Нападението над фенове на ПФК "Левски", които бяха ранени снощи при сблъсъци с фенове на "Олимпик Марсилия" преди мача между двата отбора на стадион "Стад Велодром", е във фокуса на френските медии, предаде БТА.

Самият мач от петия кръг на "Лига Европа" завърши с успех на домакините с 1:0 след точно изпълнена дузпа на Амин Гуири преди почивката.

Според първоначалните данни единадесет души - всички българи - са били ранени при сблъсъците, пишат френски медии.

Около десет минути преди началото на срещата, насрочена за 18:45 ч. местно време (19:45 ч. българско), няколко десетки привърженици на "Олимпик Марсилия" напуснаха южната трибуна "Вираж Сюд" и малко по-късно се появиха на "Жан Буан" - една от страничните трибуни. Тогава се стигна до движение на тълпата, като изглеждаше, че марсилците преследват група български фенове. Те достигнаха към сектор "Паркаж", където бяха разположени около 500 фенове на Левски. Ситуацията се изостри с хвърляне на предмети и димни бомби между двете групи, като малката група български фенове се оказа заклещена между феновете от Марсилия и стената на сектор "Паркаж".

Служителите по сигурността успяха да възстановят реда. Малко след началото на мача, който започна в планирания час, привържениците на "Олимпик Марсилия" се оттеглиха обратно към южната трибуна, а секторът с българските фенове бе поставен под засилена охрана от голям полицейски кордон. Впоследствие между феновете на двата отбора имаше няколко момента на напрежение, като сериозният бе по време на почивката между двете полувремена.

Полицейските служители в департамента Буш-дю-Рон съобщиха, че около десет души, всички от които българи, са били ранени при атаката на "Стад Велодром". "Петима души са били откарани в болница с очни травми, черепно-мозъчни травми, а един е с изкълчване на рамото. Шест души са получили медицинска помощ на място", обясниха местните власти, цитирани от френския вестник "Монд".

Няколко часа след края на футболната среща президентът Илияна Йотова коментира случилото се във "Фейсбук", като определи кадрите от Марсилия като "потресаващи", а насилието - като "недопустимо". "Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона. Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници! Това поведение е недопустимо!", написа тя.

Снощи президентът на Франция Еманюел Макрон също осъди по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове. Подобни прояви на насилие "нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство" и френският президент увери българския министър-председател Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, "че тези действия няма да останат ненаказани", се посочва в изявление на Елисейския дворец.

"Тази вечер на стадион "Велодром" беше заснета сцена, в която привърженик на "Левски" София прави нацистки поздрав (…) Крайната десница няма място на нашите стадиони!", написа в "Екс" Манюел Бомпар, депутат от лявата партията "Непокорна Франция", избран от департамента Буш-дю-Рьон.

Френският в. "Фигаро" постави акцент върху позицията на българския държавен глава във връзка със случилото се на "Стад Велодом", като се позова на публикацията ѝ във "Фейсбук". Изданието съобщи, че единадесет български фенове са били ранени, като петима от тях са били хоспитализирани, позовавайки се на полицейските власти.

Във фокуса на в. "Вен минют" (20 minutes) беше позицията на българският премиер Румен Радев, който съобщи във "Фейсбук", че е разговарял с френския президент относно насилието преди футболния мач. В публикацията си той написа, че "споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа". Освен това той благодари на Макрон за "личната му ангажираност", както и за мерките, предприети от Франция, за да "се гарантира, че извършителите на нападенията ще отговарят за действията си".

Френското издание отбелязва и позицията на Министерството на външните работи на България, което категорично осъди нападенията срещу български граждани в Марсилия и обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция, в която да поиска "задълбочено разследване".

Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани, допълват от министерството.

Според българските медии фенове на "Левски" планират да организират протест днес пред френското посолство в София, пише в. "Вен минют".

От своя страна клубът от Марсилия заяви на официалния си уебсайт, че категорично осъжда проявите на насилие, възникнали в рамките на мача с българския отбор. "Извършва се задълбочен анализ на обстоятелствата, при които са се случили тези събития ... "Олимпик "Марсилия" работи в тясно сътрудничество с правоохранителните органи и е напълно на разположение на компетентните власти", се посочва на уебсайта, като клубът припомня, че безопасността на всички зрители остава абсолютен приоритет.

Коментари дойдоха и от треньорите на двата отбора.

"Не бяхме информирани, когато излязохме на терена. Това е жалко. Преживяваме бурни моменти в нашето общество, затова това е много, много жалко", изрази съжаление треньорът на тима от Марсилия Брюно Женезио.

Неговият колега Хулио Веласкес оцени инцидентите като "много жалки" и дори "неприемливи за футбола". "Подкрепям феновете, които бяха въвлечени в този инцидент. Надявам се, че няма нищо сериозно. Много съм натъжен от тази ситуация", добави испанският треньор на Левски.

Още като беше избран Макрон за първи президентски мандат във Франция френски медии и световни агенции, като Ройтерс и Франс прес, припомниха, че той е фен на „Олимпик Марсилия“. Когато той се бореше за преизбиране за втори мандат, медиите във Франция припомниха отново, че Макрон е привърженик на този футболен отбор, коментирайки, че това е една страст, която продължава във времето. Самият президент на Франция напомни това през април на настоящата година по време на посещение в Андора в същия ден, в който в Париж се играеше мачът между "Пари Сен Жермен" и "Байерн Мюнхен" от Шампионската лига. Тогава обаче Макрон каза, че въпреки, че е фен на марсилския тим, той е уверен, че парижаните ще спечелят срещу мюнхенците и че те са добър отбор.