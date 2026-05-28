Украйна ще купи 20 изтребителя „Грипен“, Швеция дарява още 16 бойни самолета
28 Май, 2026 16:52 1 098 112

Киев планира да придобие общо до 150 шведски изтребителя, а първите самолети от по-стария модел ще бъдат предоставени още догодина

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще закупи 20 нови изтребителя „Грипен“, а Швеция ще предостави допълнително 16 самолета от по-стар модел през следващата година. Това обявиха украинският президент Володимир Зеленски и шведският премиер Улф Кристершон по време на съвместна пресконференция, цитирани от „Ройтерс“, предава БТА.

Още миналата година двете страни подписаха писмо за намерение, което отвори възможност Швеция да продаде на Украйна до 150 изтребителя „Грипен“ E. Доставките на по-новата модификация обаче се очакват след няколко години.

По думите на Кристершон, „Грипен“ е най-подходящият избор за украинските военновъздушни сили. Той подчерта, че споразумението бележи важна стъпка в сътрудничеството между Стокхолм и Киев. Изявлението бе направено във военновъздушната база в Упсала, където бяха изложени два изтребителя от модела.

Зеленски от своя страна заяви, че Украйна има намерение да придобие всички 150 самолета, заложени в първоначалното споразумение. Той отбеляза, че страната вече е отделила 2,5 милиарда евро от европейския заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро за покупката на самолетите.

Временно решение за укрепване на украинската противовъздушна отбрана ще бъдат предоставените от Швеция изтребители „Грипен“ C/D. Очаква се доставките на по-новия модел „Грипен“ E да започнат след 2030 година.

През май украинският министър на отбраната заяви, че договор за „Грипен“ E може да бъде подписан в рамките на месеци, след като Европейският съюз одобри мащабния заем за Киев.

В момента украинските ВВС използват комбинация от западни и съветски самолети. Шведските „Грипен“ се разглеждат като по-икономична и лесна за поддръжка алтернатива на по-скъпите западни изтребители като американския Ф-35.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пламен

    23 43 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #30

    16:54 28.05.2026

  • 3 с какво ще ги купи ?

    42 15 Отговор
    от бг пенсионерите и бачкаторите колко са откраднати до сега ?

    Коментиран от #32, #48

    16:54 28.05.2026

  • 4 Мурка

    26 6 Отговор
    МИ И НИЕ ЯДЕМЕ БОНБОНКИ ТИК ТАК и ПУШИМЕ ЦИГАРИ КЕНТ

    16:55 28.05.2026

  • 5 Трол

    13 14 Отговор
    Украйна вади пачки за Грипени.

    16:55 28.05.2026

  • 6 ясно е

    26 12 Отговор
    Швеция мете складовете

    Коментиран от #13, #93, #107

    16:55 28.05.2026

  • 7 руската мечка

    16 28 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #16

    16:56 28.05.2026

  • 8 Украйна

    16 33 Отговор
    Украйна N 1 военна сила в Европа.

    Коментиран от #18

    16:56 28.05.2026

  • 9 Мишел

    13 28 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    16:57 28.05.2026

  • 10 И свинята ще яде бой

    9 8 Отговор
    Още 100 години

    Коментиран от #20, #34

    16:57 28.05.2026

  • 11 9ти септември

    19 18 Отговор
    Окраинците да си занимават от кадето са дошли

    Коментиран от #53

    16:57 28.05.2026

  • 12 пешо

    23 13 Отговор
    с кво ще ги купи , украйна утече у канало

    16:57 28.05.2026

  • 13 Мурка

    23 10 Отговор

    До коментар #6 от "ясно е":

    ЯСНО Е ----ОЩЕ ЕДНА ВАРНА ЩЕ СЕ ПОСТРОИ В ГОРАТА и ВЕРОЯТНО С АЛТЪНКЕНЕФИ ЩЕ ДА Е

    Коментиран от #47, #59

    16:58 28.05.2026

  • 14 Шопо

    10 18 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #37

    16:58 28.05.2026

  • 15 Да лупкат

    8 8 Отговор
    Свинята мизерна

    16:58 28.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Майор Деянов, на всеки километър

    12 17 Отговор
    Тцъ, тцъ, тцъ..
    Тепърва има да горят руските градове, рафинерии и генералски общежития !!!
    Но вярвам, че Русия след АТАСМС и Сторм Шедоу спокойно ще преглътне и още стотина Грипена, нали е Велика, не е като тепърва свиква ☝️😁

    16:59 28.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иванов

    21 11 Отговор
    Наркоманчето се ненакраде! От нашите пари! А за Рюте и урсулките колко?

    16:59 28.05.2026

  • 20 Рускиня- Циганка

    10 14 Отговор

    До коментар #10 от "И свинята ще яде бой":

    Колеги махалите ще побелеят
    Слава Русия
    Заливът светът със евтини бели рускини

    16:59 28.05.2026

  • 21 Индиеца

    26 10 Отговор
    Да попитам Тиквата как укрите ще купят толкова самолети за 2,5 милиарда, а ние за същите пари взехме само 16 морално остарели Ф-ки? И защо Запрянов похарчи същата сума за морално остарели Страйкъри? Някой ще потърси ли отговорност на тези лица, аджеба?

    Коментиран от #31, #43

    17:00 28.05.2026

  • 22 Мен други неща ме интересуват

    30 9 Отговор
    Докога украинската мафия и украинските бандеровски банди
    ще безчинстват в нашата държава и ще тормозят българите?

    Кога украинските мафиоти ще бъдат изгонени от България?

    Кога ще бъдат разрушени 104-те незаконни постройки в защитената територия около Варна?

    Ония, които подкрепят Украйна в България имат ли психични заболявания?

    Коментиран от #29, #103

    17:01 28.05.2026

  • 23 Георги

    22 6 Отговор
    Ако нещо ти предлагат безплатно, значи стоката си ти.
    Еврейска мъдрост

    17:01 28.05.2026

  • 24 Дон Корлеоне

    9 15 Отговор
    Хаяско го закъса.

    Коментиран от #51

    17:02 28.05.2026

  • 25 Исторически факти

    9 8 Отговор
    Швеция дава 16 изтребителя Gripen на Украйна. Защо това променя въздушната война? Швеция ще предостави на Украйна 16 изтребителя Saab JAS 39 Gripen. Стокхолм планира да предаде на Киев самолети Gripen C/D. Паралелно с това започват разговори за бъдеща продажба на по-новите Gripen E. Доставката ще разшири западния боен флот на Украйна. Той вече включва американски F-16 и френски Mirage 2000, но остава недостатъчен за пълната победа над Русия... --- Швеция дава, Швеция ще предостави, Швеция планира да предаде.... Ех тая Швеция...

    Коментиран от #41

    17:02 28.05.2026

  • 26 аz СВО Победа 81

    7 11 Отговор
    Искам да смуча на Путин.

    Коментиран от #101

    17:04 28.05.2026

  • 27 По принцип

    11 8 Отговор
    Грипените са по-добри изтребители, от американските ф16 които има Украйна. Ще се види в реална бойна обстановка , България ще съжалява, че не е купила от тях.

    17:04 28.05.2026

  • 28 Оня ....

    11 13 Отговор
    Напикаващия се монголоиден Фър фалак ,верно..... демилитаризира Украйна.
    Хихихихихи
    От Мало умие направи Украйна по- силна десетократно! Требат им само кораби, подводници, крилати и балистични ракети и...сите пиздоглази жлътуре са на КО.. ле не !
    Хихихихихи

    17:04 28.05.2026

  • 29 украинец

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Мен други неща ме интересуват":

    не се напрягай,когато се направи точна диагностика на 36г ченгеджийска "демокрация" в България,тогава може да се пристъпи към ремонт!!!

    17:04 28.05.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    поне ги ,,демилитаризираха,,))))))

    17:05 28.05.2026

  • 31 Миролюб Войнов, военен експерт

    11 15 Отговор

    До коментар #21 от "Индиеца":

    "...само 16 морално остарели Ф-ки...."

    Българина не е про3д, щот ако бяхме про3ди още щяхме да робуваме на Русия ☝️ F-16 Block 70 са доказани многоцелеви изтребители, участвали в стотици бойни изпитания и конфликти. Отделно България е повече проамериканска от проевропейска и се ползва с Американски протекторат.

    Коментиран от #54, #73

    17:06 28.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Укр

    11 7 Отговор
    Украйна всеки ден ! е на дотации, вие какво щяла да купи. Пишете неистини.

    17:07 28.05.2026

  • 34 Свинска Бандера ще яде бой

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "И свинята ще яде бой":

    "С тази скорост на военните на Зеленски ще са необходими 117 години, за да си върнат изгубените територии “, заключи Сиймон Херш американски разследващ журналистът и политик.

    17:07 28.05.2026

  • 35 факуса

    8 7 Отговор
    малий сичкото центавос на баламатума,вие ли ги сбирахте парите за тез грипени дет ги спрягат от близо година,а нема и кой да фърка на тях,туй.че излишен интусиазъм,фатайте раничките и на фронта центавоси

    17:08 28.05.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    9 8 Отговор
    Накратко:

    1.Как ще ги купи, като няма пари?

    2.Ние ще ги купуваме, а после ще ги подаряваме.

    3.Сега да не искате да ни кажете, че F-16, с които Киев щеше да спечели войната се оказаха боклуци, защото Киев не успя да я спечели с тях...

    Коментиран от #39, #45, #58

    17:08 28.05.2026

  • 37 Шопо

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Ще ще ще ще ще ама на дали отивай на фронта тогава може да победи

    17:11 28.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Руснак без крак...

    9 9 Отговор

    До коментар #25 от "Исторически факти":

    "...но остава недостатъчен за пълната победа над Русия.."

    Никой не иска побеждава Русия !!!
    Русия трябва осъзнае и вече осъзнава че не моге победи и изпълни заявените цели. Целта на Европа и Украйна е да нанасят планомерни и последователни икономически щети, които да върнат мечката в Каменната Ера, което се и случва, таваришчи ☝️

    Коментиран от #50

    17:12 28.05.2026

  • 42 56346632899243

    7 9 Отговор
    понеже ти русоблядски отпадък не можеш да четеш явно , копи пействам от статията "страната вече е отделила 2,5 милиарда евро от европейския заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро за покупката на самолетите."

    17:12 28.05.2026

  • 43 Остаряла фка

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "Индиеца":

    Ама демократична

    17:13 28.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тц,тц,тц 😂😂😂

    7 5 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 81":

    Те пък руснаците спечелиха😂🤣

    17:13 28.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Мурка":

    Не Варна, а Одесса, хахаахх

    17:14 28.05.2026

  • 48 Как с какво

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "с какво ще ги купи ?":

    Не четеш ли статията СЪС ЗАЕМ.

    17:14 28.05.2026

  • 49 РФ е един огромен КЕН eф !

    10 7 Отговор
    Z-стадото е развълнувано от пристигането на Gripen в Украйна. 😆
    Какво KBИЧEHE само 😆😆😆

    Коментиран от #66, #77, #102

    17:15 28.05.2026

  • 50 Европеди

    6 7 Отговор

    До коментар #41 от "Руснак без крак...":

    Вервай си ЕС иде дюнера суроф и нищо не мое да спре Русия

    17:15 28.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Само че

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "9ти септември":

    Ако не са украинците, сега в къщата ти да са се настанили руски войници.

    17:17 28.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пенсионер

    10 7 Отговор
    Бря! Богата страна. Не й свършват парите на Украйна.
    А моята пенсия - вземам я на 7-ми, от 8-ми почвам да я пестя, и пак не ми стига...

    17:17 28.05.2026

  • 56 Добри новини

    6 5 Отговор
    Войната навлиза в нова фаза, в която РФ вече се страхува от срив на своя фронт.
    На юг Украйна засили ударите по руската логистика в Херсонска, Запорожка област и Крим. Особено болезнени за РФ станаха атаките по транспорта и железниците, от които зависи снабдяването на южната групировка и Крим.
    Руското териториално настъпление фактически е сведено до нула, а ВСУ все по-често провеждат механизирани контраатаки и търсят начини да пробият „кил-зоната“ на предната линия.
    Отделно руските военни кореспонденти се опасяват от възможен украински пробив в Запорожка област. Ако ВСУ успеят да напреднат в направлението към Мелитопол, под заплаха може да се окаже целият сухопътен коридор на РФ към Крим

    Коментиран от #91

    17:17 28.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Гресирана ватенка

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 81":

    Повече грес 😁😁😁

    Коментиран от #63

    17:18 28.05.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Мурка":

    Одесса, Одесос

    17:18 28.05.2026

  • 60 Хаха

    4 4 Отговор
    А пък джуджето сключило договор с талибаните....

    17:19 28.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гресиран козяк

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Гресирана ватенка":

    И не прекалявай със смукането на гресирания палец ☝️ освен ако не си пристрастен към домашна едросмляна лютеница .

    Коментиран от #70

    17:21 28.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Дръта чанта

    5 6 Отговор

    До коментар #49 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Кинефчията е зелю

    17:22 28.05.2026

  • 67 Умрел руснак

    6 5 Отговор
    Войната ще се реши в битката за село Мала Токмачка.

    Коментиран от #95

    17:22 28.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Кочан

    7 4 Отговор
    С нашите пари ще "купи" 16 самолета... Егайъти кривия свят в който ни вкараха евреоатлантиците от еврейския съюз - ЕС. А на нас не ни подаряват и един болт. Само искат и ни щавят, а подлогите ГРОБари дето ги галят по тиквата за послушание и продажничество ни продават на версия.

    17:23 28.05.2026

  • 72 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    5 4 Отговор
    Копееек, зад ходещото на токчета нищожеcтво Путлер сте само вие. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #84

    17:24 28.05.2026

  • 73 Майор Деянов, на всеки километър

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Толко доказани са Ф 16,че иранците почнаха да ги свалят като зрели круши 😂😂😂

    17:25 28.05.2026

  • 74 Българин

    4 6 Отговор
    Ракетите на Грипените са много точни и ефективни.Ватняците ще подскачат като пуканки.

    Коментиран от #82

    17:25 28.05.2026

  • 75 Копейкин

    6 3 Отговор
    Ще гонят Волгата от ЕП.

    17:26 28.05.2026

  • 76 Бай Араб

    2 4 Отговор
    Сайта " Факти " някои коментари трие,а други не.Тези изявления, които не се харесват на главния редактор и не съвпадат с руските интереси биват изтривани .

    Коментиран от #81

    17:26 28.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бай Араб

    5 3 Отговор
    Ще се разхвърчат ушанки чак зад полярния кръг.

    17:27 28.05.2026

  • 79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор
    Ся последно покрай "гаражите "успяха ли главата 🎃 на Сирски да намерят ?Благодаря ви предварително за отговора 👌.

    Коментиран от #86, #87

    17:28 28.05.2026

  • 80 Сандо Смърдела

    4 1 Отговор
    Тия Украински Православни Братя излезнаа Мажки момчиня,.. опраскаа 427 монголски фръчила и 374 вертушки ! За ония 42 кораба и 2 подводници Фира изобщо нема а думаме.
    Старухата Педофил е еб.. Ати смео

    Коментиран от #83

    17:29 28.05.2026

  • 81 Байчо Бай

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "Бай Араб":

    Напротив - оставят нецензурните бълвания на евроатлантиците и турските шпиони , а коментарите на хората ги трият .

    17:29 28.05.2026

  • 82 Миролюб Войнов,аналитик

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Българин":

    Дъжд ли те е валял или естествено така си пахнеш на некъпано мокро куче ?

    17:30 28.05.2026

  • 83 Цеко Бомбардировача

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "Сандо Смърдела":

    Лапуркай бре кюстендилски лепилар,кво ми пелтечиш ,смрррдляк ?

    Коментиран от #89

    17:31 28.05.2026

  • 84 Бай Араб

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    То едно време какви копейки имаше ,то сегашното копейки ли е? То един копейка отиде ли да си даде живота за джуджето?

    17:31 28.05.2026

  • 85 Ама защо

    2 3 Отговор
    Украйна купува Грипен на Русия, която ще си ги получи след 4-5 години

    17:33 28.05.2026

  • 86 Елементарно , бе Уотсън !

    3 3 Отговор

    До коментар #79 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намерили са я , но не погат да я извадят - заклещила се е в един златен кенеф , докато украинския герой се е прикривал от бомбардировките на братушките . За съжаление , задникът му , който е бил навън е ... невъзстановим .

    17:33 28.05.2026

  • 87 Ще,..па то чуту рата на мумията

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Е от силикон ма! Другото е ГНИЛОЧ
    А другия Орешак е изпраскал монголски конвой .
    Ама то каков им... педофила, такива и ракетите
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #90

    17:33 28.05.2026

  • 88 Онзи

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ей гресирания пррррдел ☝️,що си откраднал ника на оня Максудския със счупените дебели уши и тъпото изражение ,сега сън няма да го хване ?

    17:36 28.05.2026

  • 89 На Цекото

    1 4 Отговор

    До коментар #83 от "Цеко Бомбардировача":

    У пър..дялника.

    17:38 28.05.2026

  • 90 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Ще,..па то чуту рата на мумията":

    Лап Пай УЙотт бре кюстендилски хъесоссс ,кво ми мучиш само ,тееева и утре.Пака .

    17:39 28.05.2026

  • 91 456

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Добри новини":

    Затова ли Константиновка на 50% и още 9 села са от вчера в руски ръце?

    17:40 28.05.2026

  • 92 Анонимен

    1 2 Отговор
    Украйна ги купува с пари от заема,в който участва и България. Да видим дали ще купи от нас нещо и пак сме полезните и д и о т и, които само плащат.

    17:44 28.05.2026

  • 93 Мииии

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ясно е":

    България не умее да си мете складовете и в замяна да получи нова техника от САЩ по времето на Байдън, както направиха другите държави в Европа.

    17:46 28.05.2026

  • 94 ЗЕЛЮ ЩЯЛ ДА КУПИ САМОЛЕТИ

    0 2 Отговор
    МИ ТОЙ ОСВЕН ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ДРУГО ДО СЕГА НЕ Е КУПУВАЛ !

    Коментиран от #99

    17:47 28.05.2026

  • 95 Ами досега

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Умрел руснак":

    МАЛА ТОКМАЧКА

    Я превзеха 25 пъти.

    Когато станат 50

    Ще тръгнат към Лондон

    Руските Калници.

    17:49 28.05.2026

  • 96 Зелен наркоман

    0 3 Отговор
    Ще ги купим но вие ще ги плащате

    17:49 28.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Златните Кенефи

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "ЗЕЛЮ ЩЯЛ ДА КУПИ САМОЛЕТИ":

    Са У Кремля.

    Пучя Въшката

    Му били златни фекалиите

    Затова Русофилките обичали
    Да ги похапват .

    17:51 28.05.2026

  • 100 Браво

    3 0 Отговор
    Браво на Швеция и срам за България! Затова Швеция е Швеция, а Радеф ни превърна в най-неуважаваната и презирана мушморошка държавичка.

    17:52 28.05.2026

  • 101 КОСТЯ дъ ПРОСТЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "аz СВО Победа 81":

    Верно ли

    Аз отдавна му го лигавя .

    17:54 28.05.2026

  • 102 Истината

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Майка ти Туркие е огромен кен ЕF !

    Коментиран от #106

    17:57 28.05.2026

  • 103 Да Украинци

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мен други неща ме интересуват":

    А парите са на РУСКИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ.

    Джони Грузинеца

    И той ли е Украинец ?

    17:59 28.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Летящ масквич -блатен

    4 0 Отговор
    А пък нашта разкаляна матюшка просията издяла още по новешия фърчащ Масквич пак Фа Су 387 с 4-ри двигателя на киросин и бендзин без аналог в най-цялото мире ,фърчал на гьотори дет си искал и фащ треперили.....😂😂😂🤣🤣🤣🤣

    18:01 28.05.2026

  • 106 Що на теб като

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Истината":

    АЯТОЛАСИТЕ. са ти БРАТЯ.

    Целувай КУРанът

    УШАНКА.

    18:01 28.05.2026

  • 107 Ще се мете

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ясно е":

    И Много РУСКИ МУСОР

    КЪМ КЛАДБИЩЕТО.

    Нека и Други Държави

    Да си метат СКЛАДОВЕТЕ.

    18:04 28.05.2026

  • 108 ила

    1 1 Отговор
    Нямате представа колко оръжие купува Украйна от България. За съжаление печелят малко хора.

    Коментиран от #110

    18:13 28.05.2026

  • 109 Удри копейката с лопатЕто!

    2 1 Отговор
    До нассиране!

    18:17 28.05.2026

  • 110 1945

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "ила":

    основно държавата печели вмз Сопот и новите цехове за снаряди, които отвориха са държавни

    18:20 28.05.2026

  • 111 така така

    2 1 Отговор
    джуджето се крие в бункера и иска играчки!

    18:22 28.05.2026

  • 112 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Да ги карат направо в Русия. Догодина държава 404 няма да има.

    18:28 28.05.2026

