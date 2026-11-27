След световния си дебют в началото на октомври, петото поколение на Hyundai Tucson вече разполага с пълни технически спецификации за северноамериканския пазар, където кросоувърът се появява първо в началото на 2027 година. Корейският бестселър е пораснал във всяко измерение, получил е по-изразителна осанка, по-богат пакет електронни асистенти и изцяло нова мултимедия, а към бензиновото и хибридното задвижване се присъединява и авантюристичната модификация XRT Pro. Когато един от най-продаваните SUV модели в света сменя генерацията си, очакванията винаги са високи, а тук промените не се ограничават до дребен козметичен ретуш.

Външният вид на новия Hyundai Tucson е изграден около фирмения стил Art of Steel, който залага на масивни калници, отчетливи ръбове по каросерията и характерна светлинна графика. Отпред правят впечатление двуетажните фарове с оригинални LED елементи, докато в задната част светлините образуват отличителния рисунък Prism Rear Lamps. На фона на по-заобления предшественик, новият кросоувър изглежда по-мускулест и уверен, като новите цветови нюанси за палитрата допълват впечатлението за зряла и целенасочена визия.

Увеличените габарити носят реални ползи за комфорта вътре и товарящия потенциал. Дължината на каросерията е нараснала с 58 мм до 4699 мм, широчината е добавила 41 мм до 1905 мм, а височината без релсите на покрива достига 1684 мм при междуосие от 2784 мм. Благодарение на по-щедрата геометрия са разширени пространствата за пътниците и багажа, а задните врати вече се отварят на 83 градуса вместо досегашните 73 градуса, което прави качването и слизането далеч по-удобно в тесни градски условия.

В салона архитектурата е изцяло обновена с двуетажно предно табло, голяма отворена ниша за дребни вещи и селектор на трансмисията, преместен на кормилната колона. Добре че корейските инженери не са се поддали на модата да скрият всичко в менюта – физическите бутони и въртящите се регулатори за климатика и аудиото са запазени, за да не се налага водачът да сваля поглед от пътя при всяка настройка.

Технологичният център на кабината е мултимедийната система Pleos Connect, изградена върху платформата Android Automotive. Според нивото на оборудване тя се предлага с 12,9- или 17-инчов сензорен дисплей, а пред шофьора е разположен 9,9-инчов дигитален приборен панел. Комплексът поддържа безжични актуализации по въздуха, приложения на трети страни и гласовия асистент Gleo AI, който разпознава заявки на естествен език.

За любителите на класическото задвижване Hyundai подготвя бензинови модификации с 1,6-литров турбомотор, развиващ 184 к.с. и 264 Нм въртящ момент в съчетание с осемстепенен автоматик с хидротрансформатор. Хибридните версии пък използват системата TMED-II със същия 1,6-литров бензинов турбодвигател, електромотор с мощност 64 к.с. и батерия с капацитет 1,49 кВтч. Съвкупната мощност достига 233 к.с. и 380 Нм, предавани през шестстепенна автоматична скоростна кутия, а ориентировъчният среден разход на най-икономичните исполнения е около 5,6 л/100 км по предварителните данни на марката преди финалните тестове за сертификация на EPA.

Хибридният вариант добавя и системата E-Traction за промяна на разпределението на въртящия момент при преминаване през завои, както и функцията Stay Mode, която позволява до 30 минути работа на климатика, отоплението, аудиосистемата и зареждането на устройства при спрян бензинов мотор. Освен това максималната маса на прикачения товар при хибрида е увеличена до 1360 кг, което разширява практичността при пътувания извън града.

Най-голям интерес сред почитателите на пътуванията извън асфалта буди Hyundai Tucson XRT Pro, който идва със стандартно задвижване на четирите колела, 211 мм просвет, 18-инчови джанти с офроуд гуми, предни тегличи и защитни панели по каросерията. Моделът е първият на марката със системата X-Trek+, оценяваща сложността на настилката и предупреждаваща за риск от засядане, както и с Target Speed Control за автоматично поддържане на зададена скорост до 24 км/ч по труден терен, докато водачът управлява посоката.

Сред новите електронни помощници се нареждат още функция за автоматично движение на заден ход с памет за изминатата траектория и камери Ground View Monitor, показващи терена непосредствено пред и под автомобила. Бензиновият Hyundai Tucson от пето поколение ще влезе в американските шоуруми през първото тримесечие на 2027 година, а хибридите и XRT Pro ще последват в началото на второто тримесечие, докато цените и спецификациите за останалите пазари предстои да бъдат обявени.