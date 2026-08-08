Украйна официално закупи 70 балистични ракети M39 ATACMS и 12 ракетни системи за залпов огън M270 MLRS от Турция.

Сделката за американско оръжие преминава през процедура за реекспорт, като документите вече са внесени за разглеждане в Конгреса на САЩ. Според официалните доклади Анкара цели да намали остарелите си запаси, за да модернизира армията си, докато Киев ще използва комплексите за засилване на огневата си мощ срещу руската инвазия. Доставките ще започнат веднага след изтичането на 15-дневния законов срок за преглед от американските законодатели.

Bild: Германия експулсира близо 400 руснаци от 2022 г. насам

Германските власти са отстранили около 400 руски граждани от началото на войната през февруари 2022 г.. Данните показват, че Берлин е изгонил над 80 руски дипломати, за които има сериозни подозрения, че са действали като шпиони под прикритие. Допълнително Министерството на вътрешните работи е депортирало още 313 руски граждани. Германското контраразузнаване докладва, че руското посолство в Берлин продължава да се разглежда като централен пункт за шпионаж и саботажни операции, което налага регулярното му оредяване. Последният случай на експулсиране на дипломат заради шпионски скандал е регистриран през януари 2026 г..

Дмитриев: ЕС сам провокира собствената си енергийна криза

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции (РФДИ) и специален представител на руския президент, направи остро изявление относно икономическата ситуация в Европа. Според него Европейският съюз е изправен пред тежка и дълбока енергийна криза, която е изцяло самопровокирана от политическите решения на Брюксел. Дмитриев подчерта, че отказът от евтините руски енергийни ресурси и затварянето на ключови енергийни инфраструктури са нанесли непоправим удар върху конкурентоспособността на европейската индустрия, като тепърва блокът ще трябва да коригира "миналите си грешки".

Вучич: Конфликтът в Украйна се проточва за още една „трудна зима“

Сръбският президент Александър Вучич изрази сериозен песимизъм относно бързия край на войната по време на съвместна пресконференция с украинския лидер Володимир Зеленски в Белград. Вучич заяви, че като "политически ветеран" не вижда реален дипломатически път за спиране на боевете в близко бъдеще. Той прогнозира, че конфликтът ще се проточи за още една изключително трудна зима, която ще донесе тежки изпитания най-вече за украинския народ, но и ще пренесе сериозни икономически и хуманитарни трусове в световен мащаб. Сърбия обаче потвърди, че ще изпрати нов пакет финансова и хуманитарна помощ за енергийния сектор на Киев.

Фидан: Турция следи отблизо сигурността в Черно море

Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че Анкара поддържа повишена бдителност спрямо сигурността в Черноморския регион. Изявлението идва на фона на зачестилите взаимни атаки с морски дронове между Русия и Украйна, които застрашават търговското корабоплаване и сигурността на цивилните кораби. Фидан припомни, че Турция е предложила на двете воюващи страни да обявят мораториум върху атаките срещу пристанища и критична инфраструктура в Черно море, за да се избегне по-нататъшна ескалация, която би засегнала глобалните икономически интереси.