Украйна ще купи 20 изтребителя „Грипен“, Швеция дарява още 16 бойни самолета

Украйна ще закупи 20 нови изтребителя „Грипен“, а Швеция ще предостави допълнително 16 самолета от по-стар модел през следващата година. Това обявиха украинският президент Володимир Зеленски и шведският премиер Улф Кристершон по време на съвместна пресконференция, цитирани от „Ройтерс“, предава БТА.

Още миналата година двете страни подписаха писмо за намерение, което отвори възможност Швеция да продаде на Украйна до 150 изтребителя „Грипен“ E. Доставките на по-новата модификация обаче се очакват след няколко години.

По думите на Кристершон, „Грипен“ е най-подходящият избор за украинските военновъздушни сили. Той подчерта, че споразумението бележи важна стъпка в сътрудничеството между Стокхолм и Киев. Изявлението бе направено във военновъздушната база в Упсала, където бяха изложени два изтребителя от модела.

Зеленски от своя страна заяви, че Украйна има намерение да придобие всички 150 самолета, заложени в първоначалното споразумение. Той отбеляза, че страната вече е отделила 2,5 милиарда евро от европейския заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро за покупката на самолетите.

Временно решение за укрепване на украинската противовъздушна отбрана ще бъдат предоставените от Швеция изтребители „Грипен“ C/D. Очаква се доставките на по-новия модел „Грипен“ E да започнат след 2030 година.

През май украинският министър на отбраната заяви, че договор за „Грипен“ E може да бъде подписан в рамките на месеци, след като Европейският съюз одобри мащабния заем за Киев.

В момента украинските ВВС използват комбинация от западни и съветски самолети. Шведските „Грипен“ се разглеждат като по-икономична и лесна за поддръжка алтернатива на по-скъпите западни изтребители като американския Ф-35.