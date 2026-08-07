Задържаха Венци "Белия негър" с 460 000 евро след гонка в столичния кв. "Борово"

Гонка с полицията в столичния квартал „Борово“ при операция срещу наркоразпространението. След преследване и съпротива криминалисти от 06 РУ–СДВР са задържали мъж, известен с прякора Венци „Белия негър“, съобщи БНТ.

По информация от живущи в района задържането било предшествано от напрегната гонка. Мъжът направил всичко възможно да се измъкне от полицейските служители, оказал съпротива и при опита си да избяга блъскал полицейски автомобили.

Въпреки съпротивата, криминалистите успели да го неутрализират и задържат. Извършени са претърсвания. По първоначални данни в задържания и в обитаван от него имот били открити около 460 000 евро, както и значително количество вещества, за които се предполага, че са кокаин, метамфетамин и други наркотични вещества.

Почти паралелно криминалисти от 05 РУ–СДВР реализирали друга операция срещу наркопрестъпността. Във „Враждебна“ бил задържан мъж с прякор „Бонго“, заподозрян във връзка с производство на марихуана.

При претърсване на имот полицаите попаднали на оборудвана наркооранжерия. Иззети са 88 растения канабис, два чувала със суха тревиста маса с общо тегло около 3 килограма, вакуумиран плик с марихуана, както и цялостно оборудване за отглеждането на растенията – осветителни тела, въздуховоди, вентилатори, напоителна система, торове и други пособия.

Така в рамките на един ден две операции на столичната полиция завършили с двама задържани, стотици хиляди евро, иззети наркотични вещества и разбита база за отглеждане на канабис.

Работата по двата случая продължава, като предстои да бъдат установени точният вид и количеството на иззетите вещества.