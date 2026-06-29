Седмицата, в която ще се сбогуваме с месец юни и ще посрещнем новия месец - юли ще бъде наситена със събития, които ще изискват активност от някои от зодиите! Една от зодиите е добре да преразгледа менюто си и да включи повече физическа дейност. Това се отнася за прохладните часове на деня, не се претоварвайте в горещините, пише actualno.com. Вижте какво казва и за любовта за всички зодии вашият седмичен хороскоп за 29 юни-5 юли 2026 г.

Овен

В началото на седмицата Овните трябва да обърнат специално внимание на здравето си. Дори и да се чувствате добре, е полезно да спортувате и да преразгледате диетата си – резултатите ще дойдат бързо. Петък и събота са благоприятни за сключване на печеливши сделки и прекратяване на ненужни връзки. Неделя може да е напрегната с близките, така че е най-добре да изберете дейности, които не изискват интензивен контакт предварително.

Телец

Тази седмица е важно Телецът адекватно да оцени собствените си ресурси и да избягва опитите да се заеме с всичко наведнъж. През първата половина на седмицата дръжте емоциите си под контрол: съществува риск от прекалено силна реакция на събитията, което може да доведе до спорове. Сряда предлага приятни романтични моменти. Неделя е добър ден за отказване от лоши навици.

Близнаци

Близнаците ще се чувстват по-леки от обикновено тази седмица, въпреки ретроградните планети. Началото на седмицата обещава да бъде приятно и безгрижно. Понеделник и вторник са отлични дни за срещи и преговори. Не очаквайте пробиви в сряда, но ще завършите успешно текущите си задачи. Избягвайте да вземате прибързани решения през втората половина на седмицата. Съсредоточете се върху любимите хора през уикенда.

Рак

Раците могат да очакват труден период: много от задачите ще бъдат обезсърчителни, но енергията може да липсва. Ако сте планирали да започнете нещо ново, действайте без отлагане. Понеделник и вторник са благоприятни за кратки пътувания. Четвъртък е благоприятен за възстановяване на емоционалния баланс. В петък може да изплуват стари грешки или човек от миналото да се появи отново. През уикенда бъдете внимателни с документи и финансови въпроси, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Лъв

В понеделник Лъвовете ще се чувстват особено комфортно в движение - преговорите, срещите и посещенията на различни институции ще бъдат от полза. Във вторник и сряда домакинските задължения като почистване, ремонти или преместване няма да бъдат изморителни, а по-скоро енергизиращи. Петък и събота ще създадат отлични условия за релакс и романтични моменти. Приятелите също ще играят значителна роля през цялата седмица - общуването с тях ще бъде не само приятно, но и полезно.

Дева

Девите трябва да се успокоят, когато важните дела временно са в застой. Въпреки това, наближава много благоприятен период за личния ви живот: не пестете средства и време за радостта на себе си и на любимите си хора. В четвъртък и петък се опитайте да не критикувате другите или да посочвате грешките на близките си. Спомнете си ангажиментите си – както финансови, така и лични – и се опитайте да ги изпълните. Не планирайте нищо за уикенда; просто се отпуснете, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Везни

Тази седмица е важно Везните да избягват прибързани решения. Сдържаността и самоконтролът ще помогнат за изграждането на самочувствие и ще създадат добро впечатление. В сряда се съсредоточете и бъдете внимателни – разсейването може да доведе до неприятни последици. В четвъртък не се колебайте да включите хора със сходни интереси в начинанията си – сега е лесно да постигнете взаимно разбирателство. Бъдете внимателни през уикенда: активният отдих и спортът могат да доведат до нараняване.

Скорпион

За Скорпионите тази седмица може да бъде продуктивна, но ще изисква предпазливост. Бъдете внимателни в ежедневните си дела и комуникация. Сряда може да донесе пристъпи на ревност или напрегнати ситуации. В петък очаквайте прилив на енергия и увереност, както и желание за реализиране на амбициозни идеи. През уикенда емоциите ви ще бъдат нестабилни, а раздразнителността може да попречи на комуникацията. Опитайте се да правите компромиси и избягвайте да настоявате за своето, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Стрелец

Стрелците ще се нуждаят от издръжливост и постоянство. В началото на седмицата домакинските задължения може да ви разсеят от важни въпроси. Приоритизирайте разумно и ситуацията постепенно ще се стабилизира. Четвъртък е благоприятен за романтика – излезте на среща или прекарайте вечерта с любим човек. В петък бъдете внимателни на пътя. Рутинните дейности ще изискват повече усилия по-късно през седмицата, но това ще положи основите за бъдещ успех.

Козирог

Козирозите трябва да бъдат предпазливи тази седмица. Продължете да се развивате, но не забравяйте за нуждата от почивка. Романтични събития или нови чувства са възможни в средата на седмицата. Стари познанства може да се разкрият по неочаквани начини. В петък са възможни малки разногласия с други хора. В събота се съсредоточете върху деца и възрастни роднини. В неделя плановете може да бъдат нарушени, но не се отказвайте – движете се постепенно към целите си, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Водолей

Началото на седмицата обещава да бъде продуктивно и успешно за представителите на знака Водолей. Бързо ще се ориентирате дори в непознати ситуации. Вторник е идеален за откровени разговори и декларации за обич. В сряда е важно да бъдете внимателни: ценна информация може да дойде от неочаквани източници, така че слушайте какво казват другите.

Риби

За Рибите започва период на мощен енергиен прилив – поемете дори най-предизвикателните задачи; можете да се справите с тях. Във вторник бъдете избирателни в комуникацията си и се доверявайте само на най-близките си. В четвъртък обърнете внимание на нови идеи – те могат да бъдат наистина обещаващи. Ако овладеете емоциите си в петък, ще имате шанс да договорите изгодно партньорство. Уикендът е идеален за бягство на открито и активен отдих, обещава Вашият седмичен хороскоп.