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Украйна купува ракети ATACMS и пускови установки от Турция
  Тема: Украйна

Украйна купува ракети ATACMS и пускови установки от Турция

8 Август, 2026 21:48, обновена 8 Август, 2026 21:54 3 060 74

  • украйна-
  • война-
  • ракети-
  • черно море-
  • турция-
  • фидан-
  • дмитриев-
  • вучич

Берлин прочиства руската агентурна мрежа, а Балканите се подготвят за дълга енергийна и военна криза.

Украйна купува ракети ATACMS и пускови установки от Турция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна официално закупи 70 балистични ракети M39 ATACMS и 12 ракетни системи за залпов огън M270 MLRS от Турция.

Сделката за американско оръжие преминава през процедура за реекспорт, като документите вече са внесени за разглеждане в Конгреса на САЩ. Според официалните доклади Анкара цели да намали остарелите си запаси, за да модернизира армията си, докато Киев ще използва комплексите за засилване на огневата си мощ срещу руската инвазия. Доставките ще започнат веднага след изтичането на 15-дневния законов срок за преглед от американските законодатели.

Bild: Германия експулсира близо 400 руснаци от 2022 г. насам

Германските власти са отстранили около 400 руски граждани от началото на войната през февруари 2022 г.. Данните показват, че Берлин е изгонил над 80 руски дипломати, за които има сериозни подозрения, че са действали като шпиони под прикритие. Допълнително Министерството на вътрешните работи е депортирало още 313 руски граждани. Германското контраразузнаване докладва, че руското посолство в Берлин продължава да се разглежда като централен пункт за шпионаж и саботажни операции, което налага регулярното му оредяване. Последният случай на експулсиране на дипломат заради шпионски скандал е регистриран през януари 2026 г..

Дмитриев: ЕС сам провокира собствената си енергийна криза

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции (РФДИ) и специален представител на руския президент, направи остро изявление относно икономическата ситуация в Европа. Според него Европейският съюз е изправен пред тежка и дълбока енергийна криза, която е изцяло самопровокирана от политическите решения на Брюксел. Дмитриев подчерта, че отказът от евтините руски енергийни ресурси и затварянето на ключови енергийни инфраструктури са нанесли непоправим удар върху конкурентоспособността на европейската индустрия, като тепърва блокът ще трябва да коригира "миналите си грешки".

Вучич: Конфликтът в Украйна се проточва за още една „трудна зима“

Сръбският президент Александър Вучич изрази сериозен песимизъм относно бързия край на войната по време на съвместна пресконференция с украинския лидер Володимир Зеленски в Белград. Вучич заяви, че като "политически ветеран" не вижда реален дипломатически път за спиране на боевете в близко бъдеще. Той прогнозира, че конфликтът ще се проточи за още една изключително трудна зима, която ще донесе тежки изпитания най-вече за украинския народ, но и ще пренесе сериозни икономически и хуманитарни трусове в световен мащаб. Сърбия обаче потвърди, че ще изпрати нов пакет финансова и хуманитарна помощ за енергийния сектор на Киев.

Фидан: Турция следи отблизо сигурността в Черно море

Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че Анкара поддържа повишена бдителност спрямо сигурността в Черноморския регион. Изявлението идва на фона на зачестилите взаимни атаки с морски дронове между Русия и Украйна, които застрашават търговското корабоплаване и сигурността на цивилните кораби. Фидан припомни, че Турция е предложила на двете воюващи страни да обявят мораториум върху атаките срещу пристанища и критична инфраструктура в Черно море, за да се избегне по-нататъшна ескалация, която би засегнала глобалните икономически интереси.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    51 17 Отговор
    ПАК ЩЕ ИМА ПОТЪНАЛИ ТУРСКИ КОРАБИ СЪС,, ЗЪРНО,,!🚀

    Коментиран от #15, #74

    21:57 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Турция е голям приятел

    27 15 Отговор
    на Украйна. Имат и съвместни бизнеси във военната сфера.

    Коментиран от #59

    22:00 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    45 18 Отговор
    И Турция си отика боклуците :)
    Между другото за последните четири години над
    100 000 западняци са получили руско гражданство.
    Сред тях е и белгиеца Пиер Льоклер.
    Феновете на BMW знаят за кого става въпрос.

    Коментиран от #13, #43, #45, #47

    22:03 08.08.2026

  • 10 Многоходовото

    21 43 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:04 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха-ха

    14 37 Отговор
    Русийката днес отново нямаше късмет. Цял ден само лоши новини.!

    22:06 08.08.2026

  • 13 И това какво го интересува

    16 26 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Целокупният български народ та ни го казваш?Да бе си спечелил Зелена карта за Рашка?

    Коментиран от #20, #66

    22:07 08.08.2026

  • 14 Турчелята

    24 20 Отговор
    Технологично са нула , трябва да откраднат за да направят нещо ,на нивото на наркоманите са - интелект нула !

    Коментиран от #16, #17

    22:07 08.08.2026

  • 15 Едва ли. Русия страшно много се страхува

    15 32 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    от Турция и в частност от Ердо. Той първо стреля, а после пита кой е там :)

    Коментиран от #31

    22:09 08.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точно обратното.

    21 22 Отговор

    До коментар #14 от "Турчелята":

    Турската армия е една от най-добрите в света. Дори може да се каже,че след САЩ и Израел, Турция е третата военна сила в света. Най-голямото им предимство, че подготовката на армията им, подобно на израелската е на много високо ниво на подготовка.

    Коментиран от #22

    22:11 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами

    15 13 Отговор

    До коментар #13 от "И това какво го интересува":

    Просто казвам че някой хора се ориентират в правилната посока.
    Или тази която те смятат за правилна.
    Както вървят нещата много скоро можем да станем свидетели
    на четвърто голямо преселение на германци в Русия :)

    Коментиран от #29

    22:19 08.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    17 15 Отговор

    До коментар #17 от "Точно обратното.":

    През Балканската война 300 000 българи разгромяват 600 000 турци.

    Коментиран от #24

    22:22 08.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е, това не е сериозно :)))

    14 8 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Кога е било това, преди повече от 110 години.:)

    22:26 08.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе

    13 20 Отговор
    И Турция ли се усети на къде отиват нещата за режима на Путлер?

    22:27 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ако

    13 22 Отговор
    Чебураш се заиграе с Турция- свършва моментално! Помните ли истребителя дето замина веднагически,а,чебурашки???

    Коментиран от #58

    22:30 08.08.2026

  • 29 Соломон

    9 15 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Не са 100 хиляди а двеста.И не са западняци а индийци.Все пак трябва някой да върши мъжката работа докато мъжете са заети да убиват украинци

    Коментиран от #35

    22:30 08.08.2026

  • 30 Българин

    9 14 Отговор
    Турция е приятелска държава за Русия! За това има мир в черно море!

    22:30 08.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    16 12 Отговор
    Щу барут се изгори в Украйна. Цяла Европа го диша този пушек.

    Коментиран от #60

    22:36 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 иван костов

    17 12 Отговор
    Нацистката пропаганда не спира с глупостите! Украйна щяла да купи ама Конгресът бил в отпуска!🤣🤣🤣 Като как ще стигнат тия ракети до райха, не е известно!

    Коментиран от #46

    22:44 08.08.2026

  • 35 Ами

    4 9 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    Не са 200 000 индийци, а са 2 000 000.
    И освен, че са по-добри работници от западняците, са и по-евтини.

    Коментиран от #41

    22:46 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нещо сте объркан в събитията.

    12 20 Отговор

    До коментар #31 от "Боруна Лом":

    Путин целува шлиферите на Си, Тръмп, Ким и Ердоган. Путин е страхлив и се намира в много тежка ситуация, а не Ердоган.

    Коментиран от #44, #56

    22:48 08.08.2026

  • 38 Име

    2 9 Отговор
    Приятни сънища!

    22:48 08.08.2026

  • 39 Когато сочат истината за лъжа

    6 15 Отговор
    А лъжата ни представят като истина в името на атлантическата солидарност.

    Падналият дрон в района на бившия ГКПП „Кардам“ е дрон-примамка „Майя“, какъвто се използва широко от украинските въоръжени сили. Това показва анализът на останките, съобщиха от Министерството на отбраната.
    "Ако е руски това ще е поредна ескалация и провокация от страна на Руската федерация към НАТО и в частност България", пише още Христо Гаджев.
    Всички обстоятелства около инцидента в момента се изясняват, заяви говорителят на украинското МВнР
    Атлантическите партньори следва да бъдат солидарни с Украйна и да се въздържат от критика към Киев , защото по този начин всъщност обслужват Путин . Нещо повече , трябва да засилим натискът към Русия за да приеме условията на Зеленски за справедлив мир.
    "Следователно, бързото прекратяване на войната е от решаващо значение за гарантиране на регионалната сигурност и ние очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир"
    А дронът въпреки , че е Украйна ли цялата вина е лично на Путин .

    Коментиран от #72

    22:54 08.08.2026

  • 40 ракети за боклука в днешно време

    5 13 Отговор
    Точност: Кръгово отклонение (CEP) около 225 – 250 метра.Система за насочване: Автономна инерциална навигационна система (INS) с лазерни жироскопи (без GPS корекция)-яко ретро и неточно.А ЕС яко плаща за тия ретрогъзарийки.

    23:02 08.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Защо ни атакува?

    11 12 Отговор
    Украйна защо ни нападна с дрон и го взриви в България?

    Коментиран от #49

    23:10 08.08.2026

  • 43 Някой ви е излъгал.

    12 13 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    За последните 4 години руско гражданство са получили 35 европейци. :) Вероятно са някакви русофили, които са били преследвани по една или друга причина в собствените си държави :)

    23:13 08.08.2026

  • 44 Боруна Лом

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "Нещо сте объркан в събитията.":

    КОЗЛОДУЙСКИ,ПАК ЛИ ТИ ДРУЖЕ?

    23:14 08.08.2026

  • 45 Не европейци, а азиатци от Афганистан и

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Индия. "Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като голяма културна и демографска заплаха, но няма друга алтернатива на огромния брой загубена на фронта руска работна сила.

    23:17 08.08.2026

  • 46 хаха🤣

    9 9 Отговор

    До коментар #34 от "иван костов":

    остави пропагандата, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    23:21 08.08.2026

  • 47 Сесесере

    9 11 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Между другото има само един луд русофил поискал и получил руско гражданство има го в ток ток, всички останали рус0фили си налягат парцалите, за западняци не сме чували да са искали гражданство, освен Депардийо и Сегал !

    Коментиран от #48, #51

    23:21 08.08.2026

  • 48 Соломон

    10 11 Отговор

    До коментар #47 от "Сесесере":

    Депардийо отдавна си изгори руския паспорт .И не иска да чуе за Русия

    23:26 08.08.2026

  • 49 Украйна Майна

    7 6 Отговор

    До коментар #42 от "Защо ни атакува?":

    Ами защото може.Ако може и България нека изстреля, ама не може....

    00:10 09.08.2026

  • 50 Караджата

    12 8 Отговор
    Откъде толко пари, тая Украйна, че непрекъснато купува ракети, дронове, самолети. То камък върху камък не остана, за икономика изобщо да не говорим.. Пари - от колониялния бг матрял, от чичо, от леля, от социалните помощи за инвалиди и пенсионери... Донори за фашистко-ционистката хунта... Давайте им още и още и още... до края на света. Който зелю фашиста скоро ще изпроси... За последно...

    00:19 09.08.2026

  • 51 Тротинетко

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Сесесере":

    Като си тъ. Пак как ще чуеш

    Коментиран от #54

    00:21 09.08.2026

  • 52 грУЙО

    10 8 Отговор
    С парите на българските пенсионери.

    Коментиран от #53

    00:26 09.08.2026

  • 53 Сесесере

    7 12 Отговор

    До коментар #52 от "грУЙО":

    Пенсиите на българските пенсионери се плащат от бюджета, от работещите българи! Крадливата руска п0длога им изяде парите!

    Коментиран от #55

    00:34 09.08.2026

  • 54 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 4 Отговор

    До коментар #51 от "Тротинетко":

    Много обичаме руски тротинетки. Да живее другаря Путин😘

    Коментиран от #67

    00:50 09.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 БАЦЕ ЕООД

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "Нещо сте объркан в събитията.":

    айде обясни колко тежка... дай някой друг факт. Е ся Краматорск, Славянск падат ПАК и поле Одеса и хоп, нема черно море за нацитата

    01:08 09.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Шорош

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ако":

    се опита да скара Путин с Ердо, но стана точно обратното, хахахах

    01:20 09.08.2026

  • 59 Не е лъжа

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Турция е голям приятел":

    Помним за новопостроения завод за Байрактари!
    На байрактара Зеленски обаче, само бял байряк му стига. И ще има мир.

    01:29 09.08.2026

  • 60 Как бе

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    то ако беше така както казваш, досега "зелените" щяха да ореват целия свят, а те си мълчат и дума не казват - значи нямам никакво замърсяване.

    01:30 09.08.2026

  • 61 Диана

    6 4 Отговор
    Украйна не иска край на войната докато не се убеди, че от тях крадци не става - иначе досега отдавна да бяха изтеглили войските си от Донбас за да започнат преговори за мир с Русия...Интересно защо са решили, че могат да крадат Русия, значи...Ако погледнем в историята, Русия им е подарявала всичките им днешни земи като на добри и съвестни нейни граждани и явно външни намеси са довели до днешното състояние на нещата в Украйна...Руснаците са били лъгани дълго благодарение на лисици като англичаните, например..
    Аз не мога да си обясня слепотата на Русия в случая по друг начин освен с доверието и уважението им към украинците...И в такъв тежък момент за Русия като катастрофата на СССР, господата англичани и СИЕ им сервират отцепване на Украйна, значи....Без съмнение,значи, много доброжелателен акт на някои от Запада / защото не мисля, че там всички са в течение на тази мръсотия - германците например и досега не включват цялата тази конспирация, според мен!...Беше много показателно как "политиците" в Украйна коментираха колко просто са били руснаците - за тях доверието им е простотия, значи. Коректността на руснаците не е простотия, обаче...Простотия е ЛИЦЕМЕРИЕТО и интригантство на украинците, които не могат открито да убедят руснаците, че украинците са руснаци и по кръв и по право макар че има малка част и други етноси, станали мостове на интригата там без съмнение...Аз мисля, че англичаните и ЕС трябва да преразгледат отношението си към войната в Украйна

    01:35 09.08.2026

  • 62 Диана

    4 5 Отговор
    Продължение от 61:
    ...Според мен тази гнусна тяхна интрига там е плод на Студената война и явно те не вярват, че тя е приключила за руснаците...Имат основания да мислят така защото въпреки че Горбачов направи доста за да стане ясно на целия свят, че Русия променя пътищата си на развитие и търси мир, Путин и досега не е направил никакви официални изявления, че Русия е загубила Студената война и вдига бял флаг...И нищо чудно - самият Путин не е политик, той иска да спести унижението на руския народ, унижение, което той не е заслужил, унижение, което са извоювали слепите, глухи и безмозъчни руски политици, които насила го довлякоха до това състояние, които и днес гледат там хората в очите и ги лъжат...Ситуацията е доста комплексирана, но вярвам че руснаците са силни хора за да я надживеят и продължат напред...Развитието минава на нова спирала, явно, и нещата са много различни, за да останат същите...Може би и Путин трябва да направи крачка напред като приеме, че Зеленски ще стои явно на този пост до края на войната, правото тук не е актуално...Путин и Зеленски трябва да се срещнат без претенции един към друг и изобщо и да обсъдят отцепването на Украйна...Западът смята явно, че Русия трябва да загуби на всяка цена тази война за да се освободи от шовинизма си, но шовинизмът е лечима болест и с мирни средства - не е нужно хората да умират за да се освободят руснаците от шовинизма си...Те са достатъчно съзнателни хора за да се гордеят с постиженията си, което н

    01:39 09.08.2026

  • 63 Диана

    6 3 Отговор
    Продължение от 62:
    ...Руснаците са достатъчно съзнателни хора за да се гордеят с постиженията си, което не им пречи да приемат и променят недостатъците си, според мен....

    Коментиран от #64

    01:43 09.08.2026

  • 64 Oня с коня

    3 7 Отговор

    До коментар #63 от "Диана":

    Абе хубо говориш за Руснаците,ама да не са ти в Къщата:)А иначе 45г и бяха "на гости" и опоскаха всичко което си харесаха,докарвайки ни до Фалит на 2 пъти.

    Коментиран от #71

    02:06 09.08.2026

  • 65 Опала

    3 2 Отговор
    Абе просяка що се върна от Сърбия ами не продължи към с.македония,Косово,Черна гора,Босна и Херцеговина,Албания и др.велики сили с Руско оръжие в складовете?Сърбите не си дадоха оръжията като нашите предатели,а сега плачеме че паднал дрон ми да го бяхте свалили с тагарински и шасито!Май забравихте окраинскиити провокации с Унгария,Словакия,Сърбия и Полша,та няма какво да се чудят нашите военни сили дали е провокация или проба!

    02:25 09.08.2026

  • 66 И кой е

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "И това какво го интересува":

    Тоя целокупен народ ма ?

    02:51 09.08.2026

  • 67 Клеско

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Обичаш само кожени тротинетки .

    02:54 09.08.2026

  • 68 Т.КОЛЕВ

    1 2 Отговор
    РИЖИЯ КОН ЩО НЕ ДАДЕ ПОНЕ 4,5 ПРОТИВОРАКЕТНИ СОСТЕМИ.ПАТРИОТ УСЕЩА СЕ.ЧЕ.ТИЯ АМЕРИКАНЦИ НЕ ИМ ПУКА МНОГО О СИЛНО СИ ГЛЕДАТ СОБСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС. ТИЯ.ДРУГИТЕ ЗБИРЩАЙН ОТ ГРУПАТА ЕС НЯМАТ ЛИ ПРОТИВОРАКЕТНИ СИСТЕМИ ДА ПОМОГНАТ НА.УКРАЙНА ПО СЪЩЕСТВЕНО АМИ.ГЛРДАТ ВЕЧЕ НЯКОЛКО.Г.О.Д И Н И КАК СЕ ИЗБИВАТ ХОРА БЕЗ НАКАЗАНО ЗА.ТЕРОРИСТИТЕ ОКУПАТОРИТЕ ?!

    03:12 09.08.2026

  • 69 ХУБАВА РАБОТА АМА СССССИГАНСКА

    0 1 Отговор
    ЕРДО "ХИТРЕЦ "БЕ , "ИГРАЧ " ,"ПОЛИТИК МИРОТВОРЕЦ" ! НАЛИ СПОМНЯТЕ ЧЕ МИРНИТЕ ПОРЕГОВОРИ М/У УКР И РФ БЯХА В ТУРЦИЯ , КОИТО РОШАВИЯ ЛАЙНОБРИТАНЕЦ СПРЯ ЗЕЛЕНСКИ ДА ПОДПИШЕ ГОТОВИЯ МИРЕН ДОГОВОР.. СЛЕД ТОВА НА НЯКОЛКО ПЪТИ ЕРДО ПРИЗОВА ДА Е ПАК СТРАНА ЗА ПРЕГОВОРИТЕ. ЕЙЙЙ МА КАКВА ВАЖНА ОСОБЕ БЕ , ХУБАВА РАБОТА АМА ССССИГАНСКА “
    TA СЕГА Е ПАК В ИГРАТА ХИТРЕЦА!

    04:12 09.08.2026

  • 70 Иван

    0 0 Отговор
    Купува.....колкото Ленин е купил пълния със злато швейцарски влак.

    05:04 09.08.2026

  • 71 Диана

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Oня с коня":

    Не са ни виновни руснаците, а нашите политици дупедавци -не ги ли виждаш и сега БСПтата най-вече,/но те повечето са такива, макар и от различни партии/ какви ги въртят по посолствата, ще продадат и майчиното си мляко за жълти стотинки, само да им кажат онези. Радев уж се нахвърли срещу самолетите от САЩ, но като му скръцнаха със зъби, прие два пъти повече самолети плюс летците и другия персонал барабар...Докато БСПтата не изчезнат от политическия ни хоризонт, нищо хубаво не можеш да очакваш по принцип, според мен....Колкото до руснаците, че ни опоскаха, опоскаха ни. Аз съм свидетел как им продавахме един мъжки костюм с жилетка за стотинки...Но и много вдигнаха стандарта на живот у нас - ходехме по 2 пъти на море в годината, нямаше пенсии под жизнения минимум...Тодор Живков се реши да им се опъне в началото на Прехода и на бърза ръка го свалиха НАШИТЕ, явно с руска благословия...Там нещо се объркаха сметките защото НАШИТЕ се опитаха да се правят на много хитри с двойна игра и...както виждаш и до днес си плащаме...Докато не махнем тези БСПта от политиката ни има много да се чудим защо това и защо онова, според мен

    05:13 09.08.2026

  • 72 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Когато сочат истината за лъжа":

    извратено

    05:31 09.08.2026

  • 73 Гориил

    4 1 Отговор
    Подобни покупки на ракети от Турция са принципно невъзможни, тъй като само Конгресът на САЩ може да разреши продажбата на ATACM. Турция няма перспектива да получи такова одобрение и следователно информацията, че Украйна е закупила тези ракети, е фалшива и черна пропаганда.За да се заблуди украинската общественост, се предлага теория, че зенитно-ракетните системи ATACMS ще бъдат закупени през есента, когато Конгресът на САЩ се завърне от ваканция. Няма обаче основания за сключване на сделка през есента, тъй като Съединените щати изпитват остър недостиг на ракети с малък и среден обсег.

    06:22 09.08.2026

  • 74 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Да бяха купили от нас чушкопек!?

    07:32 09.08.2026

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