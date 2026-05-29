Мъж заплаши с нож съдия Руси Алексиев

29 Май, 2026 18:08 862 14

Непосредствено след устната агресия, мъжът е хвърлил кен от бира по задното стъкло на личния автомобил на магистрата

Мъж заплаши с нож съдия Руси Алексиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд остави за постоянно зад решетките 32-годишен мъж, който заплаши с нож председателя на Софийския градски съд Руси Алексиев при инцидент на пътя в центъра на София, съобщават от правния портал "Lex.bg".

Случаят се е разиграл във вторник вечерта в района на „Южния парк“, а днес магистратите наложиха най-тежката мярка за неотклонение на извършителя, който е обвинен в хулиганство и закана за убийство.

Конфликтът е възникнал внезапно на пътното платно. Агресивният шофьор е извадил нож срещу съдия Алексиев и е отправил директна заплаха с думите: "Ей сега ще те наръгам".

Непосредствено след устната агресия, мъжът е хвърлил кен от бира по задното стъкло на личния автомобил на магистрата. Извършителят е бил задържан от органите на реда веднага след вандалската проява.

Пред „Lex.bg“ председателят на Софийския градски съд отказа да сподели допълнителни детайли за преживяното, като изрично подчерта, че нападението няма нищо общо с професионалните му задължения и заемания пост.

"Случаят касае мен като физическо лице и не е свързан с работата ми като съдия и като председател на Софийския градски съд. Затова няма да го коментирам, особено предвид факта, че още не е приключило досъдебното производство", обясни съдия Руси Алексиев.

Председателят на съда изрази съжаление, че подобни прояви на безпричинна агресия и саморазправа са ежедневие по българските улици.

"За съжаление, такива инциденти стават непрекъснато и аз съм един от хилядите хора, които са потърпевши", допълни още магистратът.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата, а обвиняемият остава в ареста в очакване на съдебния процес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А за обикновените

    9 0 Отговор
    хора, ако стане такова нещо - шнур...

    18:14 29.05.2026

  • 3 име

    8 0 Отговор
    От кога агресия срещу съдия е престъпление. Не би трябвало. Без значение от повода.

    18:15 29.05.2026

  • 4 Мдаа

    8 0 Отговор
    Действията на обвиняемия са изключително крайни, но се съмнявам да е било без причина.

    18:19 29.05.2026

  • 5 ...

    4 0 Отговор
    аха сигурно е било без причина :)

    18:28 29.05.2026

  • 6 Бая

    7 0 Отговор
    мъглива информация , не е ясно нищо - нито от съдията , които не искал да каже нещо по случая , нито от въпросния , който го бил заплашвал ?! Как съдията , който бил застрашен по негови думи , ще аргументира подобни ежедневни случаи на агресии по българските улици , както казва ?

    18:32 29.05.2026

  • 7 Цвете

    2 0 Отговор
    А ДАЛИ НАИСТИНА Е ИСТИНАТА, КОЯТО КАЗВА СЪДИЯТА? ГЛЕДАЙ ТИ, КАКВИ МИХЛЮЗИ СЕ ОКАЗАХА.СТРАХ ГИ ТРЕСЕ, ЗАЩОТО ВКАРВАТ В АРЕСТ ПОНЯКОГА НЕВИННИ, А БАШ БАБАИТИТЕ СИ СЕ РАЗХОЖДАТ СПОКОЙНО. 😠🚔🤦‍♂️🤷‍♀️🎭👨‍🎓👎

    18:32 29.05.2026

  • 9 Лост

    3 0 Отговор
    Много бързо са дошли органите на реда.

    18:35 29.05.2026

  • 10 Нахъсан

    2 0 Отговор
    натегач , с не малко скандални ( меко казано) случаи в растежа му от прокурор до сегашния му пост ! Винаги с други виновни , винаги провокиран

    18:42 29.05.2026

  • 11 Сталин

    4 0 Отговор
    Всички съдии в България трябва да се бият,все има за какво ,те пак имат късмет че цървулите са мишоци ,в Германия и Швейцария съдиите направо ги екзекутират

    18:43 29.05.2026

  • 12 Въпросният

    3 0 Отговор
    съдия , който се жалва , е субект , който на бърза ръка стана шеф на Софийският градски съд , като с магическа пръчка !

    18:46 29.05.2026

  • 13 Василеску

    1 0 Отговор
    Лош късмет на тъп човек

    18:55 29.05.2026

  • 14 Бързия съд

    0 0 Отговор
    На човека му е писнало от нашето правосъдие и както става по филмите започва "правосъдие в мрака" У нас то има бъдеще.Иначе магистратите ги пазим и ценим като национална и европейска ценност.

    19:12 29.05.2026

