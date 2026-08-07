Задържаха Венци "Белия негър" с 460 000 евро след гонка в столичния кв. "Борово"

Гонка с полицията в столичния квартал „Борово“ при операция срещу наркоразпространението. След преследване и съпротива криминалисти от 06 РУ–СДВР са задържали мъж, известен с прякора Венци „Белия негър“, съобщи БНТ.
По информация от живущи в района задържането било предшествано от напрегната гонка. Мъжът направил всичко възможно да се измъкне от полицейските служители, оказал съпротива и при опита си да избяга блъскал полицейски автомобили.
Въпреки съпротивата, криминалистите успели да го неутрализират и задържат. Извършени са претърсвания. По първоначални данни в задържания и в обитаван от него имот били открити около 460 000 евро, както и значително количество вещества, за които се предполага, че са кокаин, метамфетамин и други наркотични вещества.
Почти паралелно криминалисти от 05 РУ–СДВР реализирали друга операция срещу наркопрестъпността. Във „Враждебна“ бил задържан мъж с прякор „Бонго“, заподозрян във връзка с производство на марихуана.
При претърсване на имот полицаите попаднали на оборудвана наркооранжерия. Иззети са 88 растения канабис, два чувала със суха тревиста маса с общо тегло около 3 килограма, вакуумиран плик с марихуана, както и цялостно оборудване за отглеждането на растенията – осветителни тела, въздуховоди, вентилатори, напоителна система, торове и други пособия.
Така в рамките на един ден две операции на столичната полиция завършили с двама задържани, стотици хиляди евро, иззети наркотични вещества и разбита база за отглеждане на канабис.
Работата по двата случая продължава, като предстои да бъдат установени точният вид и количеството на иззетите вещества.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОВА Е НОВАТА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА
Коментиран от #22
23:16 07.08.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #13, #26, #34, #35
23:16 07.08.2026
3 Виждате ли,
Коментиран от #18, #23
23:16 07.08.2026
4 бою черният циганин
23:16 07.08.2026
5 Бонговица
23:18 07.08.2026
6 хи хи
23:19 07.08.2026
7 Германия
Коментиран от #12
23:19 07.08.2026
8 Уха
23:21 07.08.2026
9 Име
Коментиран от #25, #29
23:25 07.08.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #38
23:33 07.08.2026
11 Трол
23:34 07.08.2026
12 Слава на България
До коментар #7 от "Германия":За съжаление си прав
23:39 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Треперете бандити
23:47 07.08.2026
15 Случайно да са намерили
Коментиран от #16
23:50 07.08.2026
16 Само
До коментар #15 от "Случайно да са намерили":Вазелин са намерили
Коментиран от #37
23:53 07.08.2026
17 Последния софиянец
23:56 07.08.2026
18 Ти живееш
До коментар #3 от "Виждате ли,":В БГ, но не говори в множествено число. Много от тука се спасихме отдавна в чужбина и само четем бг новини от сайта.
23:57 07.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да, бе...
Коментиран от #30
01:02 08.08.2026
21 Говед О
01:03 08.08.2026
22 Ким Чен Ун
До коментар #1 от "ТОВА Е НОВАТА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА":Къде видя демокрация в България? При червените капиталисти такова нещо няма.
01:32 08.08.2026
23 Хахахаха
До коментар #3 от "Виждате ли,":Тя тая демокрация само в България е такава! Нещо грешно сте я разбрали и направили!
01:34 08.08.2026
24 Е тъй е то
01:40 08.08.2026
25 Тоя па
До коментар #9 от "Име":Кои те има за жив пък тебе?
01:49 08.08.2026
26 Иво Андонов
До коментар #2 от "Сатана Z":Знаят го кой е и си го пазят до последно
милиционерите! 😂😂😂😂😂😂Тия евтини моабети с акциите сме ги гледали по канал1 ! Като филм де!🤣😕🤣
02:26 08.08.2026
27 ‘начи венци
…или?
03:12 08.08.2026
28 Перо
Коментиран от #32
03:43 08.08.2026
29 До ник Име
До коментар #9 от "Име":Козлодуй ще ходиш ли на море?
05:11 08.08.2026
30 Ако вярно -
До коментар #20 от "Да, бе...":направено е нарочно , за да може да се измъкне от правосъдието заради неспазване на процедура / или както се казва / .
07:53 08.08.2026
31 Васил
08:55 08.08.2026
32 Ку-ку
До коментар #28 от "Перо":Мдаааа....само че на мястото на "белия негър" ще се появи "черната пантера", която пък ще е закриляна от "прогресивните", така че нищо ново....премахват чуждите, слагат техните... 🤣
09:31 08.08.2026
33 Международен скандал
10:59 08.08.2026
34 лама Гюро
До коментар #2 от "Сатана Z":Иван Костов ми се обади, много е обиден. Аз също.
11:00 08.08.2026
35 Прякора
До коментар #2 от "Сатана Z":на Венци идва от това че е надарен като Мандинго.
11:10 08.08.2026
36 Стига с това - негър
Белият афро-българин.
12:13 08.08.2026
37 Корчо
До коментар #16 от "Само":😀 Ел Вазелиниус
12:22 08.08.2026
38 казах ти
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Ни ни налагай собственото си примитивно мислене.Досегашните дилъри и техните началници - крупни и красиви - НЕ БИХА се съгласили на промяна, камо ли в рамките на 2-3 седмици. Те са от старото соц потекло, когато власт не се сдава току-така.Явно искаи да намесиш новото правителство, но все пак трябва да е логично, Иначе му правиш услуга.
14:45 08.08.2026