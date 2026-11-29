55 см снежна покривка е измерена във вилна зона „Зелин“ край Ботевград. Данните са публикувани от Националния институт по метеорология и хидрология.

Местността се намира в подножието на планината Било, на около 380–550 метра надморска височина. „Зелин“ е официално летовище от 1931 г., а по-късно е обявена и за планински климатичен курорт.

Предупреждения за сняг и силен вятър

НИМХ все още предупреждава за силен вятър, виелици, снегонавявания, намалена видимост и условия за измръзване. За цялата страна са издадени жълт и оранжев код за опасни метеорологични явления.

В Западна и Централна България снеговалежите се очаква да продължат до ранния следобед. В Източна България валежите са от дъжд, на места примесен със сняг, но ниските температури създават риск от заледяване.

Ограничения по пътищата

АПИ определи пътната обстановка като „изключително усложнена“. Въведени са временни ограничения за камиони над 12 тона по редица участъци от автомагистралите и републиканската пътна мрежа, включително по части от „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ в София-област.

Затворен за движение остава пътят Варна–Добрич, а през Котленския проход е ограничено движението на всички превозни средства. Ограничения има и по отделни направления в областите Русе, Силистра, Шумен и Враца, както и през проходите Рожен, Превала и Печинско за товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета.

АПИ препоръчва да се избягват пътуванията, освен ако не са абсолютно необходими. Шофьорите трябва да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да не предприемат рискови маневри.