕ

    Коментиран от #65

    12:22 28.05.2026

  • 31 име

    28 1 Отговор

    До коментар #15 от "Некой":

    ДПС винаги заплашва, още от времето на дръндарския coпол. Когато служебните вътрешни министри на Радев бяха подгонили боко и шишо, онея ревяха на умряло, че ги репресират, а карадайъ се заканваше че след тях идвали други.

    12:22 28.05.2026

  • 32 мечо

    2 18 Отговор
    меверето е потчинено на иван дременджиев човек на мистар кеш апсолиутно конпроментирван човек посиагате на пеевски посиагате на кметовете посиагате на хората да немогат да се припитават да варват по казаните да ровият баиран баиран е прав вии сте маршляци ништо не става от вас

    Коментиран от #72

    12:22 28.05.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 1 Отговор
    ИНТЕРЕСНО,
    АКО ПРИБЕРАТ КМЕТА НА ХАСКОВО ОТ ГЕРБ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ
    ДПС ЩЕ ПРОТЕСТИРАТ ЛИ ?

    12:22 28.05.2026

  • 34 ккк

    24 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това":

    и като е Байрям да се кланяме на разни престъпници ли

    12:23 28.05.2026

  • 35 Ама много гаден

    9 8 Отговор
    Тоя чичо Румен Кеша! Да съсипе на ората празника!

    12:24 28.05.2026

  • 36 Въпроса е

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дърдър":

    Кой сега е от страната на булката?

    12:25 28.05.2026

  • 37 .....

    14 4 Отговор
    Да се оплачат на Армейския поп.

    12:26 28.05.2026

  • 38 Не на факти

    14 4 Отговор
    А когато турците, помаците и Пеевски затвориха румен Коцев. Помаците и турците къде бяха.

    Коментиран от #49

    12:28 28.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 мечо

    1 13 Отговор

    До коментар #27 от "Ако обичате":

    не казваи на хората какво да правият да не доидат там да те варжат и да те опстрелват с камани гиялyрин

    Коментиран от #45

    12:29 28.05.2026

  • 41 Д-р Ментал

    19 2 Отговор
    Брейййй, новото правителство се задейства! Ти да видиш! Браво

    12:30 28.05.2026

  • 42 име

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Това":

    Официалния език в България е бългаски и се почитат само християнските празници за официални. Мюсулманския празник Байрям не може да е повод за полицията да не работи.

    Коментиран от #54

    12:32 28.05.2026

  • 43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 1 Отговор
    Искам да ви gpuсkaм на мощта ДеПеСе

    12:32 28.05.2026

  • 44 гост

    16 1 Отговор
    Тези с арабските имена за богопомазани ли се имат ???

    12:33 28.05.2026

  • 45 Марш в

    14 1 Отговор

    До коментар #40 от "мечо":

    Свинарника!

    12:34 28.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Депутати на ДПС

    4 0 Отговор
    "Ще видите силата на турската и мюсюлманската общност в тази така наречена България"

    Коментиран от #82, #85

    12:37 28.05.2026

  • 49 Васил

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Не на факти":

    Дебилът Коцев си е за затвора!

    12:38 28.05.2026

  • 50 Е водехме я

    13 1 Отговор
    Шиши може да е следващия , ако още не е избягал

    12:38 28.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ганчо

    3 6 Отговор
    Нищо ново под слънцето, явно модела остава същия

    12:39 28.05.2026

  • 53 Свинска зурла

    11 2 Отговор
    Никакъв мечо не си- първо се научи да говориш че само грухтиш Свинчо.И на турски сигурно пак грухтиш понеже и него не знаеш както трябва неграмотнико

    12:39 28.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 мечо

    1 8 Отговор
    сигнализирвам вав пазаржик нияма организациа за афтобус до каржали за хората които искат да протестирват да поткрепат кмета

    Коментиран от #63, #67, #80, #81, #94

    12:40 28.05.2026

  • 56 шиши

    12 1 Отговор
    А бе как няма да го задържат тоя престъпник еролчо мюмюн

    12:41 28.05.2026

  • 57 Стихоплетец

    9 1 Отговор
    Ерол Мюмюн да лапне моя зрял мамул

    12:41 28.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Малейййй

    8 1 Отговор
    Като се разлюляха едни кожени камбани, та чак замириса.
    Къдее е Пеевски?

    12:42 28.05.2026

  • 60 мнение

    10 2 Отговор
    На турците в региона също им е писнало от тези ромски мохемадани, които нямат професии и елементарно образование, но от години се упражняват с невероятни финансови ресурси. До като турците си живеят кротко, имат си работа и доходите им зависят от тази работа, тези прибират милиони от държавата да си строят вили, да строят вили на любовниците си, цели села са барикадирали. Най-накрая да се намеси някой. Този Мюмюн покрай Доганя и Шишко е изкарал повече пари от Тръмп, а живее в Родопите, не в Манхатън.

    12:42 28.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Въпрос към депутат

    12 2 Отговор
    Къде в Конституцията на България пише, че членовете на ДПС са над закона? Питам онова пастирче с еднаквите имена и мощната осанка.

    12:44 28.05.2026

  • 63 кадир

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "мечо":

    Я сам пред кмеството на нашия якоруда сакам автобуси за Карджали поткрепа Дилян Ерол и ДПС

    12:45 28.05.2026

  • 64 Цивилизацион

    7 1 Отговор
    Като в цигмахала или турски сериал, арестуват чорбаджията и цялото село пред полицейското.

    12:45 28.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 факт

    8 1 Отговор
    Всички са равни пред закона. Събирането пред МВР-Кърджали е безпредметно. Има си органи, на които работата им е да изясняват истината.

    12:46 28.05.2026

  • 67 Дяяя

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "мечо":

    Отивайте с каруците, няма време за губене, далаверата се разсъхва!

    12:47 28.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Дпс делиорман

    11 1 Отговор
    ДПС дерибейчетата с дебелите вратлета .
    30 години не се наядоха на обществени поръчки.
    Румбата ще ви прави бангаранга

    Коментиран от #74

    12:47 28.05.2026

  • 70 Истината е нужна

    15 1 Отговор
    Да бъде арестуван и Байрам Байрам, защото подбужда българските турци към бунтове и заплашва държавната власт легитимно избрана на избори!!! Да му се снеме имунитета и в ареста!

    12:48 28.05.2026

  • 71 БУКВАТА "Ч"

    1 3 Отговор
    Кои са Помаците? Помаците, Катарите във Франция и Босненците са от потеклото на старите Български БОГОМИЛИ - на Рода Дуло от Исус и Диана (Преименувана на Мария Магдалена) и техните деца Синтия и братя Петър и Павел за разпространяване на Богомилството - Вярата в нашият Бог (((((СЛЪНЦЕТО))))), Исус Христос, за да си носим гордо Кръста на Гръбначния Стълб до края на живота. Катарите са избивани през средновековието. Богомилите по Балканите са избивани от мюслюмите по времето на Османската империя и част от Българските БОГОМИЛИ, за да не бъдат набити на кол и останат живи, са приели мюзюлманската религия и това са днешните Български Помаци и така наречените Турци и държавата Турция от Ататюрк!

    12:48 28.05.2026

  • 72 Ха,ха

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "мечо":

    Я ходи да се научиш да пишеш първо😂

    12:48 28.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 .....

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Дпс делиорман":

    Кьовеши нЕма ли да ги разследва😂😂

    12:49 28.05.2026

  • 75 Помак

    3 3 Отговор
    сигнализирвам вав пазаржик ми нaтаковаха жената, докато аз правя организациа за афтобус до каржали за хората които искат да протестирват и да нaтаковат кмета.ако някой иска да ме нaтакова и мене можи но като си дойда вав пазаржик

    12:49 28.05.2026

  • 76 Гост

    6 2 Отговор
    Айрян айрян, я покажи мощта не депесето ново начало. Да ви.....у крадците нещастни

    12:51 28.05.2026

  • 77 Иван Демерджиев

    9 2 Отговор
    Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит във връзка с проверка за длъжностно престъпление, свързана с обществена поръчка на стойност над 5 млн. лева.

    12:51 28.05.2026

  • 78 888

    4 11 Отговор
    Румен Боташ Радев и Демерджиев си играят с етническия мир,това е много опасна игра, такива своеволия са недопустими и не се прощават!

    12:51 28.05.2026

  • 79 ПРЕБЕРЕТЕ ОНЗИ БАЙРЯН

    11 1 Отговор
    КОЙ Е ТОЙ ДА ГОВОРИ ЗА ЕТНИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАГЪЛ ПРЕБИРАЙТЕГИ ЗА ТЯХ ЗАКОНИ НЯМА.

    Коментиран от #83

    12:52 28.05.2026

  • 80 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "мечо":

    Първо се запиши на курсове по правопис, после може да имаш претенции.

    12:52 28.05.2026

  • 81 ....

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "мечо":

    Айде,автобуси към анадола.

    12:53 28.05.2026

  • 82 И Коня

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Депутати на ДПС":

    Солтуклиева мята луди къчове, ха, ха...

    12:54 28.05.2026

  • 83 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "ПРЕБЕРЕТЕ ОНЗИ БАЙРЯН":

    Кво напрежение бе, я да отворят Конституцията, чл.6.

    12:55 28.05.2026

  • 84 Радев

    5 2 Отговор
    Сега ще видите мощта на юмрука ми 😉

    12:56 28.05.2026

  • 85 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Депутати на ДПС":

    В Кюрдистан как е?

    12:56 28.05.2026

  • 86 Емигрант

    5 1 Отговор
    Какво е това "десетки" бе мисиреци, толкова ли не можете да броите до 30 за да дадете една точна бройка като информация за да могат свободните хора да си направят равносметка за "поптеността" на този измамник ? Разбирам симпатизантите да са многолюдие, за да не можете да ги преброите , а те колкото сборът на пръстите на човек и вие съвсем манипулативно пишете глупости ?

    Коментиран от #97

    12:56 28.05.2026

  • 87 Виждащ

    2 1 Отговор
    Проверете връзката на всеки протестиращи с кмета и ще разкрие те далаверите, за които не сте подозирали. Ама не щете, няма келепир.

    12:57 28.05.2026

  • 88 Ако се

    1 1 Отговор
    Ако се съберат всички дпс-ари имат ли айкю на поне един средно интелигентен човек

    Коментиран от #96

    12:58 28.05.2026

  • 89 Гост

    1 1 Отговор
    Един каза, че някви рокири се събирали да ходят на излет нататъка.

    12:59 28.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Бахтимир

    1 1 Отговор
    По непотвърдени данни ще се сервират вкусни вратни свински пържоли без кост и гарнитура ПКС специално за електората им. Дава се специално право на избор - хапваш и хвалиш или един изсъхнал пън пред общината. Наричали го хората Дръвника. Главен готвач (по новому ШЕФ) Поп Грую Бански се грижи за доброто настроение на всички там, той е наистина майстор на Българската скара.

    13:00 28.05.2026

  • 92 Ха ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Мършляка тоя път ще завели ДПС. Къде е дебелия?

    Коментиран от #93

    13:00 28.05.2026

  • 93 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Ще занули

    13:01 28.05.2026

  • 94 Малииии ти си по-зле

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "мечо":

    и от гибон на изпит по българска граматика бе, от коя дупка на гетото изпълзя ? Как ще бъде възможен прогрес на България като има толкова неграмотни и малоумни същества в държавата ?

    13:01 28.05.2026

  • 95 хмммм

    2 0 Отговор
    Турчетата подкрепят своите дерибеи. Да не са като българките дето продават мъжете си!

    13:01 28.05.2026

  • 96 Бахтимир

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ако се":

    Спори се по въпроса и учените пишат усилено, но засега стойността гравитира около такава на стайна температура януари месец при отворени прозорци в Сибир.

    13:02 28.05.2026

  • 97 Братовчеди, лели, деца

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Емигрант":

    Еми, те откъде да знаят, кой протестира, кой е сеиджия и кой си пие кафето на сянка? От тези 30, някои протестират, може би.

    13:03 28.05.2026

  • 98 Ешрев Бахриев

    3 0 Отговор
    Обръчите от фирми и разбойници се събраха на едно място където източваха държавата

    13:04 28.05.2026

  • 99 Дедо

    4 0 Отговор
    А? Чичо Румен, а? А? Мистър кеш,а? А? Е сега ше видите кон боп яде ли. Румбата, чисти пешките първо. Знае той как се играе тая игра, не е вчерашен, от стара коза яре е. Правете му сметка и дърпайте по чузбините дорде може, че щракне ли двойното сейко край баце.

    13:05 28.05.2026

  • 100 гошо

    4 0 Отговор
    Пратете жандармерията да разчисти мършата.Нека "мръшляка" да побяга от тях със своето 150 L свинско тяло.

    13:09 28.05.2026

  • 101 Питам

    1 0 Отговор
    Какво значи това изказване,ако кмета е виновен пак ли ще видим мощта на ДПС?Те недосегаеми ли са?

    13:10 28.05.2026

  • 102 вярвам в Христа

    1 0 Отговор
    Г-н , Байрам Байрам пред закона всички са равни и българи и мюсюлмани , и политици и обикновени хора. А вие не тръгвайте срещу хората със заплахи и не настройвайте мюсюлмани срещу българи , защото това е много грозно нещо. Бъдете интелигентен и мъдър политик.

    13:14 28.05.2026

  • 103 шорош бохема

    0 0 Отговор
    Няма да ми пипате електората.☝️

    13:14 28.05.2026

  • 104 No Money...но Байрам

    0 0 Отговор
    Една каруца хора...толкоз в подкрепа на новоначалото! Всичко приключи, ако не са го разбрали...лошо. Байрамбайрамовците се изпокриха, щото виждат вече тоягата за кого ще играе. Никой не е извън закона, както си мислеха до сега.

    13:16 28.05.2026

  • 105 офф

    0 0 Отговор
    Депутатите вместо да работят, се мотаят в кърджали, разви други хора без работа и те там се мотаят. Нормалните хора могат да ги разбитват, а ненормалните политици не могат. Хайде, стига.

    13:17 28.05.2026

  • 106 честит байрям

    0 0 Отговор
    къде е пеевски да защити кмета си,питам и отговор не искам!

    13:18 28.05.2026

  • 107 Факт

    0 0 Отговор
    ДПС винаги едно също ,ползват ги да отвличат вниманието на раята,докато Румен Решетников и Бойко русофила завъртат пореден грабеж

    13:18 28.05.2026

  • 108 Делян мощ и сила

    0 0 Отговор
    Ерол не е задържан,а отведен на разпит

    13:20 28.05.2026

