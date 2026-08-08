Украйна купува ракети ATACMS и пускови установки от Турция

Украйна официално закупи 70 балистични ракети M39 ATACMS и 12 ракетни системи за залпов огън M270 MLRS от Турция.
Сделката за американско оръжие преминава през процедура за реекспорт, като документите вече са внесени за разглеждане в Конгреса на САЩ. Според официалните доклади Анкара цели да намали остарелите си запаси, за да модернизира армията си, докато Киев ще използва комплексите за засилване на огневата си мощ срещу руската инвазия. Доставките ще започнат веднага след изтичането на 15-дневния законов срок за преглед от американските законодатели.
Bild: Германия експулсира близо 400 руснаци от 2022 г. насам
Германските власти са отстранили около 400 руски граждани от началото на войната през февруари 2022 г.. Данните показват, че Берлин е изгонил над 80 руски дипломати, за които има сериозни подозрения, че са действали като шпиони под прикритие. Допълнително Министерството на вътрешните работи е депортирало още 313 руски граждани. Германското контраразузнаване докладва, че руското посолство в Берлин продължава да се разглежда като централен пункт за шпионаж и саботажни операции, което налага регулярното му оредяване. Последният случай на експулсиране на дипломат заради шпионски скандал е регистриран през януари 2026 г..
Дмитриев: ЕС сам провокира собствената си енергийна криза
Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции (РФДИ) и специален представител на руския президент, направи остро изявление относно икономическата ситуация в Европа. Според него Европейският съюз е изправен пред тежка и дълбока енергийна криза, която е изцяло самопровокирана от политическите решения на Брюксел. Дмитриев подчерта, че отказът от евтините руски енергийни ресурси и затварянето на ключови енергийни инфраструктури са нанесли непоправим удар върху конкурентоспособността на европейската индустрия, като тепърва блокът ще трябва да коригира "миналите си грешки".
Вучич: Конфликтът в Украйна се проточва за още една „трудна зима“
Сръбският президент Александър Вучич изрази сериозен песимизъм относно бързия край на войната по време на съвместна пресконференция с украинския лидер Володимир Зеленски в Белград. Вучич заяви, че като "политически ветеран" не вижда реален дипломатически път за спиране на боевете в близко бъдеще. Той прогнозира, че конфликтът ще се проточи за още една изключително трудна зима, която ще донесе тежки изпитания най-вече за украинския народ, но и ще пренесе сериозни икономически и хуманитарни трусове в световен мащаб. Сърбия обаче потвърди, че ще изпрати нов пакет финансова и хуманитарна помощ за енергийния сектор на Киев.
Фидан: Турция следи отблизо сигурността в Черно море
Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че Анкара поддържа повишена бдителност спрямо сигурността в Черноморския регион. Изявлението идва на фона на зачестилите взаимни атаки с морски дронове между Русия и Украйна, които застрашават търговското корабоплаване и сигурността на цивилните кораби. Фидан припомни, че Турция е предложила на двете воюващи страни да обявят мораториум върху атаките срещу пристанища и критична инфраструктура в Черно море, за да се избегне по-нататъшна ескалация, която би засегнала глобалните икономически интереси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Боруна Лом
Коментиран от #15, #74
21:57 08.08.2026
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7 Турция е голям приятел
Коментиран от #59
22:00 08.08.2026
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9 Ами
Между другото за последните четири години над
100 000 западняци са получили руско гражданство.
Сред тях е и белгиеца Пиер Льоклер.
Феновете на BMW знаят за кого става въпрос.
Коментиран от #13, #43, #45, #47
22:03 08.08.2026
10 Многоходовото
22:04 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ха-ха
22:06 08.08.2026
13 И това какво го интересува
До коментар #9 от "Ами":Целокупният български народ та ни го казваш?Да бе си спечелил Зелена карта за Рашка?
Коментиран от #20, #66
22:07 08.08.2026
14 Турчелята
Коментиран от #16, #17
22:07 08.08.2026
15 Едва ли. Русия страшно много се страхува
До коментар #3 от "Боруна Лом":от Турция и в частност от Ердо. Той първо стреля, а после пита кой е там :)
Коментиран от #31
22:09 08.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Точно обратното.
До коментар #14 от "Турчелята":Турската армия е една от най-добрите в света. Дори може да се каже,че след САЩ и Израел, Турция е третата военна сила в света. Най-голямото им предимство, че подготовката на армията им, подобно на израелската е на много високо ниво на подготовка.
Коментиран от #22
22:11 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ами
До коментар #13 от "И това какво го интересува":Просто казвам че някой хора се ориентират в правилната посока.
Или тази която те смятат за правилна.
Както вървят нещата много скоро можем да станем свидетели
на четвърто голямо преселение на германци в Русия :)
Коментиран от #29
22:19 08.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Точно обратното.":През Балканската война 300 000 българи разгромяват 600 000 турци.
Коментиран от #24
22:22 08.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Е, това не е сериозно :)))
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Кога е било това, преди повече от 110 години.:)
22:26 08.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе
22:27 08.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ако
Коментиран от #58
22:30 08.08.2026
29 Соломон
До коментар #20 от "Ами":Не са 100 хиляди а двеста.И не са западняци а индийци.Все пак трябва някой да върши мъжката работа докато мъжете са заети да убиват украинци
Коментиран от #35
22:30 08.08.2026
30 Българин
22:30 08.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
Коментиран от #60
22:36 08.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 иван костов
Коментиран от #46
22:44 08.08.2026
35 Ами
До коментар #29 от "Соломон":Не са 200 000 индийци, а са 2 000 000.
И освен, че са по-добри работници от западняците, са и по-евтини.
Коментиран от #41
22:46 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Нещо сте объркан в събитията.
До коментар #31 от "Боруна Лом":Путин целува шлиферите на Си, Тръмп, Ким и Ердоган. Путин е страхлив и се намира в много тежка ситуация, а не Ердоган.
Коментиран от #44, #56
22:48 08.08.2026
38 Име
22:48 08.08.2026
39 Когато сочат истината за лъжа
Падналият дрон в района на бившия ГКПП „Кардам“ е дрон-примамка „Майя“, какъвто се използва широко от украинските въоръжени сили. Това показва анализът на останките, съобщиха от Министерството на отбраната.
"Ако е руски това ще е поредна ескалация и провокация от страна на Руската федерация към НАТО и в частност България", пише още Христо Гаджев.
Всички обстоятелства около инцидента в момента се изясняват, заяви говорителят на украинското МВнР
Атлантическите партньори следва да бъдат солидарни с Украйна и да се въздържат от критика към Киев , защото по този начин всъщност обслужват Путин . Нещо повече , трябва да засилим натискът към Русия за да приеме условията на Зеленски за справедлив мир.
"Следователно, бързото прекратяване на войната е от решаващо значение за гарантиране на регионалната сигурност и ние очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир"
А дронът въпреки , че е Украйна ли цялата вина е лично на Путин .
Коментиран от #72
22:54 08.08.2026
40 ракети за боклука в днешно време
23:02 08.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Защо ни атакува?
Коментиран от #49
23:10 08.08.2026
43 Някой ви е излъгал.
До коментар #9 от "Ами":За последните 4 години руско гражданство са получили 35 европейци. :) Вероятно са някакви русофили, които са били преследвани по една или друга причина в собствените си държави :)
23:13 08.08.2026
44 Боруна Лом
До коментар #37 от "Нещо сте объркан в събитията.":КОЗЛОДУЙСКИ,ПАК ЛИ ТИ ДРУЖЕ?
23:14 08.08.2026
45 Не европейци, а азиатци от Афганистан и
До коментар #9 от "Ами":Индия. "Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като голяма културна и демографска заплаха, но няма друга алтернатива на огромния брой загубена на фронта руска работна сила.
23:17 08.08.2026
46 хаха🤣
До коментар #34 от "иван костов":остави пропагандата, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
23:21 08.08.2026
47 Сесесере
До коментар #9 от "Ами":Между другото има само един луд русофил поискал и получил руско гражданство има го в ток ток, всички останали рус0фили си налягат парцалите, за западняци не сме чували да са искали гражданство, освен Депардийо и Сегал !
Коментиран от #48, #51
23:21 08.08.2026
48 Соломон
До коментар #47 от "Сесесере":Депардийо отдавна си изгори руския паспорт .И не иска да чуе за Русия
23:26 08.08.2026
49 Украйна Майна
До коментар #42 от "Защо ни атакува?":Ами защото може.Ако може и България нека изстреля, ама не може....
00:10 09.08.2026
50 Караджата
00:19 09.08.2026
51 Тротинетко
До коментар #47 от "Сесесере":Като си тъ. Пак как ще чуеш
Коментиран от #54
00:21 09.08.2026
52 грУЙО
Коментиран от #53
00:26 09.08.2026
53 Сесесере
До коментар #52 от "грУЙО":Пенсиите на българските пенсионери се плащат от бюджета, от работещите българи! Крадливата руска п0длога им изяде парите!
Коментиран от #55
00:34 09.08.2026
54 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #51 от "Тротинетко":Много обичаме руски тротинетки. Да живее другаря Путин😘
Коментиран от #67
00:50 09.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 БАЦЕ ЕООД
До коментар #37 от "Нещо сте объркан в събитията.":айде обясни колко тежка... дай някой друг факт. Е ся Краматорск, Славянск падат ПАК и поле Одеса и хоп, нема черно море за нацитата
01:08 09.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Шорош
До коментар #28 от "Ако":се опита да скара Путин с Ердо, но стана точно обратното, хахахах
01:20 09.08.2026
59 Не е лъжа
До коментар #7 от "Турция е голям приятел":Помним за новопостроения завод за Байрактари!
На байрактара Зеленски обаче, само бял байряк му стига. И ще има мир.
01:29 09.08.2026
60 Как бе
До коментар #32 от "Гост":то ако беше така както казваш, досега "зелените" щяха да ореват целия свят, а те си мълчат и дума не казват - значи нямам никакво замърсяване.
01:30 09.08.2026
61 Диана
Аз не мога да си обясня слепотата на Русия в случая по друг начин освен с доверието и уважението им към украинците...И в такъв тежък момент за Русия като катастрофата на СССР, господата англичани и СИЕ им сервират отцепване на Украйна, значи....Без съмнение,значи, много доброжелателен акт на някои от Запада / защото не мисля, че там всички са в течение на тази мръсотия - германците например и досега не включват цялата тази конспирация, според мен!...Беше много показателно как "политиците" в Украйна коментираха колко просто са били руснаците - за тях доверието им е простотия, значи. Коректността на руснаците не е простотия, обаче...Простотия е ЛИЦЕМЕРИЕТО и интригантство на украинците, които не могат открито да убедят руснаците, че украинците са руснаци и по кръв и по право макар че има малка част и други етноси, станали мостове на интригата там без съмнение...Аз мисля, че англичаните и ЕС трябва да преразгледат отношението си към войната в Украйна
01:35 09.08.2026
62 Диана
...Според мен тази гнусна тяхна интрига там е плод на Студената война и явно те не вярват, че тя е приключила за руснаците...Имат основания да мислят така защото въпреки че Горбачов направи доста за да стане ясно на целия свят, че Русия променя пътищата си на развитие и търси мир, Путин и досега не е направил никакви официални изявления, че Русия е загубила Студената война и вдига бял флаг...И нищо чудно - самият Путин не е политик, той иска да спести унижението на руския народ, унижение, което той не е заслужил, унижение, което са извоювали слепите, глухи и безмозъчни руски политици, които насила го довлякоха до това състояние, които и днес гледат там хората в очите и ги лъжат...Ситуацията е доста комплексирана, но вярвам че руснаците са силни хора за да я надживеят и продължат напред...Развитието минава на нова спирала, явно, и нещата са много различни, за да останат същите...Може би и Путин трябва да направи крачка напред като приеме, че Зеленски ще стои явно на този пост до края на войната, правото тук не е актуално...Путин и Зеленски трябва да се срещнат без претенции един към друг и изобщо и да обсъдят отцепването на Украйна...Западът смята явно, че Русия трябва да загуби на всяка цена тази война за да се освободи от шовинизма си, но шовинизмът е лечима болест и с мирни средства - не е нужно хората да умират за да се освободят руснаците от шовинизма си...Те са достатъчно съзнателни хора за да се гордеят с постиженията си, което н
01:39 09.08.2026
63 Диана
...Руснаците са достатъчно съзнателни хора за да се гордеят с постиженията си, което не им пречи да приемат и променят недостатъците си, според мен....
Коментиран от #64
01:43 09.08.2026
64 Oня с коня
До коментар #63 от "Диана":Абе хубо говориш за Руснаците,ама да не са ти в Къщата:)А иначе 45г и бяха "на гости" и опоскаха всичко което си харесаха,докарвайки ни до Фалит на 2 пъти.
Коментиран от #71
02:06 09.08.2026
65 Опала
02:25 09.08.2026
66 И кой е
До коментар #13 от "И това какво го интересува":Тоя целокупен народ ма ?
02:51 09.08.2026
67 Клеско
До коментар #54 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Обичаш само кожени тротинетки .
02:54 09.08.2026
68 Т.КОЛЕВ
03:12 09.08.2026
69 ХУБАВА РАБОТА АМА СССССИГАНСКА
TA СЕГА Е ПАК В ИГРАТА ХИТРЕЦА!
04:12 09.08.2026
70 Иван
05:04 09.08.2026
71 Диана
До коментар #64 от "Oня с коня":Не са ни виновни руснаците, а нашите политици дупедавци -не ги ли виждаш и сега БСПтата най-вече,/но те повечето са такива, макар и от различни партии/ какви ги въртят по посолствата, ще продадат и майчиното си мляко за жълти стотинки, само да им кажат онези. Радев уж се нахвърли срещу самолетите от САЩ, но като му скръцнаха със зъби, прие два пъти повече самолети плюс летците и другия персонал барабар...Докато БСПтата не изчезнат от политическия ни хоризонт, нищо хубаво не можеш да очакваш по принцип, според мен....Колкото до руснаците, че ни опоскаха, опоскаха ни. Аз съм свидетел как им продавахме един мъжки костюм с жилетка за стотинки...Но и много вдигнаха стандарта на живот у нас - ходехме по 2 пъти на море в годината, нямаше пенсии под жизнения минимум...Тодор Живков се реши да им се опъне в началото на Прехода и на бърза ръка го свалиха НАШИТЕ, явно с руска благословия...Там нещо се объркаха сметките защото НАШИТЕ се опитаха да се правят на много хитри с двойна игра и...както виждаш и до днес си плащаме...Докато не махнем тези БСПта от политиката ни има много да се чудим защо това и защо онова, според мен
05:13 09.08.2026
72 факт
До коментар #39 от "Когато сочат истината за лъжа":извратено
05:31 09.08.2026
73 Гориил
06:22 09.08.2026
74 Реалист
До коментар #3 от "Боруна Лом":Да бяха купили от нас чушкопек!?
07:32 09.08.2026