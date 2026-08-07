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Задържаха Венци "Белия негър" с 460 000 евро след гонка в столичния кв. "Борово"

Задържаха Венци "Белия негър" с 460 000 евро след гонка в столичния кв. "Борово"

7 Август, 2026 23:10 7 564 38

  • гонка-
  • наркотици-
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  • задържан-
  • венци белия

Криминалисти са разбили и наркооранжерия във "Враждебна"

Задържаха Венци "Белия негър" с 460 000 евро след гонка в столичния кв. "Борово" - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гонка с полицията в столичния квартал „Борово“ при операция срещу наркоразпространението. След преследване и съпротива криминалисти от 06 РУ–СДВР са задържали мъж, известен с прякора Венци „Белия негър“, съобщи БНТ.

По информация от живущи в района задържането било предшествано от напрегната гонка. Мъжът направил всичко възможно да се измъкне от полицейските служители, оказал съпротива и при опита си да избяга блъскал полицейски автомобили.

Въпреки съпротивата, криминалистите успели да го неутрализират и задържат. Извършени са претърсвания. По първоначални данни в задържания и в обитаван от него имот били открити около 460 000 евро, както и значително количество вещества, за които се предполага, че са кокаин, метамфетамин и други наркотични вещества.

Почти паралелно криминалисти от 05 РУ–СДВР реализирали друга операция срещу наркопрестъпността. Във „Враждебна“ бил задържан мъж с прякор „Бонго“, заподозрян във връзка с производство на марихуана.
При претърсване на имот полицаите попаднали на оборудвана наркооранжерия. Иззети са 88 растения канабис, два чувала със суха тревиста маса с общо тегло около 3 килограма, вакуумиран плик с марихуана, както и цялостно оборудване за отглеждането на растенията – осветителни тела, въздуховоди, вентилатори, напоителна система, торове и други пособия.

Така в рамките на един ден две операции на столичната полиция завършили с двама задържани, стотици хиляди евро, иззети наркотични вещества и разбита база за отглеждане на канабис.

Работата по двата случая продължава, като предстои да бъдат установени точният вид и количеството на иззетите вещества.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА Е НОВАТА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА

    94 21 Отговор
    След 35 години демокрация. Сравнете я с България 1980 година.

    Коментиран от #22

    23:16 07.08.2026

  • 2 Сатана Z

    84 8 Отговор
    Прякора на Венци не е полит коректен и обижда черножопото население в България

    Коментиран от #13, #26, #34, #35

    23:16 07.08.2026

  • 3 Виждате ли,

    105 23 Отговор
    в каква държава живеем? Вождове, химици в оранжериите, непълнолетни Убийци. Честита Ви демокрация.

    Коментиран от #18, #23

    23:16 07.08.2026

  • 4 бою черният циганин

    68 6 Отговор
    пуснети бялото ми братчи с пратката ми

    23:16 07.08.2026

  • 5 Бонговица

    71 8 Отговор
    Спряхме да си плащаме на МВР. Затова ни хванаха.

    23:18 07.08.2026

  • 6 хи хи

    50 3 Отговор
    Ся, ще каже, че го преследват на расова основа White Lives Matter😂

    23:19 07.08.2026

  • 7 Германия

    54 7 Отговор
    Просто преразпределение. Само се сменя банковата сметка!

    Коментиран от #12

    23:19 07.08.2026

  • 8 Уха

    63 3 Отговор
    С толкоз кинти как не е депутат с имунитет.

    23:21 07.08.2026

  • 9 Име

    13 3 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #25, #29

    23:25 07.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    45 9 Отговор
    Нова власт -Нови дилъри.

    Коментиран от #38

    23:33 07.08.2026

  • 11 Трол

    28 8 Отговор
    Демокрация

    23:34 07.08.2026

  • 12 Слава на България

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Германия":

    За съжаление си прав

    23:39 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Треперете бандити

    42 9 Отговор
    Браво на Демерджиев.....!

    23:47 07.08.2026

  • 15 Случайно да са намерили

    24 1 Отговор
    и криптопорфейл ? Кртечница, РПГ ?

    Коментиран от #16

    23:50 07.08.2026

  • 16 Само

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Случайно да са намерили":

    Вазелин са намерили

    Коментиран от #37

    23:53 07.08.2026

  • 17 Последния софиянец

    21 0 Отговор
    Венци беше тръгнал към мен да си плати сметката от снощи, че картата му блокира.

    23:56 07.08.2026

  • 18 Ти живееш

    22 5 Отговор

    До коментар #3 от "Виждате ли,":

    В БГ, но не говори в множествено число. Много от тука се спасихме отдавна в чужбина и само четем бг новини от сайта.

    23:57 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да, бе...

    5 19 Отговор
    И как са претърсили имота без съдебна заповед??? Мили мои родни мильовци.

    Коментиран от #30

    01:02 08.08.2026

  • 21 Говед О

    2 3 Отговор
    гооов е дОООООог ооов е ден жцееее. у дйугарарарра ИИЗИЗрУУДУДУД мръъсменен.. уРУДУДУДУД,,, гоов е доООООО

    01:03 08.08.2026

  • 22 Ким Чен Ун

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТОВА Е НОВАТА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА":

    Къде видя демокрация в България? При червените капиталисти такова нещо няма.

    01:32 08.08.2026

  • 23 Хахахаха

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Виждате ли,":

    Тя тая демокрация само в България е такава! Нещо грешно сте я разбрали и направили!

    01:34 08.08.2026

  • 24 Е тъй е то

    15 0 Отговор
    Ако си беше останал черен негър, можеше и да не го заловят, но той реши да се прави на бял !

    01:40 08.08.2026

  • 25 Тоя па

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Кои те има за жив пък тебе?

    01:49 08.08.2026

  • 26 Иво Андонов

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Знаят го кой е и си го пазят до последно
    милиционерите! 😂😂😂😂😂😂Тия евтини моабети с акциите сме ги гледали по канал1 ! Като филм де!🤣😕🤣

    02:26 08.08.2026

  • 27 ‘начи венци

    2 0 Отговор
    е уигър.
    …или?

    03:12 08.08.2026

  • 28 Перо

    13 0 Отговор
    Човек да не повярва за такава активност на полицията, а още не е реформирана от времето на тиквата и Шиши! Браво, ако продължават така ефективно да работят, реформите може да се стопират!

    Коментиран от #32

    03:43 08.08.2026

  • 29 До ник Име

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Козлодуй ще ходиш ли на море?

    05:11 08.08.2026

  • 30 Ако вярно -

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да, бе...":

    направено е нарочно , за да може да се измъкне от правосъдието заради неспазване на процедура / или както се казва / .

    07:53 08.08.2026

  • 31 Васил

    3 0 Отговор
    Вакуум в този бизнес не съществува един изчезва друг се появява на пазара.

    08:55 08.08.2026

  • 32 Ку-ку

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Мдаааа....само че на мястото на "белия негър" ще се появи "черната пантера", която пък ще е закриляна от "прогресивните", така че нищо ново....премахват чуждите, слагат техните... 🤣

    09:31 08.08.2026

  • 33 Международен скандал

    5 0 Отговор
    Арестували са го само защото е негър,бял.

    10:59 08.08.2026

  • 34 лама Гюро

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Иван Костов ми се обади, много е обиден. Аз също.

    11:00 08.08.2026

  • 35 Прякора

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    на Венци идва от това че е надарен като Мандинго.

    11:10 08.08.2026

  • 36 Стига с това - негър

    1 0 Отговор
    Бъдете коректни .
    Белият афро-българин.

    12:13 08.08.2026

  • 37 Корчо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Само":

    😀 Ел Вазелиниус

    12:22 08.08.2026

  • 38 казах ти

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ни ни налагай собственото си примитивно мислене.Досегашните дилъри и техните началници - крупни и красиви - НЕ БИХА се съгласили на промяна, камо ли в рамките на 2-3 седмици. Те са от старото соц потекло, когато власт не се сдава току-така.Явно искаи да намесиш новото правителство, но все пак трябва да е логично, Иначе му правиш услуга.

    14:45 08.08.2026