Мъж заплаши с нож съдия Руси Алексиев

Софийският районен съд остави за постоянно зад решетките 32-годишен мъж, който заплаши с нож председателя на Софийския градски съд Руси Алексиев при инцидент на пътя в центъра на София, съобщават от правния портал "Lex.bg".

Случаят се е разиграл във вторник вечерта в района на „Южния парк“, а днес магистратите наложиха най-тежката мярка за неотклонение на извършителя, който е обвинен в хулиганство и закана за убийство.

Конфликтът е възникнал внезапно на пътното платно. Агресивният шофьор е извадил нож срещу съдия Алексиев и е отправил директна заплаха с думите: "Ей сега ще те наръгам".

Непосредствено след устната агресия, мъжът е хвърлил кен от бира по задното стъкло на личния автомобил на магистрата. Извършителят е бил задържан от органите на реда веднага след вандалската проява.

Пред „Lex.bg“ председателят на Софийския градски съд отказа да сподели допълнителни детайли за преживяното, като изрично подчерта, че нападението няма нищо общо с професионалните му задължения и заемания пост.

"Случаят касае мен като физическо лице и не е свързан с работата ми като съдия и като председател на Софийския градски съд. Затова няма да го коментирам, особено предвид факта, че още не е приключило досъдебното производство", обясни съдия Руси Алексиев.

Председателят на съда изрази съжаление, че подобни прояви на безпричинна агресия и саморазправа са ежедневие по българските улици.

"За съжаление, такива инциденти стават непрекъснато и аз съм един от хилядите хора, които са потърпевши", допълни още магистратът.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата, а обвиняемият остава в ареста в очакване на съдебния процес.