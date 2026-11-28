Рускоговорящите територии на Украйна ще преминат към Русия, а Москва няма да се откаже от тях. Това заяви съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел в подкаста Zur Wahrheit gehört, цитирана от РБК.

„Ние сме за мир. Трябва незабавно да сложим край на всичко това. Рускоговорящите региони ще преминат към Русия и тя вече няма да се откаже от тях“, каза Вайдел. Тя призова за незабавно сключване на мирен договор.

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Вайдел представи собствена версия за причините, довели до войната. По думите ѝ Украйна е обстрелвала собственото си население, включително с ракети, а срещу рускоговорящите жители са били извършвани нападения. Тя определи обстановката в региона като близка до гражданска война.

Съпредседателката на германската партия твърди още, че Киев не е изпълнил споразуменията „Минск-1“ и „Минск-2“. Тя определи политическата промяна в Киев като държавен преврат и заяви, че отстраняването на президента, настроен приятелски към Русия, е станало с финансова подкрепа от западни неправителствени организации.

„Трябва да си задам въпроса защо изобщо беше създаден толкова голям хаос, за да се окажем в тази ужасна ситуация“, добави Вайдел.

Призив към Мерц да преговаря с Москва

По-рано Вайдел призова германския канцлер Фридрих Мерц незабавно да замине за Русия и да участва в преговори за прекратяване на конфликта. Според нея Германия вече е загубила възможността да бъде неутрален посредник, защото е прекалено дълбоко въвлечена в подкрепата за Украйна.

„Русия ни възприема като страна във войната. При цялата тази военна реторика това не е изненадващо“, заяви тя.

Мерц по-рано допусна среща на ниво съветници с участието на Русия, Украйна, европейски държави и САЩ в Абу Даби. През ноември там се проведоха разговори между руски, украински и американски представители, свързани с търсенето на изход от войната. Германският канцлер заяви, че Европа трябва да участва в бъдещите преговори.

На 11 ноември Кремъл обяви, че Владимир Путин е отворен за контакти с Мерц. Това обаче не означава постигнато споразумение за териториални отстъпки или промяна на границите на Украйна.

Изявлението на Вайдел идва на фона на продължаващите спорове около позицията на „Алтернатива за Германия“ към Русия. Политическите ѝ опоненти многократно обвиняват партията в прекомерна симпатия към Москва, докато ръководството на формацията отхвърля тези твърдения.

Източници: rbc.ru, cdnassets.aa.gss.superonline.net