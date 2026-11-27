Единадесет български привърженици пострадаха преди мача между Олимпик Марсилия и Левски София от Лига Европа на стадион „Велодром“. Петима са били откарани в болница с очни травми, черепно-мозъчни травми и изкълчено рамо, а шестима са получили медицинска помощ на място заради различни рани, съобщи префектурата на полицията в Марсилия.

Всички пострадали са българи. Към момента на първоначалната информация няма данни за задържани.

Сблъсъците започнали преди началото на срещата

Около 10 минути преди насрочения за 18:45 часа начален сигнал няколко десетки фенове на Марсилия са напуснали южната трибуна и са се появили в сектор „Жан-Буен“. Последвало е движение на тълпата, като привърженици на домакините са се насочили към група фенове на Левски.

Българите са се прибрали в сектора за гости, където са били настанени около 500 привърженици на софийския клуб. Там между двете агитки са започнали хвърляне на предмети и факли. Служителите по сигурността са успели да възстановят реда, а мачът е започнал по програма.

Секторът за гости е останал под засилена охрана на френската полиция. Според La Provence по трибуните са били забелязани и нацистки поздрави, а инцидентите са продължили с нови сблъсъци и напрежение в отделни моменти, включително на почивката.

Нацистки поздрав в сектора на Левски

Един от най-шокиращите моменти от вечерта беше заснет на видео, разпространено в социалните мрежи. На кадрите се вижда привърженик на Левски София, който отправя нацистки поздрав към отсрещните трибуни.

Подобни жестове не са просто провокация между футболни агитки. Нацисткият поздрав е символ, свързан с идеологията на националсоциализма, расизма, антисемитизма и престъпленията на нацисткия режим. Появата му на футболен стадион е сериозен сигнал за присъствието на крайнодесни прояви в част от фенската среда.

🚨Un supporter du Levski a été filmé en train de faire un salut nazi à destination des supporters marseillais. https://t.co/MtuLhkqDxb — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 26, 2026

Важно е да се подчертае, че става дума за конкретен заснет привърженик, а не за основание подобно поведение да бъде приписвано на всички фенове на Левски, посочват френски медии.

Макрон: Насилието няма място в спорта

Президентът на Франция Еманюел Макрон е осъдил „с най-голяма твърдост“ проявите на насилие срещу българските привърженици. Според Елисейския дворец той е заявил, че тези действия „нямат място в спорта и в обществения живот“ и е уверил българския министър-председател, че няма да останат без последствия.

„Олимпик Марсилия осъжда инцидентите“, заяви клубът след срещата. Оттам посочиха, че бързата намеса на охраната е позволила спокойното възстановяване на реда и че се изясняват точните обстоятелства заедно с компетентните власти.

Треньорът на Марсилия Бруно Женезио определи случилото се като „много, много съжалително“, а наставникът на Левски Хулио Веласкес го нарече „неприемливо за футбола“ и заяви, че подкрепя привържениците, попаднали в инцидента.

Мачът завърши с победа за Марсилия

На терена Олимпик Марсилия спечели с 1:0. След последния съдийски сигнал не са регистрирани нови инциденти.

Двубоят беше определен като рисков още преди провеждането му. В заповед на префектурата на Буш-дю-Рон от 19 ноември беше посочено, че за привържениците на Левски се въвежда ограничение за достъп и движение в департамента от 25 до 27 ноември, с изключение на организирано придвижване до стадиона. В документа се отбелязваше и необходимостта от засилени мерки заради опасения от сблъсъци между двете групи привърженици.

Източници: lefigaro.fr, laprovence.com