Три месеца война в Иран: Тръмп е в безизходица

Войната в Иран продължава вече три месеца. А Тръмп сякаш е в безизходица. Техеран умело се възпозлва от слабостта му и държи за заложник световната икономика.

Преди три месецаДоналд Тръмп започна тази война от имението си в Мар-а-Лаго - той публикува видео в профила си в Truth Social, за да информира американския народ, че САЩ са започнали тежки военни действия срещу Иран. От това видео хората не успяха да получат отговор на най-важния въпрос: защо президентът изпраща страната на война в Близкия изток заедно с Израел? Прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит обясни, че решението е мотивирано от "усещане, което се основава на факти", че Иран представлява сериозна и неотложна заплаха за САЩ.

Неведнъж Тръмп е казвал, че на бойното поле нещата вървят изключително добре за Съединените щати. Само няколко дни след началото на войната той вече категорично казваше, че победата на практика е постигната. В края на първата седмица той посочи, че оценявана от едно до десет, ситуацията на фронта е 15, припомня германската обществена медия АРД в своя публикация.

От началото на този конфликт вече изминаха три месеца. В последните седмици все по-активно се говори за постигане на споразумение за трайно прекратяване на войната. Тези преговори продължават да се провалят. Въпреки важащото примирие през последните няколко дни САЩ за втори път нанасят удари по Иран, за които съобщават, че са самозащита. Тази нощ и Иран отвърна с атака срещу американска база в Близкия изток и позиции на САЩ в Кувейт. Примирието е крехко от самото начало, но сега ситуацията изглежда все по-далеч от трайно прекратяване на войната.

Световната икономика като заложник на Техеран

Доналд Тръмп продължава да прави изказвания като онези от самото начало на войната, но вече много от поддръжниците му са гневни. Дори коментатори от консервативните кръгове, които по принцип подкрепят президента - като Джо Роугън, който е навярно най-популярният подкастър в САЩ, не са съгласни с действията в Близкия изток. Роугън казва, че несъответствието между обещанията от кампанията на Тръмп (включително да не намесва страната в нови войни) и реалността е "ненормално". Мнозина се чувстват предадени и все още не разбират защо започна тази война, пише АРД.

Проучванията на общественото мнение показват, че само малък процент от американците гледат на Иран като на сериозна заплаха. В тази война реакцията на режима в Техеран беше точно такава, каквато във Вашингтон от години предвиждат да бъде при ескалация - нападения срещу съюзниците на САЩ в Персийския залив и затваряне на Ормузкия проток. Цените на енергията главоломно се покачват в целия свят, а Техеран държи световната икономика за заложник, четем още в публикацията на АРД. Тръмп казва, че е изненадан от това развитие и че никой не го е предупредил, че Иран ще се държи по този начин.

Проблеми за Тръмп в САЩ

От самото началото повечето американци бяха против тази война. Сега тя се превръща във вътрешнополитическа отрова за Тръмп. На въпрос на журналист кога ще паднат цените на горивата президентът на САЩ отговаря, че просто трябва да приключат с Иран, което ще "стане много скоро". Това беше в края на март.

Войната е придружавана от неспирни публикации на Доналд Тръмп в Truth Social. Президентът на САЩ отправяше заплахи за геноцид, после обещаваше бърз мир, след това искаше безусловна капитулация на Иран, а накрая обявяваше примирие или удължаването му. Междувременно се гневеше на съюзниците си от НАТО, че не искат да влязат във войната на страната на САЩ. Всъщност държавите от Алианса дори не са били информирани, че американците възнамеряват да започнат такава война, пише АРД.

Иран се възползва от нетърпението на Тръмп

Става все по-ясно, че Доналд Тръмп е в безизходица - тактическите успехи на армията му не успяват да донесат стратегическата победа, на която се надяваше. Връщането към тежките бомбардировки не е обещаваща опция за успех - включително и заради това, че в първата фаза на войната беше изразходвано огромно количество муниции.

Непрестанните публикации на американския президент в социалните мрежи показват на иранците следното: колкото повече се проточва войната, толкова по-нетърпелив става Тръмп. Ислямската република се възползва от тази слабост - режимът умишлено проточва, преговаря изключително бавно и така задълбочава вътрешнополитическите проблеми на Тръмп. Ясно е, че Техеран е оцелял въпреки тежкия воненен натиск.

Според Карим Саджапур от Института "Карнеги" във Вашингтон и двете страни в тази война смятат, че имат надмощие. А Тръмп адаптира амбициите си за войната спрямо ситуацията - сега на фокус са отварянето на Ормузкия проток и намирането на решение за обогатения уран на Иран. Според експерта обаче Иран няма никакво желание да прави сериозни отстъпки по тези въпроси. Затова и истинският край на този конфликт изобщо не се задава на хоризонта.