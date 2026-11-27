Румънската марка Dacia явно няма намерение да сменя печелившата си формула, а напротив – готви се да я надгради с пълна газ към 2028 година. Второто поколение на Dacia Jogger ще дебютира успоредно с новото Dacia Sandero и за пръв път в историята на модела ще предложи и изцяло електрическа версия. При все че пазарът на електромобили често гони високи цени и тегло, тук залогът е друг: просторна кабина със седем места, разумна практичност и ценово позициониране, което да не удря семейния бюджет като гръм от ясно небе.

Инженерната логика зад новия модел е тясно обвързана с бъдещото Dacia Sandero. Двата автомобила ще стъпят на една и съща основа и ще използват обща предна част на каросерията, включително значителна част от предните панели. Подобен подход не е случайно хрумване – той сваля осезаемо производствените разходи и позволява сглобяване на една обща поточна линия. След B-колоната обаче започва същинската специфика на комбито, където инженерите трябва да подредят три реда седалки и да оставят достатъчно обем за багаж, когато семейството тръгне на дълъг път.

Главният дизайнер на Dacia Дейвид Дюран потвърждава, че Dacia Jogger остава важен стълб в бъдещата моделна гама на марката. По думите му, ако екипът проектираше автомобила съвсем на чисто, би било изкушаващо предното стъкло да се изнесе още по-напред за още повече вътрешен простор. Само че споделянето на предната част със Sandero носи сериозни икономически ползи и запазва производствената гъвкавост на завода.

Външно следващият Dacia Jogger ще запази разпознаваемите си пропорции, съчетаващи черти на комби и миниван, но ще получи по-съвременна предница. Удължената задна част остава ключова за двата допълнителни реда седалки зад шофьора, макар че циркулиращите в мрежата изображения засега са дело на независими художници, а не официални скици от производителя.

Под капака – или под пода – новият модел ще разчита на платформата Renault CMF-B, пригодена за различни типове задвижване. Това означава, че Dacia Jogger ще съжителства в бензинови и хибридни конфигурации, като към тях за пръв път се присъединява и чисто електрическо задвижване, а за определени пазари се предвиждат и версии за сгъстен природен газ.

Хибридният вариант най-вероятно ще надгражда познатия агрегат на актуалния модел, който съчетава 1,2-литров турбобензинов мотор и електродвигател с мощност 155 к.с. и заявен среден разход около 4,7 л/100 км. При новото поколение модернизацията на системата може да подобри още повече икономичността, макар че е твърде вероятно колата да качи малко на тегло.

Колкото до електрическия Dacia Jogger, конкретните му технически параметри все още не са обявени. Основното предизвикателство на архитектурата CMF-B винаги е било разполагането на батерията спрямо пространството в купето. Електрическите Renault 4 и Renault 5, изградени на същата база, използват батерии до 52 kWh за около 400 км пробег, но до 2028 година групата Renault може да разполага с по-компактни и енергийно плътни клетки, затова директното пренасяне на днешните числа би било прибързано.

Особено силен коз остава ценовата политика на румънския производител. Дейвид Дюран отбелязва, че в Европа на практика липсват пълноценни седемместни модели, способни да се мерят с Jogger по цена и маса, като по оценката му най-близките алтернативи биха били с около 10 хиляди евро по-скъпи и с близо 300 кг по-тежки. Главният изпълнителен директор на Dacia Катрин Адт също подчертава стремежа на компанията да запази това пазарно място и да предложи електрическата версия на цена, близка до бензиновите исполнения – цел, която звучи доста амбициозно.