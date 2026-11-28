Германският оръжеен концерн Rheinmetall може да се откаже от плановете си за завод за артилерийски боеприпаси в Украйна. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Армин Паппергер по време на Capital Markets Day в Хамбург.

„Украинците произвеждат много сами и искат да го правят сами“, каза Паппергер, цитиран от Kyiv Independent. По думите му именно това е причината проектът да не напредва. Решението за окончателното му прекратяване все още не е взето.

Планираният завод трябваше да произвежда до 250 000 артилерийски боеприпаса годишно. Rheinmetall и украински партньор обявиха намерението си да изградят съвместно предприятие за производство на 155-милиметрови боеприпаси през февруари 2024 г. През юли същата година компанията съобщи, че е получила поръчка за доставката на производствената линия.

Проектът не е достигнал до производство

Въпреки обявените планове заводът не е започнал да произвежда боеприпаси. През ноември 2025 г. Паппергер посочи, че стартът е бил отложен заради промяна на местоположението на обекта. Новото изявление показва, че забавянето вече е свързано и с промяна в ролята, която украинските партньори виждат за германската компания.

Според Паппергер украинските въоръжени сили използват между 1 милион и 1,3 милиона артилерийски боеприпаса годишно, като повече от половината се произвеждат от украински производители. Тези данни са цитирани от Украинска правда и са представени като оценка на ръководителя на Rheinmetall.

Вместо изграждане на голям съвместен завод Rheinmetall може да се концентрира върху доставката на ключово промишлено оборудване, включително преси, с което да подпомогне украинските производители. Компанията вижда възможности и при боеприпасите с много голям обсег, за чието производство украинската промишленост все още не разполага с всички необходими технологии.

Русия определи заводите като военни цели

Проектите на Rheinmetall в Украйна са свързани и с висок риск заради руските заплахи. През октомври 2024 г. говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че съоръженията на германския концерн в Украйна са легитимни военни цели. Reuters предаде, че Москва разглежда подобни предприятия като част от украинския отбранителен потенциал.

Rheinmetall започна по-широко сътрудничество с украинската отбранителна индустрия още през 2023 г. Съвместното дружество Rheinmetall Ukrainian Defense Industry работи от октомври същата година. През юни 2024 г. в Украйна беше открит център за ремонт и поддръжка на германско военно оборудване.

Ако проектът за завода бъде прекратен, това няма да означава край на сътрудничеството между Rheinmetall и украинската отбранителна промишленост. Засега компанията сигнализира, че може да промени модела си на участие — от пряко производство на боеприпаси към доставка на технологии и оборудване за украински предприятия.

Източници: kyivindependent.com, pravda.com.ua, marketscreener.com