Украйна ще купи 20 изтребителя „Грипен“, Швеция дарява още 16 бойни самолета

Украйна ще закупи 20 нови изтребителя „Грипен“, а Швеция ще предостави допълнително 16 самолета от по-стар модел през следващата година. Това обявиха украинският президент Володимир Зеленски и шведският премиер Улф Кристершон по време на съвместна пресконференция, цитирани от „Ройтерс“, предава БТА.
Още миналата година двете страни подписаха писмо за намерение, което отвори възможност Швеция да продаде на Украйна до 150 изтребителя „Грипен“ E. Доставките на по-новата модификация обаче се очакват след няколко години.
По думите на Кристершон, „Грипен“ е най-подходящият избор за украинските военновъздушни сили. Той подчерта, че споразумението бележи важна стъпка в сътрудничеството между Стокхолм и Киев. Изявлението бе направено във военновъздушната база в Упсала, където бяха изложени два изтребителя от модела.
Зеленски от своя страна заяви, че Украйна има намерение да придобие всички 150 самолета, заложени в първоначалното споразумение. Той отбеляза, че страната вече е отделила 2,5 милиарда евро от европейския заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро за покупката на самолетите.
Временно решение за укрепване на украинската противовъздушна отбрана ще бъдат предоставените от Швеция изтребители „Грипен“ C/D. Очаква се доставките на по-новия модел „Грипен“ E да започнат след 2030 година.
През май украинският министър на отбраната заяви, че договор за „Грипен“ E може да бъде подписан в рамките на месеци, след като Европейският съюз одобри мащабния заем за Киев.
В момента украинските ВВС използват комбинация от западни и съветски самолети. Шведските „Грипен“ се разглеждат като по-икономична и лесна за поддръжка алтернатива на по-скъпите западни изтребители като американския Ф-35.
Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
16:54 28.05.2026
с какво ще ги купи ?
16:54 28.05.2026
13 Мурка
До коментар #6 от "ясно е":ЯСНО Е ----ОЩЕ ЕДНА ВАРНА ЩЕ СЕ ПОСТРОИ В ГОРАТА и ВЕРОЯТНО С АЛТЪНКЕНЕФИ ЩЕ ДА Е
Коментиран от #47, #59
16:58 28.05.2026
17 Майор Деянов, на всеки километър
Тепърва има да горят руските градове, рафинерии и генералски общежития !!!
Но вярвам, че Русия след АТАСМС и Сторм Шедоу спокойно ще преглътне и още стотина Грипена, нали е Велика, не е като тепърва свиква ☝️😁
16:59 28.05.2026
До коментар #10 от "И свинята ще яде бой":Колеги махалите ще побелеят
Слава Русия
22 Мен други неща ме интересуват
ще безчинстват в нашата държава и ще тормозят българите?
Кога украинските мафиоти ще бъдат изгонени от България?
Кога ще бъдат разрушени 104-те незаконни постройки в защитената територия около Варна?
Ония, които подкрепят Украйна в България имат ли психични заболявания?
Коментиран от #29, #103
Хихихихихи
31 Миролюб Войнов, военен експерт
34 Свинска Бандера ще яде бой
41 Руснак без крак...
До коментар #25 от "Исторически факти":"...но остава недостатъчен за пълната победа над Русия.."
Никой не иска побеждава Русия !!!
Русия трябва осъзнае и вече осъзнава че не моге победи и изпълни заявените цели. Целта на Европа и Украйна е да нанасят планомерни и последователни икономически щети, които да върнат мечката в Каменната Ера, което се и случва, таваришчи ☝️
До коментар #36 от "az СВО Победа 81":Те пък руснаците спечелиха😂🤣
До коментар #13 от "Мурка":Не Варна, а Одесса, хахаахх
48 Как с какво
До коментар #3 от "с какво ще ги купи ?":Не четеш ли статията СЪС ЗАЕМ.
Какво KBИЧEHE само 😆😆😆
До коментар #41 от "Руснак без крак...":Вервай си ЕС иде дюнера суроф и нищо не мое да спре Русия
До коментар #11 от "9ти септември":Ако не са украинците, сега в къщата ти да са се настанили руски войници.
А моята пенсия - вземам я на 7-ми, от 8-ми почвам да я пестя, и пак не ми стига...
56 Добри новини
На юг Украйна засили ударите по руската логистика в Херсонска, Запорожка област и Крим. Особено болезнени за РФ станаха атаките по транспорта и железниците, от които зависи снабдяването на южната групировка и Крим.
Руското териториално настъпление фактически е сведено до нула, а ВСУ все по-често провеждат механизирани контраатаки и търсят начини да пробият „кил-зоната“ на предната линия.
Отделно руските военни кореспонденти се опасяват от възможен украински пробив в Запорожка област. Ако ВСУ успеят да напреднат в направлението към Мелитопол, под заплаха може да се окаже целият сухопътен коридор на РФ към Крим
До коментар #36 от "az СВО Победа 81":Повече грес 😁😁😁
До коментар #13 от "Мурка":Одесса, Одесос
До коментар #58 от "Гресирана ватенка":И не прекалявай със смукането на гресирания палец ☝️ освен ако не си пристрастен към домашна едросмляна лютеница .
До коментар #49 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Кинефчията е зелю
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, военен експерт":Толко доказани са Ф 16,че иранците почнаха да ги свалят като зрели круши 😂😂😂
Старухата Педофил е еб.. Ати смео
До коментар #76 от "Бай Араб":Напротив - оставят нецензурните бълвания на евроатлантиците и турските шпиони , а коментарите на хората ги трият .
До коментар #74 от "Българин":Дъжд ли те е валял или естествено така си пахнеш на некъпано мокро куче ?
До коментар #80 от "Сандо Смърдела":Лапуркай бре кюстендилски лепилар,кво ми пелтечиш ,смрррдляк ?
До коментар #72 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":То едно време какви копейки имаше ,то сегашното копейки ли е? То един копейка отиде ли да си даде живота за джуджето?
До коментар #79 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Намерили са я , но не погат да я извадят - заклещила се е в един златен кенеф , докато украинския герой се е прикривал от бомбардировките на братушките . За съжаление , задникът му , който е бил навън е ... невъзстановим .
До коментар #79 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Е от силикон ма! Другото е ГНИЛОЧ
А другия Орешак е изпраскал монголски конвой .
Ама то каков им... педофила, такива и ракетите
Ха-ха-ха
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ей гресирания пррррдел ☝️,що си откраднал ника на оня Максудския със счупените дебели уши и тъпото изражение ,сега сън няма да го хване ?
До коментар #83 от "Цеко Бомбардировача":У пър..дялника.
До коментар #87 от "Ще,..па то чуту рата на мумията":Лап Пай УЙотт бре кюстендилски хъесоссс ,кво ми мучиш само ,тееева и утре.Пака .
91 456
До коментар #56 от "Добри новини":Затова ли Константиновка на 50% и още 9 села са от вчера в руски ръце?
93 Мииии
До коментар #6 от "ясно е":България не умее да си мете складовете и в замяна да получи нова техника от САЩ по времето на Байдън, както направиха другите държави в Европа.
До коментар #67 от "Умрел руснак":МАЛА ТОКМАЧКА
Я превзеха 25 пъти.
Когато станат 50
Ще тръгнат към Лондон
Руските Калници.
До коментар #94 от "ЗЕЛЮ ЩЯЛ ДА КУПИ САМОЛЕТИ":Са У Кремля.
Пучя Въшката
Му били златни фекалиите
Затова Русофилките обичали
Да ги похапват .
До коментар #26 от "аz СВО Победа 81":Верно ли
Аз отдавна му го лигавя .
До коментар #49 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Майка ти Туркие е огромен кен ЕF !
До коментар #22 от "Мен други неща ме интересуват":А парите са на РУСКИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ.
Джони Грузинеца
И той ли е Украинец ?
До коментар #102 от "Истината":АЯТОЛАСИТЕ. са ти БРАТЯ.
Целувай КУРанът
УШАНКА.
До коментар #6 от "ясно е":И Много РУСКИ МУСОР
КЪМ КЛАДБИЩЕТО.
Нека и Други Държави
Да си метат СКЛАДОВЕТЕ.
110 1945
До коментар #108 от "ила":основно държавата печели вмз Сопот и новите цехове за снаряди, които отвориха са държавни
